Youth track and field results

July 8, 2018 6:28 pm

Group D Maine USATF 14 and under

At Old Town

Boys results

Teams: Bangor Parks & Rec, Brewer Rec, Blue Hill Peninsula, Central TC, Foxcroft Youth Track, Hamden Rec, Lincoln Rec, Old Town TC, Orono TC, Pittsfield TC

80 m Hurdles 11-12: 1, Tyler Wilkinson, Brewer, 16.62. 2, Xavier Pike, Bangor, 16.67. 3, Andrew Clark, Brewer, 16.87.

100 m Hurdles 13-14: 1, Koda Allen, Bangor, 21.13. 2, Matthew Herrick, Old Town, 21.38. 3, Alex Maheu, Orono, 21.46.

200 m Dash 8 & Under: 1, Omari LaBelle, Orono, 36.74. 2, Max Eckenfelder, Blue Hill, 37.93. 3, Chase Wilkinson, Brewer, 38.15.

200 m Dash 9-10: 1, Coleman Chase, Hampden, 34.04. 2, Louie Knights, Hampden, 34.91. 3, Noah Briggs, Old Town, 35.90.

200 m Dash 11-12: 1, Gage Jones, Orono, 30.68. 2, Dominik Ondo, Orono, 31.46. 3, Xavier Pike, Bangor, 32.46.

200 m Dash 13-14: 1, Charlie Collins, Hampden, 28.42. 2, Brennan Kithin, Bangor, 30.00. 3, Koda Allen, Bangor, 30.07.

800 m Run 8 & Under: 1, Max Eckenfelder, Blue Hill, 3:18.33. 2, Reid Quirk, Orono, 3:28.66. 3, Obi Okafar, Bangor, 4:07.51.

800 m Run 9-10: 1, Cooper Keeler, Bangor, 3:15.77. 2, Zander Pike, Bangor, 3:21.34. 3, Gabrial Thornwall, Hampden, 3:22.90.

800 m Run 11-12: 1, Tyler Wilkinson, Brewer, 2:41.83. 2, Kaiden Plourde, Old Town, 2:47.28. 3, Kameron Plourde, Old Town, 2:55.30.

800 m Run 13-14: 1, Charlie Collins, Hampden, 2:24.12. 2, Ian Meserve, Unattached, 2:25.25. 3, Adam Henderson, Orono, 2:40.67.

3000 m Run 11-12: 1, Rowan Tate, Brewer, 13:11.22. 2, Cole Allen, Pittsfield, 13:11.69.

3000 m Run 13-14: 1, Ian Meserve, Unattached, 10:26.02. 2, Charlie Collins, Hampden, 10:45.66. 3, Philip Alyokhin, Old Town, 13:06.19.

4×100 m Relay 8 & Under: 1, Hampden ‘A’ (Cooper Chase, Jackson Michaud, Will Mitchell, Kason Shaw ), 1:18.05. 2, Bangor ‘A’ (Roman Allen, Alexander Fettig, Xavier Nichols, Silas Grey ), 1:31.67. 3, Orono ‘A’ (Omari LaBelle, Jacob MacPhail, Reid Quirk, Blake Baker ), 1:43.57.

4×400 m Relay 9-10: 1, Hampden ‘A’ (Coleman Chase, Nick deWildt, Wyatt Waloewandja, Gabrial Thornwall ), 6:23.93. 2, Hampden ‘B’ (Declan Arimond, Louie Knights, Mason Thornwall, John Wilkerson ), 6:56.69. 3, Orono ‘A’ (David Brewer, Hussein Algharrrawi, Ethan Davis, Evan Gerbi ), 7:07.82.

4×400 m Relay 11-12: 1, Orono ‘A’ (Gage Jones, Dominik Ondo, Brady Maheu, Pierce Walston ), 5:13.06.

Triple Jump 11-12: 1, Pierce Walston, Orono, 31-04.50. 2, Quinton Bisher, Hampden, 28-10.50. 3, Owen Fullerton, Lincoln, 26-04.

Triple Jump 13-14: 1, Clark Morrison, Blue Hill, 27-01.50. 2, Keegan Plourde, Old Town, 23-06.25.

High Jump 8 & Under: 1, Obi Okafar, Bangor, 3-02. 2, Omari LaBelle, Orono, 2-11. 3, Steven Spiess, Hampden, J2-11.

High Jump 9-10: 1, Landon Poitras, Blue Hill, 3-04. 2, Noah Madden, Hampden, J3-04. 3, Matthew Allen, Orono, J3-04.

High Jump 11-12: 1, Pierce Walston, Orono, 4-06. 2, Quinton Bisher, Hampden, 4-03. 3, Rowan Tate, Brewer, 4-00. 3, Nathan Culina, Orono, 4-00. 3, Owen Fullerton, Lincoln,

4-00.

High Jump 13-14: 1, Adam Henderson, Orono, 4-10. 2, Charles St. Lawrence, Blue Hill, 4-03. 3, Alex Maheu, Orono, 4-00.

Shot Put 8 & Under: 1, Cooper Chase, Hampden, 13-08. 2, Silas Grey, Bangor, 13-03. 3, Christopher Peters, Lincoln, 12-10.

Shot Put 9-10: 1, Matthew Allen, Orono, 24-06. 2, Tyler Priest, Old Town, 22-10.25. 3, Nick deWildt, Hampden, 19-02.

Shot Put 11-12: 1, Colby Largay, Brewer, 31-06.75. 2, Jack Brewer, Orono, 29-01.75. 3, Ty Walker, Orono, 27-07.50.

Shot Put 13-14: 1, Koda Allen, Bangor, 28-10. 2, Clark Morrison, Blue Hill, 27-05. 3, Ben Francis, Orono, 27-00.50.

Mixed results

4×100 Meter Relay 8 & Under Mixed: 1, Hampden ‘A’ (Natalie Surran, Lucy Krummel, Anna Knights, Shawn Hoyt ), 1:30.43. 2, Old Town ‘A’ (Jordyn St Louis, Griffin Shorette, Callie Murray-Trefts, Lucas Doty ), 1:43.39.

4×100 Meter Relay 9-10 Mixed: 1, Pittsfield ‘A’ (Wesley Bragan, Piper Leone, Dylan Marcello, Brookelin Jones ), 1:21.55. 2, Bangor ‘A’ (Edith Grey, Isabella Pecze, Cooper Keeler, Jaime Gosselin ), 1:24.05. 3, Central ‘A’ (Garrett Bires, Desirae Pacheco, Jaden Roberts, Danielle Turner ), 1:27.28.

4×100 Meter Relay 11-12 Mixed: 1, Hampden ‘A’ (Stella Fox, Caminea Layman, Aiden Surran, Corina Arimond ), 1:06.78. 2, Bangor ‘A’ (Zander Pike, Addison Smith, Emma Syphers, Madeline Thai ), 1:07.79. 3, Old Town ‘A’ (Noel Thomas, Sadie May, Savanna Lolar, Jack Marquis ), 1:09.73.

4×100 Meter Relay 13-14 Mixed: 1, Bangor ‘A’ (Brennan Kithin, Koda Allen, Lorraine Thai, Hannah Osmer ), 1:01.28. 2, Orono ‘A’ (Emily Feher, Alexandria Hutchison, Nora White, Adam Henderson ), 1:02.45. 3, Old Town ‘A’ (Myah Worster, James Cote, Matthew Herrick, Ellie Darby), 1:02.48.

Girls results

800 m Race Walk 8 & Under: 1, Callie Murray-Trefts, Old Town, 5:42.96. 2, Linzy Heitmann, Old Town, 5:46.36.

1500 m Race Walk 13-14: 1, Shalomi Goewey, Pittsfield, 9:47.63. 2, Megan Brewer, Orono, 10:00.60. 3, Julianna Hesseltine, Lincoln, 10:13.80.

80 m Hurdles 11-12: 1, Keira Stearns, Blue Hill, 17.47. 2, Ella Jones, Pittsfield, 18.49.

100 m Hurdles 13-14: 1, Leah Frazee, Brewer, 17.68. 2, Ellie Darby, Old Town, 20.64. 3, Hannah Osmer, Bangor, 20.72.

100 m Dash 8 & Under: 1, Izzy Krummel, Hampden, 18.39. 2, Isla Barrington, Hampden, 19.67. 3, Natalie Surran, Hampden, 19.94.

100 m Dash 9-10: 1, Libby Saucier, Old Town, 15.43. 2, Lucy Veilleux, Old Town, 16.06. 3, Elyannah Briggs, Old Town, 16.58.

100 m Dash 11-12: 1, Madison Ross, Brewer, 14.98. 2, Callie Moran, Brewer, 15.17. 3, Devin Horr, Brewer, 15.32.

100 m Dash 13-14: 1, Esmae Stockley, Lincoln, 14.72. 2, Montana Langille, Hampden, 14.73. 3, Olivia Airey, Hampden, 14.88.

400 m Dash 8 & Under: 1, Izzy Krummel, Hampden, 1:28.71. 2, Callie Murray-Trefts, Old Town, 1:36.90. 3, Linzy Heitmann, Old Town, 1:39.30.

400 m Dash 9-10: 1, Nina Mitchell, Hampden, 1:16.37. 2, Karina Dumond, Old Town, 1:17.62. 3, Kaylee Johnston, Bangor, 1:22.19.

400 m Dash 11-12: 1, Ruth White, Orono, 1:19.13. 2, Corina Arimond, Hampden, 1:21.84. 3, Addison Verrill, Pittsfield, 1:24.94.

400 m Dash 13-14: 1, Nora White, Orono, 1:11.80. 2, Olivia Airey, Hampden, 1:12.26. 3, Abby Batchelder, Orono, 1:14.70.

1500 m Run 9-10: 1, Kaylee Johnston, Bangor, 6:36.97. 2, Nina Mitchell, Hampden, 6:44.89. 3, Lily Heitmann, Old Town, 7:09.83.

1500 m Run 11-12: 1, Ruth White, Orono, 5:31.67. 2, Addison Verrill, Pittsfield, 6:15.18. 3, Corina Arimond, Hampden, 6:34.52.

1500 m Run 13-14: 1, Nora White, Orono, 6:12.74. 2, Alexis Thornwall, Hampden, 6:38.19. 3, Elise Brooks, Orono, 6:40.42.

4×100 m Relay 8 & Under: 1, Old Town ‘A’ (Faelynn Briggs, Linzy Heitmann, Nevaeh Manos, Alexi Shorette ), 1:27.36. 2, Brewer ‘A’ (Annabelle Day, Josephine Zaehringer, Ansley Uhlenhake, Quinn Uhlenhake ), 1:28.57.

4×100 m Relay 9-10: 1, Old Town ‘A’ (Elyannah Briggs, Libby Saucier, Karina Dumond, Lucy Veilleux ), 1:05.60. 2, Hampden ‘A’ (Nina Mitchell, Aubrey Shaw, Kiersten Shayne, Gigi Williams ), 1:12.04. 3, Orono ‘A’ (Savannah Hutchison, Kristen Morneault, Kaylee Folsom, Clara White ), 1:19.69.

4×100 m Relay 11-12: 1, Brewer Rec Dept ‘A’ (Allie Salinas, Devin Horr, Madison Ross, Callie Moran ), 1:01.96.

4×100 m Relay 13-14: 1, Orono ‘A’ (Emily Feher, Abby Batchelder, Megan Brewer, Nora White ), 1:03.24. 2, Hampden ‘A’ (Lilly deWildt, Montana Langille, Ali Nason, Alexis Thornwall ), 1:04.79. 3, Orono ‘B’ (Elise Brooks, Katelyn Seile, Alexandria Hutchison, Tuga Algharrrawi ), 1:13.52.

Javelin Throw 8 & Under: 1, Charlotte Snow, Blue Hill, 33-01. 2, Brianna Hyson, Old Town, 29-11. 3, Brooklyn Rand, Old Town, 29-09.

Javelin Throw 9-10: 1, Ava Syphers, Bangor, 53-00. 2, Abygail Folsom, Orono, 33-04. 3, Mirage Priller, Lincoln, 30-10.

Javelin Throw 11-12: 1, Maranda Pert, Blue Hill, 99-06. 2, Katie Miller, Central, 55-03. 3, Sophie Hepler, Orono, 54-08.

Javelin Throw 13-14: 1, Abby Swedberg, Old Town, 57-05. 2, Rebecca White, Orono, 50-08. 3, Montana Langille, Hampden, 43-09.

Long Jump 8 & Under: 1, Izzy Krummel, Hampden, 8-07.50. 2, Charlotte Snow, Blue Hill, 8-00.75. 3, Callie Murray-Trefts, Old Town, 7-00.25.

Long Jump 9-10: 1, Libby Saucier, Old Town, 10-11.50. 2, Lucy Veilleux, Old Town, 10-05.50. 3, Kelsie Murray, Brewer, 10-03.50.

Long Jump 11-12: 1, Callie Moran, Brewer, 12-02.75. 2, Devin Horr, Brewer, 11-07.50. 3, Maranda Pert, Blue Hill, 11-03.50.

Long Jump 13-14: 1, Leah Frazee, Brewer, 14-01. 2, Abby Batchelder, Orono, 13-01.75. 3, Ellie Darby, Old Town, 13-00.

Pole Vault 13-14: 1, Leah Frazee, Brewer, 8-06. 2, Emily Jones, Old Town, 5-06. 3, Olivia Neely, Old Town, 4-06.

Discus Throw 11-12: 1, Maranda Pert, Blue Hill, 71-11. 2, Audria Nevells, Blue Hill, 44-07. 3, Noel Thomas, Old Town, 31-06.

Discus Throw 13-14: 1, Loran McAlpine, Unattached, 70-07. 2, Jewel Roberts, Central, 66-03. 3, Ariana Brown, Central, 57-06.