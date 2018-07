Wednesday’s road race, harness racing, golf, Little League all-star, Legion baseball results

Stock image | Pixabay Stock image | Pixabay

July 4, 2018 9:43 pm

Road racing

At Bangor

37th Walter Hunt 3K

1. Alex Hogue, 9 minutes, 4 seconds; 2. Richard Sukiennik, 9:17; 3. Ken Akiha, 9:22; 4. Tyler White, 9:24; 5. David Kerschner, 9:35; 6. Jason Mathies, 9:41; 7. Tom Allen, 9:44; 8. Jonathan Goupee, 9:52; 9. Jaon Cerilli, 9:55; 10. Matt Shea, 9:57; 11. Jacob Boone, 9:59; 12. Andrew Goupee, 10:05; 13. Tracy Guerrette, 10:07; 14. Kyle Byram, 10:08; 15. Alison Chase, 10:09; 16. Helen Shearer, 10:12; 17. Erik Knickerbocker, 10:14; 18. Andy Beardsley, 10:14; 19. Ian Fraser, 10:19; 20. Eddie Malague, 10:28; 21. Hunter Umphrey, 10:39; 22. Tim Pearson, 10:43; 23. James Fahey, 10:45; 24. Rob Shea, 10:48; 25. Spencer Canham, 10:50;

26. Caleb Rounds, 10:53; 27. Ben Sprague, 10:54; 28. Matthew Revitt, 10:57; 29. Nick Dieffenbocher-Koll, 10:57; 30. Ruth White, 10:57; 31. Ethan Dapice, 10:59; 32. Charlie Collins, 11:03; 33. Aaron Prill, 11:03; 34. Ben Fletcher, 11:04; 35. Jacob Cross, 11:05; 36. James Klemenz, 11:05; 37. Joshua Bellomo, 11:07; 38. Wilder Baldwin, 11:09; 39. Trevor Allen, 11:11; 40. Connor Archer, 11:11; 41. Chris Jones, 11:13; 42. John Mills, 11:14; 43. Bruce Clark, 11:15; 44. Warren Shearer, 11:17; 45. Tessa Condon, 11:18; 46. Biruil Beardsley, 11:21; 47. Travis Blackmer, 11:26; 48. Timothy Freme, 11:27; 49. Jim Hunt, 11:28; 50. Peter Cannon, 11:31;

51. John Clark, 11:37; 52. Rick Reardon, 11:41; 53. Molly Malague, 11:43; 54. Adam Oko, 11:44; 55. Ryan Mills, 11:49; 56. Jon Forbes, 11:52; 57. Scott Heidemann, 11:54; 58. Aaron Hoovler, 11:56; 59. Bryan Frost, 12:01; 60. Edward Hughes, 12:02; 61. Shane Martin, 12:09; 62. Tom Dowling, 12:10; 63. Ike Gasaway, 12:14; 64. Dylan Merchant, 12:16; 65. Emma Shearer, 12:16; 66. Evan Allen, 12:29; 67. Kristine Guaraldo, 12:30; 68. Eric Hutchins, 12:36; 69. Mark Collinsworth, 12:37; 70. Allen Hepler, 12:39; 71. Erin Gerbi, 12:42; 72. Julia White, 12:43; 73. Timmy Collins, 12:45; 74. Toby Coffey, 12:48; 75. Deedra Dapice, 12:50;

76. Nora White, 12:54; 77. Scott Fahey, 12:58; 78. Luke MacDonald, 13:02; 79. Bret Hanson, 13:04; 80. Katherine Collins, 13:05; 81. Anthony Lombardi, 13:07; 82. Nic Daneman, 13:08; 83. Ryan Barnard, 13:13; 84. Kyle Mitchell, 13:14; 85. Tim Collins, 13:23; 86. Carrie Pike, 13:25; 87. Ava Dowling, 13:30; 88. Andrew Hodgins, 13:31; 89. Rachael Emerson, 13:33; 90. Jackson Van Dolman, 13:41; 91. Ethan Lolar, 13:46; 92. Matthew Barrington, 13:47; 93. Jake Ward, 13:51; 94. Chris Almy, 13:54; 95. Evan Kingsbury, 13:56; 96. Tessa Yardley, 13:56; 97. Naomi Shearer, 14:00; 98. Rachel Round, 14:00; 99. Amy Cangelosi, 14:04; 100. Heather Van Dolman, 14:05;

101. Robin Clarke, 14:05; 102. Clara White, 14:05; 103. Monique Penny, 14:06; 104. David Prescott, 14:06; 105. Linwood White, 14:07; 106. Parker Small, 14:11; 107. Andrew Kiley, 14:15; 108. Jason Hewitt, 14:25; 109. Ashley Talcove, 14:30; 110. Nolan Hickey, 14:30; 111. Brayden Mott, 14:32; 112. Lee Penny, 14:34; 113. Camie Hall, 14:35; 114. Kristyn Kleman, 14:36; 115. Sara Shea, 14:38; 116. Manny Deangelis, 14:39; 117. Timothy Falvey, 14:39; 118. Douglas Deangelis, 14:40; 119. Eric Kingsbury, 14:41; 120. Shannon Dapice, 14:45; 121. Doug Farnham, 14:46; 122. Nichi Farnham, 14:47; 123. Ben Montague, 14:47; 124. Macy Farrington, 14:47; 125. Lauren Joliat, 14:47;

126. Valerie Attia, 14:50; 127. Casey Carter, 14:50; 128. Ian Panuncialman, 14:54; 129. Bob Leland, 14:57; 130. Brianne Beck, 14:59; 131. Nick Budka, 15:03; 132. Robert Garnett, 15:04; 133. Joyce Reardon, 15:06; 134. Parker Jordan, 15:07; 135. Hannah Rice, 15:07; 136. Rob Laskey, 15:10; 137. Jacob Roberts, 15:13; 138. Brian Baker, 15:16; 139. Isabella Byram, 15:19; 140. Bryce Waddell, 15:24; 141. Sam Shearer, 15:25; 142. Brad Coffey, 15:25; 143. Arish Dotiwala, 15:26; 144. Tait Fisher, 15:28; 145. Firdaus Dotiwala, 15:28; 146. John Havlin, 15:29; 147. Heather Durrell, 15:33; 148. Leslie Joliat, 15:33; 149. Alessandra Guerin, 15:34; 150. Shawn Landry, 15:34;

151. Michele Landry, 15:35; 152. Kelly Havlin, 15:38; 153. Shawn Richards, 15:40; 154. Kurt Pike, 15:42; 155. Izaiah Pike, 15:42; 156. Dave Pickering, 15:44; 157. Rick Robinson, 15:44; 158. Rebecca White, 15:52; 159. Angela Leon-Tinoro, 15:52; 160. Lloyd Harmon, 15:54; 161. Matt Ketch, 15:54; 162. Geoffrey Dapice, 15:54; 163. Isaac Bushway, 16:04; 164. Chris Bushway, 16:05; 165. Esther Smith, 16:07; 166. Nate Shearer, 16:07; 167. Steven Hunt, 16:07; 168. Derek Veilleux, 16:08; 169. Ron Hunt, 16:09; 170. Kira Yardley, 16:10; 171. Coralie Cross, 16:10; 172. Tonya Pickering, 16:10; 173. Dale Lolar, 16:12; 174. Jong Baliog, 16:13; 175. Samuel Page, 16:15;

176. Steve Page, 16:15; 177. Bette Clark, 16:15; 178. Bridget Frazier, 16:16; 179. Page Cadorette, 16:21; 180. Maddie Houge, 16:22; 181. Kody Barnett, 16:25; 182. Melissa Barnett, 16:25; 183. Patti Hinckley, 16:29; 184. Tom Knights, 16:31; 185. Ellis Spaulding, 16:33; 186. Jim Bertolino, 16:36; 187. Emily Robinson, 16:37; 188. Mandy Thibodeau, 16:37; 189. Noah White, 16:39; 190. Heidi Shane, 16:40; 191. Matthew Polstein, 16:41; 192. Errol Markland, 16:43; 193. James Bertolino, 16:45; 194. Thomas Small, 16:45; 195. Wyatt Jameson, 16:46; 196. Olivia Messer, 16:47; 197. Alee Wellman, 16:50; 198. Shelly Waddell, 16:51; 199. Kristie Spaulding, 16:52; 200. Jeanne Butterfield, 16:54;

201. Kathryn Jovanelli, 16:56; 202. Larry Merrill, 16:57; 203. Peter Small, 16:58; 204. Nate Jordan, 17:01; 205. Ashley Robinson, 17:01; 206. Regan Robinson, 17:02; 207. Mackenzie Lambert, 17:03; 208. Paul Tan, 17:04; 209. Scott Hinckley, 17:08; 210. Robert Jordan, 17:09; 211. Marcia Politi, 17:11; 212. Paul Messer, 17:13; 213. George Dandaneau, 17:16; 214. Benjamin Brook, 17:17; 215. Susan Hanson, 17:19; 216. Cathy McKay, 17:22; 217. Chris Dandaneau, 17:23; 218. John Tjepkema, 17:23; 219. Casey Flynn, 17:25; 220. Theresa Jameson, 17:26; 221. Jason Shane, 17:27; 222. Andrew Curran, 17:29; 223. Marion Frehill, 17:30; 224. Hailey McMahon, 17:31; 225. Azita Dotiwala, 17:31;

226. Winnie Capehart, 17:32; 227. Margaret Capehart, 17:32; 228. Eden Beardsley, 17:33; 229. Ann Goodwin, 17:33; 230. Jenn Farrington, 17:38; 231. Jack Moring, 17:40; 232. Tony Bishop, 17:43; 233. Robert Welch, 17:44; 234. Rachel Niclas, 17:46; 235. Lindsay Fletcher, 17:46; 236. Jennifer Hawkes, 17:47; 237. Josiah Paradis, 17:48; 238. Anna Lombardi, 17:50; 239. Sharon Silberman-Hummels, 17:52; 240. David Stanhope, 18:02; 241. Liam Capehart, 18:05; 242. Jared Dean, 18:06; 243. Joseph Capehart, 18:06; 244. Joseph Kiley, 18:06; 245. James Gray, 18:07; 246. Bruce Blackmer, 18:08; 247. Susanna Fay, 18:09; 248. Chauntel Dilberth, 18:10; 249. Nancy Roberts, 18:11; 250. Patrick Crocker, 18:12;

251. Shannon Crocker, 18:12; 252. Sheila Pascual, 18:13; 253. Elisabeth Rice, 18:15; 254. Robert Downs, 18:16; 255. David Wilson, 18:20; 256. Heather Bosse, 18:21; 257. Lynn Matoush, 18:21; 258. Loren Ballestos, 18:28; 259. Mary Hartt, 18:30; 260. Allie Ketch, 18:32; 261. Elisabeth Boberg, 18:32; 262. Racheal McGraw, 18:36; 263. Chauntel Diliberto, 18:40; 264. Becky Mitchell, 18:46; 265. Jessica Landry-Lyons, 18:50; 266. Megan Morin, 18:51; 267. Patty Dunbar, 18:55; 268. Anna MacDonald, 18:58; 269. Julie Richards, 19:00; 270. Virginia Gilmore, 19:01; 271. Kayla Brooks, 19:02; 272. Jacob Joy, 19:02; 273. Alyssa Elliot, 19:06; 274. Jess Lyons, 19:11; 275. Olga Bezgemblook, 19:13;

276. Kimberly Sinclair, 19:14; 277. Ryan Sullivan, 19:16; 278. Steven Van Dolman, 19:16; 279. Maryruth Dakin, 19:17; 280. Dave Farley, 19:18; 281. Jason Elliot, 19:20; 282. Rebecca Elliot, 19:20; 283. Alexandria Morrell, 19:21; 284. Alana Rogerson, 19:28; 285. John Rogerson, 19:28; 286. Elesia Moore, 19:29; 287. Mazey McKeen, 19:36; 288. Amanda Black, 19:42; 289. Shawn Wagner, 19:43; 290. Lori Kitchin, 19:52; 291. Nathan Carey, 19:54; 292. Kate Carey, 19:54; 293. Matthew Carey, 19:54; 294. Miranda Peary, 19:57; 295. Caleb Peary, 19:58; 296. Andrew Brook, 19:59; 297. Amy Stevens, 19:59; 298. Abby Ketch, 20:01; 299. John Rubino, 20:04; 300. Jon Beveridge, 20:05;

301. James Rice, 20:06; 302. Marion Syversen, 20:07; 303. Bryce Cammack, 20:09; 304. Hannah Talcove, 20:16; 305. Abigail Phillips, 20:20; 306. Mark Leonard, 20:25; 307. Kristyn Bell, 20:26; 308. Katelyn Witham, 20:28; 309. Ryan Witham, 20:29; 310. Alyssa Urquhart, 20:32; 311. Joe Penny, 20:33; 312. Scott Talcove, 20:38; 313. Reagan Witham, 20:40; 314. Jessica Witham, 20:40; 315. Randy Porter, 20:47; 316. Laura Nilsen, 21:01; 317. Tracy Smith, 21:22; 318. Bob MacLaughlin, 21:26; 319. Rene Collins, 21:26; 320. Tami Harriman, 21:28; 321. Chrystal Dakin, 21:30; 322. Julia Ellen Collins, 21:30; 323. Kimberly Bell, 21:47; 324. Tisha Small, 21:50; 325. Karen Hartman, 21:50;

326. Peyton Jordan, 22:04; 327. Josephine Jordan, 22:04; 328. Richard Storch, 22:07; 329. Jack Sullivan, 22:16; 330. Lisa Sullivan, 22:20; 331. Caitlin Peary, 22:20; 332. Rob Cunningham, 22:25; 333. Louise Cunningham, 22:25; 334. Linda Rogers, 22:29; 335. Dave Samuelian, 22:31; 336. Devin Smith, 22:33; 337. April Wood, 22:49; 338. Robin Emery, 23:04; 339. Kelly Cookson, 23:10; 340. David Hamel, 23:10; 341. Johanna Lake, 23:23; 342. Christiana Rice, 23:48; 343. Tracy Bigney, 23:53; 344. Jaime Gross, 24:14; 345. Carrie Welch, 24:14; 346. Vanessa Bean, 24:34; 347. Abigail Merchant, 24:37; 348. Mandy Barrington, 24:37; 349. Karen Bean, 24:41; 350. Douglas Bean, 24:41;

351. Philip Badger, 24:42; 352. Mary Alice Bruce, 24:47; 353. Amy Badger, 25:13; 354. Melody Hartt, 25:14; 355. Elissa Ivey, 25:20; 356. Renee Cannon, 25:20; 357. Kassidy Lebel, 25:24; 358. Erika Lebel, 25:25; 359. Lorraine Powell, 25:58; 360. Delainy Gillis, 26:57; 361. Kristy Holland, 27:13; 362. Pamela Clark, 27:13; 363. Mark Pellon, 27:37; 364. Lucas Phillips, 27:46; 365. Caroline Phillips, 27:47; 366. Jacqueline Keene, 27:56; 367. Marty Elliott, 28:02; 368. Barbara Phillips, 28:10; 369. Annabelle Phillips, 28:26; 370. Alexa Marquez, 28:26; 371. Ana Carla Santos, 30:19; 372. Melissa Odonnell, 30:45; 373. Christina Parrish, 30:45; 374. Ann Chapman, 30:46; 375. Jean Lawlis, 31:06; 376. Eva Deans, 32:08; 377. Darlene Peary, 32:11; 378. Darryl Peary, 32:11; 379. Laura Peary, 32:12; 380. Randy Hunt, 32:13

At Stonington

2018 Stonington Six

1. Richard Sturtevant 34 minutes, 20 seconds, 2. Brendan Penfold 36:09, 3. Matt Berk 38:48, 4. Buster Brown 41:24, 5. Sidney Beardsworth 44:22, 6. Torrey Bartlett 44:45, 7. Christopher Kapsha 45:38, 8. Chaumer Lennon 45:51, 9. Tim Thompson 46:04, 10. Andrew Grosso 46:10, 11. Rob Cottrell 46:28, 12. Jonathan Cox 46:45, 13. Russell Stevens 47:10, 14. Jessica Buckingham 48:32, 15. Robert Byers 48:52, 16. Lew Sovocool 49:55, 17. James Maxwell III 50:18, 18. Caddie Jackson 50:48, 19. Les Byers 51:44, 20. Matthew Moncavage 51:44, 21. Janet Feldman 51:51, 22. Andrew Teras 51:54, 23. Marc Shupp 52:40, 24. Marika Knight 52:58, 25. Morgan Glynn 53:13, 26. Anne Browning-Cox 53:26, 27. Frank Stevens 53:45, 28. Barrett Gray 53:46, 29. Caleb Scott 54:13, 30. Oliver Wilson 54:20, 31. Jennifer Bohanan 54:31, 32. Julian Jones 54:35, 33. Monica Henrixson 54:36, 34. Dan Weaver 54:38, 35. Zachary Hileman 54:56, 36. Henry Penfold 54:57, 37. Amy Sovocool 54:58, 38. Skip Feldman 55:20, 39. Dana Douglass 55:36, 40. Elissa Haskell 57:04, 41. Nick Cheney 58:04, 42. Wendee Rogerson 58:07, 43. Rufus Nicoll 58:40, 44. Vincent Olivieri 59:11, 45. Mike Cousins 59:17, 46. William Pelletier 1:00:07, 47. Jill Stevensitney 1:00:25, 48. James Adams 1:00:47, 49. Frank Martin 1:01:29, 50. Sigrid Noack 1:01:46,

51. Jenna Maxwell 1:02:23, 52. Abby Maxwell 1:02:23, 53. Fred Thornley 1:02:43, 54. Randall Eng 1:03:40, 55. Todd Matthew 1:03:47, 56. Naomi Noack 1:04:45, 57. Thomas Goddard 1:05:48, 58. Elizabeth Monahon 1:06:53, 59. Maggie Fowler 1:07:00, 60. Connie Lepper 1:07:02, 61. Katy Rinehart 1:07:49, 62. Jud Ramaker 1:07:50, 63. Justin Bennett 1:10:19, 64. Megan Martin 1:11:29, 65. Anne West 1:14:01, 66. Celine Blais 1:15:44, 67. Shannon Joyce 1:16:08, 68. Linda Thompson 1:22:26

Golf

HOLE-IN-ONE

Bill Klaver

BAR HARBOR, Maine — Bill Klaver of Bangor Harbor shot a hole-in-one on Wednesday playing his home course, Kebo Valley Golf Club. Klaver recorded his ace on the 182-yard sixth hole using a 6-iron. Tim Ray, Al Brum and John Thaller witnessed the shot.

LOCAL

At Traditions GC

Men’s League — 1. Mel McLay, Roger Therriault, Ron Goldstone 32; 2. Robbie Robinson, Paul Crawford, Jim Oreskovich 34; Pin: Mel McLay 25-5

At Pine Hill GC

Dawson Insurance Men’s League — Scramble: 1. Barry Defilipp, John Arnold, Brandon Scovil, Scott Lally 30; 2. Adam Doody, Ryan McGregor, Brian Hurd, Thom Tardiff 31 (mc), 3. Joe Quinn, Mike Nelligan, Bruce Blanchard 31, 4. Kolby Brooks, Scott Sutherland, Bruce Blanchard, Mike LaChance 31, 5. Pat McEwen, Chris Brochu, Alan Higgins, Ryan Doody 32, 6. Gregg Smith, Joe Cyr, Tim Brochu, George Hayes 34; Pins: Joe Cyr 6-4, No. 9 Scott Lally 6-9

At Hermon Meadow GC

Wednesday Points — Blind Draw: 1. Tony Brown, Tim McCluskey +14 2. Dennis Reynolds, Jim Foley +13, 3. Al Stuber, Jim McInnis +6, 4. Dana Gillespie, Mike Henderson +5, 5. Al Porter, Doug Chambers +4, 6. Ted Jellison, Joel McCluskey -1; Pins: No. 3 Jim McInnis 26-8, No. 9 (2nd shot) Jim McInnis 13-0; High Individual (not on a winning team) Jim McInnis +5

At Barren View GC

Senior Scramble — 1) Kate Doherty-Perez, John Clay, Bill Swayne, Jeff Anderson -4; 2) (tie) Sue Derickson, Irv Belanger, Brent Carter, Mike Clark -3; Pat Dumont, Dennis Lewey, Doug Sprinkle, Fred Morgan -3; 4) (tie) Mary McNamara, Norm Lezy, Clyde Fitch, Don Beal -2; Jane Hooper, Brene Johnson, Rocky Rakoczy, John Horst -2; Pin: No. 5 Irv Belanger 15-9

At Springbrook GC

Flag Tournament — Skins, Pins and Long Drives, Net: 1st Keith Ross, 2nd Mike Burian, 3rd Ron Leeman, 4th (tie) Ken Carver, Leo Bellemare; (tie) Matt Beckim, Brian Henderson; 8th Bong Adil, 9th Tyler Tyburski; Pins: No. 2 Mike Burian 4-5, No. 8 Roger Maloney 2-3, No. 13 Ashley Golden 11-6, No. 15 Tyler Tyburski 10-3; Long Drives, Green: Rachel Newman; Blue: Ken Carver; Black: Brian Henderson

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Wednesday’s Results

FIRST, Pace, $2,800

Fifty Spender, Da Deslandes, 4.20 3.40 2.80

Emma’s Fairytale, Ro Cloutier Jr, 7.80 5.00

Tweedledtweedledum, Mc Sowers, 4.00

T—2:00.3. Ex. 5-1 $16.00; Tr. 5-1-6 $96.20

SECOND, Pace, $2,800

What A Hooligan, Mi Stevenson, 2.60 2.40 2.10

Avogadro Hanover, Da Ingraham, 5.60 2.80

Southwind Rex, He Campbell, 2.40

T—1:58.4. Ex. 3-6 $8.80; Tr. 3-6-7 $14.00; DD 5-3 $15.80

THIRD, Trot, $3,700

Neverdie, Mi Cushing, 12.80 2.60 2.40

Pembroke Castaway, He Campbell, 2.20 2.10

Candy Lane, Ma Athearn, 2.20

T—1:57.4. Ex. 3-2 $28.60; Tr. 3-2-5 $35.60

FOURTH, Pace, $11,056

Shes A Maverick, Jo Nason, 15.00 2.40 2.40

Pembroke Passionly, He Campbell, 2.20 2.10

Cab Bearnaise, Mi Cushing, 6.00

T—1:59.0. Ex. 4-1 $14.40; Tr. 4-1-7 $56.60

FIFTH, Pace, $3,900

Sunny’s Bro, Jo Nason, 5.00 3.40 2.40

Js Mcflash, Mc Sowers, 4.40 2.60

Bold Willie, Ga Mosher, 2.40

T—1:56.4. Ex. 5-2 $11.80; Tr. 5-2-1 $21.20

SIXTH, Pace, $11,055

Saratoga Liz, Mi Cushing, 15.40 6.80 4.60

Justcallmedee, Ma Athearn, 2.20 2.20

Gonna Hear Me Rohr, Wi Campbell, 3.20

T—2:00.4. Ex. 4-3 $31.00; Tr. 4-3-6 $114.20

SEVENTH, Trot, $4,200

Dagget, Ma Athearn, 5.00

Mergatroid, Da Ingraham

Sim Brown, Ga Mosher

T—2:00.2. Ex. ; Tr. ; Pick 3 Races 5-4-4 $246.80

EIGHTH, Pace, $3,400

Paris Beau, Sh Thayer, 8.40 4.20 4.00

My Last Chance, Mc Sowers, 5.60 3.80

Hay You Hellion, He Campbell, 7.60

T—1:56.3. Ex. 1-3 $38.20; Tr. 1-3-2 $190.60; Late DD 4-1 $36.00

Total Handle: $25,187

Legion baseball

Senior Legion

Zone 1

Thursday, July 5

Acadians at Post 51/16, Colby, 7 p.m.

Hampden at Motor City, at Husson, 7:30 p.m.

Friday, July 6

Post 51/16 vs. Bangor Coffee News, at Mansfield, 5 p.m.

Saturday, July 7

Acadians at Hampden (2), 11 a.m.

Bangor Coffee News at Motor City (2), 1 p.m.

Tuesday, July 10

Bangor Coffee News at Acadians

Post 51/16 at Hampden

Zone 2

(Weekday games start at 5:30 p.m.; weekend doubleheaders start at 9:30 a.m.)

Thursday, July 5

Bessey at Capitals

Rogers at Franklin County

Pastime at Augusta

Saturday, July 7

Franklin County at Augusta (2)

Capitals at Locke Mills (2)

Rogers at Pastime (2)

Junior Legion

Northern Division

Thursday, July 5

Bangor at Machias, at Washington Acad. 5:30 p.m.

Penquis at Skowhegan to 7-9

Belfast at Fairfield, Lawrence 5:30 p.m.

Longhaulers at Messalonskee, Colby College, 4:30 p.m.

RiverJacks at Motor City, at Mansfield, 5 p.m.

Friday, July 6

Acadians at Skowhegan, Colby College, 7 p.m.

Penquis at Bangor, Mansfield Stadium, 7:30 p.m.

Motor City at Belfast, 5:30 p.m.

Machias at RiverJacks, Hampden Acad., 7 p.m.

Saturday, July 7

Belfast at Motor City, Mansfield Stadium, 7:30 p.m.

Bangor at Capitals, Thomas College 1 p.m.

Sunday, July 8

Fairfield at Acadians (2), Ellsworth HS, 11 a.m.

Longhaulers at Belfast (2), Belfast HS, 11 a.m.

Messalonskee at Penquis (2), Foxcroft Acad., 11 a.m.

Skowhegan at Machias(2) Washington Acad., 11 a.m.

Hampden Hartt Trans. River Jacks 6, Bangor Coles Cadets 3

Bangor 110 001 0 — 3 3 0

Hampden 000 213 x — 6 9 2

Winning pitcher: Gavin Partridge; losing pitcher: Austin Conway

All-star games

LITTLE LEAGUE

Baseball, ages 11-12

At Newport

Old Town 6, Sebasticook 0

Old Town Top Hitters: Lucas Moore single, home run; Gabe Gifford double; Preston Vose double; Grayson Thibeault triple; Winning pitcher: Gabe Gifford