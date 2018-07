Local sports: Golf, auto racing, harness racing results; Legion baseball schedule

Stock image | Pixabay Stock image | Pixabay

July 3, 2018 10:17 pm

Golf

HOLE-IN-ONE

WAYNE SMITH

BANGOR, Maine — Wayne Smith of Milbridge shot a hole-in-one on Tuesday playing the 18-hole layout at Bangor Municipal Golf Course. Smith aced the 140-yard 16th hole using a 6-iron. The shot was witnessed by Jim Golike, Gary Willey and Norm Lezy.

MSGA Women

At Lakewood GC

GROSS Flight 1: Prudence Hornberger 77, Carrie Langevin 78, Liz Wiltshire 82. Flight 2: Vicki Lindquist 88, Shelley Drillen 98, Birdie Pearse 100. Flight 3: Sharon Nelson 103, Nancy Sage 104, Anne Pooler 106. NET Flight 1: Jody Lyford 70, Nancy Hart 71, Liz Coffin 75. Flight 2: Gloria Attenweiler 71, Durice Washburn 71, Diane York 71. Flight 3: Rebecca Laliberte 69, Norma Michaud 69, Jean Bridges 73. GROSS SKINS: No. 8 Shelley Drillen 4, No. 12 Carrie Langevin 4, No. 15 Prudence Hornberger 3, No. 16 Carrie Langevin 3, No. 18 Carrie Langevin 2. NET SKINS: No. 14 Pearl St. Pierre 2, No. 17 Laurie Pelletier 2. Pins: No. 3 Liz Wiltshire 8-10, No. 6 Prudence Hornberger 3-5, No. 10 Carrie Langevin

5-7, No. 18 Carrie Langevin 4-10.

At Lake Kezar CC

Flight 1 GROSS: Wintle, Lisa 77; Colucci, Ruth 82; Koshliek, Vicki 83; NET: Latini, Mary 68; Lage, Patricia 69; Cole, Cheryl 70; Flight 2 GROSS: Love, Lisa 92; Lano, Maureen 93; Cornelio, Jodi 93; Hillman, Margaret 93; NET: Kostis, Cindi 70; VanReenen, Cathy 71; Borsa, Barbara 73; Flight 3 GROSS: Bailey, Patricia 94; Vail, Phyllis 96; Quintero, Janet 107; NET: Graffam, Susan 70; Snow, Diane 76; Allaire, Joanne 78; Lemieux, Debbie 78; SKINS GROSS: Cole, Cheryl 1st; Johnson, Melissa 15th; Lage, Patricia 18th; Latini, Mary 5th; Waltz, Sue 6th; NET: Graffam, Susan 11th; Snow, Diane 10th; Kostis, Cindi 14th; McDonald, Patty 16th

LOCAL

At Hidden Meadows GC

Monday Night Scramble — 1. Josh Paul, Lloyd Bryant, Joe Perdue 31; 2. Liz Rand, Jess Crawford, Christopher Crawford 32; 3. Terry Grant, Randy Bernard, Jeannette Bernard 32; 4. Mike Cote, George Keefe, Brett Stuart 32; 5. Jim Bosse, Bill Fernandez, Matthew Libby 34; 6. Aaron Humphrey, Jason Levasseur, Liz Levasseur 34; 7. David Saucier, Owen Maurais, Bee Levasseur; 8. Tyler Tefoe, Zach Paul, Dave McLoughlin 35; 9. Thad Dwyer, Ray Hussey, Stacey Hussey 35; 10. John Lodge, Tim Fowler, Lucas Winter 36; 11. Robbie Robertson, Gene Fadrigon, Kathy LaFontaine 36; 12. Ed Lanigan, Lorraine Lanigan, Stephanie Buxton 37; 13. Greg Bosse, Rick Rankin, Ed Lucas 37; Wayne Hartt, Suzanne Hartt, Don Steeves 37; pins: No. 4 Bill Fernandez 10-2; No. 8 Tim Fowler 8-2

At Traditions GC

Women’s League — 1. Mary Smith, Irene Woodford, Carol Rushton. Stevie Lord 34; 2. Susan Payne, Brenda Crosby, Gwen Archambault, Tammy Curtis 34; 3. Betty Jamison, Dianne Swandal, Lois Adams, Priscilla Aucoin 34; 4. Rachel Lapointe, Alice Openshaw, Hilda Wardwell, Winnie Coleman 35; 5. Nancy Giannetti, Debbie Dunham, Loretta Robichaud 36; 6. Nancy Carney, Jeannette Laplante, Kathy Pinkham, Jane Levie 37; pin: No. 8 Gwen Archambault 8-3

At Pine Hill GC

Ladies League — Red, White and Blue: Charlotte Dunifer, Joyce Stevenson, Kathy Shaw, Sue St Heart 18; Lynn Hunt, Priscilla Aucoin, Louise Holyoke, Dawn England 27; Rachel LaPointe, Sandy Meehan, Nancy Carney, Bonnie Robertson 28; Carol Gray, Mary Ann Beatham, Linda Dunifer, Michelle Atherton 28

At Rocky Knoll CC

Senior Stableford: Dan Barker, Ernie Hutchins, Ted Rudnicki, Walt Buchanan +11; Tom Bryant, Bill Beck, Charlie Lefebvre +8; Gordan Warner, Bill Taylor, Ray Campbell, Don Crowell +2; pins: No. 5 Bill Haas 14-2; No. 7 Roger Tracy 34-1; No. 12 Tom Bryant 22-0; No. 17 Don Crowell 10-4; high Stableford: Charlie Lefebvre +8

At Hampden CC

Ladies League — 1. Joette Fields, Patty Blanchard, Janice Gran, Geneva Allen 37; 2. Elinor Bucklin, Sally Hartman, Donna Nason 41; 3. Pam Anderson, Beth Dunning, Jill Long 42; 4. Calista Hannigan, Jane Sturgeon, Paula Grindle 43; pin: No.2 Joette Fields 17-11; closest to 41: Team 2

At Dexter Muni GC

Twilight League — Class A: Gross: Mike White 40; Net: D. Richardson 37; Class B: Gross: Jim Chapman 40; Net: Frank Reynolds 31.5; Class C: Gross: Rik Smith 44; Net: Ryan Davis 35; pin: No. 17 Smith 11-1

Auto racing

WISCASSET SPEEDWAY

Servpro of Biddeford Saco Pro Stocks (50 laps, national qualifier): 1. 15 Nick Hinkley, Wiscasset; 2. 09 Daren Ripley, Thomaston; 3. 18 Kevin Douglass, Sidney; 4. 01x Joe Decker, Chesterville; 5. 13T Cody Tribbett, Richmond

Cahill Tire 4-Cylinder Pro (25 laps): 1. 4 Connor Wenners, Edgecomb; 2. 5 Dominic Curit, Saco; 3. 17 Ryan Hayes, Jefferson; 4. 70 Taylor Lane, Phillips; 5. 00 P.J. Merrill, Canton

Thunder 4 Mini (25 laps): 1. 19 Zach Audet, Skowhegan; 2. 58 David Greenleaf, Brunswick; 3. 26 Michael Golding, Pownal; 4. 84 Spencer Sweatt, Albion; 5. 54 Noah Haggett, Wiscasset

Maxwell Market Super Streets (25 laps): 1. 5 Mark Lucas, Harpswell; 2. 11 Jason Oakes, Boothbay; 3. 06 Zac Poland, Woolwich; 4. 9 Sean Johnson, Oakland; 5. 85 Michael Harrison, Durham

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Tuesday’s Results

FIRST, Pace, $3,100

A World Apart, He Campbell, 4.60 3.60 2.10

King Of The D, Da Deslandes, 6.40 2.40

J Patch, Da Ingraham, 2.10

T: 1:57.4. Ex. (2/6) $17.40; Tri. (2/6/5) $40.40

SECOND, Pace, $2,850

Rockin Lisa, He Campbell, 10.60 4.00 3.80

Maddie D, Da Ingraham, 3.00 2.40

Upfront Grantsgirl, An Harrington, 11.00

T: 2:01.0. Ex. (4/2) $19.80; Tri. (4/2/3) $127.60; 1st Half DD (2/4) $10.40

THIRD, Pace, $3,300

Gold Star Spider, He Campbell, 4.60 2.20 2.20

Fountain Square, Ga Mosher, 3.80 3.40

Q T Pie Hanover, Da Deslandes, 4.40

T: 1:59.3. Ex. (3/7) $11.80; Tri. (3/7/1) $34.20

FOURTH, Pace, $3,200

Ohm Like Clockwork, Aa Hall, 8.20 7.00 2.40

Artzuma, Da Ingraham, 5.80 2.40

Cr Hotshot, He Campbell, 2.10

T: 1:57.0. Ex. (2/4) $31.60; Tri. (2/4/1) $77.40

FIFTH, Pace, $3,200

Shea Writes Right, He Campbell, 3.20 2.20 2.10

Nuclearccino, Da Ingraham, 2.20 2.10

Casimir Nymph, An Harrington, 3.00

T: 1:58.2. Ex. (5/1) $7.00; Tri. (5/1/3) $12.80

SIXTH, Pace, $2,700

American Flight, Da Ingraham, 2.20 2.20 2.40

Real Yankee, He Campbell, 3.60 3.20

Woodmere Bigsplash, Sh Thayer, 16.40

T: 1:59.1. Ex. (2-1) $4.00; Tri. (2-1-5) $69.00

SEVENTH, Pace, $6,000

J J S Jet, He Campbell, 4.40 4.40 2.10

Sinners Prayer, Jo Beckwith, 6.80 2.40

Delightful Offer N, Ro Cushing, 2.10

T: 1:55.1. Ex. (4/3) $41.80; Tri. (4/3/5) $43.00; Pick 3 (5/2/4) $13.80

EIGHTH, Pace, $3,700

Miss M A Jones, Da Ingraham, 4.00 3.20 2.10

Robocall Hanover, Da Deslandes, 4.00 2.10

Eternal Ring, He Campbell, 2.10

T: 1:57.2. Ex. (5/4) $8.80; Tri. (5/4/2) $13.00; 1st Half Late Double (4/5) $9.40; Total Handle: $23,783

Wednesday’s Starters, 6:30 p.m.

FIRST, Pace, $2,800

Emma’s Fairytale, Ro Cloutier Jr Bin There Said So, Da Ingraham Midnight Mass, He Campbell When In Doubt, Jo Beckwith Fifty Spender, Da Deslandes Tweedledtweedledum, Mc Sowers

SECOND, Pace, $2,800

Remix, Ti Hudson Desired, Ga Mosher What A Hooligan, Mi Stevenson Silky’s Dream, Sh Thayer Camstar, Ch Nye Avogadro Hanover, Da Ingraham Southwind Rex, He Campbell Three New Dawns, Mc Sowers

THIRD, Trot, $3,700

Moon Dance, Da Deslandes Pembroke Castaway, He Campbell Neverdie, Mi Cushing Cantabmyway, Ro Estes Candy Lane, Ma Athearn Carbon Footprint, Ga Mosher

FOURTH, Pace, $11,056

Pembroke Passionly, He Campbell Luck Of The Deal, Ma Athearn A Thousand Wishes, Da Ingraham Shes A Maverick, Jo Nason Diamond Stepp, Wi Campbell Born To Be Trouble, Ga Mosher Cab Bearnaise, Mi Cushing Tip Em Off, Sh Thayer

FIFTH, Pace, $3,900

Bold Willie, Ga Mosher Js Mcflash, Mc Sowers Northview Punter N, Mi Stevenson Intrepid Hall, Ru Lanpher III Sunny’s Bro, Jo Nason Allegiance, Ma Athearn

SIXTH, Pace, $11,055

Poocham Magic, Ni Graffam Where Does Time Go, Da Ingraham Justcallmedee, Ma Athearn Saratoga Liz, Mi Cushing Ella’s Angel, Mi Stevenson Gonna Hear Me Rohr, Wi Campbell Cbf Baroness, Ga Mosher Sheilas Share, Ma Athearn

SEVENTH, Trot, $4,200

Bellmac Kody A, Ch Nye Bold Fresh, He Campbell Mergatroid, Da Ingraham Dagget, Ma Athearn Sim Brown, Ga Mosher

EIGHTH, Pace, $3,400

Paris Beau, Sh Thayer Hay You Hellion, He Campbell My Last Chance, Mc Sowers Aint No Mo, Ru Lanpher III Allcardsallthetime, Ga Mosher Histoire Eternelle, Da Deslandes Someplace Special, Mi Stevenson

Legion baseball

Senior Legion

Zone 1

Thursday, July 5

Acadians at Post 51/16, Colby, 7 p.m.

Hampden at Motor City, at Husson, 7:30 p.m.

Friday, July 6

Post 51/16 vs. Bangor Coffee News, at Mansfield, 5 p.m.

Saturday, July 7

Acadians at Hampden (2), 11 a.m.

Bangor Coffee News at Motor City (2), 1 p.m.

Tuesday, July 10

Bangor Coffee News at Acadians

Post 51/16 at Hampden

Zone 2

(Weekday games start at 5:30 p.m.; weekend doubleheaders start at 9:30 a.m.)

Thursday, July 5

Bessey at Capitals

Rogers at Franklin County

Pastime at Augusta

Saturday, July 7

Franklin County at Augusta (2)

Capitals at Locke Mills (2)

Rogers at Pastime (2)

Junior Legion

Northern Division

Thursday, July 5

Bangor at Machias, at Washington Acad. 5:30 p.m.

Penquis at Skowhegan to 7-9

Belfast at Fairfield, Lawrence 5:30 p.m.

Longhaulers at Messalonskee, Colby College, 4:30 p.m.

RiverJacks at Motor City, at Mansfield, 5 p.m.

Friday, July 6

Acadians at Skowhegan, Colby College, 7 p.m.

Penquis at Bangor, Mansfield Stadium, 7:30 p.m.

Motor City at Belfast, 5:30 p.m.

Machias at RiverJacks, Hampden Acad., 7 p.m.

Saturday, July 7

Belfast at Motor City, Mansfield Stadium, 7:30 p.m.

Bangor at Capitals, Thomas College 1 p.m.