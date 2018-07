Local sports: Auto racing, golf, harness racing, road racing results

Stock image | Pixabay Stock image | Pixabay

July 1, 2018 10:18 pm

Auto racing

Speedway 95, top 5

At Hermon

Dysart’s Late Models Hopkins Landscaping and Paving Series race No. 1 (75 laps): 1. Andrew McLaughlin, Harrington; 2. J.R. Robinson, Steuben; 3. Dana Wilbur, Frankfort; 4. Brenton Parritt, Steuben; 5. Kris Matchett, Skowhegan

Casella Recycling Street Stocks Sunoco Race Fuels Series No. 2 (50 laps): 1. Bob Seger Jr. Frankfort; 2. Jordan Pearson, Corinth; 3. Keith Ogden, Holden; 4. Mike Overlock, Franklin; 5. Tony Poulin, Oakland

Casella Waste Systems Sport 4: 1. Cody Farnsworth, Orono; 2. Isaac Rollins, Hudson; 3. James Goodman, Hampden; 4. Andrew Crosby, Hermon; 5. Roy Hathorn, Brownville

Caged Runners: 1. Durbon Davis, Hermon; 2. Ethan Lyons, Skowhegan; 3. Kyle Willette, Oakland; 4. Steve Kimball, Holden; 5. Andrew Crosby, Hermom

Wiscasset Speedway, top 5

At Wiscasset

(Finish, car number, driver, hometown) Serv Pro of Biddeford Pro Stocks (50 laps): 1. 15 Nick Hinkley, Wiscasset; 2. 09 Daren Ripley, Thomaston; 3. 18 Kevin Douglass, Sidney; 4. 01x Joe Decker, Chesterville; 5. 13T Cody Tribbett, Richmond

Cahill Tire 4 Cylinder Pros (25 laps): 1. 4 Connor Wenners, Edgecomb; 2. 5 Dominic Curit, Saco; 3. 17 Ryan Hayes, Jefferson; 4. 70 Taylor Lane, Phillips; 5. 00 PJ Merrill, Canton

Thunder 4 Mini (25 laps): 1. 19 Zach Audet, Skowhegan; 2. 58 David Greenleaf, Brunswick; 3. 26 Michael Golding, Pownal; 4. 84 Spencer Sweatt, Albion; .5 54 Noah Haggett, Wiscasset

Maxwells Market Super Streets (25 laps): 1. 5 Mark Lucas, Harpswell; 2. 11 Jason Oakes, Boothbay; 3. 06 Zac Poland, Woolwich; 4. 9 Sean Johnson, Oakland; 5. 85 Michael Harrison, Durham

Oxford Plains Speedway top 5

At Oxford

(Finish, car number, driver, hometown) Budweiser Super Late Model (50 laps): 1. 47 Kelly Moore, Scarborough; 2. 09 Jeremy Davis, Tamworth, NH; 3. 46 Dennis Spencer, Jr., Oxford; 4. 72 Scott Robbins, Dixfield; 5. 41 Tracy Gordon, Strong

Allen’s Coffee Flavored Brandy Street Stock (30 laps): 1. 1 Billy Childs, Jr., Leeds; 2. 2 Gary Babineau, Hollis Center; 3. 21 Zach Bowie, Greene; 4. 11 Tyler King, Gray; 5. 34 David Vaughn, Naples

Bandits (20 laps): 1. 12 Adam Sanborn, West Paris; 2. 18 Dustin Salley, Poland; 3. 11x Cam Childs, Leeds; 4. 52 Kyle Hewins, Leeds; 5. 54 Chad Wills, Buckfield

Figure 8 (20 laps): 1. 2 Dale Lawrence, Lisbon; 2. 07 Kyle Glover, Oxford; 3. 00 Larry Lizotte, Poland; 4. 4 Kyle Kilgore, South Paris; 5. 41 Greg Durgin, South Paris

Outlaw (25 laps): 1. 4 Calab Emerson-Mains, New Gloucester; 2. 2 Ajay Cates, Lyman; 3. 94 Cody Childs, Auburn; 4. 74 Rick Thompson, Naples; 5. 2x Wade Gelinas, Limington

Runnin’ Rebel (20 laps): 1. 1 Brandon Varney, Mechanic Falls; 2. 91 Jamie Heath, Waterford; 3. 84 Doug DeGroat, Oxford; 4. 50 AJ Smith III, South Paris; 5. 21 Ralph Green, Auburn

Cruisers (20 laps): 1. 1 Brandon Varney, Mechanic Falls; 2. 72 Phil Knowton, Oxford; 3. 1x Kevin Varney, Mechanic Falls; 4. 28 William Barker, Oxford; 5. 4 Will Dunphy, Jr., New Gloucester

Sport Trucks (20 laps): 1. 12 Ryan Farrar, Oxford; 2. 2 Randy Green, Norway; 3. 45 Mike Mayberry, Greene; 4. 49 Jake Dobson, Hartford; 5. 5 Kolby Morrell, Sebago.

Allen’s Coffee Flavored Brandy Ladies (15 laps): 1. 21 Breanna Spaulding, Lisbon; 2. 17 Kathryn Childs, Auburn; 3. 91 Addie McDaniel, Bridgton; 4. 28 Susan Veinott, Greene; 5. 44 Annie Chartier, Mexico.

Golf

LOCAL

At Kebo Valley GC

Saturday Skins and Pins — Gross: 3. Jon Nicholson, 5. Jake Willis, 8. Jon Nicholson, 13. Chris Swan, 16. Calvin Tweedie, 18. Dillan Walsh; Net: 2. Chris Swan 6. Calvin Tweedie, 7. Charlie Wheeler, 10. Ben Young, 11. Travis Mace, 12. Jim Edlund, 14. Travis Mace; Pins: 4. Ben Young 35-1, 6. Charlie Wheeler 25-8, 9. Jim Edlund 9-3, 15. Kyle Nicholson 21-5

At Hermon Meadow GC

Saturday Morning Men’s League — 1. Bruce Ireland, Joel McCluskey +7, High Individual: Al Stuber, Pins: No. 3, Tommy McDonald 13-0, No. 9, 17-0, No. 12, Terry McDonald, No. 16, Terry McDonald.

Sunday Morning Stableford League — 1. Doug Chambers, Al Stuber +6, 2. Alden Brown, Marty Kelly +4, 3. (tie) Tracy Gran, Jr., Ted Jellison -1, Bruce Ireland, Jim McInnis -1, High Individual: Dana Gillespie, Pins: No. 3, Doug Chambers 8-3, No. 9, Bruce Ireland 7-5, No. 12, Joe Johnston 9-1, No. 16, Tracy Gran, Jr. 8-10

Sunday Ladies League — Gross: 1. Nancy Hart 82, 2. Gross Jody Lyford 89, 3. Diane Herring 93, 4. Cheryl Paulson 101, Net: 1. Deb Wiley 70, 2. BJ Porter 74, 3. (tie) Durice Washburn and Karen Feeney 7; Pins: No. 3 Jody Lyford 4-4, No. 8 Jody Lyford 16-2, No. 16 Elaine Lovett 3-0, Putts (tie): Karen Feeney, Jody Lyford, Nancy Hart 28

At Northport GC

Holiday Tournament — Team Gross: (tie) Terry Whitney, Jesse Johnson, Cliff Randall, Jesse Johnson, Preston Ward, Alan Blood, Jake Thompson (68); Net: (tie) 1. Jeff Dutch, Barry Porter, Duke Marston, Brian Beaulieu (56); 3 Larry Quinn, Dick Clements (59); 4 Jesse Johnson, Mike Knox (60); Sweeps Gross: 1 Jake Thompson (70), 2 Jesse Johnson (72), 3 Preston Ward (78), 4 Paul Jasienowski (79); Net: 1 Jeff Dutch (64), 2 Dick Clements (65), 3 Cliff Randall (66), 4 Larry Quinn (69); Pins: 3 Jake Thompson 6-11, 9 Cecil Eastman 8-9, 12 Brian Beaulieu 18-0, 18 Larry Quinn 21-0

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Friday’s Results

FIRST, Pace, $3,500

Pembroke Newt, Sh Thayer, 18.60 3.00 2.60

Roddy’s Nor’easter, Da Ingraham, 3.00 2.10

Love Without End, Ro Cushing, 2.80

T–1:57.4. Ex. 3-1 $75.80; Tr. 3-1-4 $120.60

SECOND, Pace, $2,700

Made Of Iron, Mc Sowers, 42.00 30.60 20.60

The Doodah Man, Da Ingraham, 16.00 8.00

Tumblin’ Dice, An Harrington, 8.00

T–1:59.4. Ex. 5-2 $191.80; Tr. 5-2-1 $994.40; DD 3-5 $680.80

THIRD, Pace, $2,900

Veiques, Ro Cushing, 18.20 8.60 8.60

Homer Run, Ga Mosher, 5.40 5.00

Royal Flush, Da Deslandes, 6.20

T–1:59.1. Ex. 1-3 $130.80; Tr. 1-3-5 $240.20

FOURTH, Pace, $3,500

Miss M A Jones, Da Ingraham, 7.20 5.80 4.00

Gators Ben Winning, He Campbell, 4.20 3.40

Mademoiselle Paris, Da Deslandes, 3.60

T–1:56.1. Ex. 2-1 $20.60; Tr. 2-1-4 $71.20

FIFTH, Pace, $3,100

Golden Tree, An Harrington, 4.60 2.80 3.80

Roman Conqueror N, Da Ingraham, 3.40 2.60

Lifeontherange, Sh Thayer, 3.40

T–1:58.0. Ex. 3-1 $12.80; Tr. 3-1-4 $48.00

SIXTH, Trot, $3,900

Command The Fire, He Campbell, 2.20 2.20 2.60

Carbon Footprint, Ga Mosher, 7.20 6.40

Kegler Hanover, Da Ingraham, 2.60

T–1:57.4. Ex. 3-4 $13.80; Tr. 3-4-6 $26.40

SEVENTH, Pace, $4,200

Falcon’s Luke, Mc Sowers, 10.60 4.40 3.20

Rocnrolwilneverdie, Sh Thayer, 5.00 3.00

A Fool For Mark, Da Ingraham, 4.60

T–1:56.0. Ex. 4-5 $13.40; Tr. 4-5-3 $13.20; Pick 3 races

3-3-4 $13.20

EIGHTH, Pace, $2,700

Pembroke Perfect, He Campbell, 2.20 2.20 2.10

Royal Engagement, Ro Cushing, 4.20 2.60

Drunk And Dramatic, Ke Case, 2.60

T–1:58.2. Ex. 4-3 $3.80; Tr. 4-3-2 $31.20; Late DD

4-4 $6.40

Total Handle: $17,141

Road racing

43rd Annual Tour du Lac 10 Miler

At Bucksport

1. Erik McCarthy 52:53, 2. Andrew Kephart 58:54, 3. Tracy Guerette 1:01:34, 4. Jonathan Goupee 1:02:07, 5. Perry LeBreton 1:02:11, 6. Bradford Eslin 1:05:04, 7. Bob Ciano 1:05:57, 8. Alison Chase 1:06:51, 9. Ethan Dapice 1:07:26, 10. Scott Potter 1:07:47, 11. Ian Fraser 1:08:50, 12. Tim Pearson 1:09:01, 13. Thomas Sherman 1:10:29, 14. Joe Roberts 1:11:55, 15. Peter Cannon 1:13:48, 16. Chris Jones 1:14:29, 17. Scott Heidemann 1:14:46, 18. Shane Martin 1:14:48, 19. Ed Hughes 1:16:52, 20. Aaron Hoovler 1:17:52, 21. Deedra Dapice 1:19:15, 22. Heather Knowles 1:19:29, 23. Kristine Guaraldo 1:21:30, 24. Mary Clapper-Buck 1:21:35, 25. Jack Burnett 1:21:40, 26. Lance Days 1:22:15, 27. Dave Farrar 1:23:09, 28. Daniel Gerrish 1:23:21, 29. Margaret Capehart 1:24:42, 30. Joe Capehart 1:24:43,

31. Laura Anderson 1:25:14, 32. Lisa Kearns 1:25:19, 33. Robin Clarke 1:25:19, 34. Mark Libby 1:25:34, 35. Amy Cangelosi 1:26:26, 36. Erica Doyon 1:26:46, 37. Lisa Tweedie 1:27:01, 38. Chris* Almy 1:27:29, 39. Donna Kausen 1:27:50, 40. Katherine Collins 1:30:23, 41. Dave Lebel 1:31:20, 42. Eric Boberg 1:32:41, 43. Allison Dorko 1:34:40, 44. Robert Garnett 1:36:33, 45. Maegan Haney 1:37:13, 46. Kim Shire 1:37:13, 47. Andrew Clappitney 1:40:59, 48. Julie Commick 1:42:54, 49. Ginger King 1:44:16, 50. Jen Noonan 1:44:23, 51. Larry Merrill 1:45:01, 52. John Tjepkema 1:46:43, 53. Jeanne Butterfield 1:46:44, 54. Philip Pierce 1:47:21, 55. Susan Lazor 1:49:52, 56. Susie Fay 1:51:18, 57. Stephen Fay 1:51:18, 58. Valerie Mathews 1:52:00, 59. David Benn 1:52:51, 60. Adam Bohlen 1:53:22, 61. Lukas Modrusan 2:06:19, 62. Tracy Bigney 2:31:20