Local sports: Golf, auto racing, Little League results

At Hermon Meadow GC

Saturday Points — Blind Draw: 1. John May, Al Stuber +12; 2. Bruce Ellis, Aaron Newcomb +10; 3. Tracy Gran Jr., Joe Johnston +8; 5. (tie) Joel McCluskey, Doug Chambers and John May, Tim McCluskey +4; Pins: No. 3 Doug Chambers 3-10, No. 9 (second shot) Doug Chambers 10-0, No. 12 Aaron Newcomb 37-0, No.16 Joel McCluskey 22-6

Women’s Sunday League — Gross: 1. Jody Lyford, 2. Deb Wiley; Net: 1. Cheryl Paulson, 2. Angie McCluskey; Pins: No. 3 Cheryl Paulson 4-4, No. 8 Cheryl Paulson 3-6, No. 16 Angie McCluskey 5-3: Lowest Putts: Karen Feeney

Men’s Sunday Morning Stableford — 1. Lou Rosebush, Terry McDonald +11, 2. Dana Gillespie, Mike Henderson +8. 3. Bruce Ellis, Alden Brown +5, Pins: No. 3 Tom Berry 9-1, No. 9 – Bruce Ellis 13-9, No. 12 – Alden Brown 7-5, No. 16 – Doug Chambers 2-6 High Individual: Marty Kelly

At Northport GC

Point Quota — Team: 1. Robb Herron, Dick Clements, Chip Curry, Don Pendergast (136) 2 Peter Hodgkins, Rick Cronin, John McKay, Jim Boulier (125); Sweeps: Class A Gross: 1 tie Jake Thompson, Preston Ward (74) 3 Terry Whitney (79) 4 John Sapoch (85) Net: 1 Rick Cronin (66) 2 tie Paul Jasienowski, Peter Hodgkins (68). 4 Greg McDaniel (69); Class B Gross: 1 Butch Norman (84) 2 Lee Robinson (86) 3 Jim Kunkel (94) 4 Phil Bowen (96) Net: 1 Don Pendergast (65) 2 Chip Curry (68) 3 Elaine Bilenberg (72) 4 John Herzberg (73); Pins Class A: 3. Peter Hodgkins 4-4. 9 Tim Riley 13-8. 12 Peter Hodgkins 3-3 18 Preston Ward 6-3; Class B: 3. Cecil Eastman 8-0. 12 Elaine Bielenberg 14-0. 18 Cecil Eastman 10-8

At Dexter Muni GC

Shoot-out — 1. Jimmy Costedio, 2. Matt Bartlett, 3. Andy Shorey

Night Golf: Gross: Jason Clukey, Rick Wilson, Brian Duplisea, Travis Hall and Jimmy Costedio, Dick Hall, D. Richardson, Alan Pratt 34; Net: Chad Graffam, Dylan Graffam, Brian Salsbury, Andy Shorey 20

At Kebo Valley GC

Father’s Day Pins and Skins — Gross Skins: 1. Jon Nicholson, 7. Ben Paulsen, 10. Ben Paulsen, 15. Jake Blaisdell, 17. Ben Paulsen, 18. Jon Nicholson; Net Skins: 3. Shane Carter, 9. Chris Archer, 11. Andy Cough, 12. Garric Worcester, 13. Rick Wallace, 14. Andy Cough; Pins: 4. Jim McFarland 12-10, 6. Chris Archer 33-11, 9. Chris Archer 4-8, 15. Andy Cough 6-10; Couples Play — Gross: Jon and Cathy Nicholson 39; Net: Richard and Debbie Mitchell-Dow 37.7

MSGA

Weekly tourney

At Natanis GC

GROSS FLIGHT 1: Craig Chapman 70, Jeff Cole 71, Mike Doran 72, Ricky Jones 73; NET 1: Tony Towns 67, Andy Cloutier 68, Heath Cowan 68, Tad Woolsey 68, GROSS FLIGHT 2: Skip Mierop 78, Mike Harnden 81, Paul Adler 82, Dana Lambert 83, Jon Christopher 83; NET 2: Paul Lindahl 63, Bruce Bristow 67, Frank Reynolds 67, Mike Brissette 67; SENIOR GROSS FLIGHT 1: Mark Plummer 72, Mark Jordan 76, Zibby Puleio 78, Tim Estabrook 79, NET 1: Ray Roux 64, Bob Blais 66, Mark Fillmore 67, Bill Fenderson 68, Peter Davis 68; SENIOR GROSS FLIGHT 2: Chris Stratos 86, Everett Stewart 90, Jerry Mansfield 91, Dave Dunham 92, Greg Palmer 92, Mike Napolitano 92, Paul L’Heureux 92; NET 2: Bill Cloutier 66, Dick Gammon 69, Ed Juhl 69, Ralph Mooers 69. TEAM GROSS: Mike Doran-Zach Rossignol-Ashley Fifield-Jeff Cole 62, Andy Nickerson-Mark Barthelemy-Peter Hughes-Tom Frey 65, Peter Davis-Mark Plummer-Bob Allen-Steve O’Donnell 66; NET: Barry Bernard-Tony Towns-Gene Pecoraro-Ron Looman 56, Bill Donovan-Rick Simonds-Terry Bagley 57, Eric Strubbe-Mike Zak-Paul Lindahl-Scott Collins 57, Jason Willis-Leon Van Horn-Mark Manzi-James Anderson 57, Adam Cowan-Heath Cowan-Bruce Bristow-Jon Christopher –58, Al Ouellette-Norm Russell-Matt Peck-Paul Grant – 58, Andy Carlton-Sean Foye-Tom Seekins-Rick Green 58, Chris Stratos-Skip Mierop-Greg Sawyer-Robert Libby 58. FRIDAY SKINS: Gross: No. 10 – Norm Russell-1, Gross – No. 12 – Scott Collins-3, Gross No. 17 Dennis McDonald 3, Gross No. 18 Tom Frey 3, Net No. 2 Al Ouellette 2, Net No. 5 Al Ouellette 2,Net No. 11 Bob Olbrias 1; SATURDAY SKINS: Gross: No. 9 Jeff Cole 2, Gross No. 17 Jamie Donaldson 3, Net No. 8 Wes McGinnis-2, Net No. 10 Ken Belcher 1, Net No. 16 Mark Fillmore 2, Net No. 17 Mark Glidden 2, Net No. 18 Gene Pecoraro 2; FRIDAY PINS: No. 4 Rick Simonds 4-4, No. 7 Chris Stratos 4-3, No. 10 Norm Russell (hole-in-one); No. 13 Matt Peck 6-3; SATURDAY PINS: No. 4 Mike Hayes 4-0, No. 7 Bob Miles 3-1, No. 10 Tom Murray 5-3, No. 13 Nick Hunneman 6-10

Auto racing

At Oxford

Oxford Plains Speedway

(Top five per class; finishing position, car number, driver’s name, driver’s hometown): Budweiser Super Late Model (50 laps): 1. 8 Calvin Rose, Jr., Turner; 2. 47 Kelly Moore, Scarborough; 3. 47 Gabe Brown, Center Conway, NH; 4. 14 Scott McDaniel, Livermore; 5. 61 TJ Brackett, Buckfield

Allen’s Coffee Flavored Brandy Street Stock (50 laps): 1. 61 Matt Dufault, Turner; 2. 21 Zach Bowie, Turner; 3. 36 Rick Spaulding. Lisbon; 4. 11 Tyler King, Gray; 5. 62 Nick Stanley, Oxford

Bandits (20 laps): 1. 08 Mike McKinney, Berlin, NH; 2. 54 Kurt Hewisn, Leeds; 3. 91 Jamie Heath, Waterford; 4. 52 Chad Wills, Buckfield; 5. 18 Dustin Salley, Poland

Figure 8 (20 laps): 1 4 Kyle Kilgore, South Paris, 2 00 Larry Lizotte, Poland; 3 41 Greg Durgin, South Paris; 4 2 Dale Lawrence, Lisbon; 5 07 Kyle Glover, Oxford.

Rookie (15 laps): 1 3 Thomas Brackett, Auburn; 2 91 Brady Heath, Waterford.

Wicked Good Vintage Racing Association Hobby (15 laps): 1. 25 Nate Symonds, Casco; 2. P38 Mark Bowie, South Paris; 3. 08 Jesse Michaud, Caribou; 4. 48 George Harding, Fairfield; 5. 97 Kevin Waterhouse, West Paris

Batter up

SOFTBALL

Little League Majors

At Brewer, playoffs

Brewer 12, Glenburn/Orono 2

Brewer top hitters: Jordin Williams, 2 doubles; Hannah Reed, triple; Lexi Stratton, triple; Lydia Hand, double. winning pitcher: Jenna McQuarrie. Glenburn/Orono: Katie Hews, single

BASEBALL

Little League

At Old Town

Rotary 16, Governors 5

Rotary top hitters: Carter Sevigny 2 doubles, 2 singles; Ian Bouchard home run, triple, single; Ridge Mitchell triple, double; winning pitcher: Jackson Lizzotte; Governors: Nate Tibbitts: 2 doubles.