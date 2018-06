High school track and field state championship results

Glendon Rand | BDN Glendon Rand | BDN

June 3, 2018 6:06 pm

CLASS A

At Morse High, Bath

Boys results

Thornton Academy 67, Falmouth 67, Cheverus 64, Scarborough 60, Edward Little 56.50, Bonny Eagle 47, Lewiston 40, Windham 34, Mt. Ararat 30, Biddeford 24, Oxford Hills 23, Brunswick 20, Skowhegan 15.50, Hampden Academy 14, Deering 14, South Portland 12, Westbrook 10, Noble 9, Bangor 8, Massabesic 8, Kennebunk 8, Gorham 6, Sanford 5, Messalonskee 1

4×800 Relay: 1, Scarborough (Harrison Osborne, Erik Larkin, Tristam Coffin, Noah Drapeau), 8:23.27. 2, Falmouth (Aidan Hoffman, Ben Greene, Charlie Henning, Sam Larlee), 8:28.79. 3, Brunswick (Daniel Lyons, Cameron Ashby, Tyler Patterson, William Shaughnessy), 8:38.07. 4, Massabesic (Parker Jalbert, Matthew Pooler, David Phinney, Jarrod Hooper), 8:40.90. 5, Hampden Academy (Jason Mathies, Aidan Dudley, Connor Glowa, Grahme Sokoloski), 8:41.86. 6, Lewiston (Gabriel Labonte, Dylon Jackson, Davion Jackson, Maurice Beaulieu), 8:46.17. 7, Noble (Devin Abbott, Matt Gorman, Caleb Holt-Fitzgerald, Tyler Shettler), 8:56.28.

110 Hurdles: (w: 3.5) 1, Travis Snyder, Thornton, 14.96. 2, Dominic Creenan, Westbrook, 15.18. 3, Anthony Clavette, Scarborough, 15.53. 4, Connor Jackson, Edward Little, 15.66. 5, Barrak Abdraba, Edward Little, 16.09. 6, Alexander Austin, Scarborough, 16.19. 7, Ben Strong, Edward Little, 16.42.

100: (w: 2.2) 1, Sean Tompkins, Cheverus, 11.06. 2, Ben Hatch, Scarborough, 11.07. 3, Fabrice Mpoyo, Edward Little, 11.09. 4, Ethan Shain, Sanford, 11.23. 5, Mitch Budroe, Windham, 11.29. 6, Alexzander Sprague, Bonny Eagle, 11.36. 7, Dawson Stevens, Oxford Hills, 11.37.

1600 Race Walk: 1, Matt Syphers, Edward Little, 7:44.41. 2, Nicholas Roy, Lewiston, 8:13.02. 3, Clifford Robbins-Sennewald, South Portland, 8:21.46. 4, Lucas Judice, Thornton, 9:25.17. 5, Nick Pruner, Bonny Eagle, 11:23.12.

1600: 1, Lisandro Berry-Gaviria, Mt. Ararat, 4:26.66. 2, John Auer, Falmouth, 4:26.95. 3, Alec Troxell, Deering, 4:27.14. 4, Aiden Willey, Bonny Eagle, 4:28.13. 5, Dominic Sclafani, Oxford Hills, 4:30.63. 6, Ben Greene, Falmouth, 4:36.26. 7, Ethan Eickmann, Kennebunk, 4:39.52.

4×100 Relay: 1, Falmouth (Ethan Ali, Alvaro Fuentes, Adrian Friedman, Kyle Bouchard), 44.16. 2, Bonny Eagle (Derek Cole, Max Harris, Andrew Pendleton, Alexzander Sprague), 44.20. 3, Lewiston (Kamundala Crispin, Lucas Nichols, Jeremiah Williams, Connor Kaplinger), 44.41. 4, Cheverus (Alex Baur, Owen Burke, Paul Lussier, Sean Tompkins), 44.63. 5, Thornton Academy (Dominic Dadiego, Longhao Chen, Dawson Desrosiers, Isaac Ofielu), 44.75. 6, Windham (Ethan Wert, Connor Abbotoni, Callean Frechette, Mitch Budroe), 44.92. 7, Edward LIttle (Alex Thompson, Barrak Abdraba, Jeremy Carter, Fabrice Mpoyo), 45.11.

400: 1, Owen Burke, Cheverus, 51.25. 2, Douglas Cooke, Falmouth, 52.13. 3, Noor Shidad, Lewiston, 52.72. 4, Tyler Bernier, Mt. Ararat, 53.35. 5, Derek Cole, Bonny Eagle, 53.40. 6, Jeremiah Williams, Lewiston, 53.96. 7, Russell Allen,Edward Little, 53.97.

300 Hurdles: 1, Travis Snyder, Thornton, 41.53. 2, Jack DelPrete, Biddeford, 41.88. 3, Joseph Emery, South Portland, 42.14. 4, Connor Jackson, Edward Little, 42.18. 5, Stu Salom, Windham, 42.39. 6, Dominic Creenan, Westbrook, 42.73. 7, Hunter Parker, Brunswick, 42.85.

800: 1, Wyatt Lord, Hampden, 2:02.02. 2, Russell Allen, Edward Little, 2:03.21. 3, John Auer, Falmouth, 2:03.60. 4, Jarrod Hooper, Massabesic, 2:03.76. 5, Mason Rosborough, Windham, 2:04.43. 6, Oliver Hall, Edward Little, 2:04.58. 7, Jason Mathies, Hampden, 2:04.76.

200: 1, Sean Tompkins, Cheverus, 22.64, w:4.4. 2, Alvaro Fuentes, Falmouth, 22.76, w:4.4. 3, Owen Burke, Cheverus, 22.79, w:4.6. 4, Fabrice Mpoyo, Edward Little, 22.84, w:4.6. 5, Alden Shields, Kennebunk, 22.89, w:4.4. 6, Ben Hatch, Scarborough, 22.91, w:4.4. 7, Kyle Bouchard, Falmouth, 23.12, w:4.6.

3200: 1, Lisandro Berry-Gaviria, Mt. Ararat, 9:56.43. 2, Gabe Coffey, Bangor, 9:59.42. 3, Dominic Sclafani, Oxford Hills, 10:05.38. 4, Conner Piers, Falmouth, 10:07.89. 5, Aiden Willey, Bonny Eagle, 10:10.01. 6, Anthony Chase, Gorham, 10:11.80. 7, William Shaughnessy, Brunswick, 10:12.27.

4×400 Relay: 1, Bonny Eagle (Derek Cole, Andrew Pendleton, Alexzander Sprague, Zackary Allocca), 3:30.60. 2, Falmouth (Alvaro Fuentes, Kyle Bouchard, John Auer, Douglas Cooke), 3:30.69. 3, Cheverus (Owen Burke, Alex Baur, Joe Baur, Sean Tompkins), 3:36.97. 4, Lewiston (Noor Shidad, Jeremiah Williams, Kamundala Crispin, Davion Jackson), 3:37.04. 5, Edward Little (Fabrice Mpoyo, Oliver Hall, Alex Thompson, Russell Allen), 3:39.60. 6, Thornton Academy (Dawson Desrosiers, Owen Hey, Isaac Ofielu , Landon Heidrich), 3:40.35. 7, Windham (Mitch Budroe, Anthony Sawyer, Connor Abbotoni, Mason Rosborough), 3:40.98.

High Jump: 1, Samuel Cenescar, Brunswick, 6-05.25. 2, Anthony Clavette, Scarborough, 6-02. 3, Loki Anda, Deering, 6-00. 3, Connor Jackson, Edward Little, 6-00. 5, Andrew Ladd, Kennebunk, J6-00. 6, Douglas Cooke, Falmouth, 5-10. 7, John-Luke D’Amico, Messalonskee, J5-10.

Long Jump: 1, Alex Wilkins, Windham, 21-09.50, w:NWI. 2, Ben Hatch, Scarborough, 21-08.50, w:NWI. 3, Zackary Allocca, Bonny Eagle, 21-01, w:NWI. 4, Kyle Jacques, Skowhegan, 20-11, w:NWI. 5, Longhao Chen, Thornton, 20-10, w:NWI. 6,Travis Snyder, Thornton, J20-10, w:NWI. 7, Nic Bushiri, Deering, 20-09.25, w:NWI.

Triple Jump: 1, Alex Wilkins, Windham, 44-01.25, w:NWI. 2, Zackary Allocca, Bonny Eagle, 43-07.25, w:NWI. 3, Kyle Jacques, Skowhegan, 43-00.75, w:NWI. 4, Kamundala Crispin, Lewiston, 42-07.75, w:NWI. 5, Anthony Clavette, Scarborough, 41-07.50, w:NWI. 6, Connor Jackson, Edward Little, 41-04, w:NWI. 7, Jordan Giroux, Sanford, 40-08.50, w:NWI.

Javelin Throw: 1, Dawson Stevens, Oxford Hills, 173-00. 2, Christian Gilliam, Cheverus, 171-09. 3, Max Spelke, Mt. Ararat, 160-03. 4, Connor Kaplinger, Lewiston, 158-02. 5, Zuka Mabior, Oxford Hills, 156-03. 6, Aryz Terlaje, Deering, 150-03. 7, Zachary Boyle, Brunswick, 147-06.

Discus Throw: 1, Jason Montano, Thornton, 145-07. 2, Cody Saucier, Biddeford, 134-09. 3, Giovanni Fornaro, Cheverus, 133-01. 4, Connor Kaplinger, Lewiston, 129-01. 5, Cutter Warger, Skowhegan, 121-03. 6, Ethan Wert, Windham, 120-06. 7, Nathan Mars, Scarborough, 120-02.

Shot Put: 1, Jason Montano, Thornton, 55-02.75. 2, Cam Wilson, Noble, 45-08.75. 3, Nathan Mars, Scarborough, 44-02. 4, Giovanni Fornaro, Cheverus, 43-10.25. 5, Thomas Palmer, Thornton, 43-05.25. 6, Joshua Bradford, Falmouth, 43-05. 7, Brennan Schatzabel, Kennebunk, 42-03.

Pole Vault: 1, Travis Snyder, Thornton, 14-09. 2, Ben Drummey, Biddeford, 12-06. 3, Drew Gardner, Scarborough, J12-06. 4, Jason Catoggio, Gorham, J12-06. 5, Clayton Miller, Skowhegan, 12-00. 5, Alex Thompson, Edward Little, 12-00. 7, Caleb Rand, Brunswick, J12-00.



Girls results

Cheverus 84, Thornton Academy 64, Gorham 49, Scarborough 45, Falmouth 38, Noble 34, Bonny Eagle 34, Hampden Academy 32, Edward Little 31, Oxford Hills 29, Marshwood 28, South Portland 23, Messalonskee 19, Westbrook 18, Lewiston 17, Bangor 16.50, Skowhegan 16, Kennebunk 12, Portland 12, Mt. Ararat 12, Deering 11, Sanford 8.50, Brunswick 8.50, Windham 3, Massabesic 2, Biddeford .50

4×800 Relay: 1, Bonny Eagle (Ami Beaumier, Emma Abbott, Christine Toy,Kayla Raymond), 9:35.16. 2, Gorham (Kate Tugman, Anna Slager, Meadow Fortier, Iris Kitchen), 9:44.24. 3, Hampden Academy (Chelsea El-Hajj, Eliza Parker, Emma Shearer, Helen Shearer), 10:01.11. 4, Mt. Ararat (Anna Harbo, Katherine Leckbee, Sara York, Camila Ciembroniewicz), 10:02.91. 5, Noble (Hailey Boardman, Gabby Carpenter, Izabella Haagensen, Morgan Griffin), 10:11.16. 6, Cheverus (Rosie Train, Hannah Galeucia, Ashley Turner, Sophia Pompeo), 10:12.29. 7, Deering (Lucy Tumavicus, Hadley Poirier, Sierra Aponte-Clarke, Nicole Whipkey), 10:17.25.

100 Hurdles: (w: 2.1) 1, Emily Labbe, Scarborough, 14.75. 2, Nina Tasker, Noble, 14.76. 3, Emma White, Cheverus, 15.52. 4, Christie Woodside, Hampden, 15.83. 5, Kaleisha Towle, South Portland, 16.01. 6, Syeira New, Massabesic, 16.30. 7, Julia Berube, Edward Little, 16.41.

100: (w: 4.4) 1, Victoria Bossong, Cheverus, 12.18. 2, Rori Coomey, Marshwood, 12.33. 3, Sabria Merrifield, Thornton, 12.54. 4, Lindy Hyndman, Edward Little, 12.55. 5, Caitlin Wolff, Kennebunk, 12.58. 6, Taylor Haggerty, Oxford Hills,12.73. 7, Katherine Page, Marshwood, 12.79.

1600 Race Walk: 1, Moxie Flanagan, Hampden, 8:11.23. 2, Stef Meacham, Gorham, 8:12.96. 3, Hayley Bickford, Gorham, 8:34.24. 4, Grace West, Kennebunk, 9:14.37. 5, Sydnie Pike, Scarborough, 9:15.08. 6, Madison Smith, South Portland, 9:16.53. 7, Marissa Larock, Lewiston, 10:24.44.

1600: 1, Malaika Pasch, Falmouth, 5:14.18. 2, Anna Slager, Gorham, 5:17.22. 3, Christine Toy, Bonny Eagle, 5:21.35. 4, Kate Tugman, Gorham, 5:26.61. 5, Jillian Richardson, Edward Little, 5:29.68. 6, Katherine Leckbee, Mt. Ararat, 5:37.00. 7, Amelia Alexander, Bonny Eagle, 5:37.76.

4×100 Relay: 1, Thornton Academy (Mia Taranko, Katie-Marie Roy, Sabria Merrifield, Kieya Dion), 50.15. 2, Cheverus (Helena Bolduc, Victoria Bossong, Evelyn Hanley, Emma Gallant), 50.55. 3, Messalonskee (Emma Wentworth, Libby Breznyak, Megan Quirion, Jacey Richard), 51.52. 4, Noble (Nina Tasker, Maggie Kelly, Aspen Dyer, Sophie Chiasson), 51.71. 5, Edward LIttle (Hanna Roy, Julia Berube, Kiara Fournier, Lindy Hyndman), 51.97. 6, Falmouth (Abbie Ryer, Maddie Marks, Danielle Casavant, Sophie Marcotte), 52.32. 7, Bangor (Naomi Noack, Hannah Dunn, Alyssa Elliott, Mykayla Hoggard), 53.24.

400: 1, Victoria Bossong, Cheverus, 56.95. 2, Emma Gallant, Cheverus, 57.43. 3, Charlotte Wentworth, Messalonskee, 1:00.01. 4, Gaby Panagakos, Scarborough, 1:01.26. 5, Hannah Langstaff, Windham, 1:02.63. 6, Gabby Carpenter, Noble, 1:03.02. 7, Sara York, Mt. Ararat, 1:03.55.

300 Hurdles: 1, Annah Rossvall, Deering, 45.85. 2, Emily Labbe, Scarborough, 46.94. 3, Ella Boucher, Edward Little, 47.39. 4, Kylie Bedard, Thornton, 47.55. 5, Kaleisha Towle, South Portland, 47.83. 6, Nina Tasker, Noble, 48.04. 7, Emma McLaughlin, Noble, 48.25.

800: 1, Malaika Pasch, Falmouth, 2:21.95. 2, Anna Folley, South Portland, 2:22.38. 3, Maddie Wayne, Brunswick, 2:26.01. 4, Kayla Raymond, Bonny Eagle, 2:27.10. 5, Iris Kitchen, Gorham, 2:27.25. 6, Morgan Griffin, Noble, 2:27.32. 7, Eliza Parker, Hampden, 2:27.70.

200: 1, Emma Gallant, Cheverus, 25.57, w:2.3. 2, Katherine Page, Marshwood, 26.45, w:2.3. 3, Emma Wentworth, Messalonskee, 26.50, w:2.3. 4, Sophie Marcotte, Falmouth, 26.70, w:2.3. 5, Ayla McKean, Marshwood, 26.74, w:2.3. 6, Katie Lynch, Mt. Ararat, 26.75, w:3.5. 7, Taylor Haggerty, Oxford Hills, 26.77, w:3.5.

3200: 1, Ami Beaumier, Bonny Eagle, 11:23.17. 2, Helen Shearer, Hampden, 11:23.45. 3, Bethany Sholl, Scarborough, 11:38.67. 4, Karley Piers, Falmouth, 11:46.24. 5, Christine Toy, Bonny Eagle, 11:54.41. 6, Jillian Richardson, Edward Little,11:55.70. 7, Anna Slager, Gorham, 12:01.92.

4×400 Relay: 1, Cheverus (Helena Bolduc, Emma White, Victoria Bossong, Emma Gallant), 4:05.00. 2, Marshwood (Ayla McKean, Ella Nelson, Rori Coomey, Katherine Page), 4:08.32. 3, Noble (Hailey Boardman, Gabby Carpenter, Emma McLaughlin, Morgan Griffin), 4:14.84. 4, Scarborough (Grace Pettingill, Emily Labbe, Rachel Peterson, Gaby Panagakos), 4:15.46. 5, Mt. Ararat (Sara York, Sadie Skinner, Camila Ciembroniewicz, Katie Lynch),4:17.72. 6, Thornton Academy (Kylie Bedard, Annie Duong, Katie-Marie Roy, Allie Gross), 4:18.06. 7, Messalonskee (Emma Wentworth,Emma Concaugh, Alexa Brennan, Charlotte Wentworth), 4:22.75.

High Jump: 1, Nyagoa Bayak, Westbrook, 5-11R. 2, Jaidyn Appel, Portland, 5-04. 3, Allie Gross, Thornton, J5-04. 3, Leah Savage, Skowhegan, J5-04. 5, Tessa Cyr, Noble, J5-04. 6, Annika Hester, Falmouth, J5-04. 7, Olivia Jalbert, Edward Little, 5-00.

Long Jump: 1, Emma White, Cheverus, 17-05, w:NWI. 2, Mia Taranko, Thornton, 17-03.25, w:NWI. 3, Caitlin Wolff, Kennebunk, 16-11.25, w:NWI. 4, Taylor Haggerty, Oxford Hills, J16-11.25, w:NWI. 5, Alyssa Elliott, Bangor, 16-10.50, w:NWI. 6, Evelyn Kitchen, Gorham, 16-06.75, w:NWI. 7, Christie Woodside, Hampden, 16-05.50, w:NWI.

Triple Jump: 1, Emma White, Cheverus, 37-04, w:NWI. 2, Nyagoa Bayak, Westbrook, J37-04, w:NWI. 3, Evelyn Kitchen, Gorham, 36-06.25, w:NWI. 4, Alyssa Elliott, Bangor, 36-04, w:NWI. 5, Leah Savage, Skowhegan, 35-00, w:NWI. 6, Christie Woodside, Hampden, 34-11, w:NWI. 7, Noelle Boudreau, Thornton, 34-08, w:NWI.

Javelin Throw: 1, Jadah Adams, Oxford Hills, 135-07R. 2, Carey Lee, Skowhegan, 108-10. 3, Julia Allen, Sanford, 108-08. 4, Leah Dickman, Scarborough, 107-07. 5, Evelyn Kitchen, Gorham, 106-03. 6, Emily Corbett, Oxford Hills, 100-03. 7, Olivia Jalbert, Edward Little, 99-05.

Discus Throw: 1, Jaigan Boudreau, Thornton, 112-02. 2, Laila Bunnitt, Lewiston, 110-01. 3, Emma Harrington, Falmouth, 105-00. 4, Johnna Scott, Thornton, 102-09. 5, Paige Boudreau, Thornton, 101-11. 6, Madeline Huerth, Bangor, 96-09. 7, Mary DiSanto, South Portland, 96-00.

Shot Put: 1, Maighread Laliberte, Oxford Hills, 37-09.50. 2, Benedict Citenga, Lewiston, 33-09.75. 3, Rebekah Hunnewell-Dunphe, South Portland, 33-02.25. 4, Caroline Lerch, Portland, 32-10.75. 5, Aspen Dyer, Noble, 32-07. 6, Jaigan Boudreau, Thornton, 32-05.25. 7, Johnna Scott, Thornton, 31-09.75.

Pole Vault: 1, Lauren Berube, Edward Little, 10-06. 2, Katie-Marie Roy, Thornton, J10-06. 3, Anna Gardner, Scarborough, 9-06. 4, Sofia Wittmann, Bangor, J9-06. 5, Naomi Noack, Bangor, 9-00. 5, Izzy Troop, Sanford, 9-00. 7, Bekah Robertson, Biddeford, J9-00. 7, Tea Kepler, Brunswick, J9-00.



CLASS B

At Foxcroft Academy

Boys results

Mount Desert Island 86, York 86, Brewer 66, John Bapst 39, Hermon 39, Yarmouth 34, Greely 34, Winslow 33, Lincoln Academy 32, Belfast 28, Cony 26, Leavitt 23, Freeport 15, Cape Elizabeth 15, Mt. Blue 12, Erskine Academy 11, Gardiner 10, Nokomis 9, Old town 8, Gray-New Gloucester 8, Maine Central Institute 8, Camden Hills 7, Morse 4, Oceanside 4, Foxcroft Academy 3

4×800 Relay: 1. Cony (Travis Nickerson, Caleb Richardson, Jack Wroten, James Olivier), 8:19.64; 2. York (Austin Bennett, James Peter, Nick Rainforth, Jacob Young), 8:28.50; 3. Greely (Atticus Smith, Trevor Rafford, Caleb Thurston, Adam Bruder), 8:31.67; 4. Brewer (Jon Donnelly, Nate Henry, Nick Luce, Logan Geiser), 8:40.16; 5. Belfast Area (Tyson Hill, Brendan Moline, Carter Patterson, Ricky Smith), 8:47.42; 6. Cape Elizabeth (Alessio Barretta, Aidan Willits, Peter DiNinno, Jack Bassett), 8:48.00; 7. Hermon (Braedon Stevens, Max Pottle, Ben Zapsky, Kyle Byram), 8:51.32.

110 Hurdles: 1. Zachary Beaton, HER, 15.17; 2. Jake Martin, YORK, 15.24; 3. Zach Westman, YORK, 15.88; 4. Elijah Joyce, MDI, 15.97; 5. Maxamus Spaulding, WINS, 16.04; Preston Ross, MTB, 16.47; 7. Coleman Gary, BRW, 16.48.

100: 1. Ben Cotton, JB, 11.28; 2. Andrew Peterson, GNG, 11.40; 3. James Petersen, HER, 11.50; 4. Jake Warn, WINS, 11.53; 5. Austin Baltazar, MOR, 11.71; 6. Dylan Keller, EA, 11.76; 7. Colby Lee, MDI, 11.81.

1600 Race Walk: 1. Enrico Echevarria, MTB, 7:52.11; 2. Ryan Pratt, LEAV, 8:09.30; 3. Vinny Derro, YORK, 8:15.38; 4. John-Henry Eddyblouin, LINC, 8:25.28; 5. Will Pearson, CAPE, 8:26.34; 6. Sam True, LINC, 8:44.38; 7. Isaac Dionne, LEAV, 8:46.44.

1600: 1. Luke Laverdiere, YAR, 4:23.09; 2. Sam Russ, LINC, 4:34.93; 3. Matthew Todd, GREE, 4:37.40; 4. Martin Horne, FREE, 4:37.73; 5. Jarrett Gulden, LINC, 4:39.15; 6. Alfie Walker, FRYE, 4:43.29; 7. Luke Marsanskis, GREE, 4:44.36.

4×100 Relay: 1. MDI (Elijah Joyce, Owen Mild, Griffin Maristany, Colby Lee), 44.90; 2. Old Town (Travis Spell, Zachariah Fostun, Elijah Veilleux, Wayne Dorr), 45.86; 3. Leavitt Area (Garett Jabbush, Connor Cyr, Bryce Pelletier, Caleb Bowen), 46.01; 4. Greely (Isaac Moore, Gavin Poperechny, Darien Drouin, Michael Geary), 46.02; 5. Winslow (Isaiah Goldsmith, Jacob Bisson, Benjamin Dorval, Jake Warn), 46.20; 6. Belfast Area (Christian Sukeforth, Carter Patterson, Tyson Hill, Ricky Smith), 46.40; 7. Erskine Academy (Jack Jowett, Dylan Keller, Alex Mahon, Isaiah Morrison), 46.41.

400: 1. Tahj Garvey, YAR, 49.71; 2. Maxamus Spaulding, WINS, 49.77; 3. Griffin Maristany, MDI, 51.02; 4. James Petersen, HER, 51.46; 5. Owen Mild, MDI, 51.81; 6. James Olivier, CONY, 52.17; 7. Trace Cyr, PI, 52.24.

300 Hurdles: 1. Zach Westman, YORK, 40.24; 2. Zachary Beaton, HER, 41.08; 3. Jake Martin, YORK, 41.36; 4. Griffin Agnese, FREE, 41.82; 5. Gavin Poperechny, GREE, 42.71; Maxamus Spaulding, WINS, 42.77; 7. Tommy Thelander, LINC, 43.85.

800: 1. Travis Nickerson, CONY, 2:01.84; 2. Jon Donnelly, BRW, 2:01.94; 3. Jarrett Gulden, LINC, 2:03.96; 4. Atticus Smith, GREE, 2:04.70; 5. Jose Chumbe, MDI, 2:05.56; 6. James Mayo, EA, 2:05.60; 7. Jacob Young, YORK, 2:05.61.

200: 1. Griffin Maristany, MDI, 23.12; 2. Ben Cotton, JB, 23.32; 3. Matthew Concannon, CAPE, 23.43; 4. Steve Fitzpatrick, JB, 23.49; 5. Jake Warn, WINS, 23.53; 6. Trace Cyr, PI, 23.64; 7. Owen Mild, MDI, 23.87.

3200: 1. Luke Laverdiere, YAR, 9:45.49; 2. Luke Marsanskis, GREE, 10:15.05; 3. Sam Russ, LINC, 10:15.30; 4. Jack Bassett, CAPE, 10:21.31; 5. Martin Horne, FREE, 10:22.43; 6. Caleb Thurston, GREE, 10:26.55; 7. Matt Shea, ELL, 10:30.04.

4×400 Relay: 1. MDI (Billy Kerley, Jose Chumbe, Owen Mild, Griffin Maristany), 3:32.19; 2. York (John O’Brien, James Peter, Nick Rainforth, Jacob Young), 3:36.28; 3. Belfast Area (Tyson Hill, Carter Patterson, Christian Sukeforth, Ricky Smith), 3:36.77; 4. Freeport (Nicholas Mitch, Martin Horne, Griffin Agnese, Joe Ashby), 3:38.21; 5. Cony (Travis Nickerson, Caleb Richardson, Jack Wroten, James Olivier), 3:40.82; 6. Erskine Academy (Dylan Keller, Isaiah Morrison, Andrew Robinson, James Mayo), 3:41.25; 7. Hermon (Logan Farrar, Brendan Swoboda, Jordan Bishop, Braedon Stevens), 3:41.86.

High Jump: 1. Connor McGuire, GARD, 6-02; 2. Matt Glidden, MCI, 6-02; 3. Gavin McDonald, JB, 6-02; 4. Jake Martin, YORK, 6-02; 5. Sam Hebert, CAMD, 5-10; 6. Jack Hansen, BELF, 5-10; 7. Justin Smith, FOX, 5-10.

Long Jump: 1. Ben Cotton, JB, 20-09.75; 2. Caleb Bowen, LEAV, 20-03; 3. Tyler Pelletier, NOK, 20-01.25; 4. Zach Westman, YORK, 20-00.75; 5. Jack Hansen, BELF, 19-11.25; 6. Jake Martin, YORK, 19-10.25; 7. Jon Rodrigues, YORK, 19-09.75.

Triple Jump: 1. Jake Warn, WINS, 44-02.50; 2. Zach Westman, YORK, 42-04; 3. Jordan Bishop, HER, 41-11.50; 4. Sam Hebert, CAMD, 41-06.25; 5. Zachary Beaton, HER, 41-03.50; 6. Lauren Pusey-Nazzaro, LINC, 41-01; 7. Chris Weymouth, EA, 40-04.25.

Javelin Throw: Aidan Martin, YORK, 159-11; 2. Croix Albee, MDI, 157-02; 3. Jacob McCluskey, BRW, 152-03; 4. Noah Eckersley-Ray, YAR, 149-04; 5. Jack Jowett, EA, 148-10; 6. Daniel Rihtnesberg, FOX, 147-11; 7. Xavier Rowe, NOK, 142-11.

Discus Throw: 1. Jacob McCluskey, BRW, 147-10; 2. Croix Albee, MDI, 145-07; 3. Garrett Graham, BRW, 137-11; 4. Chris Carrol, OCEAN, 132-10; 5. Sean Neal, BRW, 126-06; 6. Xavier Rowe, NOK, 123-01; 7. Nathan Berry, CONY, 121-09.

Shot Put: 1. Garrett Graham, BRW, 54-04.75; 2. Croix Albee, MDI, 53-08.75; 3. Jacob McCluskey, BRW, 47-09; 4. Gilbert Isaacs, MDI, 46-05.50; 5. Sean Neal, BRW, 46-03; 6. Samuel Hoff, MDI, 44-06.50; 7. William Carrolton, MOR, 44-03.

Pole Vault: 1. Jack Hansen, BELF, 13-03; 2. Elijah Denning, MDI, 12-00; 3. Joshua Hart, BRW, 12-00; 4. Griffin Bean, YORK, 12-00; 5. Andrew Gillette, BRW, 11-06; 6. Timothy Smith, BELF, 11-06; 7. Nicholas Brown, JB, 11-00.



Girls results

Greely 67, York 57, Belfast 55, Cony 45.2, Old Town 45, Brewer 44.7, Cape Elizabeth 41, Freeport 39, Mount Desert Island 37, Lake Region 27.2, Waterville 26, Winslow 23, Leavitt 20, Lincoln Academy 16, Maine Central Institute 16, Mt. Blue 16, Presque Isle 14, Lawrence 11, Erskine Academy 10.5, John Bapst 10, Gray-New Gloucester 8, Fryeburg Academy 5, Ellsworth 4.2, Yarmouth 4, Poland 2.2, Camden Hills 2

4×800 Relay: 1. York (Sydney Fogg, Kathryn Miller, Laura Kenealy, Morgan Smith), 10:00.77; 2. Belfast Area (Zoe Deans, Kelsey Mehuren, Hannah Sanderson, Emily Jolliffe), 10:07.51; 3. Greely (Julia Curran, Chloe Smith, Marin Provencher, Carolyn Todd), 10:14.11; 4. Cony (Julia Reny, Cecilia Guadalupi, Tessa Jorgensen, Zina Gregor), 10:18.27; 5. MDI (Katelyn Osborne, Olivia Watson, Olivia Johnson, Zoe Olson), 10:29.27; 6. Ellsworth (Lillian Frank, Abby Mazgaj, Kione Osterlin, Margo Kenyon), 10:33.42; 7. Cape Elizabeth (Kelsey Kennedy, Genevieve Depke, Camilla Grosso, Zoe Preble), 10:35.19.

100 Hurdles: 1. Darcy Cochran, CAPE, 14.94; 2. Hannah Hopkins, BRW, 16.00; 3. Anna Reny, CONY, 16.20; 4. Maeghan Bernard, WINS, 16.26; 5. Hayley Smith, YORK, 16.32; 6. Kristen Roux, LEAV, 16.44; 7. Ashlee Vilasuso, BRW, 16.76.

100: 1. Nicole Daigle, LEAV, 12.56; 2. Ashley Anderson, MDI, 12.59; 3. Junne Robertson-McIntire, BELF, 12.77; 4. Madison Post, GNG, 12.80; 5. Darcy Cochran, CAPE, 12.91; 6. Katherine Hoving, LINC, 13.00; 7. Adriana Novella, MDI, 13.01.

1600 Race Walk: 1. Julia Hatch, MTB, 8:57.21; 2. Kamryn Glimour, PI, 9:09.29; 3. Anna Pellerin, WINS, 9:12.73; 4. Annemarie Towle, CONY, 9:13.67; 5. Madison Hallee, MCI, 9:16.50; 6. Grace Schnyder, FREE, 9:17.74; 7. Katie Holmes, MTB, 9:22.06.

1600: 1. Lilly Horne, FREE, 5:13.28; 2. Carolyn Todd, GREE, 5:21.08; 3. Marin Provencher, GREE, 5:22.32; 4. Maya Bradbury, FREE, 5:28.40; 5. Kahryn Cullenberg, MTB, 5:29.23; 6. Olivia Mosca, BRW, 5:29.93; 7. Miranda Dunton, CAMD, 5:34.98.

4×100 Relay: 1. MDI (Alahna Mild, Marilyn Sawyer, Adriana Novella, Ashley Anderson), 51.43; 2. Belfast Area (Emily Jolliffe, Kelsey Mehuren, McKenzie Banks, Junne Robertson-McIntire), 52.10; 3. Winslow (Denali Norris, Willa Dolley, Carly Warn, Sadie Irza), 52.45; 4. Leavitt Area (Aaliyah Trask, Saige Arseneault, Kristen Roux, Nicole Daigle), 52.54; 5. Greely (Anya Davis, Maddy Irish, Elizabeth Brown, Morgan Selby), 52.58; 6. Freeport (Tara Migliaccio, Emma Abbott, Patricia Dupere, Catriona Gould), 52.58; 7. Gray New Gloucester (Jaley Martin, Lindsay Pierce, Eliza Larrivee, Madison Post), 52.93.

400: 1. Tahlia Mullen, LINC, 59.28; 2. Erin O’Donnell, YORK, 59.64; 3. Tara Migliaccio, FREE, 1:00.82; 4. Kelsey Mehuren, BELF, 1:01.63; 5. Zoe Preble, CAPE, 1:01.68; 6. Julia Reny, CONY, 1:02.42; 7. Catherine Heavey, CAMD, 1:02.80.

300 Hurdles: 1. Darcy Cochran, CAPE, 45.97; 2. Audrey Grimes, YORK, 47.27; 3. Anna Reny, CONY, 47.30; 4. Morgan Selby, GREE, 47.83; 5. Hayley Smith, YORK, 48.51; 6. Ashlee Vilasuso, BRW, 49.25; 7. Maeghan Bernard, WINS, 49.60.

800: 1. Kaylee Porter, EA, 2:20.70; 2. Zoe Olson, MDI, 2:25.63; 3. Morgan Smith, YORK, 2:26.76; 4. Emily Jolliffe, BELF, 2:26.99; 5. Laura Kenealy, YORK, 2:27.68; 6. Kahryn Cullenberg, MTB, 2:28.66; 7. Margo Kenyon, ELL, 2:29.55.

200: 1. Junne Robertson-McIntire, BELF, 26.67; 2. Darcy Cochran, CAPE, 26.96; 3. Anna Reny, CONY, 27.05; 4. Katherine Hoving, LINC, 27.11; 5. Erin O’Donnell, YORK, 27.20; 6. Catriona Gould, FREE, 27.45; 7. Tara Migliaccio, FREE, 27.80.

3200: 1. Lilly Horne, FREE, 11:17.84; 2. Carolyn Todd, GREE, 11:41.81; 3. Marin Provencher, GREE, 11:43.91; 4. Lila Gaudrault, CAPE, 11:58.68; 5. Kathryn Miller, YORK, 12:00.70; 6. Olivia Mosca, BRW, 12:21.47; 7. Camilla Grosso, CAPE, 12:31.77.

4×400 Relay: 1. Belfast Area (Kelsey Mehuren, Lillie Mitchell, Emily Jolliffe, Junne Robertson-McIntire), 4:07.49; 2. York (Morgan Smith Audrey Grimes, Laura Kenealy, Erin O’Donnell), 4:13.37; 3. Greely HighSchool (Morgan Selby, JaeHee Park, Maggie McCormick, Carolyn Todd), 4:22.36; 4. Cony (Anna Reny, Zina Gregor, Tess Towle, Julia Reny), 4:24.00; 5. MDI (Adriana Novella, Olivia Johnson, Katelyn Osborne, Zoe Olson), 4:25.78; 6. Freeport (Johanna Bogue-Marlow, Patricia Dupere, Hannah Spaulding, Tara Migliaccio), 4:25.86; 7. Waterville (Jayda Murray, Emme Ayers, Sophia Poole, Rebecca Beringer), 4:26.55.

High Jump: 1. Elizabeth Brown, GREE, 5-00; 2. Sophia Inman, BRW, 5-00; 3. Gracie Sanborn, OT, 4-10; 4. Keragan Davis, LEAV, 4-10; 5. Madison. Wante, POL, 4-08; 5. Abby Stroup, BRW, 4-08; 5. Tess Towle, CONY, 4-08; 5. Hannah Chadwick, LKRG, 4-08; Emma McKechnie, ELL, 4-08.

Long Jump: 1. Payton Goodwin, LAWR, 16-05.50; 2. Grace Day, JB, 16-01.50; 3. Hannah Chadwick, LKRG, 16-01.50; 4. Oliviah Damboise, OT, 16-01.25; 5. Gwen Boros, FRYE, 16-00.25; 6. Lillie Mitchell, BELF, 15-08.25; 7. Kristen Penley, CAPE, 15-07.

Triple Jump: 1. Oliviah Damboise, OT, 34-11; 2. Hannah Chadwick, LKRG, 34-08; 3. Carly Warn, WINS, 34-03.75; 4. Morgan Honey, BRW, 34-03.25; 5. Maddy Irish, GREE, 33-07.25; 6. Grace Day, JB, 33-04; 7. Victoria Friend, MCI, 32-11.50.

Javelin Throw: 1. Gabby Low, CONY, 111-11; 2. Ashley Tanguay, BRW, 111-10; 3. Madelyn Wing, PI, 110-10; 4. April McAlpine, MCI, 105-01; 5. Shera Hilt, BELF, 103-04; 6. Julia Reny, CONY, 103-01; 7. Alyssa Bourque, LAWR, 100-11.

Discus Throw: 1. Sarah Cox, WTVL, 118-09; 2. Sam DeSouza, LKRG, 109-11; 3. Emma Hargreaves, OT, 106-05; 4. Mackenzie Hanna, MDI, 106-00; 5. Madison Post, GNG, 102-07; 6. Jennasea Hubbard, WTVL, 100-04; 7. Julia Bisson, GREE, 99-10.

Shot Put: 1. Sarah Cox, WTVL, 41-05.75; 2. Christa Carr, MCI, 40-10.75; 3. Emma Hargreaves, OT, 36-11.75; 4. Sam DeSouza, LKRG, 34-04.75; 5. Claudia Damboise, OT, 34-04.50; 6. Casey Kneissler, FRYE, 34-01.75; 7. Faith Davis, POL, 33-01.75.

Pole Vault: 1. Oliviah Damboise, OT, 10-00; 2. Kaitlyn Helfen, BRW, 9-06; 3. Maggie McCormick, GREE, 9-00; 4. Kelcie McGonagle, YAR, 9-00; 5. Ella Ruehsen, WTVL, 9-00; 6. Phoebe Slovenski, YORK, 8-06; 7. Sophie Taylor, EA, 7-09; 7. Megan Friel, BRW, 7-09.



CLASS C

At Massabesic, Waterboro

Boys results

Caribou 57, Wells 54, Traip 50, Orono 43, Mountain Valley 37, George Stevens 32, Lisbon 31, Sacopee Val 30, Wiscasset 30, Washington Acad 26, Hall-Dale 26, Greenville 24, Monmouth 21, Bangor Christian 21, Mattanawcook 21, Mt View 19, Mt Abram 16, No Yarmouth Acad 14, Boothbay 13, Maranacook 13, Madison/Carrabec 12, Dirigo 12, Old Orchard 7, Deer Isle-Ston 7, Central 6, Spruce Mt 6, Fort Kent 4.5, Searsport 3.5, Gould Acad 3, Bucksport 3, Dexter 3, Telstar 1, St. Doms 1.

4×800 Relay: 1, Orono (Sam Henderson, Patrick Tyne, Jonny Spencer, Jonathan Steelman), 8:34.65. 2, North Yarmouth (Jack Lent, Jack Sillin, Kieran Rowe, Rick Hilscher), 8:49.08. 3, Caribou (Tom Pinette, Aaron Macek, Calvin Mokler, Dylan Marrero), 8:49.52. 4, Monmouth (Kyle Gunnells, TJ Lewis, Dylan Goff, Evan Burnell), 8:52.60. 5, George Stevens (Meredith Bradshaw Thomas, Jeremiah Scheff, Eric Mote, Michael Moon), 8:56.10. 6, Boothbay (Blake Erhard, Will Perkins, Kyle Ames, Graham Harris), 8:58.30. 7, Mt. Abram (David Kidd, Dillan Wells, Ben Butterfield, Dante Gerardi), 9:02.52.

110 Hurdles: 1, Matthew Chapman, WISC, 16.15. 2, Seth Simonds, TRP, 16.69. 3, Conner Meggison, SAC, 17.10. 4, Jim Lin, WA, 17.31. 5, Cameron Payne, MTVL, 17.39. 6, Caleb Libby, CAR, 18.00. 7, Nicholas Welsh, DOMS, 18.12.

100: 1, Jacob Gagner, TRP, 11.66. 2, Darin Libby, MAD, 11.72. 3, Connor Feitz, OOB, 11.92. 4, Ben Baldwin, GRNV, 12.01. 5, Cameron Paige, DEX, 12.09. 6, Kyle Noble, MTVW, 12.10. 7, Carter Tolmasoff, BUC, 12.11.

1600 Race Walk: 1, Evan Desmond, CAR, 7:07.66. 2, Alan Lavoie, LISB, 7:11.82. 3, Geoffrey Shambarger, LISB, 7:34.10. 4, Corbin Hall, LISB, 8:05.97. 5, Zander Bourne, H-D, 8:25.94. 6, Lukas Hall, WELL, 8:31.37. 7, Ian Howell, GSA, 8:37.31.

1600: 1, Griffin Allaire, WELL, 4:37.10. 2, Jonathan Steelman, ORO, 4:39.47. 3, Troy Hendricks, SAC, 4:39.49. 4, David Schlotterbeck, LISB, 4:41.17. 5, Brendan Penfold, DIS, 4:41.36. 6, Evan Desmond, CAR, 4:50.25. 7, Elijah Allen, MTVW, 4:50.52.

4×100 Relay: 1, Mountain Valley (Cameron Payne, Taylor Pelletier, Jasper Turner, Chris Glover), 45.57. 2, Orono (Trenton Ellis, Tony Manev, Braeden Selby, Trent Lick), 45.75. 3, George Stevens (Daniel Li, Max Mattson, Isaac Wardwell, Taylor Schildroth), 46.32. 4, Mount View (Rayno Boivin, Kyle Noble, Carsen Cross, Josh Larrabee), 46.56. 5, Maranacook HS (Dakota Demott, Garret Whitten, Bryce Trefethran, William Green), 46.96. 6, Mt. Abram (Jon Jordan, Oskar Martinez, Nick Poulin, Silas Hayden), 47.01. 7, Lisbon (Adrian Blake, Caleb Berube, Morgan Perron, Alan Lavoie), 47.53.

400: 1, Brian Niznik, WELL, 52.49. 2, Cory Jandreau, CAR, 53.51. 3, Alfred Griffin, CEN, 54.30. 4, Sam Henderson, ORO, 54.35. 5, Bennet Theriault, FTKT, 54.43. 6, Bryce Trefethran, MAR, 54.70. 7, Connor Feitz, OOB, 55.13.

300 Hurdles: 1, Jacob Gagner, TRP, 42.15. 2, Matthew Chapman, WISC, 43.08. 3, Tony Manev, ORO, 43.30. 4, Seth Simonds, TRP, 43.75. 5, Cam Kidder, DIR, 43.99. 6, Jack Lent, NYA, 44.01. 7, Jim Lin, WA, 44.11.

800: 1, Mitchell Libby, WELL, 1:59.41. 2, Dalan Hubbard, TRP, 1:59.47. 3, Troy Hendricks, SAC, 2:07.42. 4, Meredith Bradshaw Thomas, GSA, 2:09.64. 5, Dylan Marrero, CAR, 2:10.48. 6, Liam Reeve, TRP, 2:11.34. 7, Dylan Goff, MON, 2:12.40.

200: 1, Ben Baldwin, GRNV, 23.68. 2, Jon Jordan, MTAB, 23.93. 3, Zak Toothaker, SPMT, 24.10. 4, Darin Libby, MAD, 24.14. 5, Duncan Forbes, GLD, 24.23. 6, Chris Fossum, SAC, 24.30. 7, Brian Niznik, WELL, 24.62.

3200: 1, Mitchell Libby, WELL, 10:26.46. 2, Matyas Nachtiagall, WA, 10:28.31. 3, David Schlotterbeck, LISB, 10:30.22. 4, Brendan Penfold, DIS, 10:31.41. 5, Carter McPhedran, MAR, 10:31.69. 6, Jordan Duplessie, CAR, 10:31.89. 7, Griffin Allaire, WELL, 10:40.41.

4×400 Relay: 1, Wells (Noah Boucher, Griffin Allaire, Brian Niznik, Mitchell Libby), 3:37.79. 2, Traip (Seamus Reeve, Liam Reeve, Jacob Gagner, Dalan Hubbard), 3:39.00. 3, Caribou (Cory Jandreau, Calvin Mokler, Evan Desmond, Evan Michaud), 3:39.29. 4, George Stevens (Jeremiah Scheff, Taylor Schildroth, Isaac Wardwell, Max Mattson), 3:40.11. 5, Monmouth (Dylan Goff, Kyle Gunnells, Evan Burnell, Gabe Martin), 3:44.57. 6, Orono (Braeden Selby, Trent Lick, Tony Manev, Sam Henderson), 3:46.36. 7, Maranacook (William Green, Spencer Dyer, Garret Whitten, Bryce Trefethran), 3:49.17.

High Jump: 1, Ashtyn Abbott, H-D, 6-04. 2, Jay Hasch, BBR, J6-04. 3, Max Mattson, GSA, 6-00. 4, Te’Andre King, NYA, 5-10. 5, Nick Poulin, MTAB, J5-10. 6, Bennet Theriault, FTKT, J5-10. 6, Malcolm Jones, SRPT, J5-10.

Long Jump: 1, Cayden Spencer-Thompson, MAT, 23-01.75 (Cl C State Record). 2, Chris Glover, MTVL, 20-11. 3, Max Sampson, WISC, 20-08.50. 4, Taylor Pelletier, MTVL, J20-08.50. 5, Matt Albert, H-D, 20-07.75. 6, Nick Poulin, MTAB, 20-07. 7, Tony Manev, ORO, 20-03.25.

Triple Jump: 1, Cayden Spencer-Thompson, MAT, 46-05. 2, Max Mattson, GSA, 42-04.50. 3, Max Sampson, WISC, 41-07. 4, Chris Glover, MTVL, 41-02.75. 5, Jay Hasch, BBR, 41-02. 6, Daniel Bunker, BUC, 40-07.75. 7, Malcolm Jones, SRPT, 39-11.50.

Javelin Throw: 1, Matt Albert, H-D, 163-07. 2, Chris Glover, MTVL, 156-10. 3, Rayno Boivin, MTVW, 152-09. 4, Travis Weeks, SAC, 152-02. 5, Teagan Meggison, SAC, 151-02. 6, David Flores-Vargas, WA, 150-07. 7, Ethan Thombs, MON, 141-00.

Discus Throw: 1, Austin Keib, BCS, 144-03. 2, Marek Veal, WA, 124-08. 3, Devin Boone, GRNV, 123-10. 4, Zach Wallace, MON, 119-02. 5, Dalton Berry, DIR, 118-04. 6, Ryan Worster, MAR, 116-00. 7, Aaron Vermette, TEL, 115-05.

Shot Put: 1, Austin Keib, BCS, 49-01. 2, Zach Wallace, MON, 48-03.50. 3, Dalton Berry, DIR, 45-09.75. 4, Devin Boone, GRNV, 45-09. 5, Marek Veal, WA, 42-08. 6, Isaiah Thompson, LISB, 42-04.50. 7, Parker Shaw, BCS, 41-01.

Pole Vault: 1, Evan Michaud, CAR, 12-00. 2, Cory Jandreau, CAR, J12-00. 3, Josh Larrabee, MTVW, 11-06. 4, Jackson Campbell, ORO, 10-06. 5, Aidan Foley, SAC, J10-06. 6, Nate Janell, MAR, 10-00. 7, Holden Clapp, SRPT, J10-00.

Girls results



Maranacook 103, Orono 92.5, Monmouth 64, Wells 49, George Stevens 46, Caribou 43.5, Spuce Mt 27, Penquis 26, Central 26, North Yarmouth Acad 20, Winthrop 18, Wiscasset 17, Mountain Val 16, Traip 12, Mt View 11.5, Greater Houlton CA 11, Fort Kent 10, St. Doms 8, Searsport 7, Lisbon 7, Boothbay 6, Dexter 6, Houlton 5, Seascoast Chr 4, Fort Fairfield 3, Sacopee Val 3, Madison/Carrabec 2, Washington Acad 1, Telstar 1, Old Orchard 0.5.

4×800 Relay: 1, George Stevens (Eliza Broughton, Mary Richardson, Zeya Lorio, Mary Brenna Catus), 10:14.30. 2, Maranacook (Maddie Taylor, Laura Parent, Lily Welch, Sophie O’Clair), 10:41.16. 3, Orono (Erin Gerbi, Jenna Gaetjen, Julia White, Liza Gallandt), 10:56.12. 4, Monmouth (Kaitlin Hunt, Abbie Hunt, Danielle Parker, Audrey Fletcher), 11:02.78. 5, Traip (Julia Campion, Olivia Lawrence, Lilly Kemp, Tezeta Aldaz), 11:06.00. 6, Wells (Natalie Robinson, Chaya Lord-Rozeff, Summer Sayward, Grace Bradish), 11:15.41. 7, Caribou (Ashley Violette, Maren Moir, Emma Stewart, Edie Shea), 11:38.26.

100 Hurdles: 1, Lauren Sterling, MTVL, 16.35. 2, Ayanna Stover, WISC, 16.51. 3, Mya Sirois, MON, 16.81. 4, Sophia Santamaria, TRP, 17.00. 5, Isabel Henderson, ORO, 17.19. 6, Emily Grandahl, MON, 17.41. 7, Libby Clement, MON, 17.57.

100: 1, Chenille Eccleston, WELL, 12.98. 2, Janika Pakulski, MAR, 13.17. 3, Cymeria Robshaw, PENQ, 13.17. 4, Jilian Schmelzer, WIN, 13.30. 5, Katherine O’Brien, ORO, 13.31. 6, Danielle Cummings, DEX, 13.35. 7, Sydney Allen, CEN, 13.36.

1600 Race Walk: 1, Moira Burgess, MON, 7:52.43. 2, Emily White, SPMT, 7:52.53. 3, Sydney Douglass, LISB, 8:37.08. 4, Emily Austin, CAR, 8:48.66. 5, Aurianna Armandi, SPMT, 8:54.62. 6, Chloe Dwinell, MON, 9:04.91. 7, Isabelle Castonguay, SPMT, 9:11.36.

1600: 1, Olivia Reynolds, NYA, 5:14.45. 2, Grace Graham, GHCA, 5:37.19. 3, Liza Gallandt, ORO, 5:39.10. 4, Sophie O’Clair, MAR, 5:39.22. 5, Sage Pound, MTVW, 5:42.22. 6, Alexis Rodriguez, CAR, 5:44.69. 7, Tezeta Aldaz, TRP, 5:56.23.

4×100 Relay: 1, Wells (Chenille Eccleston, Bailey Morrison, Delaney McDonnell, Lauren Dow), 51.53. 2, Central (Sydney Allen, Grace Francis, Ottilie McPhail, Jaeden Viani), 51.77. 3, Orono (Kaeli Gaetjen, Camille Kohtala, Isabel Henderson, Katherine O’Brien), 52.01. 4, Wiscasset (Gwen Webber, Vanessa Dunn, Grace Webber, Ayanna Stover), 52.11. 5, Maranacook (Kiana Gordon, Grace Despres, Nicole D’Angelo, Janika Pakulski), 52.19. 6, Winthrop (Kinli DiBiase, Sierra Huff, Aaliyah Wilson-Falcone, Jilian Schmelzer), 52.27. 7, Lisbon (Sydney Douglass, Emma Houle, Jordan Ott, Destiney Deschaines), 53.39.

400: 1, Camille Kohtala, ORO, 58.57. 2, Molly McGrail, MAR, 58.97. 3, Reagan Cola, BBR, 1:02.81. 4, Amelia Hanning, HOUL, 1:02.83. 5, Jaeden Viani, CEN, 1:02.83. 6, Kate Pinette, WELL, 1:03.34. 7, Calla Orino, TEL, 1:03.69.

300 Hurdles: 1, Isabel Henderson, ORO, 48.67. 2, Eliza Broughton, GSA, 49.37. 3, Willow Whitten, CAR, 49.93. 4, Sophia Santamaria, TRP, 50.61. 5, Libby Clement, MON, 51.06. 6, Vanessa Dunn, WISC, 51.19. 7, Inez Furth, WA, 51.59.

800: 1, Molly McGrail, MAR, 2:27.46. 2, Madison Szczygiel, WELL, 2:29.64. 3, Sarah Brown, DOMS, 2:33.64. 4, Sophie O’Clair, MAR, 2:34.21. 5, Mallory Aromando, WELL, 2:35.60. 6, Zeya Lorio, GSA, 2:35.96. 7, Gabriyah Gadsby, GSA, 2:37.30.

200: 1, Camille Kohtala, ORO, 26.79. 2, Jilian Schmelzer, WIN, 27.26. 3, Molly McGrail, MAR, 27.27. 4, Danielle Cummings, DEX, 27.56. 5, Janika Pakulski, MAR, 27.67. 6, Chenille Eccleston, WELL, 27.69. 7, Amelia Hanning, HOUL, 28.22.

3200: 1, Olivia Reynolds, NYA, 12:33.67. 2, Mary Richardson, GSA, 12:37.01. 3, Erin Gerbi, ORO, 12:45.92. 4, Eliza Broughton, GSA, 12:45.92. 5, Grace Graham, GHCA, 12:46.63. 6, Maddie Taylor, MAR, 12:54.62. 7, Laura Parent, MAR, 12:55.58.

4×400 Relay: 1, Central (Jaeden Viani, Sydney Allen, Maija Overturf, Ottilie McPhail), 4:16.07. 2, Caribou (Willow Whitten, Meagan Dube, Monica McLaughlin, Alexis Rodriguez), 4:19.03. 3, Wells (Kate Pinette, Katherine Reedy, Lauren Dow, Madison Szczygiel), 4:25.62. 4, Maranacook (Sophie O’Clair, Grace Despres, Naomi Moulton, Molly McGrail), 4:32.45. 5, Orono (Isabel Henderson, Kaeli Gaetjen, Jenna Gaetjen, Hannah Batchelder), 4:33.77. 6, Saint Dominic (Grace Girardin, Abbie Zanoni, Sarah Brown, Alexandra Hammerton), 4:34.73. 7, George Stevens (Mazie Smallidge, Zeya Lorio, Gabriyah Gadsby, Grace Broughton), 4:35.16.

High Jump: 1, Lacy Pelletier, FTKT, 5-00. 2, Lauren Sterling, MTVL, 4-10. 2, Ashley Cray, MAR, 4-10. 2, Alexis Rodriguez, CAR, 4-10. 5, Grace Webber, WISC, J4-10. 6, Libby Clement, MON, J4-10. 7, Ava Clark, OOB, J4-10. 7, Betsy Hunt, MTVW, J4-10.

Long Jump: 1, Cymeria Robshaw, PENQ, 17-07.75. 2, Camille Kohtala, ORO, 17-02.50. 3, Hannah ST Pierre, SPMT, 16-03.25. 4, Aaliyah Wilson-Falcone, WIN, 15-10.75. 5, Annika Reynolds, FF, 15-08. 6, Bailey Morrison, WELL, J15-08. 7, Ashten Wells, SRPT, 15-07.50.

Triple Jump: 1, Cymeria Robshaw, PENQ, 34-10.50. 2, Hannah ST Pierre, SPMT, 34-06.75. 3, Ashten Wells, SRPT, 33-08.75. 4, Maija Overturf, CEN, 33-04.25. 5, Megan Hebert, SAC, 32-03.25. 6, Grace Despres, MAR, 32-00. 7, Avery Williams, SPMT, 31-10.50.

Javelin Throw: 1, Maddie Amero, MON, 123-06. 2, Monica McLaughlin, CAR, 114-10. 3, Hope Shea, CAR, 112-06. 4, Destiny Clough, MON, 110-01. 5, Gabrielle Green, MAR, 94-07. 6, Mahala Hayden, MON, 94-05. 7, Lauren Melanson, ORO, 93-02.

Discus Throw: 1, Lauren Melanson, ORO, 112-01. 2, Shala Davis, MTVW, 106-06. 3, Mahala Hayden, MON, 94-01. 4, Abby Wirling, SCS, 92-11. 5, Delaney Willey, MON, 87-05. 6, Jayden Love, ORO, 86-06. 7, Brianna Reece, CAR, 85-01.

Shot Put: 1, Nicole D’Angelo, MAR, 35-03.50. 2, Mahala Hayden, MON, 31-11.25. 3, Lee Ann Varnum, GSA, 31-03. 4, Jayden Love, ORO, 29-11.75. 5, Lauren Melanson, ORO, 29-09. 6, Gabrielle Hughes, MAD, 29-01. 7, Maddie Amero, MON, 28-10.

Pole Vault: 1, Nicole D’Angelo, MAR, 10-00. 2, Janika Pakulski, MAR, 8-06. 3, Ava Sealander, GSA, 8-00. 4, Hannah Bradish, WELL, J8-00. 5, Laura Ireland, MAR, J8-00. 6, Maggie Coutts, ORO, 7-06. 6, Willow Whitten, CAR, 7-06.