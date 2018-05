Local scores; tennis, golf, auto racing, Little League results

May 28, 2018 9:04 pm

Results

Monday’s Results

HIGH SCHOOL

BASEBALL

GSA 3, Bucksport 2

Greenville 9, Stearns 4

Houlton 3, Orono 2

SOFTBALL

Bucksport 24, GSA 0

Houlton 5, Orono 4

Saturday’s Results

HIGH SCHOOL

SOFTBALL

Hermon 16-18, Presque Isle 0-0

PVHS 10, Searsport 1

Washburn 17, Wisdom 16

Friday’s Results

HIGH SCHOOL

BASEBALL

Bangor 11, Messalonskee 1

Bangor Christian 7, Schenck 4

Greater Houlton Christian 5, Ashland 4

Hampden 7, Brewer 4

Oceanside 8, Lincoln Acad. 5

SOFTBALL

Bangor 6, Messalonskee 5

Brewer 11, Hampden 6

Bucksport 10, Dexter 1

Central 14, GSA 2

Greenville 8, Narraguagus 1

Lee Acad. 14, Sumner 10

Oceanside 10, Lincoln Acad. 0

Southern Aroostook 13, Washburn 0

Stearns 12, Penquis 2

COLLEGE

BASEBALL

America East Tourney

Hartford 4, UMass Lowell 3

Stony Brook 11, Maine 4 (Maine eliminated)

Tennis

HIGH SCHOOL

State singles tourney

At The Racket and Fitness Center, Portland:

Girls

SEMIFINALS: No. 1 Rosemary Campanella (Kennebunk-Wells) def. No. 12 Joselyn Bolt (Gorham), 6-0, 6-0; No. 2 Grace Campanella (Kennebunk-Wells) def. No. 6 Caitlin Cass (Lincoln Academy), 6-1, 6-1

CHAMPIONSHIP: No. 2 G.Campanella def. No. 1 R.Campanella, 6-2, 6-4

Boys

SEMIFINALS: No. 1 Nick Forester (Falmouth) def. No. 4 Peter Mao (Mt. Ararat), 6-1, 6-1; No. 3 Alex Klemperer (Falmouth) def. No. 7 Jacob Greene (Waynflete), 4-6, 6-4, 6-3

CHAMPIONSHIP: No. 1 Forester def. No. 3 Klemperer, 6-4, 6-1

Golf

LOCAL

At Northport GC

Member-Member — Women: 1. Phyllis Gaul, Myndee Gilmore (62). 2 Roxie Whitney, Jean Brown (68) 3 Sue Gordon, Brenda Barrett (70); Men: 1. Alex Carroll, Jake Thompson (62) 2. Alan Blood, Steve Stanford (62). 3 Paul Doody, Brian Beaulieu (63), 4 tie Dave Riley, Tom Cameron, Mike Knox, Cecil Eastman, Peter Hodgkins, Scott Benzie (64) 7 tie Terry Whitney, Phil Bowen, Larry Quinn, Terry Fancy, Peter Doran, John McKay (65)

At Hermon Meadow GC

Memorial Day Points — Blind Draw 1. Dana Gillespie, Al Stuber +11; 2. Alden Brown, Tim McCluskey +10; 3. Marty Kelly, Joel McCluskey; Pins: No. 3 Tim McCluskey 8-8, No. 9 (2nd shot) Tim McCluskey 19-3, No. 16 Alden Brown 20-0

Ladies Monday Night Scramble — 1. Diane Herring, Karen Feeney, Cheryl Paulson (35). 2. Nancy Hart, Deb Wiley, Lois Adams (36). Pins: No. 3 Jody Lyford 8-4. No. 8 Lois Adams 20-0

At Traditions GC

Men’s Christian League — 1. Bob Pentland, Steve Batson, Roger Therriault, Scott MacArthur, -4; 2. Gil Reed, Wes Walker, Mike Connolly, -2; 3. Charlie Perkins, Terry Pangburn, Harold Batson, -1; Pin: Gil Reed 7-5

At Kebo Valley GC

Golf Wars — Inner Gross: 1. Razors 33 2. Putter Face 34; Inner Net: 1. Happy Hookers 27.9 2. Party of Fore 29.3; Outer Gross: 1. James & Other Three 30 2. Crickers 32; Outer Net: 1. Deep Impact 28 2. Potential 29.05; Pins: 4. Robin Macleod 18-11 6. Tom Richardson 35-7 9. Bernie Tate 11-9 15. Ruth Keene 17-6

Pins and Skins

Net Skins: 10. Calvin Tweedie 15. Joey James 16. Steve Snurkowski 17. Carew Blythe 18. Bernie Tate; Gross Skins: 3. Brent Barker 6. Chris Coston 9. Jake WIllis 11. Brent Barker 12. Brent Barker; Pins: 4. Randy Stanley 18-11 9. Jake WIllis 12-1 15. Joey James 2-3

Auto racing

Pro All Stars Series North

Super Late Models

At Barre, Vt.

(Starting position, car number, driver’s name, driver’s hometown) (150 laps): 1. Joey Polewarczyk, Jr., Hudson, NH; 2. 59 Reid Lanpher, Manchester, Maine; 3. 5 Bobby Therrien, Hinesburg, Vt.; 4. 60 DJ Shaw, Center Conway, NH; 5. 4 Ben Rowe, Turner, Maine; 6. 94 Garrett Hall, Scarborough, Maine; 7. 35 Derek Ramstrom, Worcester, Mass.; 8. 12 Derek Griffith, Hudson, NH; 9. 7 Glen Luce, Turner, Maine; 10. 2 Gabe Brown, Center Conway, NH; 11. 40 Nicholas Sweet, Barre, Vt.; 12. 09 Jeremy Davis, Tamworth, NH; 13. 37 Scott Payea, Milton, Vt.; 14. 4 Scott Dragon, Colchester, Vt.; 15. 7 Travis Benjamin, Morrill, Maine.

Batter up

BASEBALL

Little League

At Old Town

RJ Morin 4, Governor’s 1

RJ Morin top hitters: Ben Dickey 3 single; Brendon Mahaney 2 doubles; winning pitcher: Mahaney; Governor’s: Lucas Moore double; Evan Closson double

Bells IGA 8, Rotary 3

Bells top hitters: Scotty Sockabasin double; Jaden Powers double; winning pitcher: Grayson Thibeault; Rotary: Carter Sevigny 2 singles; Jordan Craft 2 singles.

Aubuchon 7, Kiwanis 1

Aubuchon top hitters: Carson Ellis single, double, Matt Brawn single, double, Jack Brawn single, triple; winning pitcher: Ellis; Kiwanis: Aiden Gomm single, Bryson Madden single, Alex McCannell 2 singles