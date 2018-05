Local scores; tennis, golf, harness racing, Little League results

May 22, 2018 9:15 pm

Results

Tuesday’s Results

BASEBALL

Ashland 13, Wisdom 0

Dexter 3, Foxcroft Acad. 2

Ellsworth 11, Bucksport 0

GSA 10, Sumner 1

John Bapst 3, Washington Acad. 0

Piscataquis 6, Penquis 5

SOFTBALL

Ashland 19, Wisdom 15

Bucksport 10, Ellsworth 0

Foxcroft Acad. 6, Dexter 2

Piscataquis 8, Penquis 2

Presque Isle 8, Houlton 0

Sumner 8, GSA 5

Monday’s Results

BASEBALL

Brewer 6, Hermon 4

Fort Kent 10, C. Aroostook 2

Greenville 13, Penquis 3

Katahdin 7, Greater Houlton Christian Acad. 5

Mattanawcook 6, Searsport 5

Mount Ararat 5, Hampden 4

Oceanside 5, Belfast 3

Shead 5, Narraguagus 4

Wisdom 13, East Grand 10

SOFTBALL

Brewer 13, Hermon 5

Calais 8, Lee 7

Ce. Aroostook 9, Fort Kent 8

Hampden 10, Mount Ararat 1

Madawaska 6, Fort Fairfield 4

Narraguagus 19, Shead 0

Oceanside 8, Belfast 2

Orono 5, Central 1

Searsport 3, Mattanawcook 2

Stearns 17, Schenck 5

Tennis

HIGH SCHOOL

Boys

Bangor (7-5) 5, Mt. Blue (7-5) 0

Singles: Dennis Stewart (B) def. Joe Crandle 6-3, 6-2; Connor Lee (B) def. Chris Marshall 3-6, 7-5, 5-3 retired; Bryson McDonough (B) def. Harrison Deng 6-3, 6-4; doubles: Henry Nagle and Tom Gause (B) def. Zack Gunther and Ryan Haszko 6-3, 6-2; Sam Lane and Jack Prior (B) def. Abrey Hoes and Mick Gurney 6-3, 6-4; Exhibition: Nick Stanhope and Carter Khoury (B) def. Caleb Hodsdon and James Gillaume 8-6

Caribou (12-0) 5, Madawaska (0-8) 0

Singles: Parker Deprey (C) def. Ben Hebert 8-0, Gabe Rand (C) def. Lance Lavoie 8-1, Aidan Plante (C) def. Alex Daigle 8-1; doubles: Bailey Griffeth-Sawyer Deprey (C) def. Max Gendreau-Andrew Nadeau 8-0, Emerson Duplissie-Cyr/Seth Beidelman by forfeit

Girls

Caribou (12-0) 5, Madawaska (0-8) 0

Singles: Gabrielle Marquis (C) by forfeit, Ashley Matlock (C) by forfeit, Hailey Holmquist (C) def. Myra Berwick 8-0; doubles: Madison Stratton-Ciara Richards (C) by forfeit, Samantha Tourk-Kyra Thibeault (C) def. Hannah Thibeault-Brittany Ouellette 8-1

Maranacook 4 Belfast 1

(Monday) Singles: Madelyn Dwyer (M) def. Julia Cerone 8-0, Emma Wadsworth (M) def. Samantha Hills 8-5, Varissa Lucas (M) def. Alexia Sweet 8-6; doubles: Grace Bachelder-Anna Swimm (M) def. Kristina Walker-Starr Warner 8-1, Olivia LaRouche-Clarisse Stradtman (B) def. Helen Murray-James/Emma Hatt 9-7

Golf

MSGA Women

Weekly Tourney

At The Ledges GC, York

Flight 1 Gross: Bellamo, Dawn 78, Colucci, Ruth 81, Gardner, Debby 85, Meggison, Micki 85, O’Grady, Kathi 85; Net: Wintle, Lisa , Bova, Diane 71, Politis, Elaine 72, Wilson, Peggy 74, Murphy, Debbie 74; Flight 2 Gross: Lano, Maureen 94, Lage, Patricia 95, Ropke, Barbara 97, Mullin, Kathleen 98, Nelke, Neila 98; Net: Eon, Joy 75, Garland, Corleen 75, Stewart, Jenifer 78, Bourque, Nancy 79; Flight 3 Gross: Hillman, Margaret 88, Lindquist, Vicki 95, Dalfonso, Melissa 101, Kostis, Cindi 101, Kleiner, Sandra 101; Net: Lipman, Laura 73, Bourne, Shirley 77, Lachance, Moira 78, Brown, Jean 79; Flight 4 Gross: Bailey, Patricia 97, Porter, Debbie 100, St. Pierre, Pearl 101, Davison, Darlene 102: Net: Pearse, Birdie 72, Schultz, Irene 73, Bryant, Eileen 74, Shelton, Deborah 76; Flight 5 Gross: Graffam, Susan 100, Quintero, Janet 104, Bureau, June 107, Guerin, Penny 113; Net: Robichaud, Linda 69, Wallingford, Joy 72, Atwell, Kyle 77, Lolley, Pam 79

LOCAL

At Traditions GC

Women’s League — 1. Marilyn Hughes, Marilyn Rice, Lois Adams, Marcia Biggane, 34; 2. Tina Clark, Jane Levie, Mary Smith, 35; 3. Stevie Lord, Susan Payne, Loretta Robichaud, Gwen Archambault, 36.

At Hampden CC

Ladies League — 1. Aida Francis, Jill Long, Jane Sturgeon, Elinor Bucklin 39 2. Sue Cross, Susan Hall, Joette Fields, Sally Hartman 39 (MC) 3. Paula Grindle, Pam Anderson, Geneva Allen, Daphne Stadler 47

At Kebo Valley GC

Island Connections Benefit Scramble — Gross: 1. Jay Carroll, Mike Harkins, Wyman Tapley, Jim LaHaye 52; Net: 1. Steve Parady, Tony McKim, Peter Nicholson, Mike Weaver 51.3; Ladies: 1. Amy Cameron, Erica Brooks, Jess Dow, Lynn Hunt 74.1; Pins: No. 4. Tom Wheeler 4-4, No. 6. Chuck Bowers 10-4, No. 9. Steve Snurkowski 13-7. No. 15. Karl Hallett 7-0; Longest Drive: Steve Steiner

At Rocky Knoll CC

Tuesday Night Scramble — Tom Bryant, Barbara Bryant, Tom Ivers 32 (mc); Steve Newcomb, Allen Staples, Tina Clark 32; Pins: No. 5 Tom Bryant 25-2

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Tuesday Results

FIRST, Trot, $3,500

Mack’s Gold Band, Sh Thayer, 2.60 2.20 2.10

Carbon Footprint, Ga Mosher, 6.60 3.00

Maine Muscle, He Campbell, 2.10

T: 2:00.2. Ex. (4/2) $39.20; Tri. (4/2/3) $35.20

SECOND, Pace, $3,200

Gold Star Spider, He Campbell, 2.20 2.60 2.10

Pembroke Bambino, An Harrington, 3.60 3.20

Rock Baby Rock, Ga Mosher, 4.60

T: 1:59.0. Ex. (3/5) $6.40; Tri. (3/5/6) $31.60; 1st Half DD (4/3) $3.00

THIRD, Pace, $2,850

Eternal Ring, He Campbell, 2.80 2.40 2.40

Kim’s Day, Mc Sowers, 4.20 3.20

Ashtoreth Hanover, Jo Beckwith, 7.00

T: 1:58.4. Ex. (5/6) $12.20; Tri. (5/6/3) $108.40

FOURTH, Pace, $3,100

Cursive L, Ga Mosher, 4.20 3.60 2.80

Hurrikaneeilishlyn, Ti Hudson, 16.00 16.40

The Wizsell Of Odz, Da Deslandes, 9.60

T: 2:00.0. Ex. (6/3) $54.60; Tri. (6/3/4) $296.80

FIFTH, Pace, $2,850

Dragon Seelster, Da Deslandes, 23.60 5.40 10.60

Uppercutz, Mc Sowers, 8.80 18.00

Putnams Legacy, Sh Thayer, 23.00

T: 1:58.2. Ex. (3/2) $85.00; Tri. (3/2/5) $589.80

SIXTH, Pace, $3,100

Spy In The Camp, Sh Thayer, 13.00 5.80 3.60

Win Sum Reagan, Da Deslandes, 3.20 2.20

To Much Fun, Ga Mosher, 2.60

T: 1:58.3. Ex. (8/2) $27.00; Tri. (8/2/3) $36.80

SEVENTH, Pace, $3,600

Bo Master, Sh Thayer, 2.40 2.20 2.10

Robocall Hanover, Da Deslandes, 4.00 2.40

Jk Allnitelong, Ga Mosher, 2.40

T: 1:57.2. Ex. (2/4) $8.80; Tri. (2/4/5) $23.80; Pick 3 (3/a/2) $6.20; Pick 3 (a/8/2) $6.20

EIGHTH, Pace, $3,700

Luv A Lot Hanover, Mc Sowers, 105.40 21.20 3.80

Nuclearccino, He Campbell, 6.60 2.10

Mademoiselle Paris, Da Deslandes, 2.10

T: 1:59.1. Ex. (1/2) $83.00; Tri. (1/2/3) $271.20

NINTH, Trot, $5,000

Sim Brown, Ga Mosher, 3.00 2.20 2.10

Trotalot, He Campbell, 2.20 2.10

Scottish Blue, Da Deslandes, 3.00

T: 1:59.1. Ex. (2/3) $4.20; Tri. (2/3/4) $14.20

TENTH, Pace, $3,700

Some Major Beach, Ga Mosher, 4.40 3.40 3.00

Js Mcflash, Mc Sowers, 5.80 3.40

Sir Jake’s Z Tam, Da Deslandes, 2.80

T: 1:56.4. Ex. (6/1) $27.60; Tri. (6/1/3) $50.20; 1st Half Late Double (2/6) $7.40; Total Handle: $31,724

Batter up

SOFTBALL

Little League

At Brewer

Brewer 16, Hampden 11

Brewer top hitters: Lily Enman, double, 2 singles; Hannah Reed, 2 doubles; Lauren Vanidestine, 2 singles; winning pitcher: Lily Enman. Hampden: Madison Steigert, single; Meghan Delahanty, single.

BASEBALL

Little League

At Orono

Orrington Main Street Music 18, Dirigo Pines 11

Orrington top hitters: Isak Robichaud, home run, single; Steven Youngs, double, two singles; Elmer Robichaud, home run, 2 doubles; winning pitcher: Robichaud; Dirigo Pines: Ben Sidelko: 2 singles; Caleb Pawson: double, single; Jack Brewer, triple