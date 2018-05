Local scores; tennis, golf, Little League results

May 21, 2018 7:16 pm

Updated: May 21, 2018 9:44 pm

Results

Monday’s Results

BASEBALL

Brewer 6, Hermon 4

Fort Kent 10, C. Aroostook 2

Greenville 13, Penquis 3

Mattanawcook 6, Searsport 5

Mount Ararat 5, Hampden 4

Oceanside 5, Belfast 3

Shead 5, Narraguagus 4

Wisdom 13, East Grand 10

SOFTBALL

Brewer 13, Hermon 5

Calais 8, Lee 7

C. Aroostook 9, Fort Kent 8

Hampden 10, Mount Ararat 1

Madawaska 6, Fort Fairfield 4

Narraguagus 19, Shead 0

Oceanside 8, Belfast 2

Orono 5, Central 1

Searsport 3, Mattanawcook 2

Stearns 17, Schenck 5

Sunday’s Results

COLLEGE

BASEBALL

NCAA Div. III Tourney

Southern Maine 12, SUNY Cortland 10 (10 inns.)

Swarthmore 9, Southern Maine 3, Swarthmore wins tourney

Saturday’s Results

HIGH SCHOOL

BASEBALL

Brewer 8, MCI 0

SOFTBALL

Bangor 15, Brunswick 3

Brewer 9, MCI 5

COLLEGE

BASEBALL

Hartford 12, Maine 7

NCAA Div. III Tourney

Swarthmore 9, Southern Maine 6

Friday’s Results

HIGH SCHOOL

BASEBALL

Bangor Christian 8, Central 7

Dexter 3, GSA 2

Hampden 1, Lewiston 0

Katahdin 19, Madawaska 7

Mattanawcook 12, Stearns 8

Searsport 7, Bucksport 2

SOFTBALL

Dexter 13, GSA 1

Hampden 3, Lewiston 1

Katahdin 7, Madawaska 6

Mattanawcook 14, Stearns 2

Oceanside 13, Winslow 0

Orono 9, Sumner 2

COLLEGE

BASEBALL

Hartford 9-1, Maine 2-3

NCAA Div. III Tourney

Southern Maine 1, Salisbury 0

Tennis

HIGH SCHOOL

Girls

Fort Kent (6-3) 3, Houlton (4-4) 2

Singles: Becca Mooers (H) def. Sarah Pelletier 8-2, Sydney Lorons (H) def. Cassidy Lovley 8-0, Sydni Pelletier (FK) def. Maddie Grant 8-5; doubles: Isabelle Charette-Autumn Bouchard (FK) def. Grace Johnson-Morgon Graham 8-4, Hannah Daigle-Kailee Guimond (FK) def. Dina Koretsky-Reagan Perfitt 8-4

Van Buren (6-3) 5, Madawaska (0-7) 0

Singles: Tiffany Morrow def. Katelyn Ouellette 8-4, Erica Ouellette def. Alexis Cyr 8-2, Emma LaJoie def. Myra Barwick 8-2; doubles: Sierra Soucy-Emilia Nicknair def. Hannah Thibeault-Brittany Ouellette 8-2, Bailey Laplante-Morgan Thibodeau by forfeit

Fort Kent (4-3) 5, Madawaska (0-4) 0

(Friday) Singles: Sarah Pelletier (FK) def. Katelyn Ouellette 8-1, Cassidy Lovley (FK) def. Alexis Cyr 8-1, Hannah Daigle (FK) def. Myra Barwick 8-2; doubles: Lexi Lovley-Kailee Guimond (FK) def. Hannah Thibeault-Brittany Ouellette 8-0, Isabelle Charette-Autumn Bouchard (FK) by forfeit

Boys

Fort Kent (6-3) 3, Houlton (3-5) 2

Singles: Niko Naranja (FK) def. Nolan Porter 8-1, Jonathan Blanchette (FK) def. Tim Youngfellow 8-3, Reece Voisine (FK) def. Devin Ivey 8-3; doubles: Issac Vega-Jaron Gentle (H) def. Sam Johnson-Raphael Babin 9-7, Ben Grant-Nate Delucca (H) def. Cole Bennett-Carson Theriault 8-1

Van Buren (8-1) 4, Madawaska (0-7) 1

Singles: Brandon Sytulek (VB) def. Ben Hebert 8-1, Brenton Soucy (VB) def. Lance Lavoie 8-3, Alex Daigle (M) def. Luc Perreault 9-8 (7-5); doubles: Skylar Paradis-Emmanuel Deschaine (VB) def. Max Gendreau-Andrew Nadeau 8-2, Colby Lapointe-Deacon Thivierge (VB) won by forfeit

Fort Kent (4-3) 4, Madawaska (0-4) 1

(Friday) Singles: Niko Naranja (FK) def. Ben Hebert 8-4, Jonathan Blanchette (FK) def. Lance Lavoie 8-2, Alex Daigle (M) def. Reece Voisine 8-5; doubles: Caleb Delisle-Cole Bennett (FK) def. Max Jandreau-Andrew Nadeau 8-4, Sam Johnson-Raphael Babin (FK) by forfeit

Golf

MSGA

At Fox Ridge GC

Gross, Flight 1: 1 Lance Bernier 68, 2 Craig Chapman 70, 3 James Anderson 71, 4 Joe Hamilton 72, T5 Keith Lefebvre 74, T5 Nate McCue 74; Flight 2: 1 Mike Reid 81, 1 William Greet 81, T2 Andrew Woodbury 83, T2 Barry Bernard 83, T2 Jeremy Engel 83, T2 Ray Ross 83, T2 Sean Dolomont 83, T2 Skip Mierop 83; Net, Flight 1: 1 Justin Irish 66, 2 Colby Gilbert 67, T3 Brendan Drew 69, T3 Jason Lewis 69, T3 Philip Barter 69, T3

Scott Parady 69, Flight 2: 1 Mike Reid 60, T2 Dan Wentworth 66, T2

Tim Dow 66, T4 Jeff Beach 67, T4 Justin Stewart 67, Seniors, Gross, Flight 1: 1 Steven Brooker 75, T2 Gary Manoogian 76, T2 Zibby Puleio 76, 4 Jerry York 77, Flight 2: 1 John Driscoll 83, T2 Bob Gray 86, T2 Scott Schnepf 86, T4 Mark Hammond 89, T4 Peter Bagg 89; Seniors, Net, Flight 1: 1 Ray Roux 64, T2 Mark Fillmore 67, T2 Ray Mailman 67, T4 Bob Tweedie 69, T4 Richard Graham 69, Flight 2: 1 Bert Dube 67, 2 James Dillon 68, T3 Gregory Palmer 70, T3 Ray Dube 70; Foursome, Gross: T1 Chad Allen, Chris King, Jim McKay, Ryan Wingard 63; T1 Lance Bernier, Brian Angis, Joe Hamilton, Shawn Picard 63; T3 Chris Brook, Chris Taylor, Jayson Adams, Tim Estabrook 65, T3 Craig Chapman, Don Flanagan, Jeff Leonardo, Colby Gilbert 65, Net: 1 James Anderson, Mark Manzi, Mark McKeon, Leon Vanhorn 55, T2 Arnie Benner, Mike J White, Philip Barter, Tom Blake 56, T2 Edward Schencks, Richard Campbell, James Dillon, Mike Perreault 56, T4 Brett Davis, Scott Smart, William Clark, Scott Parady 57, T4 Roger Guillerault, Bert Dube, Dennis Dube, Ray Dube 57, T4 Zack Champagne, Kevin Champagne, Brendan Drew, Craig Geaumont 57; Pins: 1 Ron Looman, No. 3, 1-10, Steven Andreasen, No. 5, 7-1; Nathan Roop, No. 13, 2-8, Mark Boivin, No. 16, 1-10; Dennis Dube, No. 3, 6-1; William Greet, No. 5, 7-6; Richard Graham, No. 13, 2-; James Semple, No. 16, 3-7

LOCAL

At Lucerne GC

Monday Senior Scramble — 1st Rock Alley, Bill Sparks, Warren Young, Ben Sawyer (-7); 2nd Kerry Woodbury, Gordon Holmes, Jim Mabry, Barry Hobert (-5); Mark Molnar,Glenn Monek, Dennis Kiah, Ralph Alley (-5) tie; Bill Brooks, Ron Allen, Scott MacArthur, Jim Bonzey, Tim Furrow (-4); Mike Dore, Dick Baker, Dana Corey, Tom Winston (-3); Bruce Blanchard, Larry Orcutt, Dale Anthony, Mark Johnson (-3); Barry Harris, Bob Fraser, Bob Francis, Robin Young (-3); Jim Oreskovich, Dick Keene, Phil Carroll, Bruce MacGregor (-2); Alan Gray, Joe Guaraldo, Bob McKenney, Jim Awalt (-2); Pins: No. 2 Bill Brooks 11-1, No. 6 Kerry Woodbury 3-3

At Traditions GC

Men’s Christian League — 1. Steve Batson, Charlie Perkins, Roger Therriault, Donna Humphries, -5; 2. Harold Batson, Scott MacArthur, Terry Pangburn, Bob Pentland, +1.

At Hermon Meadow GC

Ladies Monday Night Scramble — 1. BJ Porter, Lori Rand, Jeannie Savoy; 2. Jody Lyford, Lois Adams, Nicky Mountain; 3. Durice Washburn, Juli McConnell, Angie McCluskey; 4. Nancy Hart, Lesley Snyer, Lydia Musselman; Pins: No. 3 Durice Washburn 8-1, No. 8 BJ Porter 19-1

At Kebo Valley GC

Kebo Boys — Gross Skins: 2. Ed Darling, 3. Vinals Mith, 4. Tim Mayo, 8. Dick Cough, 17. Lynn Goodwin

Golf Wars — Inner Gross: 1. Crickers 31 2. Grip It n’ Sip It 32 3. Jamoches 33; Inner Net: 1. Potential 28.05 2. Babalouie 28.1 3. Papa Smurfs 28.6; Outer Gross: 1. TitleLess 33 2. Putter Face 34 3. Hackers 35; Outer Net: 1. Putt Pirates 27.05 2. Razors 27.7 3. Underdogs 30.5;

Mixed: 1. Two Oldies+2 30.4; Pins: No. 4. Jake Willis 13-7, No. 6. Jeff Wooster 18-11, No. 9. Chris Cambridge 4-1, No. 15. Carew Blythe 8-4

Batter up

LITTLE LEAGUE

Baseball

Governor’s 6, Aubuchon’s 5

Governor’s top hitters: Nate Tibbitts 2 singles, double; winning pitcher: Evan Closson; Aubuchon’s: Matt Brawn double, single