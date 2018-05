Local scores; tennis, golf, harness racing, canoe racing, Little League results

May 16, 2018 9:30 pm

Results

Wednesday’s Results

HIGH SCHOOL

BASEBALL

Dexter 18, Piscataquis 1

Fort Kent 5, Presque Isle 1

Houlton 2, Caribou 0

Mattanawcook 13, Lee 2

Oceanside 4, Nokomis 3

Searsport 4, Stearns 3

SOFTBALL

Dexter 8, Piscataquis 6

Hampden 5, Bangor 4

Houlton 13, Caribou 8

Mattanawcook 21, Lee 0

Penobscot Valley 12, Schenck 0

Washington Acad. 12, Calais 9

Tuesday’s Results

HIGH SCHOOL

BASEBALL

Ashland 15, Madawaska 14

SOFTBALL

Ashland 13, Madawaska 6

COLLEGE

BASEBALL

Boston College 9, Maine 7

Golf

MSGA WOMEN

At York CC

(Tuesday) Flight 1, Gross: Colucci, Ruth 83, Whiting, Cecily 83, Bova, Diane 88, Koshliek, Vicki 89, Net: Cole, Cheryl(Old Marsh) 69 Waltz, Sue 77, Johnson, Melissa 77, Wintle, Lisa 77; Flight 2, Gross: Field, Nancy 98, Blanchette, Laura 99, Audiffred, Margo 100, Chute, Marcia 102; Net: York, Diane 77, VanReenen, Cathy 80, Eon, Joy 81, Wagstaff, Phyllis 85; Flight 3, Gross: Bailey, Patricia 99, Golter, Barbara 102, Kostis, Cindi 103, Lindquist, Vicki 109; Net: Beaulieu, Sue 78, McDonald, Patty 78, Kelley, Theresa 84, McNally, Marianne 85; Flight 4, Gross: Quintero, Janet 105, Calderwood, Stacy 108, Davison, Darlene 108, Schultz, Irene 110; Net: Witherell, Paulette 79, Guerin, Penny 79, Karlin, Mim 82, Hintze, Barb 82; Flight 5, Gross: Storey, Nancy 109, Oliver, Lynn 114, Colby, Sheila 116, Phillips, Nancy 116; Net: Wallingford, Joy 80, Morin-Pasco, Linda 83, Collins,

Maureen 84, Hamel, June 89, Leblanc, Sylvia 89

CMSGA

At Belgrade GC

Overall Gross: Tom Kus 74M, Reid Birdsall 74; Net: Mark Kamen 60, Dennid Gagne 62, Pat Doody 63; Flight 1 Gross: Dave Ballew 77M, Bruce Bubier 77, Jeff Corson 79M; Net: Steve Greenlaw 64, Tom Downd 65, Bill Palmer 67M; Flight 2 Gross: John Desjardins 76, Paul Pooler 80M, Bob Sommers 80; Net: Jim Dunbar 65, Butch Presby 66, Wayne Gifford 69M; Flight 3 Gross: Ray Brochu 78, Jack Wallace 82, Paul Connolly 83M; Net: Alan Turner 65M, Bill Batten 65, Ken Luce 66M; Flight 4 Gross: Eddie Scholz 82, Cy Thompson 85M, Dave Trask 85; Net:, Leo Lever 65, Dave Clifford 66, Don Chai 67; Super Senior: Gross: Dana McCurdy 88; Net: Kermit Knowles 76; Best Ball Gross: Ray Brochu, Tom Kus, Dave Kus, Ed McKay 65, Bill Audette, Forrest Dillon, Geno Ring, Jack Wallace 69; Best Ball Net: , Kermit Knowles, Bill Batten, Charlie Kellenberger, Sandy Day 50;Bob Coates, Leo Lever, Dennis Gagne, Dick McAuslin 51 Pins: Monday: No. 2 Bill Audette 8-2, No. 5 Dave Cowan 10- 8, No. 8 Len Langlais 0-7, No. 13 Rich Patton 3- 3, No 17 Charlie Swanson 12- 1; Tuesday: No. 2 Bill Mousseau 8-4, No. 5 Dave Ballew 6-10, No. 8 Butch Presby 5-4, No. 13 Mike Fitton 5-2, No 17 Paul Connolly 9-2; Skins: Gross: No. 1 Reid Birdsall (3), No. 3 Charlie Kellenberger (3), No. 9 Tom Kus (3); Net: No. 1 Leo Lever (2), No. 5 Dennis Purington (1)

LOCAL

At Traditions GC

Men’s League — 1. Gerry Clifford, Dick Burger, Mel McLay -3; 2. Robbie Robinson, Paul Crawford, Charlie Perkins -3; 3. Joe Guaraldo, Jim Oreskovich, Terry Pangburn, Roger Therriault -3; Pin: No. 8 Robbie Robinson 2-1

At Barren View GC

Senior Scramble — 1) Bob Loud, John Clay, Mike Clark, Billy Wright -3; 2) Tom Aceto, Jack Clay, Clyde Fitch, Sonny Beal -1; 3) (tie) Jane Hooper, Irv Belanger, Chuck Hodge, Don Beal Even (won putt-off) Even; 4) Elton Anderson, Dick Kilton, Gary Derickson, Ken Smith Even; 4) Jeannie Smith, Steve Cates, Harvey Kelley, Bob Cates Even; Pin: No. 5 Ken Smith 7-7

At Hermon Meadow GC

Blind Draw — 1. Alden Brown, Dave Robinson -1 2. Tom Berry, Darren Stover -4 3. Bruce Ireland, Tim McCluskey -5 4. Joe Johnston, Mark Alaimo -8 5. (tie) Doug Chambers, Ben Asay and Joe Johnston, Brad Holmes -9; Pins: No. 3 Bruce Ireland No. 8 open

At PVCC, Orono

Twilight League — American League East: Tom Frey, Keith Doughty, Gary Ross, Dan Watson, Bucky Owen 22; American League Central: John Tuell, Ed Michaud, Lou Hardy, Derek Watson, Lee Chick 22; National League East: Brian Reading, Troy Crocker, Michael Cormier, David Bean, Ernie Mayo 20; National League Central: Mike Ambrose, Brian Lee, Joe B Rollins, Jason Bosse, Earl Black 21; Pins: No. 4 Kevin Tilton 14-6; No. 6 Steve Rich 7-8; No.14 Mike Ambrose 16-0; No.16 Joe B Rollins 19-2; No.17 Mike Ambrose 4-0

Tennis

HIGH SCHOOL

Girls

Caribou (9-0) 5, Presque Isle (6-5) 0

Singles: Gabrielle Marquis def Hana Boucher 6-2, 6-1, Ashley Matlock def Miranda Bragan 6-1 6-3, Hailey Holmquist def Anna Robinson 6-0, 6-2 doubles: Maddie Stratton-Ciara Richards def Gaby Halley-Jenna Ouellette 6-0, 6-0, Samantha Tourk-Sage Dubay won by forfeit

Orono (8-3) 5, DI Stonington (2-5) 0

Singles: Emily Witham def. Orly Vaughn 8-0; Becca Gallandt def. Marissa Judkins 8-5; Laura Van Hamburg def. Emma Plummer 8-0; doubles: Leah Costello-Izzy Baker def. Lily Gray-Addie McDonald 8-1; Auralee Mayfield-Grace Lee def. Rylee Eaton-Jill McDonald 8-6

Hampden (4-6) 5, Oxford Hills (0-8) 0

Singles: Elise Linn def. Gabrielle Bergeron 7-6 (7-2), 6-3, Shelby Deron def. Olivia Rowe 6-0, 6-0, Mikiko Frey def. Paige Lord 6-0, 6-0 doubles: Tia Blejeru-Claire Nickels def Hunter Roast-Hanna Ney 6-0, 6-0, Lauren MacDonald-Zoe Ellingwood def Megan Mitchell-Kira Bloomfield 6-2, 6-0; exhibition: Cara Leino-Gabby Doucette (HA) def Alankna Bloomfield-Paige Lord 6-0, Phoebe Wagner-Sarah Gass (HA) def Megan Mitchell-Kira Bloomfield 6-2

Belfast (6-4) 3, Brewer (5-6) 2

Singles: Julia Cerone (Bel) def. Lana Sabbagh 6-4, 6-0; Samantha Hills (Bel) def. McKenna Porter 6-2, 6-2 ;Alexia Sweet (Bel) def Riley Curtis 5-7, 6-2, 6-2; doubles: Julia Cummings-Abby Bennett (Br) def. Kristina Walker-Starr Warner 6-4, 6-1; Grace Brydges-Lauren Linscott (Br) def. Olivia LaRouche-Clarisse Stradtman 7-6 (9-7), 6-1

Foxcroft 5, Dexter 0

Singles: Emily Curtis def. Jayna Robinson 8-1, Olivia Wesley def. Bella Adam 8-0, Avery Nelson def. Aino Rudloff-Eastman 8-0; doubles: Cheyenne Skomars-Helena Salzmann def. Olivia Peakes-Abby Wakefield 8-4, Emelia Grant-Heather Burgess def. Shannon O’Roak-Elise Beaudry 8-0

Calais 4 Shead 1

(First match) Singles: Haley Donovan (C) def. Ryleigh Andrews (S) 8-0, Cece Foccardi (C) def Jacquelyn Cook 8-0, Emily Doten (C) won by forfeit; doubles: Jayda Pellerin-Libby Bitar (C) def Madison Greenlaw/Halle Sullivan 8-1, Cassidee Lawrence-Teryn Smithoravec (S) def Kelly Carter-Laura Edgerly 8-3

Calais (8-2) 4 Shead (0-7) 1

(Second match) Singles: Haley Donovan(C) def. Teryn Smithoravec 8-0, Emily Doten (C) def. Jacquelyn Cook 8-0, Cece Foccardi (C) won by forfeit; doubles: Libby Bitar-Kelly Carter(C) def. Madison Greenlaw-Halle Sullivan(S) 8-6, Cassidee Lawrence-Ryleigh Andrews(S) def. Jayda Pellerin-Natsuki Fukui 8-5

GSA (9-1) 5, MDI (3-6) 0

Singles: Lindsay Nevin def. Ellie Bridgers 8-4, Julianna Allen def. Emily Banks 8-4, Courtney Bianco def. Maggie Collins 8-0; doubles: Chloe Politte-Libby Weed def. Rachelle Swanson-Kate Hoff 8-3, Yulia Heggestad-Katie Schweizer def. Emily Homer-Claire Shaw 8

Boys

Caribou (9-0) 4, Presque Isle (7-4) 1

Singles: Parker Deprey (C) def. Andre Daigle 6-1, 6-1, Mason Young (PI) def. Alec Cyr 0-6, 2-2 (injury default), Gabe Rand (C) def. Jordan Bonville 6-0, 6-2; doubles: Bailey Griffeth-Sawyer Deprey (C) def. Emerson Duplissie-Cyr/Seth Beidelman 6-2, 6-2, Caribou by forfeit

MDI (3-6) 3, GSA (5-5) 2

Singles: Drake Janes (MDI) def. Kent Fang 8-4, Quinn Stabler (GSA) def. Max Craigo 8-6, September Murray (MDI) def. Lars Hooper 8-2; doubles: Oscar Sul-Joey Mitchell (GSA) def. Nolan Murphy-Michael Borge 8-6, Nick Harding-Ryan Kelly (MDI) def. Bowen Son-Liam Webb 8-4

Orono (8-3) 5, DI-Stonington (2-5) 0

Singles: Sam Cartwright def. Devon Emrick 8-5; Itai Boss def. Dakota Emrick 8-2; Calvin Murphy def. Ben Penfold 8-3; doubles: Antti Jarvikare-Ben Allen-Rahill def. Oskar Mattes-Mason Plummer 8-3; Joseph Astumian-Aaron Wilson-McFarlane def. Ennis Marshall-Ian Cust 8-2

Mt. Ararat 5, Edward Little 0

Singles: Matt Mosher def. Logan Alexander 6-0, 6-1; Ryan Glass def. Caleb Yarnevich 6-0, 6-1; Zander Chown def. Josh Hamel 6-1, 6-0; Doubles: Nathan Kofroth and Luke Curnin def. Nate McBride and Keenan Rodrigue 6-4, 6-7(3), 9-7(TB); Will San Pedro and Jake Fusco def. Noah Jordan and Joey Valley 6-3, 6-1; Exhibition: Tristan Caswell-Riday and David Neufeld (MA) def. Evan Saltis and Maxwell Creaser 9-7

Foxcroft 5, Dexter 0

Singles: Kazu Kawashima (F) def. Hunter Speed 8-4, Austin Bickmore (F) def. Bud Sathtactinum 8-2, Jerry Zhou (F) def. John Lane 8-2; doubles: Griffin Loomis-Brandon Weston (F) def. George Lewis-Matt Sickles 8-0, RJ Nelson-Drew Dankert (F) def. Jacob Cardelli-DongJoon Kim 8-0

Bangor (5-5) 3, Hampden (5-5) 2

Singles: Zach Flannery(H) def. Dennis Stewart 6-0, 6-2, Eliott Small (H) def Connor Lee 6-0, 6-2, Bryson McDonough(B) def Bryce Nichols 7-6 (7-2), 6-4; doubles: Tom Gause-Henry Nagle (B) def Will Drake/Drew Johnson 6-4, 6-1, Jack Prior-Nick Stanhope (B) def Oliver Bois-Owen Flannery 6-1, 7-5; exhibition: Liam Castrucci (H) def Alex Saros 6-2

Calais 5, Shead 0

Singles: Nathan Smith (C) def. Devon Wilder 8-0, Christian Emery(C) def Blake Owen 8-0, JD Turner (C) by forfeit; doubles: Colton Sherrard-Gavin Altvater (C) def. Johnathan Sutton-Jacob Cook 8-0; Adam Barnard-Dylan Korasadowicz(C) by forfeit

Calais (6-4) 5, Shead (2-5) 0

Singles: JD Turner (C) def Devon Wilder 8-0, Nathan Smith(C) def Blake Owen 8-0, Christian Emery(C) by forfeit; doubles: Adam Barnard-Dylan Korasadowicz (C) def. Johnathan Sutton-Jacob Cook 8-0, Shane Delmonico-Ben Goode (C) by forfeit

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Wednesday’s Results

FIRST, Pace, $2,850

Uf Dragons Hanover, Da Deslandes, 7.40 2.80 2.40

Southwest Bliss, He Campbell, 6.60 5.40

Maddie D, Ga Mosher, 3.20

T: 2:00.3. Ex. (4/3) $16.60; Tri. (4/3/5) $78.60

SECOND, Pace, $3,100

K D Overdrive, He Campbell, 4.40 2.60 2.10

Rawdon Gold Digger, Ga Mosher, 7.20 3.20

Southwind Rex, Sh Thayer, 3.00

T: 1:59.2. Ex. (1/7) $12.40; Tri. (1/7/2) $63.40; 1st Half DD (4/1) $7.40

THIRD, Pace, $3,100

Hot Cakes, Sh Thayer, 54.00 11.00 3.60

U Cant Fix Stupid, Ga Mosher, 3.80 2.10

Kesons Avaia, Mc Sowers, 2.40

T: 1:58.4. Ex. (4/1) $106.80; Tri. (4/1/2) $206.80

FOURTH, Pace, $3,600

Fast N Victorious, He Campbell, 4.60 2.20 2.10

Father Ofthe Year, Mi Downey, 2.40 2.10

Jk Allnitelong, Sh Thayer, 2.40

T: 1:58.3. Ex. (2/1) $3.60; Tri. (2/1/5) $8.00

FIFTH, Pace, $3,700

Some Major Beach, Ga Mosher, 5.40 5.80 6.40

Aint No Mo, Da Deslandes, 2.60 2.10

Fall Bliss, Mi Downey, 3.20

T: 1:58.0. Ex. (6/2) $8.40; Tri. (6/2/3) $278.00

SIXTH, Pace, $3,200

Gold Star Spider, He Campbell, 8.20 3.00 2.60

Spy In The Camp, Sh Thayer, 2.40 4.00

Silky’s Dream, Mc Sowers, 7.00

T: 1:59.2. Ex. (7/5) $12.40; Tri. (7/5/2) $145.20

SEVENTH, Pace, $5,000

Vegas Dream, Da Deslandes, 10.60 4.20 5.20

Roddy’s Nor’easter, Ga Mosher, 29.60 10.20

Pembroke Scorpio, He Campbell, 5.80

T: 1:57.3. Ex. (4/1) $171.60; Tri. (4/1/3) $476.20; Pick 3 Races (6/7/4) $75.40

EIGHTH, Pace, $2,850

Bold Willie, He Campbell, 3.40 2.60 2.10

City Of The Year, Mi Downey, 2.60 3.00

Beach Fighter A, Jo Beckwith, 4.00

T: 1:58.3. Ex. (4/3) $13.60; Tri. (4/3/7) $62.60; 1st Half Late Double (4/4) $11.40; Total Handle: $15,335

Canoe racing

Union River Race Results

At Ellsworth

K1 Racing: 1. Ben Randall 41:38, 2. Ray Wirth 43:57.

OC2 Medium Rec: 1. Justin Wardwell/River Robertson 47:53.

OC1 Rec: 1. Mark Risinger 57:40

OC1 Racing: 1. RW Estela 1:10:21.

OC2 Mixed Racing: 1. Eve Dana/Bill Deighan 49:00, 2. Abbey & Angus Deighan 51:00. OC2 Mixed Rec: 1. Susannah & Jeff Owen 51:27, 2. Steve Engle/Emma Ansara 58:54, 3rd Edward Kotredes/ Danel White 1:01:09, 4th Anthony Viselli/Erin Roche 1:04:09, 5th Will Jeffries/Jess Beer 1:08:08.

OC2 Century Racing: 1. Brian Battista/Fuzzy Thurston 49:49. OC2 Century Rec: 1. Tammy Kelley/Terry Wescott 1:00:26, 2. Dan Riley/Bob Crawford 1:14:58.

OC2 College Racing: 1. Oliver Broughton/Baxter Forrest 54:00, 2. Aylen Wolf/Rory Bradford1:10:12. OC2 High School Racing: 1. Nolan & Ashton Mabee 54:17.

K1 Long Rec: 1. Cole May 56:27.

K1 Short Rec: 1. Dan Beaumert 56:20.

K1 Short Women Rec: 1. Leslie Gregory 56:22, 2. Aili Hartikka 1:19:48.

SUP: 1. Emmanuel Boss 1:07:28.

OC1 Women Rec: 1. Nicole Grohoski 58:16.

OC2 Women Rec: 1. Hannah Marshall/Jen Adams 1:00:25.

OC2 Jr/Sr Rec: 1. Jed & Rick Hartley 1:02:23.

OC2 Jr/Sr Racing: 1. Alana & Ryan Mitchell 1:04:09.

Batter up

Little League

BASEBALL

At Old Town

Governor’s 18, Kiwanis 4

Governor’s top hitters: Nate Tibbitts single, 2 triples, 2 home run; Lucas Moore 3 singles; Evan Closson single, triple; Nate Baker 2 singles; Jack Marquis with 2 singles; winning pitcher: Moore; Kiwanis top hitters: Aiden Gomm 3 singles

Bells 7, RJ Morin 4

Bells top hitter: Scotty Sockabasin, double, single; winning pitcher: Brooks Vose; RJ Morin: Brendan Mahaney, double, triple