Local scores; road racing, golf, Little League results

May 13, 2018 9:10 pm

Results

Sunday’s Results

COLLEGE

SOFTBALL

NCAA Division III Tourney

Western New England 6, Husson 5, 11 inn. (Husson eliminated)

Saturday’s Results

HIGH SCHOOL

BASEBALL

Caribou 16, Maine Central Institute 6

Fort Kent 15-8, Wisdom 5-0

Maine Central Institute 7, 6

Calais 5, Mattanawcook 1

John Bapst 6, MDI 5

Oceanside 11, Erskine 4

Searsport 18, Temple Academy 1

SOFTBALL

Ashland 14, Central Aroostook 2

Fort Kent 15, Wisdom 4

Mattanawcook 8, Calais 2

Searsport 3, Temple Academy 2

Woodland 15, Shead 3

COLLEGE

BASEBALL

Maine 8, Albany 7

Wesleyan 3, Bates 1 (Bates eliminated)

SOFTBALL

NCAA Division III Tourney

Husson 4, W. New England 4 (susp., darkness, bottom 6th)

Friday’s Results

HIGH SCHOOL

BASEBALL

Bangor 6, Brewer 5

Central 10, Dexter 1

Houlton 5, Calais 4

Mattanawcook 8, GSA 3

Schenck 9, Penquis 2

SOFTBALL

Ashland 24, Washburn 1

Brewer 15, Bangor 3

Bucksport 14, Searsport

Greenville 11, Stearns 2

Hampden Acad. 9, Cony 6

Houlton 13, Calais 5

Katahdin 12, CAHS 3

Machias , Bangor Christian

Mattanawcook 15, GSA 3

Narraguagus 11, Washington Ad. 4

PVHS 8, Piscataquisl 0

Penquis 13, Schenck 6

Sumner 7, Orono 6

COLLEGE

BASEBALL

NCAA Div. III Tourney

Amherst 3, Bates 2 (12 inns.)

SOFTBALL

NCAA Div. III Tourney

Williams 6, Husson 0

Road racing

Acadia Council of Realtors 5K for Affordable Housing

At Bar Harbor

1. Evan Boudreau 19:04, 2. Katrina Linscott 20:46, 3. Ed Hawes 20:54, 4. Richard Cleary 21:19, 5. Stephen Whalen 21:39, 6. Max Friedlander 22:34, 7. Liam McKernan 22:34, 8. Dave Lebel 22:43, 9. Seth Poplaski 24:10, 10. Christopher Heel 24:36, 11. Jamie O’Keefe 25:38, 12. Ginger King 26:16, 13. Steve Gurin 26:26, 14. Tamera Murphy 26:33, 15. Pamela Beam 27:25, 16. Jay Friedlander 28:18, 17. Jeff Miller 28:23, 18. Cathy Leeman 28:26, 19. Janel Thurlow 28:47, 20. Leann Beael 30:05, 21. Alison Murphy 30:06, 22. Kirstie Urquhart 30:06, 23. Carol Schaefer 30:23, 24. Matthew Leeman 30:49, 25.Debbie Ambro 30:50, 26. Neha Kuman 31:17, 27. Florence Dunbar 31:39, 28. Alicen Brooks 31:46, 29. Miranda Richardson 31:52, 30. Jamie Pandey 32:38

31. Robin Emery 33:01, 32. Brooke Bartlett 33:03, 33. Lynn Zaman 33:33, 34. Ashley Bartlett 33:48, 35. Joseph Sabato 34:09, 36. Lynne Hutchinson 36:20, 37. Candace Hart 37:08, 38. Katherine Ford 37:54, 39. Morgan Eaton 38:05, 40. Renee Graves 44:55, 41. Rebecca Parent 45:43, 42. Vicki Hall 50:13, 43. Meredith Gabbard 50:13, 44. Annemarie Swanson 50:32, 45. Anne Welles 50:33, 46. Mary McMurrow-Adams 50:34, 47. Marianne Hunt 50:34, 48. Sara Dennis 50:34, 49. Chelsea Sawyer 50:34, 50. Holly Archer 54:04, 51. Cathy Fetterman 54:05, 52. Melissa Hepburn 54:05, 53. Jane McCombs-Beaman 56:12, 54. Jessica Molnar 56:14, 55. Jennifer Dunbar 56:14, 56. Raghav Pandey 56:16, 57. MacKenzie Ward 56:16, 58. Barbara Ward 57:08, 59. Pat Dunn 57:09, 60. Sandra Goodman 57:11, 61. Sandy Lehman 57:34, 62. Doreen Graves 57:35, 63. Laurel Norwood 58:08, 64. Richard Norwood 58:10, 65. Karen Dillon 58:13, 66. Gail Caruso 59:28, 67. Kathie Testa 59:31

Golf

LOCAL

At Barren View GC

Barren View Open — 1st Flight, Gross: Zach Fenton 76, Brian McArthur 81; Net: Ralph Backman 70, Mike Ryner 71; 2nd Flight, Gross: Dick Kilton 88, Jimmy Alley 90; Net: Lester Vandegrift 73, Will Hutchins 75; 3rd Flight, Gross: Stan Fitzhenry 80, Craig Robinson 93; Net: Dixon Smith 65, Frank Gatcomb 73; Pins: No. 2 Mike Chambers 4-2, No. 5 Tom Viselli 11-6, No. 11 Brian McArthur 18-9, No. 14 Wayne Hooper 5-2; Long drive: No. 3 Brian McArthur, No. 12 Mike Ryner

At Northport GC

Point Quota — Team: 1. Terry Whitney, Larry Quinn, Butch Norman, Chip Curry (125); 2. Preston Ward, Dick Clements, Harvey Peterson, Joel Carver (119); Sweeps, Gross: 1. Preston Ward (77); 2 Randy Berry (78); 3. Steve Stanford (83); 4. Paul Jasienowski (86); Net: 1. (tie) Phil Bowen, Terry Whitney (69); 3 Don Pendergast (71); 4 (tie) Chip Curry, Butch Norman, Bruce Spaulding (72): Pins: No. 3 Marty Crowe 7-7; No. 9 Lee Robinson 2-2; No. 12 Butch Norman 8-2; No. 18 Steve Stanford 13-3

At Hermon Meadow GC

Sunday Morning Points — Blind Draw: 1. (tie) Joe Johnson, Rick Boody and Joel McCluskey Tracy Gran +3; 3. Al Stuber, Tim McCluskey -3; 4. Doug Chambers, Bruce Ireland -5; 5. Alden Brown, John May -6; Pins: No. 3 Doug Chambers 13-0; No. 9 (2nd shot) Rick Boody 4-6; No. 12 Rick Boody 28-1; No.16 Joel McCluskey 8-8; High man (not on a winning team): Tim McCluskey E

Batter up

BASEBALL

Little League

At Old Town

Governor’s 23, Kiwanis 7

Governor’s top hitters: Evan Closson 2 doubles, single, home run; Kaiden Plourde 4 singles; Nate Tibbitts double, single, home run; Zach Haverlock 2 singles; winning pitcher: Closson; Kiwanis: Aiden Gomm single, double: Alex McCannell single, double: Allen Bond single (first hit)

Rotary 14, Bell’s IGA 12

Rotary top hitters: Joseph Reinzo triple, 2 singles; Jackson Lizzotte 3 doubles; Jordan Craft 2 singles; winning pitcher: Jordan Craft; Bell’s: Grayson Thibeault 5 singles, Preston Vose 4 singles, Kyle Jackson triple

RJ Morin 17, Kiwanis 10

RJ Morin top hitters: Brendan Mahaney home run, 3 doubles; Ben Dickey 3 singles; Sam Charles 2 singles; winning pitcher: Brendan Mahaney; Kiwanis: Aiden Gomm 2 singles, Allen Bond double

SOFTBALL

Little League

At Hermon

Brewer 21, Hermon 3

Brewer top hitters: Lily Enman, triple, double; Lexi Stratton, 3 singles; Lauren Vanidestine, 2 singles; winning pitcher: Laura Stewart; Hermon top hitters: Peyton Estey, single; Ellie Ouellette, single

At Orono

Brewer 10, Glenburn-Orono 7

Brewer top hitters: Hannah Reed, home run, 2 singles; Jenna McQuarrie, home run, double, single; Laura Stewart, single; winning pitcher: Lily Enman; Glenburn-Orono top hitters: Alexis Patterson, triple; Solence Campbell, single