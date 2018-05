Local scores; Little League, golf, tennis results; harness racing starters

May 7, 2018 9:30 pm

Updated: May 7, 2018 9:35 pm

Results

Monday’s Results

HIGH SCHOOL

SOFTBALL

Brewer 16, Belfast 0

Greenville 26, Penquis 5

Mattanawcook 7, Dexter 6

Messalonskee 8, Bangor 5

MDIl 7, Ellsworth 3

Narraguagus 17, Sumner 3

BASEBALL

Dexter 10, Mattanawcook 0

Houlton 13, Lee Academy 2

Machias 8, Shead 2

Madawaska 6, Wisdom 4

Mount View 5, Oceanside

Oceanside 9, Mount View 5

Penobscot Valley 11, Schenck 0

Sunday’s Results

COLLEGE

BASEBALL

Bowdoin 8, Southern Maine 3

Batter up

LITTLE LEAGUE

BASEBALL

At Old Town

Bell’s IGA 7, Aubuchon 2

Bell’s IGA top hitters: Grayson Thibeault 2 doubles, Scott Sockabasin 2 singles; winning pitcher: Grayson Thibeault; Aubuchon: Matt Brawn single, double

Kiwanis 4, Rotary 2

Kiwanis top hitters: Bryson Madden 3 singles, Gabe Gifford triple, single; winning pitcher: Alex McCannell; Rotary: Joseph Reinzo double, 2 singles

Golf

EMSGA

At Belgrade Lakes GC

Team, Gross: Terry Whitney, Jeff Dutch, Steve Stanford, Barry Porter, (69) Barry Hobert, Mike Ohara, Don Shumaker, Mark Pierce (69); Net: Rick Cronin, David Paslee, Harvey Peterson, Greg McDaniel (61) Jim Beaty, Mike Richardson, Bob Braun, Scott Hengeller (61); Class A, Gross: Bob Braun (77), Craig Littlefield (90); Net: Paul Arsenault (71) Brett Baber (79); Class B, Gross: Jeff Dutch (78), Mike Newell (79), Terry Whitney (81), Mike Ohara (81); Net: Scott Hengeller (58), Mike Richardson (66), David Peaslee (67); Class C, Gross: Steve Stanford (77), George Jacobson (78), Sandy Ervin (82); Net: Rick Cronin (64), Fred Stocking (67), Don Crowell (68); Class D, Gross: Joe Sala (84), John Johnston (85), Barry Porter (86); Net: Don Homstrom (65), Bill Tebrake (72), Dick Cattelle (73), Bill Farthing (73); Class E, Gross: Bucky Owen (86); Net: Charles Sargent (69); Super Seniors, Gross: Welman McFarland (104); Net: Allan McGown (73); Pins: No. 2 Don Maxim 7-3, No. 5 Craig Littlefield 3-5, No. 8 Roland Ouellette 4-5, No. 13 Terry Whitney 8-7, No. 17 Don Holmstrom 12-3

LOCAL

At Lucerne GC

Senior Scramble Results: 1st Bill Brooks, Royce Morrison, Scott MacArthur (-3); 2nd Barry Harris, Dale Anthony, Doug Hewes (-2); tie, Mark Molnar, Ben Sawyer, Dana Corey (-2); Dennis Kiah, Jim Mabry, Gary Doane, Kerry Woodbury, Richard Baker, Ralph Alley, Ron Allen, Jim Awalt, Joe Guaraldo, Bob McKenney, Mike Dore, Ken Goldstein (par); Pins: No. 2 Richard Baker 11-6; No. 6 Gary Doane 8-6

At Kebo Valley GC

Golf Wars — Inner, Gross: 1. Crickers 32 2. Fearsome 33, Net: 1. Chip Ins 27.1, 2. Rip It N Sip It 28.9; Outer, Gross: 1. Jamoches 31; Net: 1. Hackers 30; Pins: No. 4 John Fitzpatrick 15-11, No. 6 Les Harbour 33-3, No. 15 Nate Rand 7-1

Tennis

HIGH SCHOOL

Girls

Orono (6-2) 5, Dexter (2-3) 0

Singles: Emily Witham def. Jayna Robinson 8-1; Becca Gallandt def. Bella Adam 8-0; Laura Van Hamburg def. Olivia Peakes 8-0; doubles: Leah Costello-Grace Lee def. Shannon O’Roak-Abby Wakefield 8-0; Sophia Silwal-Izzy Baker def. Savannah Tilley-Rauza Kimaro 8-1

Calais (3-0) 4, Woodland (2-3) 1

Singles: Haley Donovan (C) def. Brooke Roussell 8-1, Cece Foccardi (C) def. Makayla Overlock 8-0, Emily Doten (C) won by forfeit; doubles: Willow Newman-Faith Johnson (W) def. Jayda Pellerin-Libby Bitar (8-2), Elizabeth Harjo-Kelly Carter (C) won by forfeit

Presque Isle (2-4) 4, Madawaska (0-4) 0

Singles: Hana Boucher(PI) def. Katelyn Ouellette (M) 8-3, Miranda Bragan (PI) def. Alexis Cyr (M) 8-2, Anna Robinson (PI) def. Myra Barwick (M) 8-3; doubles; Gaby Haley/Jenna Ouellette (PI) def. Hannah Thibeau/Brittany Ouellette (M) 8-1

John Bapst (5-1) 5, Presque Isle (1-4) 0

(Saturday) Singles: Crystal Bell def. Hana Boucher 8-0, Becca Johnson def. Miranda Bragan 8-1, Harper Averitt def. Anna Robinson 8-1; doubles: Lisa Murphy-Grace Philippon def. Gaby Haley-Jenna Ouellette 8-1, Hailey Grover-Adelaide Valley by default

Boys

Orono (5-3) 5, Dexter (2-3) 0

Singles: Sam Cartwright def. Hunter Speed 8-1; Itai Boss def. Bud Sathtachinun 8-1; Calvin Murphy def. John Lane 8-2; doubles: Antti Jarvikare/Ben Allen-Rahill def. George Lewis-Alejandro Alatorie 8-1; Ryan Shorette/Aaron Wilson-McFarlane def. Jacob Cardelli-Dong Joon Kim 8-2

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Tuesday’s Starters, 5 p.m.

FIRST, Pace, $2,800

1. Kesons Avaia, Mc Sowers

2. Catchajolt, He Campbell

3. Shesells Seashells, Er Davis

4. Janinne, Ti Hudson

5. Sweetchildofmine, Da Deslandes

SECOND, Pace, $3,200

1. Roderick, He Campbell

2. Joey The Third, An Harrington

3. Daydreamer Jo, Da Deslandes

4. Easy Joe, Jo Beckwith

5. Southsidelightning, Sh Thayer

6. Critique, Mi Downey

7. Hot Cakes, Mc Sowers

8. Emma’s Fairytale, Ro Cloutier Jr

THIRD, Pace, $3,100

1. Midnight Mass, He Campbell

2. Mc Attagirl, Sh Thayer

3. U Cant Fix Stupid, Mc Sowers

4. Wild Lady Luck, Jo Beckwith

5. Ashtoreth Hanover, Da Deslandes

6. Hurrikaneeilishlyn, Ti Hudson

FOURTH, Trot, $3,300

1. Scottish Blue, Da Deslandes

2. Sim Brown, Sh Thayer

3. Sharp Edge, Mc Sowers

4. Maine Muscle, He Campbell

5. Pc’s Wildcard, An Harrington

FIFTH, Pace, $3,100

1. To Much Fun, Sh Thayer

2. Can You Fly, Er Davis

3. It’sgottabemyway, He Campbell

4. J Patch, Mc Sowers

5. Secret Renegade, Ch Petrelli

6. Cisco Hanover, Da Deslandes

SIXTH, Pace, $3,500

1. Penney’s Spirit, Mc Sowers

2. Jackson K Down, He Campbell

3. Artzuma, Jo Beckwith

4. Father Ofthe Year, Mi Downey

5. Aint No Mo, Da Deslandes

6. Sandinista, An Harrington

SEVENTH, Pace, $3,500

1. Nuclearccino, He Campbell

2. You’re News, Ti Hudson

3. Miss Paula D, Da Deslandes

4. Five Cent Deposit, Mc Sowers

5. Sign Of A Diamond, Aa Hall

EIGHTH, Pace, $3,100

1. Boots N Bourbon, Mc Sowers

2. Sinful Vito, Er Davis

3. Beach Fighter A, Jo Beckwith

4. Win Sum Reagan, Da Deslandes

5. K D Overdrive, He Campbell

6. Thunderbolt Jaxon, Sh Thayer