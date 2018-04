Saturday’s Passagassawakeag River Race results

April 7, 2018 9:07 pm

Updated: April 7, 2018 9:10 pm

Canoe racing

Passagassawakeag River Race

At Waldo (88 craft)

OC2W: Tammy Kelley, Ander Thebaud 51:38, Jen Adams, Hannah Marshall 1:00:31; OC2RS: Brian Wagner, Kevin Coombs 52:24, Caleb Heffner, Matt McElwee 57:37, Matt Wisniewski, Chris Coleman 58:33, Ben Roberts, Shaun Roberts 1:01:27, Eddie Hatch, Nick Bambrick 1:03:44, Derek Wilson, Mike Ordway 1:05:49; OC2RM: Ted Steele, Nolan Steele 50:42, Matthew Potter, Dave Conley 51:46, Nate Smith, Isaiah Gillis 52:31, Ian Bachman-Sanders, Ben Meader 54:51, Rich May, Dan May 56:34, Bud Robbins, James Seymour 56:55; OC2 Mixed Rec: Matt Dingle, Sarah Dingle 48:22, Gregg Dorr, Lara Dorr 51:37, Eric Taylor, Ellen Hall 51:53, Caitlin May, Dale Cross 52:27, Bess Koffman, Noah Pollack 52:47, Anna Bastidas, Eric Guiang 53:51, Becca Abuza, Chris Perry 1:01:04, Julian Stearns, Haley Fallon 1:08:30, Edgar Lamb, Madilyn Terrell 1:11:50; OC2M: Jeff Owen, Bucky Owen 45:56, JR Mabee, Nolan Mabee 47:04, Clayton Cole, Ashton Mabee 48:45; OC2 Weekend Warrior: Cliff Littlefield, Tom Littlefield 57:26, John Lightner, Tom Maycock 1:04:25, Jeremiah Garland, Sadie Poland 1:09:43, Alex Obert, Marcus Pezzuti 1:23:14; OC2 Mixed: Eric Gallandt, Nicole Grohoski 48:19, Al Paradis, Priscilla Reinertsen 48:54, Bill Deighan, Eve Dana 52:23; OC1W: Hannah Rubin 51:03; OC1R: Barry Dana 48:53, Morgan Baxter 53:53, Greg Shute 54:01, Rick Gause 54:29, DW Smith 56:02, Mark Risinger 56:22, John Wilson 58:17, Bob Winslow 1:00:21, Ryan Lister 1:06:27; OC1: Kellen Doyle 46:10, Rod McLain 46:34, Bob Martin 51:07, John Alsop 51:41, Dick Kelley 53:29, Brian Battista 55:11, RW Estella 1:06:40; K Weekend Warrior: Matt Jameson 51:23; KW: Leslie Gregory 53:02, Al Horne 54:53, Jennifer Bambrick 1:04:30, Aili Hartikka 1:14:21; KS: Mark Bamford 49:38, Dan Baumert 50:48, Dale Hartt 51:01, Adam Swett 52:33, Ben Foley 53:16; K: Ben Randall 40:49, Ray Wirth 42:23, Hank Thorburn 44:40, Mark Berry 45:50, Ben Fuller 54:22, Chris Steiner 1:00:28; Jr/Sr 13-16: JD Burke, Brady Burke 50:56, Justin Wardwell, Finn Wardwell 51:12, Dan Kelley, Colby Kelley 53:11, Chris Dalton, Katie Dalton 53:14, Aaron Winslow, Kayden Richards 57:13, Glen Widmer, Isaac Widmer 1:11:45; Jr/Sr 12 & Under: Dan Littlefield, Luke Littlefield 53:23, Rick Hartley, Jed Hartley 58:24, Matt McKay, Colin McKay 1:08:01, Andy Price, Alex Price 1:09:01; College: Lily Johnston, Luke Frankle 52:23, Carina Spiro, Jasper Houston 53:34, Lowell Ruck, Will Parker 57:56, Aylen Wolf, Baxter Forrest 1:00:08; Clydesdale: Aaron Cross, Jason Cross 49:57; Century: Chip Loring, Terry Wescott 50:34, Andy Abello, Peter Abello 55:08; Anything Goes: Emmanuel Boss 1:05:24, Dean Redding 1:09:59, Chris Dyer, Brooke Dyer, Amelia Lepow 1:24:01, Lisa Dehart 1:41:29