March 23, 2018 4:32 pm

KVAC all-star teams for hockey, skiing|

All-star teams

HIGH SCHOOL

KVAC All-Conference Selections

Boys Ice Hockey

Class A

First Team — Forward: Nick Boudreau, Bangor; Alex Robert, Lewiston; Sam Frechette, Lewiston; Noah Austin, Mt. Ararat; Defense: Jacob Munroe, Bangor; Ryan Bossie, Lewiston; Owen Cox, Lewiston; Goalie: Jacob Henry, Bangor

Second Team — Forward: Reid Higgs, Bangor; Dustin Larochelle, Lewiston; Jack LeBlond, Lewiston; Ben Cassidy, Edward Little; Connor Cyr, Poland/GNG/Oak Hill/Leavitt; Defense: Nick Cowperthwaite, Bangor; Dylan Campbell, Edward Little; Parker Springer, Poland/GNG/Oak Hill/Leavitt; Goalie: Dalton Bowie, Cony

Player of the Year: Alex Robert, Lewiston

Coach of the Year: Jamie Belleau, Lewiston

All-Academic

Bangor: Charles Budd, Alexander Inman; Cony: Tyler Dostie, Logan Leadbetter; Edward Little: Alex Landry, Reece Rodrigue, Elisha Thibodeau; Lawrence: Nick Reeves; Lewiston: Ryan Bossie, Conrad Albert

Class B

First Team — Forward: Marcus Dunn, Hampden Acad.; Cooper Leland, Hampden Acad.; Cody Pellerin, Waterville-Winslow; Jacob Doring, Brunswick; Defense: Jack Watkins, Brewer; Dan Lydon, Camden Hills; Chase Wheeler, Waterville-Winslow; Goalie: Matt Czuchra, Camden Hills

Second Team — Forward: Sam Economy, Hampden Acad.; Trey Baker, Brewer; Ben Byorok, Brewer; Bryce Tyler, Camden Hills; Cooper Hart, Waterville-Winslow; Defense: Seth Shawley, Hampden Acad.; Logan Denis, Waterville-Winslow; Scout Masse, Brunswick; Goalie: Cooper Ryan, Hampden Acad.

Player of the Year: Marcus Dunn, Hampden Acad.

Coach of the Year: Jon Hart, Waterville-Winslow

All-Academic

Brewer: Ben Byorak; Brunswick: Michael Deveaux, Quinn Solberg, Max Burtis; Camden Hills: Czuchra Matthew, Griebel Thomas, Haining Liam, Lydon Daniel, Magri Colt; Gardiner: Casey VanDenBossche; Hampden: Marcus Dunn; Leavitt: Ludwig Anderhed, Parker Springer; Messalonskee: Noah Milne, Cole Smith; Winslow: Tyler Martin

Nordic Skiing

Boys

First Team — Roy Varney, Leavitt; Mark McLaughlin, Maranacook; Luke Bartol, Maranacook; Carter McPhedran, Maranacook; Mick Gurney, Mt. Blue; Cameron Bancroft, Oxford Hills

Second Team — Gabe Fein, Maranacook; Sam Stinson, Mt. Blue;

Dominic Giampietro, Mt. Blue; Sam Smith, Mt. Blue; Jesse Dalton, Mt. Blue; Charlie Caldwell, Gardiner; Justin Cabral, Leavitt

Skier of the Year: Roy Varney, Leavitt

Coach of the Year: Steve DeAngelis, Maranacook

Girls

First Team — Meghan Charles, Mt. Blue; Laura Parent, Maranacook; Karli Leighton, Mt. Ararat; Maddie Taylor, Maranacook; Maura Taylor, Maranacook; Tamra Benson, Leavitt

Second Team — Chelsea Seabold, Mt. Blue; Gretchen Huish, Mt. Blue; Hajna Nagy, Maranacook; Ashley Cray, Maranacook; Kayla White, Mt. Blue; Ava Petrin, Leavitt; Jenny Wilbraham, Morse

Skier of the Year: Meghan Charles, Mt. Blue

Alpine Skiing

Boys

First Team — Eli Yeaton, Mt. Blue; Sam Smith, Mt. Blue; Maxx Bell, Edward Little; Kyle Mooney, Edward Little; Connor Jackson, Edward Little; Hunter Bolduc, Mt. Blue; Ben Tyler, Hampden Acad.; Colby Van Decker, Oxford Hills; Robbie McKee, Maranacook; Brody Hawthorne, Leavitt; Jake Mills, Oxford Hills; Tom Bancroft, Oxford Hills

Second Team — Jack Kearing, Mt. Blue; Mario Devivo, Oxford Hills; Caellen Roberts, Camden Hills; Sawyer King, Camden Hills; Leighton Girardin, Edward Little; Christian Beliveau, Edward Little; Cameron Bancroft, Oxford Hills; Jake Arel, Edward Little; Brian McNamara, Maranacook; Zach Flannery, Hampden Acad.; Alec Larson, Edward Little; Lucas Fisher, Camden Hills

Skier of the Year: Maxx Bell, Edward Little

Coach of the Year: Doug Townsend

Girls

First Team — Caroline Burns, Oxford Hills; Jenna Hanrahan, Mt. Blue; Ellie Pelletier, Mt. Blue; Audrey Heinz-Smith, Camden Hills; Katie Ide, Maranacook; Brea Brann, Hampden Acad.; Brooke Bolduc, Mt. Blue; Janika Pakulski, Maranacook; Ashley Wiles, Mt. Blue; Jordan Cummings, Edward Little; Isabelle Manahan, Lincoln Acad.; Dana Reynolds, Mt. Blue

Second Team — Mazie Gordon, Mt. Blue; Caroline Welch, Maranacook; Ana Baldwin, Hampden Acad.; Ashley Fitzgerald, Hampden Acad.; Evelyn Bilodeau, Edward Little; Lily Welch, Maranacook; Miranda Chadbourne, Edward Little; Courtney Larson, Edward Little; Courtney King, Camden Hills; Jessie Mann, Camden Hills; Vita Scott, Maranacook; Phoebe Lyman, Skowhegan

Skier of the Year: Caroline Burns, Oxford Hills

All-Academic

Boys

Bangor: David Rubin, Bangor; Brunswick: Wyatt Slocum; Camden Hills: King Sawyer; Gardiner: Charles Caldwell; Hampden: Zachary Flannery, Ben Tyler; Leavitt: Justin Cabral, Isaac Dionne, Ben Hodgkin, Benjamin Hodgkin, Colton Santomango; Maranacook: Connor Firth, Mark McLaughlin; Mt. Blue: Benjamin Andrews; Oxford Hills: Cameron Bancroft, Cameron Bancroft, Isaac McNutt; Skowhegan: Jackman Hodges

Girls

Camden Hills: Eliza Brown; Pierce Claire, Audrey Heriz-Smith, Hannah Nolan, Natalie Owre; Edward Little: Evelyn Bilodeau; Hampden: Emily Dysart, Ashley Fitzgerald; Leavitt: Ashley Blouin, Taylor Crosby, Megan Lynch, Alexandra Ryan, Nicole Sargent, Chloe Veilleux; Maranacook: Hajna Joy Nagy, Laura Parent, Madison Taylor, Lana Watts; Mt. Blue: Meghan Charles, Zoe Huish, Andrea Jones, Kayla White; Oxford Hills: Ginevra Arpaia, Caroline Burns, Lucia Gonzalez, Chas Laredo, Sofiya Mityushkina