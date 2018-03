High school hockey, basketball scores; road racing results; UMaine summaries

March 4, 2018 5:41 pm

Hockey tourney

HIGH SCHOOL

NORTH

Semifinals

Saturday, March 3

Class A

At Androscoggin Bank Colisee, Lewiston

A3: No. 1 Lewiston 5, No. 4 Bangor 2

A4: No. 3 St. Dominic 3, No. 2 Edward Little 0

Class B

At Colby, Waterville

B4: No. 3 Presque Isle 6, No. 2 Waterville/Winslow 3

B3: No. 1 Old Town/Orono 7, No. 4 Hampden Academy 3

Regional Finals

Tuesday, March 6

At Androscoggin Bank Colisee, Lewiston

Class A

A5: No. 1 Lewiston (17-2) No. 3 St. Dominic (10-8-2), 6/8 p.m.

Class B

At UMaine, Orono

B5: No. 3 Presque Isle (14-6) vs. No. 1 Old Town/Orono (18-1), 7 p.m.

State Finals

Saturday, March 10

At Androscoggin Bank Colisee, Lewiston

Class A

A6: North champ vs. South champ, 6 p.m.

Class B

B6: North champ vs. South champ, 1 p.m.

SOUTH

Semifinals

Friday, March 2

At Androscoggin Bank Colisee, Lewiston

Class B

B4: No. 2 Cape Elizabeth 4, No. 3 York 2

B3: No. 1 Greely 4, No. 4 Yarmouth 1

Saturday, March 3

At Androscoggin Bank Colisee, Lewiston

Class A

A4: No. 3 Biddeford 5, No. 2 Falmouth 2

A3: No. 1 Cheverus 5, No. 5 Thornton Acad. 1

Regional Finals

At Androscoggin Bank Colisee, Lewiston

Tuesday, March 6

Class A

A5: No. 3 Biddeford (14-6) vs. No. 1 Cheverus (14-4-1), 6/8 p.m.

Wednesday, March. 7

Class B

B5: No. 1 Greely (16-2-1) vs.No. 2 Cape Elizabeth (15-2-2), 7 p.m.

Basketball tourney

HIGH SCHOOL

STATE FINALS

BOYS

Thursday, March 1

At Cross Arena, Portland

Class A

A8: No. 1 Greely 47, No. 1 Hampden 46

Friday, March 2

Class AA

AA8: No. 2 Edward Little 41, No. 1 Scarborough 36

At Cross Center, Bangor

Class B

B8: No. 1 Hermon 55, No. 1 Wells 34

Saturday, March 3

At Augusta Civic Center

Class D

D8: No. 1 Greenville 47, No. 1 Woodland 46

Class C

C8: No. 1 George Stevens 64, No. 1 Hall-Dale 59

GIRLS

Thursday, March 1

At Cross Arena, Portland

Class A

No. 2 Greely 53, No. 1 Hampden Acad. 38

Friday, March 2

At Cross Arena, Portland

Class AA

No. 3 Edward Little 50, No. 5 Gorham 49

At Cross Center, Bangor

Class B

No. 6 Winslow 43, No. 4 Lake Region 29

Saturday, March 3

At Augusta Civic Center

Class D

No. 1 Southern Aroostook 54, No. 1 Vinalhaven 37

Class C

No. 2 Monmouth Acad. 56, No. 1 Houlton 50

Road racing

Fifth Annual Lamoine Half Marathon

At Lamoine

1. Andrew Kephart 1:18:45, 2. Erik Knickerbocker 1:20:14, 3. Bradford Eslin 1:21:57, 4. Shawn Rumery 1:22:55, 5. Brendan Penfold 1:25:20, 6. Dylan Brann 1:25:59, 7. Kris Garcia 1:27:09, 8. Ian Fraser 1:29:41, 9. Evan Boudreau 1:34:23, 10. Jarly Bobadilla 1:34:23, 11. Andrew Simone 1:34:26, 12. Rebeccah Geib 1:35:02, 13. Clifford Watson 1:35:33, 14. Joshua Torrance 1:36:52, 15. Jim Hunt 1:38:04, 16. Katelyn Alley 1:38:58, 17. Kevin Shai 1:39:22, 18. Sara Hunt 1:41:27, 19. Michael Wade 1:42:41, 20. James Newett 1:43:41, 21. Elli Hartig 1:44:22, 22. Stuart Siddons 1:44:44, 23. Lance Kuehne 1:45:21, 24. Grace Nash 1:46:04, 25. Heather Knowles 1:46:04, 26. Katherine Collins 1:47:18, 27. Robin Clarke 1:47:56, 28. Scott Heidemann 1:48:28, 29. Stephen Whalen 1:50:17, 30. Adam Murphy 1:50:39,

31. Ryan King 1:51:59, 32. Toni Anderson 1:52:14, 33. Tom Murphy 1:53:43, 34. Andrew Tiemann 1:53:44, 35. Shane Martin 1:54:25, 36. Tricia Brown 1:54:28, 37. Erik Smith 1:55:35, 38. Chrissy Dykeman 1:55:59, 39. Heather Jones 1:55:59, 40. Abigail Swanson 1:56:08, 41. Jessica Stewart 1:57:03, 42. Tim Formby 1:57:10, 43. Lisa Tweedie 1:58:07, 44. Eric Boberg 1:59:54, 45. Charlie Collins 2:00:12, 46. Donna Kausen 2:05:13, 47. Chris Richardson 2:09:28, 48. David Level 2:10:47, 49. Hannah Raymond 2:11:45, 50. Doug Blasius 2:11:45, 51. Lisa Kearns 2:13:14, 52. Christa Brey 2:13:14, 53. Hope Rowan 2:13:22, 54. Robert Garnett Jr. 2:15:09, 55. Elizabeth Lingenfelter 2:15:17, 56. Ginger King 2:16:55, 57. Kristin McKee 2:18:17, 58. Tonya Laslie 2:20:03, 59. Karen Bruck 2:21:25, 60. Rebecca Cross 2:21:26, 61. Elizabeth Williams 2:24:17, 62. Deirdre Leighton 2:24:53, 63. Amanda-Lynn Walker 2:27:44, 64. Michelle Gagnon 2:28:27, 65. Robin Emery 2:47:41, 66. Michelle Dolley 3:04:11

Basketball

COLLEGE

VERMONT 75, MAINE 60

Maine men (6-26)

(Saturday Night)

Fleming 4-11 0-0 8, Stojiljkovic 2-2 0-0 6, Araujo 0-0 0-0 0, Calixte 4-15 1-1 11, White 6-12 3-3 17, Antoms 0-0 0-0 0, Ashley 1-4 0-0 2, Evans 0-0 0-0 0, Melmed 1-1 0-0 2, Er 2-6 0-0 5, Lowndes 3-5 2-3 9. Totals 23-56 6-7 60.

Vermont (26-6)

Urquhart 4-6 2-2 10, Henson 9-15 3-3 21, Ev.Duncan 2-4 2-2 6, Bell-Haynes 6-10 6-7 21, Er.Duncan 3-12 0-0 9, Dingba 0-0 0-0 0, Lamb 2-8 3-5 7, Patella 0-0 0-0 0, Smith 0-3 0-0 0, Shungu 0-0 0-0 0, Ward 0-1 1-2 1, Urso 0-0 0-0 0. Totals 26-59 17-21 75.

Halftime: Vermont 36-33

3-pt. goals: Maine 8-20 (Stojiljkovic 2-2, White 2-5, Calixte 2-7, Lowndes 1-2, Er 1-3, Ashley 0-1), Vermont 6-21 (Bell-Haynes 3-4, Er.Duncan 3-10, Lamb 0-1, Smith 0-2, Ev.Duncan 0-2, Henson 0-2).

MAINE 65, UMBC 43

Maryland Baltimore County (5-26)

(Saturday Afternoon)

Summners 4-7 4-7 13, Castaldo 3-9 2-2 9, Burgess 3-11 1-2 7, Costa 2-6 0-0 4, Oliver 0-4 0-0 0, McGrath 2-3 0-0 5, Harris 1-1 0-0 3, Sims 1-6 0-0 2, Moore 0-5 0-0 0, Chiamaka 0-2 0-0 0, Teklits 0-0 0-0 0. Totals 16-54 7-11 43.

Maine women (21-9)

Millan 8-16 2-2 21, Sutton 4-10 3-4 11, Brosseau 3-8 0-0 6, Saar 1-8 0-0 3, Wadling 0-4 0-0 0, Rossignol 5-8 3-3 15, McVicar 1-1 2-2 5, Johnson 1-3 0-0 2, Carroll 0-0 2-4 2, Tapley 0-0 0-0 0, Fogarty 0-0 0-0 0, Barra 0-1 0-0 0, Williams 0-0 0-0 0. Totals 23-59 12-15 65.

UMBC 4 11 10 18 43

Maine 13 20 14 18 65

3-pt. goals: UMBC 4-15 (Summers 1-2, Castaldo 1-5, Burgess 0-1, Oliver 0-1, McGrath 1-2, Harris 1-1, Moore 0-3; Maine 7-22 (Millan 3-7, Sutton 0-2, Brosseau 0-2, Saar 1-6, Rossignol 2-4, McVicar 1-1)

MAINE 64, UNH 48

New Hampshire (19-12)

Lai 6-18 4-7 17, Kat Fogarty 4-10 2-2 12, Pogue 4-11 2-4 10, Torres 0-2 3-4-3, Healy 0-8 0-0 0, Simpson 2-5 1-1 6, Booth 0-1 0-0 0, Peters 0-0 0-0 0, Bassett-Smith 0-0 0-0 0, Gribbin 0-0 0-0 0, Clement 0-0 0-0 0. Totals 16-55 12-18 48.

MAINE women (22-9)

Millan 6-15 2-2 16, Sutton 6-14 1-2 14, Saar 2-6 2-2 7, Brosseau 2-4 3-4 7, Wadling 1-2 0-0 2, Rossignol 5-7 2-2 13, Kel. Fogarty 1-1 0-0 3, Johnson 1-4 0-0 2, Carroll 0-0 0-0 0, McVicar 0-0 0-0 0, Tapley 0-0 0-0 0, Barra 0-0 0-0 0. Totals 24-53 10-12 64

3-pt. goals: UNH (Lai 1-4, Kat Fogarty 2-3, Torres 0-1, Healy 0-3, Simpson 1-2, Booth 0-1), Maine (Millan 2-6, Sutton 1-3, Saar 1-4, Brosseau 0-1, Rossignol 1-2, Kel. Fogarty 1-1

UNH 6 15 7 20 48

Maine 15 16 16 17 64

Hockey

COLLEGE

Maine 3, UNH 2

(Saturday Night)

UMaine (18-14-4) 0-2-1 — 3

UNH (10-20-6) 1-0-1 — 2

First period — 1. UNH, Blackburn 10 (Fregona, Gildon), 9:26.

Second period — 2. UMaine, Fossier 12 (Michel, Keeper), 3:03; 3. UMaine, Vesey 10 (Michel, Keeper), 18:04.

Third period — 4. UMaine, Tralmaks 10 (Michel, Fossier), 17:32 (pp); 5. UNH, Maass 4 (Kelleher, Vela), 19:07.

Shots on goal: UMaine 14-21-8 — 43; UNH 7-11-11 — 29

Goaltenders: UMaine, Swayman (29 shots-27 saves), UNH, Tirone (43-40)

High percentage scoring chances: UMaine 8-12-7 — 27; UNH 2-8-7 — 17

Power plays: UMaine 1-4, UNH 0-3

Penalties/minutes: UMaine 5-10, UNH 6-12

Attendance: 4,003

Maine 4, UNH 1

(Friday Night)

UMaine (17-14-4) 0-1-3 — 4

UNH (10-19-6) 1-0-0 — 1

First period — 1. UNH, Blackburn 10 (Vela, Salvaggio), 16:01 (pp).

Second period — 2. UMaine, Robbins 11 (Michel, Keeper), 3:13.

Third period — 3. UMaine, Lacroix 5 (Fossier, Binner), 16:26; 4. UMaine, Doherty 9 (Robbins), 18:24 (en); 5. UMaine, Lacroix 6 (Keeper), 18:50 (en).

Shots on goal: UMaine 19-12-18 — 49; UNH 9-11-7 — 27

Goaltenders: UMaine, Swayman (27 shots-26 saves), UNH Tirone (48-45)

High percentage scoring chances: UMaine 11-8-10 — 29; UNH 5-6-6 — 17

Power plays: UMaine 0-2, UNH 1-3

Penalties/minutes: UMaine 5-10, UNH 4-8

Attendance: 3,645

Saturday’s men’s scores

Tourneys

(All Best-of-3)

TOURNAMENTS

Atlantic Hockey

First Round

American International 4, Niagara 3, 2OT, American Intl. wins series 2-0

Sacred Heart 4, RIT 3, 3OT, series tied 1-1

Bentley 4, Robert Morris 3, series tied 1-1

Big Ten

First Round

Ohio State 4, Michigan State 3, OT, Ohio State wins series 2-0

Penn State 6, Minnesota 5, Penn State wins series 2-0

Michigan 7, Wisconsin 4, Michigan wins series 2-0

ECAC

First Round

St. Lawrence 4, Dartmouth 2, series tied 1-1

RPI 1, Colgate 0, series tied 1-1

Princeton 7, Brown 1, Princeton wins series 2-0

Quinnipiac 4,Yale 1, Quinnipiac wins series 2-0

Hockey East

First Round

Merrimack 3, UMass Lowell 2, Merrimack wins series 2-0

Vermont 4, UMass 3, OT, Vermont wins series 2-0

Maine 3, New Hampshire 2, Maine wins series 2-0

Western Collegiate Hockey Association

Quarterfinals

Bowling Green 5, Ferris State 2, No. 3 Bowling Green wins series 2-0

Alabama-Huntsville 3, Northern Michigan 2, series tied 1-1

Michigan Tech 5, Bemidji State 4, Michigan Tech wins series 2-0

Minnesota State 6, Alaska 2, Minnesota State wins series 2-0