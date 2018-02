High school track and field Class B state meet results

February 18, 2018 6:00 pm

HIGH SCHOOL

Class B Maine Indoor State Championship

At Bates College, Lewiston

Greely girls 63, Brewer 54.83, Belfast 38, Orono 35.33, York 33, Old Town 31, Cape Elizabeth 29, Mount Desert Island 26, Lake Region 14, Freeport 14, George Stevens Acad. 12, Waterville 12, Winslow 12, Gray-New Gloucester 11, John Bapst 11, Erskine Acad. 10, Maine Central Institute 9, Saint Dominic Acad. 9, Wells 8, Mount View 8, Ellsworth 8, Fryeburg Acad. 7, Lincoln Acad. 6, Central 5, Lawrence 4.33, Yarmouth 3.50, Morse 1, Poland 1

55m: 1, Junne McIntire, BELF, 7.46. 2, Ashley Anderson, MDI, 7.47. 3, Madison Post, GNG, 7.47. 4, Chenille Eccleston, WELL, 7.64. 5, Katherine O’Brien, ORO, 7.69. 6, Nicole Cobb, GNG, 7.80. 7, Tara Migliaccio, FREE, 7.82. 8, Cassandra Brown, BRW, 7.86. 200m: 1, Ashley Anderson, MDI, 26.28. 2, Junne McIntire, BELF, 26.57. 3, Darcy Cochran, CAPE, 26.68. 4, Hayley Smith, YORK, 27.63. 5, Ottilie McPhail, CEN, 27.68. 6, Erin O’Donnell, YORK, 27.71. 7, Sara Doughty, WINS, 27.98. 400m: 1, Camille Kohtala, ORO, 1:00.30. 2, Tara Migliaccio, FREE, 1:02.03. 3, Alexandra Hammerton, DOMS, 1:02.26. 4, Erin O’Donnell, YORK, 1:02.59. 5, Jaya McClure, CAPE, 1:02.72. 6, Kelsey Mehuren, BELF, 1:02.95. 7, Madison Szczygiel, WELL, 1:03.04. 800m: 1, Kaylee Porter, EA, 2:20.14. 2, Zoe Olson, MDI, 2:29.00. 3, Laura Kenealy, YORK, 2:31.50. 4, Margo Kenyon, ELL, 2:31.54. 5, Sarah Brown, DOMS, 2:32.31. 6, Mary Brenna Catus, GSA, 2:34.49. 7, Sydney McCarren, MORSE, 2:36.50. Mile: 1, Carolyn Todd, GREE, 5:25.30. 2, Laura Kenealy, YORK, 5:31.05. 3, Marin Provencher, GREE, 5:33.92. 4, Olivia Mosca, BRW, 5:37.21. 5, Maya Bradbury, FREE, 5:37.28. 6, Abigail Hewes, FRYE, 5:41.20. 7, Jaymie Sidaway, JB, 5:41.69. 2 Mile: 1, Carolyn Todd, GREE, 11:59.47. 2, Olivia Tiner, WINS, 12:20.39. 3, Julia Curran, GREE, 12:24.01. 4, Olivia Mosca, BRW, 12:27.81. 5, Eliza Broughton, GSA, 12:30.66. 6, Jaymie Sidaway, JB, 12:30.89. 7, Audree O’Meara, OT, 12:37.13. 55m Hurdles: 1, Darcy Cochran, CAPE, 8.51. 2, Morgan Honey, BRW, 8.81. 3, Hannah Hopkins, BRW, 8.98. 4, Hayley Smith, YORK, 9.22. 5, Eliza Broughton, GSA, 9.44. 6, Lauren Pinnette, WTVL, 9.67. 7, Ashlee Vilasuso, BRW, 9.68. 4x200m Relay: 1, Belfast Area 1:51.83. 2, Cape Elizabeth 1:51.84. 3, Brewer 1:54.51. 4, Orono 1:54.61. 5, York 1:54.71. 6, Winslow 1:55.41. 7, Greely 1:55.98. 4x800m Relay: 1, Greely 10:18.05. 2, Belfast Area 10:19.38. 3, Brewer 10:21.87. 4, George Stevens Acad. 10:32.80. 5, Fryeburg Acad. 10:40.97. 6, John Bapst 10:41.30. 7, Winslow 10:42.73. High Jump: 1, Elizabeth Brown, GREE, 5-2. 2, Betsy Hunt, MT-V, 5-0. 3, Olivia Richmond, LA, J5-0. 4, Emma McKechnie, ELL, 4-10. 5, Sophie Inman, BRW, J4-10. 6, Shaina Curry, FREE, J4-10. 7, Madison. Wante, POL, 4-8. Pole Vault: 1, Oliviah Damboise, OT, 9-6. 2, Maggie McCormick, GREE, 9-0. 2, Kaitlyn Helfen, BRW, 9-0. 4, Madison Gibbs, BRW, 8-6. 4, Paige Reinfelder, YAR, 8-6. 6, Caroline Reed, JB, 7-6. 7, Megan Friel, BRW, 7-0. 7, Cheyenne Poulin, LAWR, 7-0. 7, Maggie Coutts, ORO, 7-0. Long Jump: 1, Katherine O’Brien, ORO, 17-4.25. 2, Camille Kohtala, ORO, 16-9.25. 3, Oliviah Damboise, OT, 16-9. 4, Payton Goodwin, LAWR, 16-7. 5, Chenille Eccleston, WELL, 16-1.50. 6, Kristen Penley, CAPE, 15-10.50. 7, Gwen Boros, FRYE, 15-6. Triple Jump: 1, Oliviah Damboise, OT, 36-4.75. 2, Hannah Chadwick, LKRG, 34-6.50. 3, Morgan Honey, BRW, 34-3.75. 4, Grace Day, JB, 33-6. 5, Maddy Irish, GREE, 33-4.25. 6, Maija Overturf, CEN, 33-2.75. 7, Victoria Friend, MCI, 33-2.50. Shot Put: 1, Sarah Cox, WTVL, 39-1.50. 2, Christa Carr, MCI, 35-1.25. 3, Sam DeSouza, LKRG, 34-2.25. 4, Emma Hargreaves, OT, 33-8.25. 5, Zoe Barnes, GNG, 33-4.50. 6, Abi Kavanaugh, YORK, 31-10. 7, Casey Kneissler, FRYE, 31-0.25.

Greely boys 68, John Bapst 54, Brewer 50.5, Hermon 50, York 45.50, Mount Desert Island 36, Belfast 31, Winslow 29, Cape Elizabeth 16, Orono 16, Old Town 12, Ellsworth 10, Yarmouth 10, Gray-New Gloucester 10, Freeport 9, Waterville 6, Traip Acad. 5, Wells 4, Searsport 4, Fryeburg Acad. 3, Saint Dominic Acad. 3, Nokomis 2, George Stevens Acad. 2

55m: 1, Ben Cotton, JB, 6.75. 2, Steve Fitzpatrick, JB, 6.83. 3, Matthew Concannon, CAPE, 6.84. 4, Andrew Peterson, GNG, 6.84. 5, Johann Gerling, BRW, 6.88. 6, Jacob Gagner, TRP, 6.89. 7, Liang-Kang Lin, OT, 7.02. 200m: 1, Matthew Concannon, CAPE, 23.32. 2, Johann Gerling, BRW, 23.32. 3, Steve Fitzpatrick, JB, 23.48. 4, Maxamus Spaulding, WINS, 23.58. 5, Jacob Gagner, TRP, 23.65. 6, Andrew Peterson, GNG, 23.98. 7, Michael Geary, GREE, 24.18. 400m: 1, Maxamus Spaulding, WINS, 51.91. 2, Ben Cotton, JB, 53.55. 3, Griffin Maristany, MDI, 53.65. 4, Brian Niznik, WELL, 53.99. 5, Max Kummer, FRYE, 54.52. 6, Chance Graves, NOK, 54.57. 7, Nick Mitch, FREE, 54.85. 800m: 1, Braedon Stevens, HER, 2:04.09. 2, Joe Ashby, FREE, 2:05.75. 3, Ricky Smith, BELF, 2:06.26. 4, Stanley Grierson, MDI, 2:09.50. 5, Matthew Todd, GREE, 2:09.87. 6, Meredith Bradshaw Thomas, GSA, 2:10.22. 7, Jacob Young, YORK, 2:10.30. Mile: 1, Matthew Todd, GREE, 4:40.32. 2, Jonathan Donnelly, BRW, 4:45.79. 3, Matt Shea, ELL, 4:50.50. 4, Luke Marsanskis, GREE, 4:50.50. 5, Daniel Gonczy, ORO, 4:52.71. 6, Kyle Byram, HER, 4:53.38. 7, Nicholas Tiner, WINS, 4:55.57. 2 Mile: 1, Luke Laverdiere, YAR, 9:35.31. 2, Luke Marsanskis, GREE, 10:32.81. 3, Sam Wilson, GREE, 10:36.04. 4, Caleb Thurston, GREE, 10:37.39. 5, Ethan Ray, GNG, 10:44.88. 6, Liam Levasseur, DOMS, 10:47.42. 7, Mark D’Alessandro, DOMS, 10:49.23. 55m Hurdles: 1, Zachary Beaton, HER, 7.97. 2, Jon Burke, YORK, 8.04. 3, Maxamus Spaulding, WINS, 8.11. 4, Zach Westman, YORK, 8.14. 5, Gavin Poperechny, GREE, 8.33. 6, Phillip Feeney, BRW, 8.45. 7, Jack Hansen, BELF, 8.55. 4x200m Relay: 1, Greely 1:38.28. 2, Brewer 1:38.94. 3, Orono 1:39.06. 4, Mount Desert Island 1:39.08. 5, Belfast Area 1:39.27. 6, Hermon 1:39.86. 7, Gray New Gloucester 1:40.56. 4x800m Relay: 1, Greely 8:43.22. 2, Winslow 8:51.32. 3, Hermon 8:53.22. 4, Orono 9:04.72. 5, York 9:05.17. 6, Belfast Area 9:10.60. 7, Brewer 9:11.39. High Jump: 1, Zachary Beaton, HER, 6-2. 2, Nicolas Brown, GREE, 6-0. 3, Gavin McDonald, JB, J6-0. 4, Malcolm Jones, SEAR, J6-0. 5, Ben Hay, YORK, 5-10. 6, Derek Barclay, OT, J5-10. 7, Gaberiel Carrigan, BRW, 5-8. 7, Rhys Evans, YORK, 5-8. Pole Vault: 1, Joshua Hart, BRW, 11-6. 2, Jack Hansen, BELF, J11-6. 2, Griffin Bean, YORK, J11-6. 4, Brady Chadwick, JB, 11-0. 4, Nicholas Brown, JB, 11-0. 4, Jose Chumbe, MDI, 11-0. 7, Bryan Taylor, GREE, 10-6. Long Jump: 1, Ben Cotton, JB, 21-5.25. 2, Jack Hansen, BELF, 20-7.50. 3, Zach Westman, YORK, 20-7.25. 4, Jon Rodrigues, YORK, 20-5.50. 5, Tony Manev, ORO, 20-1. 6, Atticus Deeny, ELL, 19-10.50. 7, Liang-Kang Lin, OT, 19-9. Triple Jump: 1, Zachary Beaton, HER, 42-9.25. 2, Zach Westman, YORK, 42-3. 3, Kyle Smith, OT, 40-8. 4, Jon Duso, BELF, 40-6.75. 5, Ethan Nurick, WTVL, 40-4. 6, Atticus Deeny, ELL, 40-2. 7, Jon Rodrigues, YORK, 39-6. Shot Put: 1, Garrett Graham, BRW, 50-1.50. 2, Croix Albee, MDI, 48-3. 3, Gilbert Isaacs, MDI, 46-11.75. 4, Samuel Hoff, MDI, 44-2.75. 5, Rasheed Parker, WTVL, 43-4.50. 6, Jacob St Louis, OT, 43-3.25. 7, Micah Hallett, MDI, 42-10.