High school, college scores; results for state swim, state wrestling, youth hockey, UM hockey sum

February 18, 2018 6:34 pm

Results

Saturday’s Results

HIGH SCHOOL

BOYS HOCKEY

John Bapst 7, Lawrence/Skowhegan/MCI 1

Old Town/Orono 7, Brewer 2

COLLEGE

MEN’S HOCKEY

Boston College 5, Maine 0

WOMEN’S HOCKEY

Boston College 3, Maine 1

WOMEN’S BASKETBALL

Husson 90, Thomas 56

MEN’S BASKETBALL

Husson 90, Thomas 82

BASEBALL

Texas Tech 12-12, Maine 1-5

Friday’s Results

HIGH SCHOOL

BOYS HOCKEY

Camden Hills 3, John Bapst 2

COLLEGE

WOMEN’S HOCKEY

Boston College 5, Maine 0

BASEBALL

Texas Tech 4, Maine 2

Swimming

HIGH SCHOOL

At Orono

Class A Boys State Championship

1, Cheverus 328. 2, Bangor 250. 3, Brunswick 174. 4, Waterville-Winslow 152. 5, Portland 145. 6, Messalonskee 125. 7, Thornton Acad., 120. 8, South Portland 112. 9, Cony 101. 10, Kennebunk 96. 11, Hampden Acad., 92. 12, Scarborough 90. 13, Deering 77. 13, Lewiston 77. 15, Westbrook 52. 16, Biddeford 48. 17, Mt Ararat 45. 18, Windham 42. 19, Falmouth 41. 20, Massabesic 33. 21, Sanford, 27. 22, Bucksport 20. 23, Edward Little 10. 24, Brewer 6. 25, Gorham 2

200 Medley Relay: 1, Bangor (Carson Prouty, Colby Prouty, Derek Irish, Brendan Martin), 1:37.33. 2, Brunswick (Nicco Bartone, Brian Hess, Matt Yost, Sam Washington), 1:41.74. 3, Cheverus (Jack Martin, John Hight, Ben Adams, Quintin Hastings), 1:43.87. 4, Portland (Will Couture, Reed Foehl, Josh Ying, Max Orchow), 1:44.82. 5, Waterville-Winslow (John Reisert, Eric Booth, Carter Jones, Jake Witham), 1:46.11. 6, Cony (Nathaniel Berry, Michael Awley, Caleb Richardson, Ethan Overlock, 1:46.44. 7, Kennebunk (Tobias Macedo, Colby Ellis, Jason Albaum, Zach Matthews), 1:49.40. 8, Lewiston (Elijah Escobar, Hayden Bavis, Lennon LaBelle, Dominic Daigle), 1:50.49. 9, Hampden Acad. (Jakob Archer, Matthew Vine, Cameron LaBree, Zach Steigert), 1:51.37. 10, Mt. Ararat (Samuel Wright, Devin Hoskins, Robert Hyde, Max Bickford), 1:53.79. 11, Sanford) (Cameron Jourdain, Joshua Webber, Marcus Gould, Abraham Phillips), 1:55.30. 12, Scarborough) (Nick Hutchins, Nolan Orff, Gavin McLeod, Andrew Pillsbury), 1:55.34. 13, Westbrook) (Jack Shibles, Cam Reece, Brad Wallace, Jakob Lynham), 1:57.01. 14, Massabesic) (Andres Vargas, Quinn Judkins, Tyler Nostrom, Joel Van Tassell), 1:58.99. 15, Windham (Dylan Palmer, Michael Ryan, Simon Gabaree, Nathan Plummer), 1:59.79. 16, Thornton Acad. (Nolan Eisenhaur, Carl Pellerin, Andrew Cote, Michael Perreault), 2:00.39. 200 Freestyle: 1, Brim Peabody, CHEV, 1:43.78. 2, Carson Prouty, BANG, 1:43.81. 3, Phineas Underwood, CHEV, 1:50.20. 4, Edmund Couture, MESS, 1:51.97. 5, Chase Cameron, CHEV, 1:54.30. 6, Matt Yost, BRUNS, 1:55.42. 7, Sam Goodine-Doane, SP, 1:56.62. 8, Ethan Overlock, CONY, 1:56.99. 9, Jeremy Baker, CHEV, 1:57.23. 10, Joe Vail, THOR, 1:58.08. 11, Ryan Watson, BANG, 1:58.65. 12, Brad Wallace, WEST, 1:59.12. 13, Aidan Donovan, BIDD, 2:00.19. 14, Zach Matthews, KENN, 2:00.30. 15, Logan Kavanagh, SP, 2:00.44. 16, Noah Tibbetts, BREW, 2:05.98. 200 IM: 1, Colby Prouty, BANG, 1:52.75. 2, Owen McLaughlin, DEER, 2:05.06. 3, Ben Adams, CHEV, 2:05.96. 4, Nicco Bartone, BRUNS, 2:06.18. 5, John Reisert, WTWN, 2:07.50. 6, Martin Guarnieri, MESS, 2:09.13. 7, Joshua Roberts, THOR, 2:10.57. 8, Jack Martin, CHEV, 2:10.78. 9, Reed Foehl, PORT, 2:11.81. 10, Devin Hoskins, MTA, 2:12.27. 11, Eric Booth, WTWN, 2:16.38. 12, Matt Smith, BANG, 2:20.36. 13, Lucas Girard, BIDD, 2:22.98. 14, Dylan Palmer, WIND, 2:24.33. 15, Matthew Vine, HA, 2:26.15. 16, Finn Davis, SCAR, 2:27.25. 50 Freestyle: 1, Brian Hess, BRUNS, 21.87. 2, Nathaniel Berry, CONY, 22.49. 3, Eli Steward, THOR, 22.50. 4, Quintin Hastings, CHEV, 22.61. 5, Sam Greenberg, SCAR, 23.03. 6, Jake Witham, WTWN, 23.04. 7, Josh Ying, PORT, 23.28. 8, Brayden Gilbert, SP, 23.77. 9, Robert Hyde, MTA, 24.09. 10, Nate Perkins, MESS, 24.12. 11, Gunter Haug-Pavlak, FAL, 24.24. 12, Dru Tillman, DEER, 24.37. 13, Dominic Agneta, WIND, 24.41. 14, Tobias Macedo, KENN, 24.42. 15, Zach Steigert, HA, 24.48. 16, Liam Donovan, BIDD, 24.57. Diving: (Finals) 1, Anthony Wardwell, BUCK, 396.00. 2, Griffin Conley, FAL, 320.25. 3, Aiden Ward, KENN, 313.50. 4, Jesse Pearlman, SP, 307.70. 5, Jakob Lynham, WEST, 297.85. 6, Quinn Judkins, MASS, 214.25. 100 Butterfly: 1, Cameron LaBree, HA, 53.22. 2, Will Couture, PORT, 53.39. 3, Edmund Couture, MESS, 54.77. 4, Derek Irish, BANG, 55.22. 5, Gavin McLeod, SCAR, 55.44. 6, Owen McLaughlin, DEER, 55.46. 7, Jason Albaum, KENN, 55.51. 8, Carter Jones, WTWN, 56.17. 9, Lennon LaBelle, LEW, 56.19. 10, Ben Adams, CHEV, 56.22. 11, Brayden Gilbert, SP, 58.06. 12, Aidan Donovan, BIDD, 58.84. 13, Sam Washington, BRUNS, 1:00.96. 14, Caleb Richardson, CONY, 1:02.11. 15, Viktor Maksimov, SP, 1:04.33. 16, Kevin Chen, WTWN, 1:04.77. 100 Freestyle: 1, Matt Yost, BRUNS, 49.13. 2, Eli Steward, THOR, 49.21. 3, Phineas Underwood, CHEV, 50.22. 4, Sam Goodine-Doane, SP, 50.26. 5, Quintin Hastings, CHEV, 50.41. 6, Ethan Overlock, CONY, 51.10. 7, Sam Greenberg, SCAR, 51.31. 8, Jake Witham, WTWN, 51.80. 9, John Hight, CHEV, 53.25. 10, Zach Matthews, KENN, 53.93. 11, Clayton Hatch, CHEV, 54.01. 12, Brendan Whitman, EL, 54.02. 13, Robert Hyde, MTA, 54.15. 14, Zach Steigert, HA, 54.25. 15, Felix Machacek, THOR, 54.34. 16, Elijah Escobar, LEW, 54.67. 500 Freestyle: 1, Brim Peabody, CHEV, 4:47.41. 2, Gavin McLeod, SCAR, 5:03.37. 3, John Reisert, WTWN, 5:07.11. 4, Ryan Watson, BANG, 5:20.10. 5, Jeremy Baker, CHEV, 5:22.30. 6, Logan Kavanagh, SP, 5:22.51. 7, Brad Wallace, WEST, 5:25.86. 8, Nate Perkins, MESS, 5:26.76. 9, Cam Reece, WEST, 5:30.30. 10, Brendan Martin, BANG, 5:34.28. 11, Ben Archibald, DEER, 5:39.60. 12, Noah Tibbetts, BREW, 5:39.72. 13, Finn Davis, SCAR, 5:46.29. 14, Evan Desmond, WIND, 5:48.25. 15, Trevor Tucker, PORT, 5:48.84. 16, Max Orchow, PORT, 5:50.42. 200 Freestyle Relay: 1, Bangor (Carson Prouty, Jeffrey Burns, Derek Irish, Colby Prouty), 1:30.35. 2, Cheverus (Phineas Underwood, Quintin Hastings, John Hight, Brim Peabody), 1:32.15. 3, Portland (Josh Ying, Max Orchow, Reed Foehl, Will Couture), 1:34.82. 4, Thornton Acad. (Eli Steward, Joe Vail, Felix Machacek, Joshua Roberts), 1:35.09. 5, Waterville-Winslow (Eric Booth, Carter Jones, John Reisert, Jake Witham), 1:35.18. 6, Biddeford (Aidan Donovan, Liam Donovan, Brett Lewis, Lucas Girard), 1:36.94. 7, Hampden Acad. (Zach Steigert, Chris Chaffe, Tyler Rinfret, Cameron LaBree), 1:37.08. 8, Messalonskee (Martin Guarnieri, Nathan Ruel, Edmund Couture, Nate Perkins), 1:37.85. 9, Scarborough) (Kemal Durdag, Trevor Parenteau, Andrew Pillsbury, Sam Greenberg), 1:37.94. 10, Cony (Nathaniel Berry, Caleb Richardson, Matt Raag-Schmidt, Ethan Overlock), 1:38.64. 11, Deering) (Dru Tillman, Mason Ripton, Ben Archibald, Owen McLaughlin), 1:39.33. 12, Kennebunk (Tobias Macedo, Josh Erickson-Harris, Zach Matthews, Jason Albaum), 1:39.58. 13, South Portland (Brayden Gilbert, Connor Hau, Logan Kavanagh, Sam Goodine-Doane), 1:40.78. 14, Windham (Dominic Agneta, Michael Ryan, Nathan Plummer, Evan Desmond), 1:41.07. 15, Falmouth (Matthew Hogenauer, Spencer McKee, Brendan Mittleider, Caleb Robinson), 1:42.46. 16, Mt Ararat (Devin Hoskins, Max Bickford, Samuel Wright, Robert Hyde), 1:43.28. 100 Backstroke: 1, Carson Prouty, BANG, 51.81. 2, Nathaniel Berry, CONY, 54.00. 3, Will Couture, PORT, 54.04. 4, Lennon LaBelle, LEW, 54.32. 5, Nicco Bartone, BRUNS, 56.47. 6, Chase Cameron, CHEV, 59.10. 7, Derek Irish, BANG, 59.30. 8, Martin Guarnieri, MESS, 59.91. 9, Jack Martin, CHEV, 1:00.53. 10, Tobias Macedo, KENN, 1:01.70. 11, Elijah Escobar, LEW, 1:01.75. 12, Brendan Whitman, EL, 1:01.98. 13, Brendan Martin, BANG, 1:02.26. 14, Sam Washington, BRUNS, 1:03.00. 15, Nick Merry, MASS, 1:04.93. 16, Zack LaFlamme, WTWN, 1:05.68. 100 Breaststroke: 1, Colby Prouty, BANG, 56.17. 2, Brian Hess, BRUNS, 1:00.64. 3, Cameron LaBree, HA, 1:03.83. 4, Joshua Webber, SAN, 1:05.83. 5, Jason Albaum, KENN, 1:06.32. 6, John Hight, CHEV, 1:06.42. 7, Carter Jones, WTWN, 1:06.51. 8, Reed Foehl, PORT, 1:06.52. 9, Devin Hoskins, MTA, 1:06.74. 10, Eric Booth, WTWN, 1:07.36. 11, Hayden Bavis, LEW, 1:07.63. 12, Josh Ying, PORT, 1:07.70. 13, Cam Reece, WEST, 1:07.77. 14, Cason Markevich, BANG, 1:07.78. 15, Joshua Roberts, THOR, 1:08.20. 16, Matthew Vine, HA, 1:09.63. 400 Freestyle Relay: 1, Cheverus Phineas Underwood, Brim Peabody, Jeremy Baker, Ben Adams), 3:25.17. 2, Brunswick) (Matt Yost, Sam Washington, Nicco Bartone, Brian Hess), 3:25.35. 3, Thornton Acad. (Eli Steward, Joe Vail, Felix Machacek, Joshua Roberts), 3:31.46. 4, Messalonskee) (Nathan Ruel, Martin Guarnieri, Edmund Couture, Nate Perkins), 3:35.59. 5, South Portland (Brayden Gilbert, Logan Kavanagh, Viktor Maksimov, Sam Goodine-Doane), 3:41.62. 6, Bangor (Brendan Martin, Cason Markevich, Matt Smith, Ryan Watson), 3:43.32. 7, Deering (Owen McLaughlin, Mason Ripton, Ben Archibald, Dru Tillman), 3:46.27. 8, Windham (Evan Desmond, Michael Ryan, Dylan Palmer, Dominic Agneta), 3:46.99. 9, Lewiston (Dominic Daigle, Lennon LaBelle, Hayden Bavis, Elijah Escobar), 3:47.22. 10, Falmouth (Matthew Hogenauer, Spencer McKee, Brendan Mittleider, Caleb Robinson), 3:50.87. 11, Massabesic) (Tyler Nostrom, Andres Vargas, Nick Merry, Joel Van Tassell), 3:55.77. 12, Portland) (Trevor Tucker, Benu Mortiz-Jones, Paul Gauthier, Max Orchow), 3:57.18. 13, Biddeford) (Aidan Donovan, Jack Smith, Damien Haynes, Lucas Girard), 3:57.58. 14, Hampden Acad. (Jakob Archer, Gavin Kearns, Chris Chaffe, Tyler Rinfret), 3:58.98. 15, Waterville-Winslow (Kevin Chen, Jared Goss, Zack LaFlamme, David Ramgren), 4:00.59. 16, Gorham (Patrick Bishop, Cody Smith, Max Harvey, Sam Prichard), 4:03.92.

Wrestling

HIGH SCHOOL

State Championships

Class A

Marshwood 117, Noble 96, Nokomis 83, Oxford Hills 69, Sanford 63, Skowhegan 61.5, Bonny Eagle 51, Cony 47, Camden Hills 43, Massabesic 37, Portland 34, Morse 32, Cheverus 29, Erskine 27, Kennebunk 26, Scarborough 23, Mt. Ararat 21, Biddeford 14, Messalonskee 14, Buckfield 10, Mt. Blue 9, Deering 4, York 3, Westbrook-Gorham 1

Championship Finals

106: Jake Craig (Skowhegan) Def. Colby Frost (Bonny Eagle) Tech Fall 22-7; 113: Alden Shields (Kennebunk) Def. Noah Dumas (Cony) 3-2; 120: Joshua Cote (Noble) Def. Joshua Brown (Nokomis) 7-2; 126: Liam Coomey (Marshwood) Def. Sam Martel (Noble) 15-10; 132: Samson Sirois (Skowhegan) Def. Ben Laurence (Mt. Ararat) 5-0; 138: David Spinney (Marshwood) Def. Caleb Frost (Bonny Eagle) 4-3 (3ot); 145: Noah Lang (Camden Hills) Def. Jonathan Grenier (Noble) Major Dec. 11-2; 152: Quinton Richards (Nokomis) Def. Zachary Elowitch (Portland) 9-3; 160: Dawson Stevens (Oxford Hills) Def. David Wilson (Nokomis) 5-3; 170: Sam Anderson (Sanford) Def. Dylan Strong (Marshwood) 11-5; 182: Zuka Mabior (Oxford Hills) Def. Sam Strozier (Morse) 9-3; 195: Nic Mills (Cony) Def. Jeffrey Worster (Oxford Hills) 7-1; 220: James Boyd (Nokomis) Def. Nick Works (Sanford) Pin At :30; 285: Jakob Peavey (Erskine) Def. Zebulun Leavitt (Cheverus) Pin At :49

Consolation Finals

106: Eric Andrews (Camden Hills) Def. Anthony Napolitano (Portland) Pin at 3:48; 113: Sean Moriarty (Marshwood) Def. Jagger Bullen (Mt. Blue) Pin at 2:47; 120: Carsen Goodwin (Marshwood) Def. Richard Oberg (Skowhegan) Win by Inj Def 126: Qasim Abdullah (Portland) Def. Michael Sprague (Erskine) 6-4; 132: Joseph Pilecki (Noble) Def. Matthew Thompson (Marshwood) Pin At :52; 138: Noah Beal-hernandez (Massabesic) Def. Duncan Mcgilvery (Noble) Pin at 2:52; 145: Jeremy Sendrowski (Scarborough) Def. Josiah Garcia (Biddeford) Pin at 2:25; 152: Matthew Pooler (Massabesic) Def. Isaiah Cogswell (Morse) Pin at 2:21; 160: Hil Keisker (Noble) Def. Devon Whitmore (Biddeford) Pin at 4:59; 170: Austin Pelletier (Messalonskee) Def. Teigan Lindstedt (Cheverus) Pin at 1:16; 182: Isaac Plante (Sanford) Def. Jonathon Nadeau (Skowhegan) 11-8; 195: James Thompson (Marshwood) Def. James Cline (Massabesic) Pin at 4:21; 220: Brian Dupuis (Bonny Eagle) Def. Jarrod Taylor (Oxford Hills) Pin at 2:06; 285: Sol Demers (Sanford) Def. Shawn Hermanson (Buckfield) 6-5

Class B

At Wells

Wells 121, Foxcroft Academy 105.5, Mt View 73, Dexter 72.5, Medomak Valley 72.5, Mountain Valley 52, Dirigo 45.5, Ellsworth 45, PVHS 38, Bucksport 36, Mattanawcook 35, Madison 34, MCI 34, Lisbon/Oak Hill 24.5, Winslow 24, PCHS 22, Oceanside 17, Caribou 14.5, Belfast 14, Calais 14, Lincoln Academy 11, Hermon 8, Fort Kent 8, Monmouth 3

COLLEGE HOCKEY

Boston College 5, UMaine 0

Boston College (16-13-3) 2-1-2 — 5

UMaine (16-12-4) 0-0-0 — 0

First period — 1. BC, Fitzgerald 5 (Karow, Carreau), 2:47; 2. BC, J. Mattila 11 (Cotton, Hutsko), 10:29.

Second period — 3. BC, Walker 1 (Greco, Grando), 8:02.

Third period — 4. BC, Hutsko 11 (Kim, Fitzgerald), :18; 5. BC, McPhee 12 (unassisted), 18:25 (en, sh).

Shots on goal: BC 13-10-10 — 33, UMaine 16-6-11 — 33

Goaltenders: BC, Woll (33 shots-33 saves); UMaine, Swayman (24-20), McGovern (:18 of 3rd, 8-8)

High percentage scoring opportunities: BC 5-8-6 — 19; UMaine 12-7-7 — 26

Power plays: BC 0-0, UMaine 0-2

Penalties/minutes: BC 5-13, UMaine 4-8

Attendance: 5,165 (sellout)

Youth hockey

At Ice Vault, Augusta

14 under, Tier IV

Maine Jr. Black Bears 1, SAM Red 0

Goal: Noah Thibodeau