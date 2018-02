Penobscot Valley Conference boys swimming and diving championship results

Swimming

HIGH SCHOOL

39th PVC Boys Championship

At Orono, Friday

Ellsworth 269, Mount Desert Island 268, Bangor 203, Old Town 135, Hampden Acad. 109, Orono 76, George Stevens Acad. 42, Brewer 36, Washington Acad. 32, John Bapst 29, Hermon 28, Foxcroft Acad. 18, Bucksport 16, Carlisle 12, Searsport 7, Bangor Christian 3, Greenville 3

200 Medley Relay: 1, Ellsworth ‘A’ (Sam Pelletier, Austin Baron, Richie Matthews, Camden Holmes), 1:41.88. 2, Bangor ‘A’ (Brendan Martin, Colby Prouty, Derek Irish, Matt Smith), 1:44.80. 3, MDI ‘A’ (Zeke Valleau, Isaac Weaver, Amos Price, Sam Mitchell), 1:48.42. 4, Old Town ‘A’ (Colin Rutherford, Russel Sossong, Jeremy Stoyell, Gabriel Bartkiewicz), 1:50.53. 5, HA’A’ (Jakob Archer, Matthew Vine, Chris Chaffe, Tyler Rinfret), 2:00.61. 6, GSA ‘A’ (Henry Scheff, Franklin Sealander, Jeremiah Scheff, Rick Yap), 2:04.32. 7, Washington Acad. ‘A’ (Isaac Atkinson, Nick Luuring, Zain Fitzsimmons, Matyas Nachtigal), 2:10.23. 8, Foxcroft Acad. ‘A’ (Samuel Gidman, Andy Yu, Nathaniel Skomars, Noah Contreras), 2:12.05. 9, John Bapst ‘A’ (Lukas Norment, Eli Doering, Brandon Aponte, Xie Yixuan), 2:12.67. 10, Carlisle ‘A’ (Chris Parent, James Lau, Jay Philbrick, Spencer Soucy), 2:13.48. 200 Freestyle: 1, Colby Prouty, BANG, 1:47.31. 2, Liam Sullivan, MDI, 1:48.59. 3, Richie Matthews, ELLS, 1:49.78. 4, Sean Hill, ELLS, 1:53.11. 5, Amos Price, MDI, 1:58.85. 6, Tyler Willis, MDI, 2:00.23. 7, Noah Tibbetts, BREW, 2:01.77. 8, Russel Sossong, OT, 2:02.23. 9, Matyas Nachtigal, WA, 2:02.30. 10, Brendan Martin, BANG, 2:03.39. 11, Jack Cutting, BANG, 2:10.66. 12, Nick Costigan, OT, 2:11.13. 200 IM: 1, Kellen Doyle, ORO, 2:06.35. 2, Sam Pelletier, ELLS, 2:10.49. 3, Colin Rutherford, OT, 2:13.17. 4, Beckett Markosian, ELLS, 2:14.03. 5, Isaac Weaver, MDI, 2:15.82. 6, Cason Markevich, BANG, 2:18.77. 7, Itai Boss, ORO, 2:22.46.

8, Matt Smith, BANG, 2:23.29. 9, Matthew Vine, HA, 2:26.60. 10, Cody Parker, MDI, 2:26.95. 11, Luiz Estacio, MDI, 2:27.96. 12, Joseph D’Angelo, OT, 2:28.26. 50 Freestyle: 1, Camden Holmes, ELLS, 21.53. 2, Carson Prouty, BANG, 21.82. 3, Steven Johnston, HER, 22.36. 4, Austin Baron, ELLS, 23.20. 5, Jacob Mitchell, MDI, 23.49. 6, Derek Irish, BANG, 24.43. 7, Zach Steigert, HA, 24.90. 8, Henry Scheff, GSA, 25.17. 9, Andre De Lanee, ORO, 25.20. 10, Carter Frank, ELLS, 25.26. 11, Dacian Robert, BC, 25.42. 12, Jeremiah Scheff, GSA, 25.55. Diving: (Finals) 1, Anthony Wardwell, BUCK, 431.70. 100 Butterfly: 1, Liam Sullivan, MDI, 54.14. 2, Camden Holmes, ELLS, 54.31. 3, Cameron LaBree, HA, 54.65. 4, Brandon Aponte, BAPST, 1:00.08. 5, Zeke Valleau, MDI, 1:01.76. 6, Jeremy Stoyell, OT, 1:03.54. 7, Carter Frank, ELLS, 1:03.76. 8, Gabriel Bartkiewicz, OT, 1:04.66. 9, Lanvin Estacio, MDI, 1:05.57. 10, Ian Blackstone, GRVL, 1:06.89. 11, Isaac Mains, MDI, 1:08.07. 12, Tate Scovil, BANG, 1:10.42. 100 Freestyle: 1, Steven Johnston, HER, 49.18. 2, Austin Baron, ELLS, 50.59. 3, Jacob Mitchell, MDI, 53.51. 4, Ian Brenner-Simpson, ELLS, 54.18. 5, Amos Price, MDI, 54.52. 6, Sam Mitchell, MDI, 54.88. 7, Billy Kerley, MDI, 55.07. 8, Derek Irish, BANG, 55.14. 9, Zach Steigert, HA, 55.15. 10, Ryan Watson, BANG, 55.85. 11, Chris Chaffe, HA, 56.01. 12, Dacian Robert, BC, 56.11. 500 Freestyle: 1, Carson Prouty, BANG, 4:52.63. 2, Sean Hill, ELLS, 5:15.63. 3, Tyler Willis, MDI, 5:23.06. 4, Ryan Watson, BANG, 5:28.99. 5, Brendan Martin, BANG, 5:31.08. 6, Cody Parker, MDI, 5:31.87. 7, Beckett Markosian, ELLS, 5:34.44. 8, Noah Tibbetts, BREW, 5:40.15. 9, Zain Fitzsimmons, WA, 5:45.60. 10, Jakob Archer, HA, 6:02.33. 11, Joshua Watson, BANG, 6:03.36. 12, Mark Fuller, ELLS, 6:04.62. 200 Freestyle Relay: 1, MDI ‘A’ (Isaac Weaver, Jacob Mitchell, Sam Mitchell, Liam Sullivan), 1:34.94. 2, Ellsworth ‘A’ (Sean Hill, Ian Brenner-Simpson, Sam Pelletier, Beckett Markosian), 1:37.23. 3, Old Town ‘A’ (Colin Rutherford, Gabriel Bartkiewicz, Jeremy Stoyell, Russel Sossong), 1:38.93. 4, Bangor ‘A’ (Jeffrey Burns, Cason Markevich, Brendan Martin, Carson Prouty), 1:39.13. 5, HA’A’ (Zach Steigert, Tyler Rinfret, Chris Chaffe, Cameron LaBree), 1:39.15. 6, GSA ‘A’ (Henry Scheff, Jeremiah Scheff, Rick Yap, Franklin Sealander), 1:46.43. 7, Orono ‘A’ (Kellen Doyle, Itai Boss, Kell Fremouw, Cole May), 1:50.47. 8, Brewer ‘A’ (Noah Tibbetts, Brendan Grover, Ian Coleman, Jacob Harper), 1:55.55. 9, Foxcroft Acad. ‘A’ (Nathaniel Skomars, Triston Green, Hunter Kemp, Noah Contreras), 1:58.55. 10, Carlisle ‘A’ (Jay Philbrick, Martin Brozman, James Lau, Spencer Soucy

), 2:04.92. 100 Backstroke: 1, Kellen Doyle, ORO, 56.54. 2, Sam Pelletier, ELLS, 57.92. 3, Colin Rutherford, OT, 59.14. 4, Zeke Valleau, MDI, 1:00.17. 5, Brandon Aponte, BAPST, 1:03.28. 6, Jeremy Stoyell, OT, 1:06.38. 7, William Bradley, SEARS, 1:08.34. 8, Jordan McCoy, OT, 1:08.44. 9, Hunter Clark, ELLS, 1:08.62. 10, Lanvin Estacio, MDI, 1:10.39. 10, Chase Mcgee, MDI, 1:10.39. 12, Daniel Adam, BANG, 1:10.96. 100 Breaststroke: 1, Colby Prouty, BANG, 58.65. 2, Richie Matthews, ELLS, 1:01.73. 3, Cameron LaBree, HA, 1:04.18. 4, Isaac Weaver, MDI, 1:05.58. 5, Russel Sossong, OT, 1:06.38. 6, Cason Markevich, BANG, 1:08.87. 7, Ian Brenner-Simpson, ELLS, 1:10.95. 8, Billy Kerley, MDI, 1:11.43. 9, Sam Mitchell, MDI, 1:11.90. 10, Matthew Vine, HA, 1:12.08. 11, Luiz Estacio, MDI, 1:14.27. 12, Itai Boss, ORO, 1:15.29. 400 Freestyle Relay: 1, Ellsworth ‘A’ (Sean Hill, Austin Baron, Richie Matthews, Camden Holmes), 3:21.66. 2, MDI ‘A’ (Tyler Willis, Amos Price, Jacob Mitchell, Liam Sullivan), 3:29.09. 3, Bangor ‘A’ (Ryan Watson, Derek Irish, Colby Prouty, Carson Prouty), 3:32.87. 4, HA’A’ (Zach Steigert, Jakob Archer, Matthew Vine, Cameron LaBree), 3:54.63. 5, Old Town ‘A’ (Alex Chapman, Zack Wyles, Joseph D’Angelo, Jordan McCoy), 4:04.85. 6, Orono ‘A’ (Kellen Doyle, Itai Boss, Kell Fremouw, Cole May), 4:14.86. 7, Brewer ‘A’ (Noah Tibbetts, Brendan Grover, Jacob Harper, Dakota Grover), 4:18.18. 8, Washington Acad. ‘A’ (Matyas Nachtigal, Isaac Atkinson, Griffin Dedmon, Nick Luuring), 5:10.68.