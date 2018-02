High school wrestling results; UMaine summaries

Wrestling

HIGH SCHOOL

PVC championships

At Howland

Foxcroft Acad. 174, Mattanawcook Acad. 134, Ellsworth 128, Dexter 117, Bucksport 60, Caribou 50.5, Penobscot Valley 48.5, Piscataquis 48, Bangor Christian 29, John Bapst 27, Washington Acad. 18, Calais 16, Hermon 16, Lee Acad. 3

Championship finals

106: Travis Hutchinson (Buck) pinned Landon St. Peter (Ells) 5:40; 113: Codi Sirois (PVHS) pinned Rico Ayala (FA) 5:43; 120: Caleb Weeks (Dex) pinned Oakley Dugans (BC) 3:38; 126: Deagan Eastman (MA) dec. Ashton James (Cal) 3-1; 132: R.J. Nelson (FA) pinned Travis Mushero (MA) 4:52; 138: Logan Lord (Ells) maj. dec. Gage Stone (Dex) 11-0; 145: Peyton Cole (Ells) pinned Devin Darveau (Buck) 5:09; 152: Dominic Libbey (MA) pinned Isaiah Hesseltine (Dex) 0:27; 160: Tyler Beem (Dex) dec. Dustin Simmons (FA) 10-3; 170: Zachary Wilson (PCHS) pinned Josiah Brown (WA) 5:03; 182: Elijah Ames (FA) pinned Augustus Irwin (Dex) 5:01; 195: Christopher Barnes (Ells) pinned Joshua Whittemore (FA) 1:33; 220: Joseph Tuulima (PVHS) pinned Dakota Page (MA) 1:35; 285: Ben Fiske (MA) dec. Romeo Mellits (Her) 2-1

Consolation finals

106: Austin Jackson (FA) tech. fall Rylee Saucier (Car) 15-0; 113: Clyde Carr (MA) pinned Matt Reid (Ells) 1:27; 120: Grady Reardon (FA) pinned Caleb Robbins (Car) 1:53; 126: Justin Wing (Dex) pinned Brandon Weston (FA) 0:47; 132: Jacob Emery (JB) tech. fall Jacob Nadeau (PCHS) 16-1; 138: Cory Jandreau (Car) pinned Dakota Doane (MA) 2:26; 145: Evan Michaud (Car) pinned Jacob Ireland (FA) 1:37; 152: A.J. Atkinson (FA) dec. Richard Perkins (Buck) 10-6; 160: Andrew Brown (Ells) pinned Derick Robbins (Buck) 2:12; 170: Sam Horne (Ells) pinned Sam Robinson (FA) 0:27; 182: Chuck Hughes (Ells) pinned Matthew Griffith (PCHS) 2:11; 195: Eric Bennett (Dex) pinned Kirtis Jandreau (Car) 4:40; 220: Jared Smith (JB) pinned Garrett Cooley (FA) 1:53; 285: Jared Atkinson (FA) pinned Jacob Bowen (BC) 1:17

KVAC championships

At Augusta

Oxford Hills 165, Nokomis 149, Skowhegan 136, Cony 123, Camden Hills 114.5, Medomak Valley 89, Morse 87, Mount Ararat 81, Erskine Academy 78, Mount Blue 65.5, Mount View 60, Belfast 49, Winslow 38, Maine Central Institute 34, Messalonskee 31, Oceanside 15.5, Bangor 11, Lincoln Academy 8, Gardiner no score

Championship finals

106: Jake Craig (Skowhegan (A) def. Calvin Peck (Nokomis (A) Pin at 1:40; 113: Noah Dumas (Cony (A) def. Caleb Carrell (Nokomis (A) Pin at 3:30; 120: Richard Oberg (Skowhegan (A) def. Joshua Brown (Nokomis (A) 11-8; 126: Michael Sprague (Erskine (A) def. Dawson Allen (Camden Hills (A) 6-4; 132: Ben Laurence (Mt. Ararat (A) def. Chase Curry (Belfast (B) Pin at 4:49; 138: Samson Sirois (Skowhegan (A) def. Mark Ward (Mt. View (B) 7-6; 145: Noah Lang (Camden Hills (A) def. Cole Dunham (Oxford Hills (A) Pin at 1:03; 152: Elias Miller (Medomak Valley (B) def. Isaiah Cogswell (Morse (A) 2-1 (2OT); 160: Dawson Stevens (Oxford Hills (A) def. Tucker Nicholas (Mt. Blue (A) Pin at 0:25; 170: Jon Bell (Skowhegan (A) def. Alex Vokey (Camden Hills (A) Major Dec. 11-2; 182: Ryan Fredette (Winslow (B) def. Aaron Lettre (Cony (A) Pin at 1:41; 195: Nic Mills (Cony (A) def. Jeffrey Worster (Oxford Hills (A) 3-2; 220: James Boyd (Nokomis (A) def. Brian White (Belfast (B) Pin at 0:56; 285: Jakob Peavey (Erskine (A) def. Mitchell MacFarland (Cony (A) Pin at 1:57

Consolation finals

106: Eric Andrews (Camden Hills (A) def. Marshall Sawyer (Medomak Valley (B) 4-0; 113: Jagger Bullen (Mt. Blue (A) def. Jordan Douglas (Morse (A) 9-7; 120: Riley Smith (Oxford Hills (A) def. Connor McNish (Morse (A) 17-13; 126: ZyAnthony Moss (MCI (B) def. Jaden David (Oxford Hills (A) Win by Inj Def; 132: Ian Henderson (Camden Hills (A) def. Devon Vigue (Winslow (B) 9-3; 138: Caden Kowalsky (Mt. Ararat (A) def. Mason Savary (Morse (A) Pin at 1:52; 145: Hayden Nile (Mt. Blue (A) def. Brett Raio (Mt. Ararat (A) Pin at 2:35; 152: Dylan Cobbett (Oxford Hills (A) def. Jason Barnard (Mt. View (B) 4-0; 160: Quinton Richards (Nokomis (A) def. Tyler Cox (Medomak Valley (B) Pin at 0:52; 170: David Wilson (Nokomis (A) def. Austin Pelletier (Messalonskee (A) Win by Forfeit; 182: Alex Glidden (Nokomis (A) def. Zuka Mabior (Oxford Hills (A) Win by Forfeit; 195: Amos Hinkley (Medomak Valley (B) def. Ihsan Myers (Morse (A) 2-0; 220: Erik Benner (Medomak Valley (B) def. Jarrod Taylor (Oxford Hills (A) Tech Fall 21-4: 285: Nathaniel Fuller (Mt. View (B) def. Jeff Kirk (Bangor (A) Pin at 1:18

Hockey

COLLEGE

Merrimack 3, UMaine 2 (OT)

(Saturday Night)

Merrimack (8-16-4) 1-1-0-1 — 3

UMaine (15-10-4) 1-0-1 — 2

First period — 1. Mmk, Drevitch 2 (Titcomb, Kramer), 5:10; 2. UMaine, Doherty 8 (Vesey), 15:02 (pp);

Second period — 3. Mmk, Seney 11 (unassisted), 2:22 (sh).

Third period — 4. UMaine, Fossier 9 (Holway, Pearson), 12:44 (pp).

Overtime — 5. Mmk, Tavernier 8 (Kolquist), 3:36.

Shots on goal: Mmk 15-12-8-1 — 36; UMaine 8-9-19-2 — 38

Goaltenders: Mmk, Vogler (38 shots-36 saves), UMaine, Swayman (36-33)

High percentage scoring chances: Mmk 9-9-7-1 — 26; UMaine 6-7-14-3 — 30

Power plays: Mmk 0-5, UMaine 2-5

Penalties/minutes: Mmk 6-12, UMaine 6-12

Attendance: 4,512

UMaine 4, Merrimack 3 (OT)

(Friday Night)

Merrimack 0-2-1-0 — 3

UMaine 1-2-0-1 — 4

First period — 1. UMaine, Robbins 8 (Westerlund), 18:32.

Second period — 2. Mmk, Biega 5 (Carle, Seney), 1:08; 3. UMaine, Robbins 9 (penalty shot), 4:04; 4. Mmk, Seney 10 (Kolquist, Tavernier), 4:09 (pp); 5. UMaine, Robbins 10 (Pearson), 16:52 (sh).

Third period — 6. Mmk, L. Larsson (Biega, Kolquist), 18:31.

Overtime — 7. UMaine, Shea 4 (Holway, Vesey), :20

Shots on goal: Mmk 9-18-12-0 — 39; UMaine 12-10-5-1 — 28

Goaltenders: Mmk, Pantano (28 shots-24 saves), UMaine, Swayman (39-36)

High percentage scoring chances: Mmk 4-4-5-0 — 13; UMaine 9-4-6-1 — 20

Power plays: Mmk 1-5, UMaine 0-3

Penalties/minutes: Mmk 5-10, UMaine 6-12

Attendance: 4,124

Basketball

COLLEGE

UMaine women 61, Binghamton 38

(Saturday)

UMaine (15-8) 61

Millan 9-21 1-2 20, Sutton 6-11 2-2 15, Brosseau 5-6 0-0 12, Wadling 1-4 2-2 4, Saar 1-5 0-0 2, Rossignol 2-4 0-2 6, Johnson 1-2 0-0 2, Carroll, Fogarty, McVicar, Barra 0-1 0-0 0 Totals 25-54 5-8 61

Binghamton (15-8) 38

Watkins 5-18 2-2 15, Moon 3-11 2-2 10, James 3-7 1-2 7, Carmody 1-5 0-0 2, Boland 0-3 1-2 1, Sina 1-3 0-0 3, Wasco 0-2 0-0 0, Krchnavi 0-1 0-0 0, Spindler 0-1 0-0 0, Goodshall 0-1 0-0 0, Thompson Totals 13-52 6-8 38

Three-point goals: UMaine 6-14: Brosseau 2-2, Rossignol 2-2, Sutton 1-2, Millan 1-4,Barra 0-1, Saar 0-3; Binghamton 6-19: Watkins 3-9, Moon 2-3, Sina 1-2, Carmody 0-2, Boland 0-3

UMaine 20 34 46 61

Binghamton 7 20 30 38

Attendance: 1,343