High school skiing, swimming results

Skiing

Cross country classic

At Fort Kent

Caribou boys 25, Fort Kent 31, Presque Isle 58, Maine School of Science and Mathematics 75, Ashland 87

TOP 10: 1. Max Bartley (PI) 16:50, 2. Niko Naranja (FK) 18:22, 3. Emers Duplissie-Cyr (Car) 18:40, 4. Alec Cyr (Car) 18:50, 5. Reece Voisine (FK) 19:20, 6. Walter Harrison (MSSM) 19:31, 7. Sam Johnson (FK) 19:33, 8. Dakota Yakel (Car) 19:46, 9. Tristan Pelletier (Ash) 19:51, 10. Devin White (Car) 19:53

Caribou girls 36, MSSM 38, Madawaska 42, Ashland 52, Fort Kent 55

TOP 10: 1. Isabelle Jandreau (Mad) 20:33, 2. Izzy Jackson 21:35, 3. Dolcie Tanguay (MSSM) 22:03, 4. Kirsten Maine 22:25, 5. Willow Hall (Ash) 22:58, 6. Kassandra Nelson (Ash) 23:04, 7. Ciara Richards (23:23), 8. Abigail Wimmer (Car) 23:28, 9. Emma Pelletier (Mad) 25:03, 10. Jessica Halsey 25:04



Swimming

HIGH SCHOOL

At Orono, Thursday

Orono boys 65, Brewer 48

200 Medley Relay: 1, Brewer ‘A’ (Dakota Grover, Brendan Grover, Ian Coleman, Noah Tibbetts), 2:22.23. 200 Freestyle: 1, Itai Boss, Orono, 2:11.35. 2, Kell Fremouw, Orono, 2:48.90. 200 IM: 1, Jacob Harper, Brewer, 2:51.29. 2, Brendan Grover, Brewer, 2:51.50. 50 Freestyle: 1, Andre De Lanee, Orono, 25.82. 2, Noah Tibbetts, Brewer, 25.90. 3, Dakota Grover, Brewer, 28.46. 4, Ian Coleman, Brewer, 28.84. 5, Cole May, Orono, 30.50. 100 Butterfly: 1, Kellen Doyle, Orono, 57.08. 100 Freestyle: 1, Andre De Lanee, Orono, 56.78. 2, Cole May, Orono, 1:11.11. 500 Freestyle: 1, Itai Boss, Orono, 6:07.37. 2, Brendan Grover, Brewer, 7:02.73. 200 Freestyle Relay: 1, Orono ‘A’ (Itai Boss, Andre De Lanee, Cole May, Kellen Doyle), 1:48.68. 100 Backstroke: 1, Kellen Doyle, Orono, 59.99. 2, Dakota Grover, Brewer, 1:15.26. 3, Ian Coleman, Brewer, 1:25.64. 100 Breaststroke: 1, Noah Tibbetts, Brewer, 1:23.11. 2, Kell Fremouw, Orono, 1:29.82. 400 Freestyle Relay: 1, Orono ‘A’ (Itai Boss, Andre De Lanee, Kellen Doyle, Cole May), 3:59.08. 2, Brewer ‘A’ (Dakota Grover, Jacob Harper, Brendan Grover, Ian Coleman), 4:40.37.

Brewer girls 117, Orono 51

200 Medley Relay: 1, Brewer ‘A’ (Caroline Blain, Sydney Blain, McKenna Porter, Erin Aucoin), 2:05.81. 2, Brewer ‘B’ (Hannah Friedman, Eve Daries, Abigail Bennett, Claire Warmuth), 2:28.17. 3, Brewer ‘C’ (Kiya Oakstone, Kaycee Laffey, Annie Fernandez-Faucher, Kate West), 3:03.70. 200 Freestyle: 1, McKenna Porter, Brewer, 2:17.39. 2, Ana Neary, Orono, 2:27.61. 3, Eve Daries, Brewer, 2:37.73. 4, Kaycee Laffey, Brewer, 2:40.01. 5, Kaeli Gaetjen, Orono, 3:29.64. 200 IM: 1, Sydney Blain, Brewer, 2:25.88. 2, Erin Aucoin, Brewer, 2:26.59. 3, Adelaide Ross, Brewer, 2:37.19. 4, Anna Drinkert, Orono, 2:37.30. 50 Freestyle: 1, Daisy Drinkert, Orono, 27.79. 2, Claire Warmuth, Brewer, 28.27. 3, Grace Lee, Orono, 35.25. 4, Lauren Tardy, Brewer, 35.38. 5, Tracy Qui, Orono, 43.39. 1 mtr Diving: 1, Alyssa Patterson, Brewer, 112.90. 100 Butterfly: 1, Sydney Blain, Brewer, 1:10.55. 2, Eve Daries, Brewer, 1:34.63. 3, Abigail Bennett, Brewer, 1:38.87. 100 Freestyle: 1, Erin Aucoin, Brewer, 59.73. 2, Maddie Culina, Orono, 1:01.16. 3, Hannah Friedman, Brewer, 1:01.21. 4, McKenna Porter, Brewer, 1:03.38. 5, Daisy Drinkert, Orono, 1:04.25. 6, Kaeli Gaetjen, Orono, 1:18.14. 500 Freestyle: 1, Caroline Blain, Brewer, 6:14.11. 2, Adelaide Ross, Brewer, 6:17.37. 3, Ana Neary, Orono, 6:34.71. 4, Kaycee Laffey, Brewer, 7:10.11. 200 Freestyle Relay: 1, Brewer ‘A’ (Claire Warmuth, McKenna Porter, Caroline Blain, Adelaide Ross), 1:53.40. 2, Orono ‘A’ (Daisy Drinkert, Anna Drinkert, Maddie Culina, Ana Neary), 1:56.30. 3, Brewer ‘B’ (Alyssa Patterson, Annie Fernandez-Faucher, Emma Norton, Lauren Tardy), 2:33.74. 100 Backstroke: 1, Hannah Friedman, Brewer, 1:10.23. 2, Anna Drinkert, Orono, 1:13.47. 3, Claire Warmuth, Brewer, 1:21.58. 4, Abigail Bennett, Brewer, 1:41.36. 100 Breaststroke: 1, Maddie Culina, Orono, 1:19.48. 2, Caroline Blain, Brewer, 1:24.99. 3, Grace Lee, Orono, 1:45.15. 4, Kiya Oakstone, Brewer, 2:07.16. 5, Tracy Qui, Orono, 2:20.42. 400 Freestyle Relay: 1, Orono ‘A’ (Daisy Drinkert, Ana Neary, Anna Drinkert, Maddie Culina), 4:21.54. 2, Brewer ‘B’ (Sydney Blain, Adelaide Ross, Eve Daries, Lauren Tardy), 4:27.45. 3, Brewer ‘A’ (Erin Aucoin, Hannah Friedman, Abigail Bennett, Kaycee Laffey), 4:39.35. 4, Brewer ‘C’ (Alyssa Patterson, Kiya Oakstone, Emma Norton, Kate West), 6:18.13.

At Bangor

Bangor girls 127, Old Town 52

200 Medley Relay: 1, Bangor ‘A’ (Olivia Babin, Susanna Sellnow, Maider Zudaire, Graci Wiseman), 2:02.57. 2, Bangor ‘B’ (Kelly Pellegrino, Lara Crummenauer, Claire Pellegrino, Libby Colley), 2:17.20. 3, Old Town ‘A’ (Taylor Sullivan, Mackenzie Saucier, Teagan Blackie, Kendra Diaz), 2:18.22. 5, Old Town ‘B’ (Cathryn Archer, Libby Trefts, Mikaela Kenny, Olivia Merenberg), 2:28.44. 200 Freestyle: 1, Maddie Huerth, BANG, 2:11.85. 2, Olivia Babin, BANG, 2:16.56. 3, Abby Ketch, OT, 2:17.23. 4, Gina Vo, BANG, 2:38.11. 5, Brooke Sossong, OT, 2:50.38. 6, Kyla Veasy, OT, 3:01.42. 200 IM: 1, Susanna Sellnow, BANG, 2:26.98. 2, Emily Ketch, OT, 2:30.09. 3, Maider Zudaire, BANG, 2:30.16. 4, Lily Waddell, BANG, 2:41.52. 5, Libby Trefts, OT, 3:02.88. 6, Hannah Talcove, OT, 3:13.09. 50 Freestyle: 1, Graci Wiseman, BANG, 27.61. 2, Claire Pellegrino, BANG, 29.58. 3, Cathryn Archer, OT, 30.56. 4, Alexa Jarvis, BANG, 30.79. 5, Taylor Sullivan, OT, 31.84. 6, Makenzie Gomm, OT, 32.84. Diving: 1, Teagan Blackie, OT, 191.25. 2, Erica Desjardins, BANG, 156.45. 100 Butterfly: 1, Maider Zudaire, BANG, 1:09.47. 2, Claire Pellegrino, BANG, 1:12.39. 3, Abby Ketch, OT, 1:12.91. 4, Alexa Jarvis, BANG, 1:21.37. 5, Hannah Talcove, OT, 1:34.56. 100 Freestyle: 1, Lily Waddell, BANG, 1:00.30. 2, Emily Ketch, OT, 1:00.70. 3, Gina Vo, BANG, 1:08.60. 4, Addie Nichols, BANG, 1:08.62. 5, Kendra Diaz, OT, 1:09.95. 6, Mackenzie Saucier, OT, 1:10.12. 500 Freestyle: 1, Maddie Huerth, BANG, 5:55.01. 2, Kelly Pellegrino, BANG, 6:27.86. 3, Meredith Jones, BANG, 6:30.16. 4, Brooke Sossong, OT, 7:26.53. 200 Freestyle Relay: 1, Bangor ‘A’ (Lily Waddell, Graci Wiseman, Susanna Sellnow, Maddie Huerth), 1:49.02. 2, Old Town ‘B’ (Abby Ketch, Teagan Blackie, Hannah Talcove, Elle McPhee), 2:02.35. 3, Old Town ‘A’ (Emily Ketch, Olivia Merenberg, Makenzie Gomm, Kendra Diaz), 2:03.95. 4, Bangor ‘B’ (Gina Vo, Lara Crummenauer, Addie Nichols, Alexa Jarvis), 2:06.72. 100 Backstroke: 1, Olivia Babin, BANG, 1:07.05. 2, Graci Wiseman, BANG, 1:09.47. 3, Meredith Jones, BANG, 1:16.38. 4, Taylor Sullivan, OT, 1:18.24. 5, Mikaela Kenny, OT, 1:21.60. 6, Kyla Veasy, OT, 1:36.00. 100 Breaststroke: 1, Susanna Sellnow, BANG, 1:14.75. 2, Teagan Blackie, OT, 1:22.06. 3, Lara Crummenauer, BANG, 1:25.21. 4, Mackenzie Saucier, OT, 1:30.92. 5, Makenzie Gomm, OT, 1:33.27. 6, Katherine Clukey, BANG, 1:44.22. 400 Freestyle Relay: 1, Bangor ‘A’ (Lily Waddell, Maider Zudaire, Olivia Babin, Maddie Huerth), 4:09.72. 2, Old Town ‘A’ (Abby Ketch, Taylor Sullivan, Libby Trefts, Emily Ketch), 4:31.28. 3, Bangor ‘B’ (Meredith Jones, Kelly Pellegrino, Libby Colley, Claire Pellegrino), 4:38.99. 4, Old Town ‘B’ (Mikaela Kenny, Olivia Merenberg, Elle McPhee, Kyla Veasy), 5:10.55

Bangor boys 111, Old Town 62

200 Medley Relay: 1, Bangor ‘B’ (Joshua Watson, Jeffrey Burns, Tate Scovil, Ryan Watson), 2:07.36. 2, Bangor ‘D’ (Griffin Erb, Matt Smith, Carson Prouty, William Gagnon), 2:09.25. 4, Old Town ‘B’ (Garrett Engstrom, Gabriel Bartkiewicz, Jordan McCoy, Alex Chapman), 2:13.67. 5, Old Town ‘A’ (Devon Beal, Jack Larsen, Zack Wyles, Alex Wilson), 2:13.68. 200 Freestyle: 1, Carson Prouty, BANG, 1:49.75. 2, Colin Rutherford, OT, 2:00.52. 3, Brendan Martin, BANG, 2:04.55. 4, Jack Cutting, BANG, 2:10.71. 5, Joseph D’Angelo, OT, 2:15.67. 200 IM: 1, Colby Prouty, BANG, 1:57.65. 2, Russel Sossong, OT, 2:18.77. 3, Cason Markevich, BANG, 2:23.28. 4, Zack Wyles, OT, 2:34.66. 5, Victor Leong, BANG, 2:36.58. 6, Davey Roderick, OT, 3:04.82. 50 Freestyle: 1, Jeremy Stoyell, OT, 25.79. 2, Jeffrey Burns, BANG, 26.16. 3, Jordan McCoy, OT, 26.46. 4, Caleb Braley, OT, 27.22. 5, Victor Leong, BANG, 28.59. 6, Jon Badger, BANG, 31.31. Diving: 1, Lucas Tuell, BANG, 128.75. 100 Butterfly: 1, Colby Prouty, BANG, 55.14. 2, Derek Irish, BANG, 58.56. 3, Colin Rutherford, OT, 1:01.81. 4, Cason Markevich, BANG, 1:10.89. 5, Adam Regan, OT, 1:14.21. 100 Freestyle: 1, Ryan Watson, BANG, 54.99. 2, Gabriel Bartkiewicz, OT, 56.45. 3, Jordan McCoy, OT, 1:00.01. 4, Daniel Adam, BANG, 1:02.55. 5, Jon Badger, BANG, 1:14.16. 500 Freestyle: 1, Jack Cutting, BANG, 5:58.90. 2, Joshua Watson, BANG, 6:10.27. 3, Liam Dunn, BANG, 7:26.45. 200 Freestyle Relay: 1, Bangor ‘A’ (Colby Prouty, Brendan Martin, Derek Irish, Carson Prouty), 1:34.77. 2, Old Town ‘A’ (Russel Sossong, Joseph D’Angelo, Zack Wyles, Alex Wilson), 1:48.12. 3, Bangor ‘B’ (Kyle Jeffrey, Liam Dunn, Jack Cutting, Griffin Erb), 2:01.15. 100 Backstroke: 1, Derek Irish, BANG, 1:01.62. 2, Brendan Martin, BANG, 1:05.64. 3, Caleb Braley, OT, 1:13.94. 4, Ryan Watson, BANG, 1:14.70. 5, Devon Beal, OT, 1:18.17. 6, Garrett Engstrom, OT, 1:26.79. 100 Breaststroke: 1, Jack Larsen, OT, 1:19.78. 2, Tate Scovil, BANG, 1:20.40. 3, Alex Chapman, OT, 1:20.85. 4, Adam Regan, OT, 1:22.17. 400 Freestyle Relay: 1, Old Town ‘A’ (Gabriel Bartkiewicz, Jeremy Stoyell, Colin Rutherford, Russel Sossong), 3:40.50. 2, Bangor ‘B’ (Colby Prouty, Jack Cutting, Sam West, Ryan Watson), 3:59.43. 3, Bangor ‘C’ (Cason Markevich, Kyle Jeffrey, Matt Smith, Jeffrey Burns), 4:08.60. 5, Old Town ‘B’ (Joseph D’Angelo, Alex Wilson, Garrett Engstrom, Caleb Braley), 4:23.61.