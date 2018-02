High school game schedule; high school swim results

Today’s games

HIGH SCHOOL

Girls Basketball

Bangor Christian at Sumner, 5 p.m.

Camden Hills at Medomak Valley, 5:30 p.m.

Cony at Lincoln Acad., 6:30 p.m.

George Stevens at Ellsworth, 7 p.m.

Highview Christian Acad. at East Grand, 5 p.m.

Lee Acad. at Mattanawcook Acad., 7 p.m.

Mount Ararat at Leavitt, 6:30 p.m.

Narraguagus at Jonesport-Beals, 6 p.m.

Penquis at Piscataquis, 6:30 p.m.

Schenck at Stearns, 7 p.m.

Seacoast Christian at North Haven, 1 p.m.

Washburn at Easton, 7 p.m.

Washington Acad. at John Bapst, 5 p.m.

Boys Basketball

Bangor Christian at Sumner, 6:30 p.m.

Biddeford at Brunswick, 6:30 p.m.

Boothbay Region at Mount Abram, 7 p.m.

Calais at Woodland, 6:30 p.m.

Camden Hills at Medomak Valley, 7 p.m.

Easton at Washburn, 7 p.m.

Foxcroft Acad. at Hermon, 7 p.m.

Hodgdon at Southern Aroostook, 7 p.m.

Leavitt at Mount Ararat, 7 p.m.

Lincoln Acad. at Cony, 6:30 p.m.

Madison at Winthrop, 7 p.m.

Monmouth Acad. at Wiscasset, 7 p.m.

Mt. Blue at Hampden Acad., 6:30 p.m.

Orono at Mount Desert Island, 7 p.m.

Washington Acad. at John Bapst, 6:30 p.m.

Boys Hockey

Gardiner at Lewiston, 7:25 p.m.

Unified Basketball

Edward Little at Lisbon, 3:30 p.m.

Hermon at Dexter, 3:30 p.m.

Morse at Oceanside, 3:30 p.m.

Mount View at Hampden, 3:30 p.m.

Waterville at Winslow, 3:30 p.m.

Swimming

HIGH SCHOOL

Belfast girls 105, Old Town 75

Belfast 93 boys, Old Town 82

Girls 200 Medley Relay: 1, Old Town ‘A’ (Ketch, Abby, Blackie, Teagan, Ketch, Emily, Saucier, Mackenzie), 2:09.21. 2, Belfast ‘A’ (Hills, Olivia, Cunningham, Jazmine, Smith, Olivia, O’Donovan, Tara), 2:18.64. 3, Old Town ‘B’ (Kenny, Mikaela, Poirier, Sophie, Diaz, Kendra, Gomm, Makenzie), 2:30.93. 4, Belfast ‘B’ (Littlefield, Grace, Kulbe, Jordan, LaRoche, Olivia, Standtman, Clarisse), 2:38.96. Boys 200 Medley Relay: 1, Old Town ‘A’ (Rutherford, Colin, Sossong, Russel, D’Angelo, Joseph, Bartkiewicz, Gabriel), 1:52.53. 2, Belfast ‘A’ (Graf, Lincoln, Pike, Aiden, Carson, Sawyer, Kulbe, Jesse), 1:58.10. 3, Old Town ‘B’ (Wyles, Zack, Costigan, Nick, McCoy, Jordan, Regan, Adam), 2:03.32. 4, Belfast ‘B’ (Rollerson, Brian, Crabiel, Jimmy, Moline, Gary, Charbonier, Quinnten), 2:13.57.

Girls 200 Freestyle: 1, Smith, Kerrigan, Bahs, 2:15.20. 2, Wheeler, Sadie, Bahs, 2:23.33. 3, Archer, Cathryn, OT, 2:28.08. 4, Sullivan, Taylor, OT, 2:36.41. 5, Littlefield, Grace, Bahs, 2:37.49. 6, Trefts, Libby, OT, 2:41.93. Boys 200 Freestyle: 1, Marriner, Fletcher, Bahs, 2:00.89. 2, Sossong, Russel, OT, 2:01.16. 3, Graf, Lincoln, Bahs, 2:05.24. 4, Crabiel, David, Bahs, 2:26.26. 5, Beal, Devon, OT, 2:31.85.

Girls 200 IM: 1, Clap, Jillian, Bahs, 2:41.71. 2, Hills, Olivia, Bahs, 2:48.28. 3, Cunningham, Jazmine, Bahs, 2:50.54. 4, Poirier, Sophie, OT, 3:00.49. 5, Kenny, Mikaela, OT, 3:03.13. 6, Sossong, Brooke, OT, 3:10.69. Boys 200 IM: 1, Schnetzer, Rudi, Bahs, 2:11.13. 2, Rutherford, Colin, OT, 2:20.09. 3, Carson, Sawyer, Bahs, 2:35.64. 4, Rollerson, Brian, Bahs, 2:40.08. 5, Roderick, Davey, OT, 3:06.85.

Girls 50 Freestyle: 1, Payson, Kayla, Bahs, 27.13. 2, O’Donovan, Tara, Bahs, 30.42. 3, Diaz, Kendra, OT, 30.58. 4, Saucier, Mackenzie, OT, 31.60. 5, Kulbe, Jordan, Bahs, 31.79. 6, Gomm, Makenzie, OT, 32.58. Boys 50 Freestyle: 1, Kulbe, Jesse, Bahs, 25.14. 2, Pike, Aiden, Bahs, 25.67. 3, Bartkiewicz, Gabriel, OT, 26.16. 4, McCoy, Jordan, OT, 26.46. 5, Braley, Caleb, OT, 27.02. 6, Charbonier, Quinnten, Bahs, 31.75.

Girls Diving: 1, Blackie, Teagan, OT, 183.40. 2, Hills, Emily, Bahs, 89.05. Boys Diving: 1, Moline, Gary, Bahs, 121.00.

Girls 100 Butterfly: 1, Ketch, Emily, OT, 1:07.58. 2, Smith, Olivia, Bahs, 1:17.86. 3, Sullivan, Taylor, OT, 1:31.02. 4, Kenny, Mikaela, OT, 1:31.72. 5, LaRoche, Olivia, Bahs, 1:35.61. Boys 100 Butterfly: 1, Bartkiewicz, Gabriel, OT, 1:06.61. 2, Carson, Sawyer, Bahs, 1:07.48. 3, Moline, Gary, Bahs, 1:07.99. 4, D’Angelo, Joseph, OT, 1:14.11. 5, Regan, Adam, OT, 1:15.94.

Girls 100 Freestyle: 1, Payson, Kayla, Bahs, 58.04. 2, Wheeler, Sadie, Bahs, 1:04.34. 3, Saucier, Mackenzie, OT, 1:11.13. 4, Hills, Emily, Bahs, 1:13.81. 5, Merenberg, Olivia, OT, 1:16.08. 6, Veasy, Kyla, OT, 1:23.91. Boys 100 Freestyle: 1, Rutherford, Colin, OT, 53.24. 2, Graf, Lincoln, Bahs, 56.33. 3, Kulbe, Jesse, Bahs, 59.30. 4, Costigan, Nick, OT, 59.90. 5, Wyles, Zack, OT, 1:04.15. 6, Charbonier, Quinnten, Bahs, 1:14.13.

Girls 500 Freestyle: 1, Clap, Jillian, Bahs, 6:10.41. 2, O’Donovan, Tara, Bahs, 6:49.32. 3, Littlefield, Grace, Bahs, 7:03.48. 4, Sossong, Brooke, OT, 7:35.79. 5, Talcove, Hannah, OT, 7:44.92. Boys 500 Freestyle: 1, Schnetzer, Rudi, Bahs, 5:25.21. 2, Marriner, Fletcher, Bahs, 5:33.82. 3, Sossong, Russel, OT, 5:38.43. 4, Roderick, Davey, OT, 7:02.93. 5, Wilson, Alex, OT, 7:19.33. 6, Crabiel, Jimmy, Bahs, 7:51.69.

Girls 200 Freestyle Relay: 1, Old Town ‘A’ (Ketch, Abby, Diaz, Kendra, Blackie, Teagan, Ketch, Emily), 1:53.39. 2, Belfast ‘A’ (Smith, Kerrigan, Wheeler, Sadie, Clap, Jillian, Payson, Kayla), 1:53.41. 3, Old Town ‘B’ (Archer, Cathryn, Poirier, Sophie, Saucier, Mackenzie, Sullivan, Taylor), 2:03.03. 4, Belfast ‘B’ (Smith, Olivia, Littlefield, Grace, Hills, Emily, Standtman, Clarisse), 2:15.11. Boys 200 Freestyle Relay: 1, Belfast ‘A’ (Kulbe, Jesse, Pike, Aiden, Marriner, Fletcher, Schnetzer, Rudi), 1:38.13. 2, Old Town ‘A’ (D’Angelo, Joseph, Bartkiewicz, Gabriel, Rutherford, Colin, Sossong, Russel), 1:41.22. 3, Old Town ‘B’ (Regan, Adam, Larsen, Jack, Beal, Devon, Engstrom, Garrett), 1:56.95. 4, Belfast ‘B’ (Charbonier, Quinnten, McHaney, Logan, Crabiel, Jimmy, Crabiel, David), 2:13.40.

Girls 100 Backstroke: 1, Ketch, Abby, OT, 1:09.79. 2, Smith, Kerrigan, Bahs, 1:13.33. 3, Smith, Olivia, Bahs, 1:15.10. 4, Hills, Olivia, Bahs, 1:17.56. 5, Archer, Cathryn, OT, 1:25.19. Boys 100 Backstroke: 1, Wyles, Zack, OT, 1:07.91. 2, McCoy, Jordan, OT, 1:09.22. 3, Braley, Caleb, OT, 1:14.68. 4, Rollerson, Brian, Bahs, 1:16.72. 5, Crabiel, David, Bahs, 1:18.10.

Girls 100 Breaststroke: 1, Cunningham, Jazmine, Bahs, 1:25.86. 2, Trefts, Libby, OT, 1:27.64. 3, Poirier, Sophie, OT, 1:32.84. 4, Kelley, Ana, Bahs, 1:35.20. 5, Kulbe, Jordan, Bahs, 1:35.96. 6, Merenberg, Olivia, OT, 1:38.23. Boys 100 Breaststroke: 1, D’Angelo, Joseph, OT, 1:17.77. 2, Pike, Aiden, Bahs, 1:18.91. 3, Larsen, Jack, OT, 1:20.30. 4, McHaney, Logan, Bahs, 1:39.00.

Girls 400 Freestyle Relay: 1, Belfast ‘A’ (Payson, Kayla, Wheeler, Sadie, Clap, Jillian, Smith, Kerrigan), 4:11.99. 2, Old Town ‘A’ (Blackie, Teagan, Sullivan, Taylor, Ketch, Abby, Ketch, Emily), 4:18.09. 3, Belfast ‘B’ (Hills, Olivia, Hills, Emily, O’Donovan, Tara, Cunningham, Jazmine), 4:45.11. 4, Old Town B’ (Diaz, Kendra, Gomm, Makenzie, Kenny, Mikaela, Archer, Cathryn), 4:54.63. Boys 400 Freestyle Relay: 1, Belfast ‘A’ (Graf, Lincoln, Carson, Sawyer, Marriner, Fletcher, Schnetzer, Rudi), 3:50.74. 2, Old Town ‘B’ (Beal, Devon, Engstrom, Garrett, Larsen, Jack, Wilson, Alex), 4:10.91. 3, Belfast ‘B’ (Moline, Gary, Crabiel, David, Rollerson, Brian, McHaney, Logan), 4:31.17. 4, Old Town ‘A’ (Braley, Caleb, Wyles, Zack, Regan, Adam, McCoy, Jordan), 4:38.44.