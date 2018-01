High school swimming results

Swimming

HIGH SCHOOL

At Bangor

Brewer girls 106, John Bapst 79

Girls 200 Medley Relay: 1, Brewer ‘A’ (Sydney Blain, Claire Warmuth, Caroline Blain, Adelaide Ross), 2:03.50. 2, John Bapst ‘A’ (Laura Skacel, Riley Satterfield, Olivia Overlock, Ana Dunn), 2:07.00. 3, Brewer ‘B’ (Lauren Tardy, Abigail Bennett, Annie Fernandez-Faucher, Kiya Oakstone), 2:57.10. Girls 200 Freestyle: 1, Erin Aucoin, Brewer, 2:09.73. 2, Claire Warmuth, Brewer, 2:17.87. 3, Adelaide Ross, Brewer, 2:22.17. 4, Noelle Killanrney, John Bapst, 2:22.59. 5, Olivia Overlock, John Bapst, 2:23.50. 6, Grace Harmon, John Bapst, 2:27.68. Girls 200 IM: 1, Laura Skacel, John Bapst, 2:26.26. 2, McKenna Porter, Brewer, 2:33.98. 3, Riley Satterfield, John Bapst, 2:36.07. 4, Caroline Blain, Brewer, 2:37.56. 5, Sarah Dalton, John Bapst, 2:44.40. 6, Kaycee Laffey, Brewer, 3:08.18. Girls 50 Freestyle: 1, Sydney Blain, Brewer, 26.64. 2, Ana Dunn, John Bapst, 27.92. 3, Hannah Friedman, Brewer, 27.95. 4, Haley Grover, John Bapst, 30.01. 5, Eve Daries, Brewer, 30.52. 6, Brooke Jones, John Bapst, 30.80. Diving: 1, Claire Baker, John Bapst, 151.80. 2, Samantha Jackson, John Bapst, 126.25. 3, Alyssa Patterson, Brewer, 112.25. 4, Hallee Rockress, John Bapst, 110.75. 5, Mataya Philbrick, Brewer, 84.90. 100 Butterfly: 1, McKenna Porter, Brewer, 1:13.90. 2, Sarah Dalton, John Bapst, 1:15.07. 3, Rachael Kiah, John Bapst, 1:25.51. 4, Abby Butler, John Bapst, 1:28.74. 5, Kaycee Laffey, Brewer, 1:29.67. 6, Lauren Tardy, Brewer, 1:36.84. 100 Freestyle: 1, Hannah Friedman, Brewer, 1:01.76. 2, Olivia Overlock, John Bapst, 1:02.16. 3, Claire Warmuth, Brewer, 1:02.65. 4, Haley Grover, John Bapst, 1:07.23. 5, Eve Daries, Brewer, 1:09.76. 500 Freestyle: 1, Erin Aucoin, Brewer, 5:48.68. 2, Noelle Killanrney, John Bapst, 6:23.16. 3, Annie Fernandez-Faucher, Brewer, 8:28.14. 4, Bakara Oakstone, Brewer, 9:09.07. Girls 200 Freestyle Relay: 1, Brewer ‘A’ (Hannah Friedman, McKenna Porter, Sydney Blain, Erin Aucoin), 1:49.64. 2, John Bapst ‘A’ (Laura Skacel, Riley Satterfield, Olivia Overlock, Ana Dunn), 1:50.32. 3, John Bapst ‘B’ (Abby Butler, Gillian McFadden, Brooke Jones, Haley Grover), 2:11.20. 4, Brewer B’ (Abigail Bennett, Lauren Tardy, Kaycee Laffey, Eve Daries), 2:16.03. 5, Brewer ‘C’ (Emma Norton, Kate West, Kiya Oakstone, Mataya Philbrick), 2:51.41. Girls 100 Backstroke: 1, Laura Skacel, John Bapst, 1:07.57. 2, Caroline Blain, Brewer, 1:08.75. 3, Adelaide Ross, Brewer, 1:14.97. 4, Rachael Kiah, John Bapst, 1:27.77. 5, Lauren Tardy, Brewer, 1:38.32. Girls 100 Breaststroke: 1, Sydney Blain, Brewer, 1:16.13. 2, Riley Satterfield, John Bapst, 1:20.48. 3, Abby Butler, John Bapst, 1:26.53. 4, Abigail Bennett, Brewer, 1:38.79. 5, Alyssa Patterson, Brewer, 1:52.38. Girls 400 Freestyle Relay: 1, Brewer ‘A’ (Claire Warmuth, Hannah Friedman, McKenna Porter, Erin Aucoin), 4:09.99. 2, John Bapst ‘A’ (Noelle Killanrney, Grace Harmon, Sarah Dalton, Ana Dunn), 4:24.48. 3, Brewer ‘B’ (Eve Daries, Kaycee Laffey, Caroline Blain, Adelaide Ross), 4:38.07. 4, John Bapst ‘B’ (Gillian McFadden, Rachael Kiah, Brooke Jones, Ceci Doering), 5:11.29. 5, Brewer ‘C’ (Bakara Oakstone, Annie Fernandez-Faucher, Kate West, Emma Norton), 6:26.13.

Brewer boys 53, John Bapst 38

200 Medley Relay: 1, Brewer ‘A’ (Brendan Grover, Noah Tibbetts, Jacob Harper, Dakota Grover), 2:20.49. 200 Freestyle: 1, Noah Tibbetts, Brewer, 2:06.75. 2, Brendan Grover, Brewer, 2:35.19. 200 IM: 1, Brandon Aponte, John Bapst, 2:27.48. 50 Freestyle: 1, Dakota Grover, Brewer, 28.23. 2, Lukas Norment, John Bapst, 28.68. 3, Cameron Ashe, John Bapst, 38.33. 100 Freestyle: 1, Jacob Harper, Brewer, 1:05.15. 2, Eli Doering, John Bapst, 1:05.93. 500 Freestyle: 1, Noah Tibbetts, Brewer, 5:40.30. 200 Freestyle Relay: 1, Brewer ‘A’ (Dakota Grover, Jacob Harper, Brendan Grover, Noah Tibbetts), 1:56.64. 2, John Bapst ‘A’ (Eli Doering, Lukas Norment, Xie Yixuan, Cameron Ashe), 2:09.98. 100 Backstroke: 1, Brandon Aponte, John Bapst, 1:03.72. 2, Dakota Grover, Brewer, 1:15.77. 100 Breaststroke: 1, Eli Doering, John Bapst, 1:24.22. 2, Lukas Norment, John Bapst, 1:27.23. 3, Brendan Grover, Brewer, 1:27.39. 4, Jacob Harper, Brewer, 1:38.13. 5, Xie Yixuan, John Bapst, 1:41.88.

At Orono

Old Town girls 96, Orono 61

Old Town boys 103, Orono 44

Girls 200 Medley Relay: 1, Orono ‘A’ (Drinkert, Anna, Culina, Maddie, Drinkert, Daisy, Neary, Ana), 2:15.21. 2, Old Town ‘B’ (Ketch, Emily, Merenberg, Olivia, Diaz, Kendra, Gomm, Makenzie), 2:25.34. 3, Old Town ‘A’ (Archer, Cathryn, Ketch, Abby, Sullivan, Taylor, Preble, Lily), 2:28.27. Boys 200 Medley Relay: 1, Old Town ‘A’ (Stoyell, Jeremy, Costigan, Nick, McCoy, Jordan, Sossong, Russel), 1:59.41. 2, Old Town ‘B’ (Rutherford, Colin, D’Angelo, Joseph, Braley, Caleb, Wyles, Zack), 2:05.03.

Girls 200 Freestyle: 1, Neary, Ana, Orono, 2:27.44. 2, Poirier, Sophie, OT, 2:39.33. 3, Saucier, Mackenzie, OT, 2:39.58. 4, Sossong, Brooke, OT, 2:47.14. Boys 200 Freestyle: 1, Rutherford, Colin, OT, 2:05.69. 2, Bartkiewicz, Gabriel, OT, 2:07.96. 3, Boss, Itai, Orono, 2:09.73. 4, Wilson, Alex, OT, 2:33.72. 5, May, Cole, Orono, 2:50.86. 6, Fremouw, Kell, Orono, 2:57.72.

Girls 200 IM: 1, Drinkert, Anna, Orono, 2:41.84. 2, Trefts, Libby, OT, 2:58.71. 3, Kenny, Mikaela, OT, 3:01.66. 4, Talcove, Hannah, OT, 3:05.16. Boys 200 IM: 1, Doyle, Kellen, Orono, 2:10.41. 2, Chapman, Alex, OT, 2:49.90. 3, Roderick, Davey, OT, 3:06.55.

Girls 50 Freestyle: 1, Ketch, Emily, OT, 27.58. 2, Ketch, Abby, OT, 27.80. 3, Drinkert, Daisy, Orono, 28.02. 4, Archer, Cathryn, OT, 30.08. 5, Gaetjen, Kaeli, Orono, 32.96. 6, Lee, Grace, Orono, 35.96. Boys 50 Freestyle: 1, Boss, Itai, Orono, 26.59. 2, De Lanee, Andre, Orono, 27.10. 3, Wyles, Zack, OT, 27.66. 4, Braley, Caleb, OT, 28.00. 5, Beal, Devon, OT, 29.66.

Girls 100 Butterfly: 1, Blackie, Teagan, OT, 1:15.73. 2, Sullivan, Taylor, OT, 1:25.37. 3, Sossong, Brooke, OT, 1:37.53. Boys 100 Butterfly: 1, D’Angelo, Joseph, OT, 1:13.36. 2, Regan, Adam, OT, 1:15.34.

Girls 100 Freestyle: 1, Culina, Maddie, Orono, 1:02.23. 2, Gomm, Makenzie, OT, 1:14.22. 3, Gaetjen, Kaeli, Orono, 1:16.42. 4, Veasy, Kyla, OT, 1:21.99. 5, Lee, Grace, Orono, 1:26.06. Boys 100 Freestyle: 1, Sossong, Russel, OT, 54.03. 2, De Lanee, Andre, Orono, 58.25. 3, McCoy, Jordan, OT, 1:00.66. 4, Wilson, Alex, OT, 1:09.91.

Girls 500 Freestyle: 1, Neary, Ana, Orono, 6:39.37. 2, Trefts, Libby, OT, 7:10.93. 3, Archer, Cathryn, OT, 7:19.95. 4, Kenny, Mikaela, OT, 7:28.89. Boys 500 Freestyle: 1, Doyle, Kellen, Orono, 5:20.33. 2, Stoyell, Jeremy, OT, 5:59.08. 3, Roderick, Davey, OT, 7:22.67.

Girls 200 Freestyle Relay: 1, Orono ‘A’ (Drinkert, Daisy, Drinkert, Anna, Culina, Maddie, Neary, Ana), 1:57.56. 2, Old Town ‘A’ (Saucier, Mackenzie, Gomm, Makenzie, Ketch, Emily, Blackie, Teagan), 1:57.76. 3, Old Town ‘B’ (Poirier, Sophie, Merenberg, Olivia, Ketch, Abby, Talcove, Hannah), 2:07.08. Boys 200 Freestyle Relay: 1, Old Town ‘A’ (Bartkiewicz, Gabriel, Sossong, Russel, Wyles, Zack, McCoy, Jordan), 1:44.67. 2, Orono ‘A’ (De Lanee, Andre, May, Cole, Fremouw, Kell, Doyle, Kellen), 1:51.99.

Girls 100 Backstroke: 1, Drinkert, Anna, Orono, 1:15.61. 2, Sullivan, Taylor, OT, 1:20.80. 3, Diaz, Kendra, OT, 1:24.28. 4, Veasy, Kyla, OT, 1:35.59. Boys 100 Backstroke: 1, Braley, Caleb, OT, 1:16.53. 2, Beal, Devon, OT, 1:19.11. 3, Engstrom, Garrett, OT, 1:31.96.

Girls 100 Breaststroke: 1, Ketch, Emily, OT, 1:18.84. 2, Culina, Maddie, Orono, 1:19.55. 3, Drinkert, Daisy, Orono, 1:23.05. 4, Ketch, Abby, OT, 1:26.17. 5, Saucier, Mackenzie, OT, 1:30.51. 6, Qui, Tracy, Orono, 2:18.54. Boys 100 Breaststroke: 1, Chapman, Alex, OT, 1:20.95. 2, Larsen, Jack, OT, 1:22.15. 3, Regan, Adam, OT, 1:22.34. 4, Fremouw, Kell, Orono, 1:33.33.

Girls 400 Freestyle Relay: 1, Old Town ‘A’ (Poirier, Sophie, Sossong, Brooke, Kenny, Mikaela, Blackie, Teagan), 4:45.43. Boys 400 Freestyle Relay: 1, Orono ‘A’ (Doyle, Kellen, De Lanee, Andre, Boss, Itai, May, Cole), 4:01.99. 2, Old Town ‘A’ (Rutherford, Colin, Larsen, Jack, Beal, Devon, Wilson, Alex), 4:16.16.

At Husson U., Bangor

(Thursday)

Mount Desert Island boys 97, Bangor 79

200 Yard Medley Relay: 1, Bangor ‘A’ (Carson Prouty, Colby Prouty, Derek Irish, Matt Smith), 1:43.93. 2, MDI ‘A’ (Jacob Mitchell, Liam Sullivan, Amos Price, Sam Mitchell), 1:47.71. 3, MDI ‘B’ (Zeke Valleau, Billy Kerley, Tyler Willis, Herbie Shaw), 1:56.24. 4, Bangor ‘C’ (Jeffrey Burns, Tate Scovil, Cason Markevich, Joshua Watson), 2:07.99. 5, Bangor ‘B’ (Griffin Erb, Ethan Grover, Victor Leong, Austin Cook), 2:11.63. 6, Mount Desert Island ‘C’ (Luiz Estacio, Yuri Gabetta, Lanvin Estacio, Jonathon Genrich), 2:14.96. 200 Yard Freestyle: 1, Liam Sullivan, MDI, 1:47.28. 2, Carson Prouty, BANG, 1:48.57. 3, Tyler Willis, MDI, 2:01.41. 4, Ryan Watson, BANG, 2:04.67. 5, Cody Parker, MDI, 2:08.85. 6, Jack Cutting, BANG, 2:12.91 200 Yard IM: 1, Amos Price, MDI, 2:19.50. 2, Cason Markevich, BANG, 2:22.82. 3, Matt Smith, BANG, 2:23.28. 4, Luiz Estacio, MDI, 2:32.87. 5, Victor Leong, BANG, 2:32.92. 6, Chase Mcgee, MDI, 2:34.45. 50 Yard Freestyle: 1, Colby Prouty, BANG, 22.85. 2, Derek Irish, BANG, 24.81. 3, Sam Mitchell, MDI, 25.13. 4, Herbie Shaw, MDI, 26.23. 5, Jeffrey Burns, BANG, 26.32. 6, Jonathon Genrich, MDI, 27.92. 1 mtr Diving: 1, Lucas Tuell, BANG, 123.50. 100 Yard Butterfly: 1, Zeke Valleau, MDI, 1:02.20. 2, Amos Price, MDI, 1:02.47. 3, Lanvin Estacio, MDI, 1:09.30. 4, Tate Scovil, BANG, 1:12.57. 5, Victor Leong, BANG, 1:16.92. 100 Yard Freestyle: 1, Carson Prouty, BANG, 49.87. 2, Jacob Mitchell, MDI, 53.94. 3, Sam Mitchell, MDI, 56.51. 4, Billy Kerley, MDI, 56.81. 5, Jeffrey Burns, BANG, 58.26. 6, Jack Cutting, BANG, 1:04.07. 500 Yard Freestyle: 1, Tyler Willis, MDI, 5:23.63. 2, Ryan Watson, BANG, 5:37.79. 3, Cody Parker, MDI, 6:13.84. 4, Joshua Watson, BANG, 6:18.47. 5, Lanvin Estacio, MDI, 6:44.39. 6, Griffin Erb, BANG, 7:03.55. 200 Yard Freestyle Relay: 1, MDI ‘A’ (Billy Kerley, Amos Price, Herbie Shaw, Sam Mitchell), 1:41.31. 2, Bangor ‘A’ (Jeffrey Burns, Ryan Watson, Matt Smith, Cason Markevich), 1:43.37. 3, Bangor ‘C’ (Dennis Stewart, Ethan Grover, Tate Scovil, Jack Cutting), 1:53.90. 4, MDI ‘B’ (Jonathon Genrich, Luiz Estacio, Yuri Gabetta, Cody Parker), 1:57.22. 5, Bangor ‘B’ (Kyle Jeffrey, Sam West, Griffin Erb, Ben Reed), 2:06.89. 100 Yard Backstroke: 1, Jacob Mitchell, MDI, 1:00.04. 2, Derek Irish, BANG, 1:00.54. 3, Zeke Valleau, MDI, 1:02.03. 4, Chase Mcgee, MDI, 1:14.14. 5, Adam Elkadi, BANG, 1:19.00. 6, Ethan Grover, BANG, 1:20.41. 100 Yard Breaststroke: 1, Colby Prouty, BANG, 57.90. 2, Liam Sullivan, MDI, 59.27. 3, Cason Markevich, BANG, 1:10.44. 4, Billy Kerley, MDI, 1:12.74. 5, Luiz Estacio, MDI, 1:16.46. 6, Matt Smith, BANG, 1:19.54. 400 Yard Freestyle Relay: 1, MDI ‘A’ (Jacob Mitchell, Tyler Willis, Zeke Valleau , Liam Sullivan), 3:36.00. 2, Bangor ‘A’ (Derek Irish, Ryan Watson, Colby Prouty, Carson Prouty), 3:36.33. 3, Mount Desert Island ‘B’ (Chase Mcgee, Herbie Shaw, Lanvin Estacio, Cody Parker ), 4:03.17. 4, Bangor ‘C’ (Victor Leong, Jack Cutting, Adam Elkadi, Dennis Stewart), 4:13.68. 5, Bangor ‘B’ (Austin Cook, Joshua Watson, Sam West, Jon Badger), 4:28.79.

Bangor girls 103, MDI 80

200 Yard Medley Relay: 1, MDI ‘A’ (Adria Horton, Maddie Woodworth, Eliza Schleif, Ruby Brown), 2:01.78. 2, Bangor ‘A’ (Olivia Babin , Susanna Sellnow, Maider Zudaire, Graci Wiseman), 2:02.47. 3, Bangor ‘B’ (Kelly Pellegrino, Lara Crummenauer, Claire Pellegrino, Meredith Jones), 2:15.49. 4, Bangor ‘C’ (Addie Nichols, Katherine Clukey, Gina Vo, Alexa Jarvis), 2:30.66. 200 Yard Freestyle: 1, Eliza Schleif, MDI, 2:11.66. 2, Lily Waddell, BANG, 2:13.90. 3, Anna Naggert, MDI, 2:19.23. 4, Claire Pellegrino, BANG, 2:27.80. 5, Alexa Jarvis, BANG, 2:34.73. 6, Sage Dentremont, MDI, 2:59.92. 200 Yard IM: 1, Olivia Babin, BANG, 2:25.64. 2, Adria Horton, MDI, 2:28.27. 3, Maider Zudaire, BANG, 2:29.15. 4, Bailey Cust, MDI, 2:45.03. 5, Samantha Jacobs, MDI, 2:49.79. 6, Gina Vo, BANG, 2:51.26. 50 Yard Freestyle: 1, Maddie Huerth, BANG, 27.44. 2, Ruby Brown, MDI, 27.53. 3, Kelly Pellegrino, BANG, 30.50. 4, Libby Colley, BANG, 31.84. 5, Olivia Johnson, MDI, 31.94. 6, Emma Stanley, MDI, 32.26. 1 mtr Diving: 1, Ella Stone, BANG, 221.60. 2, Erica Desjardins, BANG, 124.90. 3, Molly Nagle, BANG, 87.90. 100 Yard Butterfly: 1, Eliza Schleif, MDI, 1:08.74. 2, Adria Horton, MDI, 1:08.97. 3, Maider Zudaire, BANG, 1:09.82. 4, Claire Pellegrino, BANG, 1:10.81. 5, Mei Mei White, MDI, 1:12.89. 6, Susanna Sellnow, BANG, 1:13.57. 100 Yard Freestyle: 1, Lily Waddell, BANG, 59.88. 2, Ruby Brown, MDI, 1:00.87. 3, Graci Wiseman, BANG, 1:01.08. 4, Emma Stanley, MDI, 1:11.31. 5, Libby Colley, BANG, 1:11.78. 6, Emmaline Bierman, MDI, 1:16.93. 500 Yard Freestyle: 1, Olivia Babin, BANG, 5:55.99. 2, Maddie Woodworth, MDI, 5:56.53. 3, Anna Naggert, MDI, 6:14.01. 4, Susanna Sellnow, BANG, 6:19.26. 5, Samantha Jacobs, MDI, 6:44.22. 6, Katherine Clukey, BANG, 7:34.83. 200 Yard Freestyle Relay: 1, Bangor ‘A’ (Susanna Sellnow, Lily Waddell, Graci Wiseman , Maddie Huerth), 1:49.39. 2, MDI ‘A’ (Mei Mei White, Bailey Cust, Anna Naggert, Eliza Schleif), 1:55.01. 3, Bangor ‘B’ (Kelly Pellegrino, Lara Crummenauer, Addie Nichols, Alexa Jarvis), 2:08.07. 4, MDI ‘B’ (Olivia Johnson, Emma Stanley, Sage Dentremont, Samantha Jacobs), 2:12.80. 5, Bangor ‘C’ (Marena Blanke, Charity Hummel, Mackenzie Morin, Katherine Clukey), 2:32.34. 6, MDI ‘C’ (Emmaline Bierman, Yarrow Fabian, Sara St. Clair, Elise Craighead), 2:42.98. 100 Yard Backstroke: 1, Maddie Woodworth, MDI, 1:07.00. 2, Bailey Cust, MDI, 1:12.14. 3, Maddie Huerth, BANG, 1:13.83. 4, Kelly Pellegrino, BANG, 1:17.37. 5, Mei Mei White, MDI, 1:18.34. 6, Alexa Jarvis, BANG, 1:20.12. 100 Yard Breaststroke: 1, Graci Wiseman, BANG, 1:20.78. 2, Lara Crummenauer, BANG, 1:23.10. 3, Olivia Johnson, MDI, 1:27.98. 4, Sage Dentremont, MDI, 1:34.56. 5, Addie Nichols, BANG, 1:38.96. 6, Elise Craighead, MDI, 1:59.42. 400 Yard Freestyle Relay: 1, Bangor ‘A’ (Olivia Babin, Maider Zudaire, Lily Waddell , Maddie Huerth), 4:05.06. 2, MDI ‘A’ (Adria Horton, Maddie Woodworth, Mei Mei White, Ruby Brown), 4:08.29. 3, Mount Desert Island ‘B’ (Anna Naggert, Bailey Cust, Samantha Jacobs, Olivia Johnson), 4:43.55. 4, Bangor ‘B’ (Libby Colley, Gina Vo, Katherine Clukey, Claire Pellegrino), 4:52.34. 5, Bangor ‘C’ (Marena Blanke, Charity Hummel, Mackenzie Morin, Hana Woodard), 5:52.51. 6, MDI ‘C’ (Emmaline Bierman, Elise Craighead, Yarrow Fabian, Sara St. Clair), 6:07.66.