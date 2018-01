High school, college scores; swimming results

Today’s games

HIGH SCHOOL

Boys Basketball

A.R. Gould at Temple Acad., 6 p.m.

Bucksport at Calais, 6:30 p.m.

Central Aroostook at Easton, 7 p.m.

George Stevens Acad. at Sumner, 6:30 p.m.

Greater Houlton Christian at East Grand, 6 p.m.

Kents Hill at Greenville, 6:30 p.m.

Mattanawcook Acad. at Central, 7 p.m.

Mount Desert Island at John Bapst, 6 p.m.

Narraguagus at Washington Acad., 7 p.m.

Nokomis at Bangor, 7 p.m.

Penquis at Stearns, 6:30 p.m.

Piscataquis at Dexter, 7 p.m.

Sacopee Valley at Pine Tree Acad., 6:30 p.m.

Schenck at Penobscot Valley, 6:30 p.m.

Searsport at Bangor Christian, 6:30 p.m.

Girls Basketball

Hermon at Orono, 7 p.m.

Houlton at Southern Aroostook, 7 p.m.

Katahdin at Hodgdon, 7 p.m.

Kents Hill at Greenville, 5 p.m.

Machias at Shead, 6:30 p.m.

Mt. Blue at Gardiner, 6:30 p.m.

Old Town at Mount Desert Island, 7 p.m.

Searsport at Bangor Christian, 5 p.m.

Woodland at Jonesport Beals, 6:30 p.m.

Boys Hockey

Lawrence/Skowhegan/MCI at Lisbon, 8:15 p.m.

COLLEGE

Men’s Basketball

Nichols at UNE, 6 p.m.

Unity at UM-Machias, 7 p.m.

Women’s Basketball

UNE at Saint Joseph’s, 6 p.m.

Swimming

HIGH SCHOOL

At Bangor Y

Brewer girls 111, Carlisle 60

200 Medley Relay: 1, Brewer ‘A’ (Adelaide Ross, McKenna Porter, Sydney Blain, Eve Daries), 2:09.29. 2, Carlisle ‘A’ (Abigail Raymond, Emily Stillion, Madelyn Wing, Kyra Thibeault), 2:16.68. 3, Brewer ‘B’ (Erin Aucoin, Claire Warmuth, Caroline Blain, Kiya Oakstone), 2:18.39. 4, Carlisle ‘B’ (Abby Espling, Elizabeth Deschenes, Riley McNeal, Anna Leob), 2:37.43. 5, Brewer ‘C’ (Kaycee Laffey, Annie Fernandez-Faucher, Abigail Bennett, Bakara Oakstone), 2:50.83. 200 Freestyle: 1, Sydney Blain, Brewer, 2:17.38. 2, Caroline Blain, Brewer, 2:24.19. 3, Abby Espling, Carlisle, 2:44.43. 4, Kaycee Laffey, Brewer, 2:49.58. 5, Libbee Currie, Carlisle, 2:55.39. 200 IM: 1, Elizabeth Deschenes, Carlisle, 3:15.30. 2, Abigail Bennett, Brewer, 3:18.18. 3, Eve Daries, Brewer, 3:21.90. 4, Annie Fernandez-Faucher, Brewer, 3:41.65. 50 Freestyle: 1, Erin Aucoin, Brewer, 27.27. 2, Adelaide Ross, Brewer, 28.07. 3, Kyra Thibeault, Carlisle, 31.58. 4, Riley McNeal, Carlisle, 31.97. 5, Bakara Oakstone, Brewer, 39.92. 6, Brooke Rethman, Carlisle, 40.81. Diving: 1, Alyssa Patterson, Brewer, 103.45. 2, Mataya Philbrick, Brewer, 84.20. 100 Butterfly: 1, Madelyn Wing, Carlisle, 1:05.53. 2, Erin Aucoin, Brewer, 1:09.74. 3, Emily Stillion, Carlisle, 1:21.87. 100 Freestyle: 1, McKenna Porter, Brewer, 1:01.36. 2, Adelaide Ross, Brewer, 1:03.45. 3, Caroline Blain, Brewer, 1:03.64. 4, Abby Espling, Carlisle, 1:12.46. 5, Abigail Raymond, Carlisle, 1:14.48. 6, Anna Leob, Carlisle, 1:15.49. 500 Freestyle: 1, Madelyn Wing, Carlisle, 5:50.11. 2, Claire Warmuth, Brewer, 6:14.58. 3, Kiya Oakstone, Brewer, 8:53.51. 200 Freestyle Relay: 1, Brewer ‘B’ (Abigail Bennett, Adelaide Ross, McKenna Porter, Eve Daries), 2:04.82. 2, Brewer ‘C’ (Alyssa Patterson, Caroline Blain, Claire Warmuth, Kaycee Laffey), 2:05.18. 3, Brewer ‘A’ (Bakara Oakstone, Mataya Philbrick, Emma Norton, Kate West), 2:53.32. 100 Backstroke: 1, Sydney Blain, Brewer, 1:09.15. 2, Kyra Thibeault, Carlisle, 1:20.18. 3, Abigail Raymond, Carlisle, 1:20.60. 4, Kaycee Laffey, Brewer, 1:26.92. 5, Eve Daries, Brewer, 1:29.11. 100 Breaststroke: 1, Claire Warmuth, Brewer, 1:20.56. 2, McKenna Porter, Brewer, 1:22.79. 3, Emily Stillion, Carlisle, 1:25.13. 4, Grace Kurtz, Carlisle, 1:34.60. 5, Elizabeth Deschenes, Carlisle, 1:37.81. 6, Alyssa Patterson, Brewer, 1:51.83. 400 Freestyle Relay: 1, Carlisle ‘A’ (Madelyn Wing, Kyra Thibeault, Abby Espling, Emily Stillion), 4:32.48. 2, Brewer ‘A’ (Erin Aucoin, Abigail Bennett, Annie Fernandez-Faucher, Alyssa Patterson), 5:17.56. 3, Carlisle ‘B’ (Anna Leob, Grace Kurtz, Brooke Rethman, Libbee Currie), 5:38.82. 4, Brewer ‘B’ (Sydney Blain, Kate West, Emma Norton, Kiya Oakstone), 5:51.44.

Brewer boys 53, Carlisle 39

200 Freestyle: 1, Dakota Grover, Brewer, 2:23.40. 2, Jacob Harper, Brewer, 2:36.90. 3, Martin Brozman, Carlisle, 2:50.40. 50 Freestyle: 1, Ian Coleman, Brewer, 28.06. 2, Spencer Soucy, Carlisle, 30.36. 3, Chris Parent, Carlisle, 32.06. 100 Butterfly: 1, Brendan Grover, Brewer, 1:28.16. 100 Freestyle: 1, Noah Tibbetts, Brewer, 56.38. 2, Dakota Grover, Brewer, 1:03.64. 3, Spencer Soucy, Carlisle, 1:11.56. 4, Martin Brozman, Carlisle, 1:13.51. 500 Freestyle: 1, James Lau, Carlisle, 7:12.69. 2, Jacob Harper, Brewer, 7:16.33. 200 Freestyle Relay: 1, Brewer ‘A’ (Noah Tibbetts, Brendan Grover, Dakota Grover, Jacob Harper), 1:55.39. 2, Carlisle ‘A’ (Martin Brozman, Chris Parent, James Lau, Spencer Soucy), 2:06.07. 100 Backstroke: 1, Noah Tibbetts, Brewer, 1:13.65. 2, Chris Parent, Carlisle, 1:27.89. 100 Breaststroke: 1, Harrison Ma, Carlisle, 1:17.98. 2, James Lau, Carlisle, 1:21.44. 3, Ian Coleman, Brewer, 1:25.44. 400 Freestyle Relay: 1, Brewer ‘A’ (Brendan Grover, Jacob Harper, Dakota Grover, Noah Tibbetts), 4:44.20.

At UMaine-Machias

MDI vs. Washington Academy (team scores not available)

Girls 200 Medley Relay: 1, MDI ‘B’ (White, Mei Mei, Dentremont, Sage, Brown, Ruby, Cust, Bailey), 2:21.02. 2, MDI ‘A’ (Naggert, Anna, Jacobs, Samantha, Woodworth, Maddie, Morehouse, Austria), 2:25.55. 3, MDI ‘C’ (St. Clair, Sara, James, Gabby, Horton, Adria, Schleif, Eliza); Boys 200 Medley Relay: 1, MDI ‘A’ (Mitchell, Sam, Willis, Tyler, Mcgee, Chase, Sullivan, Liam), 2:01.51. 2, MDI ‘C’ (Kerley, Billy, Mitchell, Jacob, Genrich, Jonathon, Valleau, Zeke), 2:06.19. 3, WA ‘A’ (Fitzsimmons, Zain , Luuring, Nick 14, Nachtigal, Matyas , Huang, Noah ), 2:06.83. Girls 200 Freestyle: 1, Jacobs, Samantha, MDI, 2:30.59. 2, Stanley, Emma, MDI, 2:39.96. 3, Johnson, Olivia, MDI, 2:42.42. Boys 200 Freestyle: 1, Price, Amos, MDI, 2:06.62. 2, Gabetta, Yuri, MDI, 2:57.28.Girls 200 IM: 1, Woodworth, Maddie, MDI, 2:31.19. 2, Brown, Ruby, MDI, 2:35.06. 3, Schleif, Eliza, MDI, 2:37.72. Boys 200 IM: 1, Valleau, Zeke, MDI, 2:21.33. 2, Mitchell, Sam, MDI, 2:33.99. 3, Mcgee, Chase, MDI, 2:36.23. 4, Luuring, Nick, WA, 2:49.72. Girls 50 Freestyle: 1, White, Mei Mei, MDI, 28.95. 2, James, Gabby, MDI, 31.25. 3, Musilova, Anna, WA, 41.91. 4, Noakes, Vivian, WA, 44.33. 5, St. Clair, Sara, MDI, 51.20. Boys 50 Freestyle: 1, Nachtigal, Matyas, WA, 26.74. 2, Parker, Cody, MDI, 27.47. 3, Genrich, Jonathon, MDI, 27.49. 4, Figel, Jakub, WA, 30.81. 5, Lambert, Noah, MDI, 35.10. Girls 100 Butterfly: 1, Emery, Ava L, WA, 1:04.49. 2, Woodworth, Maddie, MDI, 1:17.31. 3, Jacobs, Samantha, MDI, 1:24.14. 4, Johnson, Olivia, MDI, 1:37.42. Boys 100 Butterfly: 1, Fitzsimmons, Zain, WA, 1:02.04. 2, Genrich, Jonathon, MDI, 1:32.05. Girls 100 Freestyle: 1, Harris, Jodie, WA, 1:06.84. 2, Cust, Bailey, MDI, 1:07.33. 3, Stanley, Emma, MDI, 1:12.56. 4, Welch, Naomi, MDI, 1:15.82. 5, Camacho Peredo, Belen Alba, WA, 1:46.37. Boys 100 Freestyle: 1, Shaw, Herbie, MDI, 59.04. 2, Valleau, Zeke, MDI, 1:00.06. 3, Gabetta, Yuri, MDI, 1:20.07. 4, Huang, Noah, WA, 1:22.28. 5, Figel, Jakub, WA, 1:23.01. 6, Dedmon, Griffin, WA, 1:45.62. Girls 500 Freestyle: 1, White, Mei Mei, MDI, 6:32.43. Boys 500 Freestyle: 1, Sullivan, Liam, MDI, 5:02.71. 2, Nachtigal, Matyas, WA, 5:33.89. 3, Kerley, Billy, MDI, 6:26.00.Girls 200 Freestyle Relay: 1, MDI ‘C’ (Naggert, Anna, Morehouse, Austria, Craighead, Elise, White, Mei Mei), 2:11.52. 2, MDI ‘B’ (Schleif, Eliza, Fabian, Yarrow, Jacobs, Samantha, Welch, Naomi), 2:12.42. 4, WA ‘A’ (Emery, Ava L , Musilova, Anna , Camacho Peredo, Belen Alba , Harris, Jodie ), 2:28.25. Boys 200 Freestyle Relay: 1, MDI ‘A’ (Mitchell, Sam, Valleau, Zeke, Genrich, Jonathon, Weaver, Isaac), 1:49.89. 2, MDI ‘B’ (Gabetta, Yuri, Mitchell, Jacob, Price, Amos, Willis, Tyler), 1:50.09. 4, WA ‘A’ (Figel, Jakub , Luuring, Nick 14, Huang, Noah , Nachtigal, Matyas ), 2:03.39. Girls 100 Backstroke: 1, Horton, Adria, MDI, 1:11.73. 2, Emery, Ava L, WA, 1:12.29. 3, Schleif, Eliza, MDI, 1:13.94. 4, Noakes, Vivian, WA, 2:14.26. 5, Camacho Peredo, Belen Alba, WA, 2:20.14. Boys 100 Backstroke: 1, Fitzsimmons, Zain, WA, 1:01.48. 2, Price, Amos, MDI, 1:05.67. 3, Parker, Cody, MDI, 1:09.75. 4, Shaw, Herbie, MDI, 1:16.96. 5, Atkinson, Isaac, WA, 1:24.97. Girls 100 Breaststroke: 1, Harris, Jodie, WA, 1:25.86. 2, Naggert, Anna, MDI, 1:27.53. 3, Dentremont, Sage, MDI, 1:37.03. 4, Musilova, Anna, WA, 1:44.43. Boys 100 Breaststroke: 1, Mitchell, Jacob, MDI, 1:13.00. 2, Luuring, Nick, WA, 1:22.44. 3, Dedmon, Griffin, WA, 1:38.60. 4, Huang, Noah, WA, 1:41.51. 5, Lambert, Noah, MDI, 1:43.25.

At Ellsworth

Ellsworth girls 91, Old Town 75

200 Medley Relay: 1, Old Town “A” (Blackie, Trefts, Diaz, Saucier), 2:20.54. 2, Old Town “B” (McPhee, Merenberg, Sullivan, Gomm), 2:33.90. 200 Freestyle: 1, Nelson, Miriam, ELLS, 2:14.92. 2, Ketch, Abby, OT, 2:16.24. 3, Frank, Lillian, ELLS, 2:25.28. 4, Kenny, Mikaela, OT, 2:42.16. 5, Veasy, Kyla, OT, 3:02.32. 6, Zeamer, Cecelia, ELLS, 3:06.23. 200 IM: 1, Ketch, Emily, OT, 2:31.29. 2, Hammer, Katie J, ELLS, 2:48.23. 3, Mazgaj, Abby, ELLS, 2:51.52. 4, Talcove, Hannah, OT, 3:01.62. 50 Freestyle: 1,Clarke, Ellie, ELLS, 26.23. 2, Diaz, Kendra, OT, 30.04. 3, Hanson, Lilja, ELLS, 30.85. 4, Osterlin, Kiona, ELLS, 33.82. 5, Merenberg, Olivia, OT, 34.72. 6, Sossong, Brooke, OT, 36.16. 100 Butterfly: 1, Ketch, Abby, OT, 1:12.60. 2, MacPherson, Caitlin, ELLS, 1:14.99. 3, Sullivan, Taylor, OT, 1:23.09. 4, Maddocks-Wilbur, Kiana, ELLS, :24.57. 100 Freestyle: 1, Moseley, Kristen, ELLS, 1:06.37. 2, Hanson, Lilja, ELLS, 1:10.73. 3, Stevens, Sydney M, ELLS, 1:14.78. 4, Saucier, Mackenzie, OT, 1:15.11. 5, Trefts, Libby, OT, 1:16.25. 500 Freestyle: 1, Clarke, Ellie, ELLS, 6:19.57. 2, Sossong, Brooke, OT, 7:33.23. 3, Talcove, Hannah, OT, 7:57.52. 4, Zeamer, Cecelia, ELLS, 8:17.88. 5, Veasy, Kyla, OT, 8:21.27. 200 Freestyle Relay: 1, Ellsworth “A” (MacPherson, Mazgaj, Nelson, Clarke), 1:51.94. 2, Old Town “A” (McPhee, Gomm, Sullivan, Diaz), 2:06.81. 3, Ellsworth “B” (Maddocks-Wilbur, Osterlin, Hart, Sydney), 2:13.02. 100 Backstroke: 1, Ketch, Emily, OT, 1:11.00. 2, MacPherson, Caitlin, ELLS, 1:15.53. 3, Moseley, Kristen, ELLS, 1:19.63. 4, Frank, Lillian, ELLS, 1:21.60. 5, Kenny, Mikaela, OT, 1:22.35. 100 Breaststroke: 1, Blackie, Teagan, OT, 1:22.69. 2, Nelson, Miriam, ELLS, 1:26.21. 3, Trefts, Libby, OT, 1:27.81. 4, Maddocks-Wilbur, Kiana, ELLS, 1:28.78. 5, Saucier, Mackenzie, OT, 1:35.75. 6, 1-6- 6 Komossa, Ellen S, ELLS, 1:56.71. 400 Freestyle Relay: 1, Ellsworth “A” (Frank, Hammer, Hanson, MacPherson), 4:31.00. 2, Ellsworth “B” (Mazgaj, Osterlin, Stevens, Moseley), 4:57.30. 3, Old Town “A” (McPhee, Preble, Merenberg, Gomm), 5:18.65.

Ellsworth boys 103, Old Town 65

200 Medley Relay: 1, Ellsworth “A” (Matthews, Pelletier, Markosian, Frank), 1:48.77. 2, Old Town “A” (McCoy, D”Angelo, Bartkiewicz, Rutherford), 2:00.50. 3, Old Town “B” (Wyles, Costigan, Stoyell, Braley, Caleb), 2:02.57. 200 Freestyle: 1, Hill, Sean, ELLS, 1:54.31. 2, 1-2- 2 Markosian, Beckett, ELLS, 1:55.67. 3, Sossong, Russel, OT, 2:01.81. 5, Mazgaj, Ben P, ELLS, 2:28.43. 6, Wilson, Alex, OT, 2:38.57. 4, Clark, Hunter J, ELLS, 2:19.26. 200 IM: 1, Baron, Austin, ELLS, 2:15.65. 2, Bartkiewicz, Gabriel, OT, 2:32.12. 3, Nelson, Calvin, ELLS, 2:32.21. 4, Wyles, Zack, OT, 2:42.56. 5, Roderick, Davey, OT, 3:08.95. 50 Freestyle: 1, Matthews, Richie S, ELLS, 23.12. 2, Brenner-Simpson, Ian, ELLS, 24.96. 3, Stoyell, Jeremy, OT, 25.63. 4, Conary, Ryan, ELLS, 27.48. 5, Regan, Adam, OT, 27.67. 6, Braley, Caleb, OT, 27.77. 100 Butterfly: 1, Matthews, Richie, ELLS, 54.20. 2, Rutherford, Colin, OT, 1:01.11. 3, Brenner-Simpson, Ian, ELLS, 1:02.91. 4, D”Angelo, Joseph, OT, 1:09.65. 100 Freestyle: 1, Baron, Austin, ELLS, 52.03. 2, Stoyell, Jeremy, OT, 57.69. 3, Regan, Adam, OT, 1:03.02. 4, Conary, Ryan, ELLS, 1:03.45. 5, Braley, Caleb, OT, 1:03.47. 6, Mazgaj, Ben P, ELLS, 1:03.77. 500 Freestyle: 1, Pelletier, SamJ, ELLS, 5:42.36. 2, Bartkiewicz, Gabriel, OT, 6:10.08. 3, Frank, Carter, ELLS, 6:17.41. 4, 1-4- 5 Beal, Devon, OT, 6:53.99. 5, Roderick, Davey, OT, 7:17.17. 200 Freestyle Relay: 1, Ellsworth “A” (Nelson, Pelletier, Markosian, Matthews), 1:39.61. 2, Old Town “A” (Rutherford, D”Angelo, Stoyell, Sossong), 1:41.67. 3, Ellsworth “B” (Mazgaj, Clark, Holler, Conary), 1:50.92. 4, Old Town “B” (Engstrom, Regan, Larsen, Wilson), 2:00.57. 100 Backstroke: 1, Markosian, Beckett, ELLS, 1:00.39. 2, Rutherford, Colin, OT, 1:02.77. 3, McCoy, Jordan, OT, 1:08.94. 4, Wyles, Zack, OT, 1:10.93. 5, Clark, Hunter J, ELLS, 1:14.02. 6, Frank, Carter, ELLS, 1:19.63. 100 Breaststroke: 1, Sossong, Russel, OT, 1:07.45. 2, Pelletier, Sam, ELLS, 1:07.87. 3, 1-3- 6 Hill, Sean, ELLS, 1:10.82. 4, Nelson, Calvin, ELLS, 1:19.11. 5, D’Angelo, Joseph, OT, 1:20.29. 6, Chapman, Alex, OT, 400 Freestyle Relay: 1, Ellsworth “A” (Baron, Brenner-Simpson, Frank, Hill), 3:42.45. 2, Old Town “A” (Bartkiewicz, Braley, Regan, McCoy), 4:09.57. 3, Ellsworth “B” (Conary, Holler, Clark, Nelson,), 4:17.47. 4, Old Town “B” (Gifford, Park, Engstrom, Beal).