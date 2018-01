High school, college schedule; results for basketball, track and field, swimming; UMaine summary

Today’s games

HIGH SCHOOL

Boys Basketball

Boothbay at Mountain Valley, 7 p.m.

Buckfield at Temple Acad., 6:30 p.m.

Dirigo at Wiscasset, 6 p.m.

Fort Fairfield at Washburn, 7 p.m.

Greater Houlton Christian at Ashland, 7 p.m.

Hampden at Gardiner, 6:30 p.m.

Lisbon at Madison, 7 p.m.

Monmouth Acad. at Carrabec, 7 p.m.

Stearns at Bucksport, 6:30 p.m.

Valley at Greenville, 7 p.m.

Girls Basketball

Brewer at Gardiner Area, 5 p.m.

Buckfield at Temple Acad., 5 p.m.

Katahdin at Easton, 6 p.m.

Stearns at Bucksport, 5 p.m.

Valley at Greenville, 5:30 p.m.

Van Buren at Central Aroostook, 5:30 p.m.

Boys Hockey

Houlton/Hodgdon/SACS/Katahdin at Presque Isle, 6 p.m.

COLLEGE

Men’s Basketball

Bowdoin at Husson, 7 p.m.

Mount Ida at Saint Joseph’s, 7:30 p.m.

UM-Augusta at Thomas, 6 p.m.

UNE at Curry, 7:30 p.m.

Men’s Hockey

Massachusetts at Maine, 7 p.m.

Women’s Basketball

Mount Ida at Saint Joseph’s, 5:30 p.m.

UM-Fort Kent at Paul Smith’s, 3 p.m.

UNE at Curry, 5:30 p.m.

Basketball

BOYS BASKETBALL

Bangor 66, Windham 64

Biddeford 68, Scarborough 39

Bucksport 66, Deer Isle-Stonington 44

Camden Hills Regional 62, Lincoln Academy 49

Central Aroostook 63, South Aroostook Community 41

Cony 56, Erskine Academy 46

Easton 62, Hodgdon 60

Edward Little 67, Deering 50

Falmouth 45, Thornton Academy 41

Fort Kent Community 58, Woodland 52

Foxcroft Academy 66, Caribou 50

George Stevens 75, Calais 26

Gorham 50, Oxford Hills Comprehensive 49

Greely 56, Yarmouth 46

Hermon 68, Washington Academy 40

Houlton 68, Central 40

Kennebunk 68, Massabesic 64

Lee Academy 61, Penquis Valley 38

Maranacook Community 82, Mount View 55

Marshwood 52, Bonny Eagle 43

Medomak Valley 63, Messalonskee 54

Nokomis Regional 60, Brewer 41

Penobscot Valley 59, Searsport District 51

Piscataquis Community 61, Mattanawcook Academy 57

Portland 80, Lewiston 48

Presque Isle 66, Old Town 39

Rangeley Lakes Regional 59, Seacoast Christian School 51

Sanford 56, Cheverus 52

Shead 64, Highview Christian Academy 33

Skowhegan Area 57, Mt. Blue 38

Sumner Memorial 69, Narraguagus 65

Temple Academy 65, Vinalhaven 36

Waynflete 64, Gray-New Gloucester 47

Westbrook 42, Leavitt Area 34

Winslow 57, Oceanside (Coop) 49

York 67, Morse 58

GIRLS BASKETBALL

Ashland Community 45, Washburn District 37

Bonny Eagle 49, Marshwood 44

Boothbay Region 55, Mountain Valley 26

Brewer 52, Nokomis Regional 40

Calais 64, George Stevens 32

Caribou 48, Foxcroft Academy 44

Cheverus 55, Sanford 43

Deer Isle-Stonington 44, Bucksport 39

Dirigo 35, Wiscasset 33

Edward Little 55, Deering 32

Hampden Academy 49, Gardiner Area 33

Hermon 62, Washington Academy 14

Hodgdon 42, Easton 20

Kents Hill 52, North Haven Community 36

Lincoln Academy 57, Camden Hills Regional 51

Madison Area Memorial 50, Lisbon 34

Mount Desert Island 39, Orono 30

Mount View 46, Maranacook Community 36

Mt. Abram 47, Hall-Dale 39

Oak Hill 51, Carrabec 24

Oceanside (Coop) 56, Winslow 51

Piscataquis Community 45, Mattanawcook Academy 29

Poland Regional/Whittier 53, Waynflete 32

Portland 49, Lewiston 26

Presque Isle 64, Old Town 26

Rangeley Lakes Regional 66, Seacoast Christian School 18

Scarborough 41, Biddeford 28

Schenck 52, Machias 19

Shead 70, Highview Christian Academy 24

Skowhegan Area 70, Mt. Blue 44

South Aroostook Community 61, Central Aroostook 48

The Maine Girls’ Academy 64, Kennebunk 35

Thornton Academy 37, Falmouth 35

Vinalhaven 57, Temple Academy 36

Windham 51, Bangor 44

Woodland 51, Fort Kent Community 39

York 66, Morse 28

Track and field

HIGH SCHOOL

At UMaine, Orono

Hampden boys 140.5, John Bapst 89, Hermon 74, Ellsworth 67, Orono 50, Bangor Christian 7.5

4×800 Meter Relay: 1, Orono (Patrick Tyne, Thorin Saucier, Manuel Becklas, Daniel

Gonczy), 9:13.75. 2, Hampden (Parker Harriman, Trevor Allen, Evan Allen, Connor Glowa), 9:16.98. 3, Hermon (Braedon Stevens, Kyle Byram, Connor Cropley, Ben Zapsky), 9:24.01. 4, Ellsworth (Nicholas Cormier, Mark Berry, Bryce Carter, Matthew Frost), 10:20.99. 55 Meter Hurdles: 1, Zachary Beaton, HER, 8.28. 2, Jack Sandone, ELL, 9.11. 3, Conor O’Kendley,

HAM, 9.51. 4, Cameron Warner, HER, 10.33. 5, Braeden Swett, JB, 10.38. 6, John Nadeau, JB, 10.50. 55 Meter Dash: 1, Ben Cotton, JB, 6.84. 2, Steve Fitzpatrick, JB, 7.12. 3, Eric Knight, HER, 7.29. 4, Conor O’Kendley, HAM, 7.29. 5, Tony Manev, ORO, 7.31. 6, James Petersen, HER, 14.26. 1 Mile Run: 1, Wyatt Lord, HAM, 4:33.43. 2, Grahme Sokoloski, HAM, 4:45.43. 3, Matt Shea, ELL, 4:49.89. 4, Kyle Byram, HER, 4:50.99. 5, Jason Mathies, HAM, 4:59.46. 6, Matthew Frost, ELL, 5:11.09. 400 Meter Dash: 1, Stu Frye, HAM, 55.52. 2, Robert Buzzini, HAM, 55.57. 3, Gavin McDonald, JB, 55.88. 4, Braeden Selby, ORO, 56.82. 5, Tony Manev, ORO, 57.37. 6, Brady Lobdell, HAM, 57.93. 800 Meter Run: 1, Wyatt Lord, HAM, 2:02.16. 2, Braedon Stevens, HER, 2:07.85. 3, Parker Harriman, HAM, 2:16.54. 4, Trevor Allen, HAM, 2:23.91. 5, Bryce Carter, ELL, 2:25.47. 6, Colby Stokes, JB, 2:26.72. 200 Meter Dash: 1, Ben Cotton, JB, 24.23. 2, Atticus Deeny, ELL, 24.68. 3, Robert Buzzini, HAM, 25.12. 4, Eric Knight, HER, 25.48. 5, Jack Dunning, HAM, 25.53. 6, Aaron Palmer, ELL, 25.66. 2 Mile Run: 1, Connor Glowa, HAM, 10:24.80. 2, Grahme Sokoloski, HAM, 10:25.40. 3, Patrick Tyne, ORO, 10:34.20. 4, Matt Shea, ELL, 10:35.10. 5, Daniel Gonczy, ORO, 11:07.30. 6, Jason Mathies, HAM, 11:11.10. 4×200 Meter Relay: 1, Orono (Trenton Ellis, Braeden Selby, Manuel Becklas, Tony Manev), 1:41.37. 2, Hampden (Robert Buzzini, Jack Dunning, Stu Frye , Wyatt Lord), 1:41.60. 3, Ellsworth (Sam Updike, Aaron Palmer, Jack Sandone, Atticus Deeny), 1:42.27. 4, Hermon (Geovany Carino , Eric Knight, Evan Staples, Braedon Stevens), 1:44.37. Shot Put: 1, Zackary Daughtry, JB, 37-02. 2, Andrew Howes, HER, 33-02.50. 3, Campbell Ratledge, ORO, 32-00.50. 4, Logan Grass, ELL, 31-06.75. 5, Sam Updike, ELL, 31-06.50. 6, Brayden Moses, HER, 31-01. Long Jump: 1, Jack Dunning, HAM, 19-05.75. 2, Ben Cotton, JB, 19-04.50. 3, Derek Gendreau, HAM, 17-10.50. 4, Steve Fitzpatrick, JB, 17-05. 5, Braeden Selby, ORO, 17-02.50. 6, Connor Reese, JB, 17-02. Triple Jump: 1, Zachary Beaton, HER, 37-03.50. 2, Atticus Deeny, ELL, 35-09.50. 3, Beck Deeny, ELL, 34-06.25. 4, Tyler Tinkham, HAM, 33-01.25. 5, Isaiah Dove, HAM, 33-00.75. 6, Sam Updike, ELL, 31-00.75. High Jump: 1, Gavin McDonald, JB, 5-10. 2, Zachary Beaton, HER, 5-06. 3, Beck Deeny, ELL, 5-02. 4, Aaron Bard, BCS, 5-00. 5, Neil St. John, BCS, 4-10. 5, Derek Gendreau, HAM, 4-10. Pole Vault: 1, Brady Chadwick, JB, 11-00. 2, Nicholas Brown, JB, 9-06. 3, Manuel Becklas, ORO, 9-00. 4, Darin Frye, HAM, J9-00. 5, Aaron Bard, BCS, 8-06. 6, Jared Deans, HAM, 8-00.

Hampden girls 183, Orono 106, John Bapst 93, Hermon 22. Ellsworth 13

4×800 Meter Relay: 1, Hampden (Moxie Flanagan, Ava Dowling, Suzanne Webb, Helen

Shearer), 10:56.89. 2, John Bapst (Jaymie Sidaway, Monique Savasuk, Isabelle Angelo, Eilidh Sidaway), 11:07.12. 3, Orono (Lucia Smitherman, Iris Lee, Amneh Wise, Jenna Gaetjen), 11:51.54. 55 Meter Hurdles: 1, Christie Woodside, HAM, 9.34. 2, Georgina La Grange, JB, 9.93. 3, Kasey McCue, ORO, 11.36. 4, Abigail Hamel, HAM, 11.53. 5, Kayla Agamon, ELL, 11.57. 6, Isabelle Angelo, JB, 12.19. 55 Meter Dash: 1, Ama Abruquah, HAM, 8.09. 2, Abby Lyons, HAM, 8.15. 3, Lauren Beckwith, HAM, 8.28. 4, Emma Davis, HER, 8.58. 5, Chloe March, HAM, 8.66. 6, Grace Beaulieu, HAM, 9.00. 1 Mile Run: 1, Helen Shearer, HAM, 5:38.40. 2, Ava Dowling, HAM, 5:57.65. 3, Moxie Flanagan, HAM, 5:57.95. 4, Chelsea El-Hajj, HAM, 6:16.22. 5, Jaymie Sidaway, JB, 6:17.28. 6, Katie Owen, ORO, 6:21.28. 400 Meter Dash: 1, Georgina La Grange, JB, 1:07.27. 2, Margo Kenyon, ELL, 1:08.49. 3, Jenna Gaetjen, ORO, 1:09.02. 4, Monique Savasuk, JB, 1:09.07. 5, Taylor Guerrette, HAM, 1:09.76. 6, Moxie Flanagan, HAM, 1:10.81. 800 Meter Run: 1, Camille Kohtala, ORO, 2:30.19. 2, Helen Shearer, HAM, 2:32.23. 3, Eilidh Sidaway, JB, 2:40.51. 4, Ava Dowling, HAM, 2:40.83. 5, Amneh Wise, ORO, 2:56.33. 6, Suzanne Webb, HAM, 3:08.71. 200 Meter Dash: 1, Katherine O’Brien, ORO, 28.70. 2, Lauren Beckwith, HAM, 30.25. 3, Malaya Jelks, HER, 30.61. 4, Megan O’Connor, JB, 30.83. 5, Margo Kenyon, ELL, 30.92. 6, Grace Beaulieu, HAM, 31.03. 2 Mile Run: 1, Jaymie Sidaway, JB, 13:39.22. 2, Lucia Smitherman, ORO, 13:45.21. 3, Iris Lee, ORO, 14:11.98. 4, Hannah Tash, HAM, 14:21.72. 5, Shayla Smith, HAM, 14:30.50. 6, Nadia Garcia, HER, 15:24.00. 4×200 Meter Relay: 1, Orono (Camille Kohtala, Jenna Gaetjen, Maggie Coutts, Katherine O’Brien), 1:57.78. 2, John Bapst (Marah Sharp, Grace Day, Georgina La Grange, Maria Gaetani), 1:59.30. 3, Hampden (Lauren Beckwith, Abby Lyons, Chloe March, Grace Beaulieu), 2:00.92. 4, Hermon (Maddie Sickles, Malaya Jelks, Abby Zapsky, Morgan Turner), 2:06.28. Shot Put: 1, Shelby Deron, HAM, 29-06.50. 2, Jayden Love, ORO, 25-05.50. 3, Ama Abruquah, HAM, 25-03.75. 4, Scarlet DeGrasse, ORO, 24-00.75. 5, Marit Wheelock, JB, 23-04.50. 6, Katelyn Walsh, HER, 22-02.25. Long Jump: 1, Camille Kohtala, ORO, 16-11.75. 2, Christie Woodside, HAM, 16-05.50. 3, Katherine O’Brien, ORO, 16-05. 4, Ama Abruquah, HAM, 15-07.25. 5, Grace Day, JB, 15-00.50. 6, Abby Lyons, HAM, 15-00.25. Triple Jump: 1, Grace Day, JB, 32-11.50. 2, Maria Gaetani, JB, 31-04.75. 3, Mackenzie Rainey, HAM, 30-11.50. 4, Zara Misler, HAM, 30-10.25. 5, Eva White, ORO, 28-08.25. 6, Emma McKechnie, ELL, 28-05.50. High Jump: 1, Christie Woodside, HAM, 4-10. 2, Hannah Tash, HAM, 4-04. 3, Emily Morgan, HER, 3-10. Pole Vault : 1, Madi Baker, HAM, 7-00. 2, Eva White, ORO, J7-00. 3, Caroline Reed, JB, J7-00. 4, Marah Sharp, JB, J7-00. 5, Hannah Batchelder, ORO, 6-06. 5, Maggie Coutts, ORO, 6-06.

Central boys 130, Mattanawcook 108, Sumner/Narraguagus 33, Bucksport 27, Searsport 18, Foxcroft 9. (no 4×8 relay, no pole vault)

55 Meter Hurdles: 1, Joey Cormier, CEN, 9.33. 2, Gavin Pelkey, MAT, 9.54. 3, Lucas Ronco, FOX, 11.26. 4, Tristan McGraw, BUC, 11.53. 55 Meter Dash: 1, Alfie Griffin, CEN, 7.15. 2, Josh Burris, MAT, 7.20. 3, Hunter Arguin, CEN, 7.40. 4, Hunter Weeks, CEN, 7.56. 5, Hunter Clarke, FOX, 7.61. 6, Tristan McGraw, BUC, 7.86. 1 Mile Run: 1, Jacob Warner, MAT, 5:21.94. 2, Liam Velgouse, CEN, 5:33.49. 3, Anthoney Smith, BUC, 6:01.49. 4, Micah Hileman, BUC, 7:09.70. 400 Meter Dash: 1, Josh Burris, MAT, 55.37. 2, Jack Miller, CEN, 56.87. 3, Hunter Blanchard, MAT, 58.24. 4, Joshua Crocker, SUNA, 59.10. 5, Nathaniel Sawyer, BUC, 1:00.57. 6, Hunter Clarke, FOX, 1:01.34. 800 Meter Run: 1, Liam Velgouse, CEN, 2:22.51. 2, Logan Carter, SUNA, 2:23.36. 3, Ethan Kimball, MAT, 2:41.69. 200 Meter Dash: 1, Alfie Griffin, CEN, 24.98. 2, Josh Burris, MAT, 25.00. 3, Zach Small, CEN, 25.60. 4, Ti Janla, SUNA, 26.02. 5, Joshua Crocker, SUNA, 26.20. 6, Daniel Bunker, BUC, 26.41. 2 Mile Run: 1, Jacob Warner, MAT, 11:59.80. 4×200 Meter Relay: 1, Central (Liam Velgouse, Hunter Arguin, Jack Miller, Alfie

Griffin), 1:45.63. 2, Bucksport (Tristan McGraw, Gabriel Stegner , Nathaniel Sawyer, Daniel Bunker), 1:51.79. 3, Sumner/Narraguagus (Trace Eastman, Kyle Jordan, Joshua Crocker, Ti Janla), 1:51.87. 4, Mattanawcook (Ethan Kimball, Josh Cole, Josh Worster, Xander Shephard), 2:04.59. Shot Put: 1, Luke Preble, CEN, 38-05.50. 2, Bryant McLeod, CEN, 35-09.50. 3, Xander Shephard, MAT, 32-09.75. 4, Jacob Bean, CEN, 31-11.75. 5, Connor St Peter, CEN, 31-05.50. 6, Kyle Jordan, SUNA, 30-04.50. Long Jump: 1, Zach Small, CEN, 17-09.25. 2, Malcolm Jones, SRPT, 17-02. 3, Gavin Pelkey, MAT, 16-09.50. 4, Joey Cormier, CEN, 15-04. 5, Josh Smith, CEN, J15-04. 6, Gabriel Stegner, BUC, 15-03.25. Triple Jump: 1, Gavin Pelkey, MAT, 35-06.50. 2, Zach Small, CEN, 35-03.25. 3, Josh Worster, MAT, 32-04.25. High Jump: 1, Malcolm Jones, SRPT, 5-08. 2, Ti Janla, SUNA, 5-02. 3, Hunter Blanchard,

MAT, 5-00. 4, Josh Cole, MAT, 4-06.

Central 110, Bucksort 66, Sumner/Narraguagus 62, Mattanawcook 48, Penobscot Valley 15, Foxcroft 5. (no 4×8 relay, no pole vault)

55 Meter Hurdles: 1, Maija Overturf, CEN, 9.98. 2, Addie Morrison, BUC, 11.30. 3, Tara

Flubacher, SUNA, 11.48. 4, Gabby Carr, PVHS, 11.95. 55 Meter Dash: 1, Grace Francis, CEN, 8.12. 2, Meaghan Goodine, BUC, 8.36. 3, Alexis Taylor, CEN, 8.84. 4, Madeline Buswell, SUNA, 8.96. 5, Bri Carr, PVHS, 9.02. 6, Marie Friedrichs, MAT, 9.28. 1 Mile Run: 1, Usha Stockley, MAT, 6:15.69. 2, Sophia DeSchiffart, SUNA, 6:17.64. 3, Lauren Morrison, MAT, 6:31.50. 400 Meter Dash: 1, Ottilie McPhail, CEN, 1:06.43. 2, Meaghan Goodine, BUC, 1:07.70. 3, Addie Morrison, BUC, 1:10.99. 4, Tara Flubacher, SUNA, 1:13.70. 800 Meter Run: 1, Lauren Morrison, MAT, 2:49.82. 2, Sophia DeSchiffart, SUNA, 2:51.49. 3, Skye Howard, SUNA, 3:00.10. 4, Usha Stockley, MAT, 3:02.63. 5, Sadie Avellar, FOX, 3:27.70. 200 Meter Dash: 1, Ottilie McPhail, CEN, 28.63. 2, Grace Francis, CEN, 30.30. 3, Meaghan Goodine, BUC, 30.44. 4, Addie Morrison, BUC, 31.47. 5, Liberty Oko, CEN, 32.66. 6, Bri Carr, PVHS, 32.71. 2 Mile Run: 1, Usha Stockley, MAT, 13:48.88. 2, Skye Howard, SUNA, 15:30.23. 4×200 Meter Relay: 1, Central (Alexis Taylor, Alexandra Elliott, Liberty Oko, Grace Francis), 2:12.20. 2, Sumner/Narraguagus (Madeline Buswell, Sophia DeSchiffart, Blue Howard, Tara Flubacher), 2:16.16. Shot Put: 1, Blue Howard, SUNA, 23-10. 2, Alexis Taylor, CEN, 23-02. 3, Tori Hallett,

CEN, 22-04.50. 4, Elyssia Smith, MAT, 21-11.25. 5, Lindsey Gelfuso, MAT, 21-08.50. 6, Cassandra Hansen, MAT, 20-00. Long Jump: 1, Maija Overturf, CEN, 15-02.25. 2, Bri Carr, PVHS, 11-06.50. 3, Emily Erickson, BUC, 11-04. 4, Abigail Terry, BUC, 11-03.75. 5, Sadie Avellar, FOX, 10-04.25. 6, Cheyanne Skomars, FOX, 9-10.50. Triple Jump: 1, Maija Overturf, CEN, 33-05. 2, Abigail Terry, BUC, 25-06.50. High Jump: 1, Alexandra Elliott, CEN, 4-04. 2, Emily Erickson, BUC, 4-02.

Swimming

HIGH SCHOOL

At Machias, Friday

Washington Academy boys 62, George Stevens Academy 42

200 Medley Relay: 1, WA ‘A’ (Atkinson, Isaac, Nachtigal, Matyas,

Fitzsimmons, Zain, Figel, Jakub), 2:12.71. 2, GSA ‘A’ (Scheff, Jeremiah R, Sealander, Franklin L, Yan, Randy R, Yap, Rick R), 2:13.51. 200 Freestyle: 1, Luuring, Nick, WA, 2:32.55. 2, Atkinson, Isaac, WA, 2:41.98. 3, Yap, Rick R, GSA, 2:58.41. 200 IM: 1, Scheff, Jeremiah R, GSA, 2:55.95. 50 Freestyle: 1, Fitzsimmons, Zain, WA, 25.69. 2, Yan, Randy R, GSA, 28.11. 3, Sealander, Franklin L, GSA, 31.66. 4, Figel, Jakub, WA, 31.70. 5, Huang, Noah, WA, 32.26. 6, Reyes Fox, Elias B, GSA, 42.43. 100 Freestyle: 1, Scheff, Jeremiah R, GSA, 59.27. 2, Yan, Randy R, GSA, 1:10.00. 3, Huang, Noah, WA, 1:18.25. 4, Figel, Jakub, WA, 1:28.67. 200 Freestyle Relay: 1, GSA’A’ (Scheff, Jeremiah R, Yap, Rick R, Yan, Randy R, Sealander, Franklin L), 1:59.75. 2, WA ‘A’ (Huang, Noah, Luuring, Nick, Dedmon, Griffin, Figel, Jakub), 2:27.62. 100 Backstroke: 1, Atkinson, Isaac, WA, 1:26.08. 100 Breaststroke: 1, Fitzsimmons, Zain, WA, 1:13.84. 2, Nachtigal, Matyas, WA, 1:22.14. 3, Sealander, Franklin L, GSA, 1:22.62. 4, Luuring, Nick, WA, 1:24.67. 5, Yap, Rick R, GSA, 1:30.06. 400 Freestyle Relay: 1, WA ‘A’ (Huang, Noah, Atkinson, Isaac, Fitzsimmons, Zain, Nachtigal, Matyas), 4:46.94.

Washington Academy girls 45, George Stevens Academy 32

200 Medley Relay: 1, WA ‘A’ (Harris, Jodie, Musilova, Anna, Emery, Ava L Noakes, Vivian), 2:21.44. 200 Freestyle: 1, Liu, Laura L, GSA, 2:47.80. 200 IM: 1, Emery, Ava L, WA, 2:35.48. 50 Freestyle: 1, Harris, Jodie, WA, 28.81. 2, Gellerson, Ellie F, GSA, 29.83. 3, Noakes, Vivian, WA, 42.23. 4, Camacho Peredo, Belen Alba, WA, 46.56. 100 Butterfly: 1, Sealander, Ava R, GSA, 1:03.81. 100 Freestyle: 1, Emery, Ava L, WA, 1:03.13. 2, Camacho Peredo, Belen Alba, WA, 1:46.02. 100 Backstroke: 1, Sealander, Ava R, GSA, 1:04.64. 2, Harris, Jodie, WA, 1:22.32. 3, Noakes, Vivian, WA, 2:12.53. 100 Breaststroke: 1, Gellerson, Ellie F, GSA, 1:24.91. 2, Liu, Laura L, GSA, 1:29.51. 3, Musilova, Anna, WA, 1:44.95.

UMaine 64, Vermont 55

UMaine women (10-8)

Wadling 3-8 0-0 7, Rossignol 2-8 0-0 5, Saar 4-4 1-1 11, Millan 9-22 1-3 23, Sutton 7-15 0-0 15, McVicar 1-3 0-0 3, Carroll 0-1 0-0 0, Fogarty, Barra 0-1 0-0 0, Johnsoon 0-3 0-0 0 Totals 26-65 2-4 64

Vermont (5-12)

Crymble 6-12 9-10 21, Derda 1-4 0-0 3, Smith 4-8 1-2 9, Lavelle 0-2 2-2 2, White 4-6 0-0 11, Lozzi, Larkins 1-1 0-0 2, Robertson 1-6 0-0 2. Ca, Wright 2-3 1-2 5, Handy 0-1 0-0 0, Co. Wright

Totals 19-43 13-16 55

3-pt. goals: UMaine 10-27: Millan 4-13, Saar 2-2, Sutton 1-1, Wadling 1-2, McVicar 1-3, Rossignol 1-6; Vermont 4-12: White 3-4, Derda 1-4, Crymble 0-1, Handy 0-1, Smith 0-2

UMaine 14 33 49 64

Vermont 12 25 39 55

Attendance: 1,584