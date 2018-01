Cheerleading championship; local scores; swimming results

Cheering

HIGH SCHOOL

Big East Championship

At Caribou

Ellsworth 73.7 points, Hermon 60.7, Mount Desert Island 51.8, Presque Isle 50.2, Central Aroostook 49.6, Old Town 49.3, Washington Academy 45.3, Caribou 38.7, Foxcroft Academy 38.4, Orono 34.6

Results

HIGH SCHOOL

Friday’s Results

GIRLS BASKETBALL

John Bapst 43, Old Town 32

Madawaska 46, Washburn 23

MCI 48, Winslow 31

Saturday’s Postponements

HIGH SCHOOL

BOYS BASKETBALL

Ellsworth at Belfast, Jan. 15, 11:30 a.m.

Gray-NG at Waynflete, Jan. 15, 5:30 p.m.

Lawrence at Medomak Valley, no date

Massabesic at Cheverus, no date

North Haven at Searsport, no date

Orono at Presque Isle, no date

Piscataquis at Bangor Christian, no date

South Portland at Bonny Eagle, Jan. 27, 4 p.m.

Stearns at Bucksport, Jan. 16, 6:30 p.m.

Valley at Highview Christian, no date

GIRLS BASKETBALL

Belfast at Ellsworth, Jan. 15, 5:30 p.m.

Bucksport at Stearns, Jan. 16, 5 p.m.

Central at Sumner, no date

Cheverus at Massabesic, no date

George Stevens at Calais, Jan. 15, 1 p.m.

Medomak Valley at Lawrence, no date

Orono at Presque Isle, no date

Piscataquis at Bangor Christian, no date

Searsport at DI-Stonington, no date

South Portland at Maine Girls Acad., Jan. 17, 6 p.m.

Valley at Highview Christian, no date

Waynflete at Gray-NG, Jan. 27

BOYS HOCKEY

Bangor at Brewer (UMaine), Jan. 24, 5:15 p.m.

SKIING

Meet at Fort Kent, no date

TRACK & FIELD

PVC-EMITL meets A, B, Jan. 15, noon

Thursday’s Results

HIGH SCHOOL

BOYS BASKETBALL

Belfast 63, Maranacook 60

Brunswick 61, Leavitt 43

Bucksport 52, Searsport 36

Camden Hills 80, Mt. Ararat 79

Forest Hills 64, Highview Christian 26

Gardiner 61, Messalonskee 49

Lawrence 69, Brewer 62

Marshwood 52, Noble 29

Medomak Valley 41, Lincoln Acad. 29

Mount View 56, Waterville 49

Nokomis Regional 78, Mt. Blue 50

Scarborough 56, Gorham 50

Traip Acad. 79, Sacopee Valley 37

Winslow 60, Maine Central Institute 50

Yarmouth 46, Gray-New Gloucester 35

GIRLS BASKETBALL

Bonny Eagle 42, Thornton Acad. 31

Brunswick 57, Leavitt 27

Bucksport 33, Searsport 27

Carrabec 44, Mt. Abram 39

Cheverus 32, Deering 20

Deer Isle-Stonington 55, George Stevens 51

Edward Little 63, Morse 28

Falmouth 50, Massabesic 49

Gray-New Gloucester 49, Yarmouth 36

Greely 80, Freeport 41

Highview Christian 35, Forest Hills 33

Katahdin 33, East Grand 27

Lisbon 40, Hall-Dale 35

Maine Central Institute 48, Winslow 31

Marshwood 69, Noble 41

Nokomis Regional 48, Mt. Blue 33

North Yarmouth Acad. 49, St. Dominic 45

Old Orchard Beach 30, Waynflete 25

Oxford Hills 83, Cony 24

Penquis 59, Greenville 50

Skowhegan 37, Erskine Acad. 33

South Portland 47, Portland 38

Stearns 72, Lee Acad. 19

Maine Girls’ Acad. 50, Gorham 41

Waterville 35, Mount View 32

COLLEGE

WOMEN’S BASKETBALL

Saint Joseph’s 62, Simmons 38

MEN’S BASKETBALL

Colby 79, UM-Farmington 71

UM-Fort Kent 96, Kent State Tuscarawas 67

Saturday’s Postponements

HIGH SCHOOL

BOYS BASKETBALL

Camden Hills at Hampden, Jan. 17, 6:30 p.m.

Gardiner at Brewer, Jan. 17, 5:30 p.m.

GIRLS BASKETBALL

Brewer at Gardiner, Jan. 17, 5 p.m. (Augusta Civic Center)

Dexter at Mattanawcook, Fri., 5:30 p.m.

Hampden at Camden Hills, Jan. 17, 5 p.m.

Swimming

HIGH SCHOOL

At Bangor, Thursday

Bangor boys 139, John Bapst 8

200 Medley Relay: 1, Bangor ‘C’ (Jeffrey Burns, Cason Markevich, Victor Leong, Dennis Stewart), 2:04.13. 2, Bangor ‘B’ (Joshua Watson, Griffin Erb, Derek Irish, William Gagnon), 2:16.05. 3, Bangor ‘A’ (Brendan Martin, Sam West, Tate Scovil, Ben Reed), 2:18.00. 200 Freestyle: 1, Colby Prouty, BANG, 1:50.23 2, Derek Irish, BANG, 2:15.65. 3, Adam Elkadi, BANG, 2:28.47. 200 IM: 1, Cason Markevich, BANG, 2:23.32 2, Joshua Watson, BANG, 2:43.66. 50 Freestyle: 1, Jeffrey Burns, BANG, 25.93 2, Ryan Watson, BANG, 26.67 3, Tate Scovil, BANG, 28.01. 4, Cameron Ashe, JB, 37.55. Diving: 1, Lucas Tuell, BANG, 81.00. 100 Butterfly: 1, Carson Prouty, BANG, 1:00.56 2, Matt Smith, BANG, 1:07.60 3, Cason Markevich, BANG, 1:12.62 100 Freestyle: 1, Ryan Watson, BANG, 56.92 2, Jeffrey Burns, BANG, 58.46 3, Tate Scovil, BANG, 1:02.57. 4, Cameron Ashe, JB, 1:35.12. 500 Freestyle: 1, Carson Prouty, BANG, 4:54.36 2, Brendan Martin, BANG, 5:32.82. 200 Freestyle Relay: 1, Bangor ‘A’ (Derek Irish, Brendan Martin, Carson Prouty, Colby Prouty), 1:37.95. 2, Bangor ‘C’ (Dennis Stewart, Ethan Grover, Tate Scovil, Matt Smith), 1:52.24. 3, Bangor ‘B’ (Adam Elkadi, Jon Badger, Sam West, Jeffrey Burns), 1:56.65. 100 Backstroke: 1, Colby Prouty, BANG, 56.36 2, Daniel Adam, BANG, 1:20.99. 3, Adam Elkadi, BANG, 1:24.13. 100 Breaststroke: 1, Ethan Grover, BANG, 1:20.29. 2, Derek Irish, BANG, 1:24.00. 3, Eli Doering, JB, 1:24.51. 4, Brendan Martin, BANG, 1:25.11. 5, Lukas Norment, JB, 1:25.52. 400 Freestyle Relay: 1, Bangor ‘B’ (Adam Elkadi, Victor Leong, Cason Markevich, Matt Smith), 4:07.03. 2, Bangor ‘C’ (Liam Dunn, Ben Reed, William Gagnon, Carson Prouty), 4:49.40.

Bangor girls 111, John Bapst 72

200 Medley Relay: 1, Bangor ‘A’ (Olivia Babin, Susanna Sellnow, Lily Waddell, Maddie Huerth), 2:02.15. 2, John Bapst ‘A’ (Laura Skacel, Riley Satterfield, Sarah Dalton, Ana Dunn), 2:05.26. 3, Bangor ‘B’ (Claire Pellegrino, Graci Wiseman, Maider Zudaire, Meredith Jones), 2:07.38. 4, Bangor ‘C’ (Gina Vo, Lara Crummenauer, Kelly Pellegrino, Alexa Jarvis), 2:18.65. 5, John Bapst ‘B’ (Rachael Kiah, Julia Bate, Abby Butler, Gillian McFadden), 2:32.32. 200 Freestyle: 1, Olivia Babin, BANG, 2:13.08 2, Olivia Overlock, JB, 2:13.59 3, Lily Waddell, BANG, 2:17.53 4, Riley Satterfield, JB, 2:17.61 5, Kelly Pellegrino, BANG, 2:28.79 6, Grace Harmon, JB, 2:29.55. 200 IM: 1, Laura Skacel, JB, 2:27.03 2, Maider Zudaire, BANG, 2:28.77. 3, Susanna Sellnow, BANG, 2:30.30 4, Sarah Dalton, JB, 2:43.32; 5, Noelle Killarney, JB, 2:46.11 6, Gina Vo, BANG, 2:50.60. 50 Freestyle: 1, Maddie Huerth, BANG, 27.33 2, Graci Wiseman, BANG, 27.49 3, Ana Dunn, JB, 27.79 4, Haley Grover, JB, 30.53. 5, Brooke Jones, JB, 31.64. 6, Libby Colley, BANG, 32.04. Diving: 1, Claire Baker, JB, 160.05. 2, Samantha Jackson, JB, 149.20. 3, Erica Desjardins, BANG, 132.00. 100 Butterfly: 1, Claire Pellegrino, BANG, 1:09.67 2, Lily Waddell, BANG, 1:11.73, 3, Meredith Jones, BANG, 1:11.82 4, Sarah Dalton, JB, 1:13.73, 5, Rachael Kiah, JB, 1:22.88. 100 Freestyle: 1, Maddie Huerth, BANG, 59.58 2, Maider Zudaire, BANG, 1:03.25 3, Ana Dunn, JB, 1:03.61 4, Grace Harmon, JB, 1:07.09. 5, Kelly Pellegrino, BANG, 1:07.78. 6, Brooke Jones, JB, 1:12.43. 500 Freestyle: 1, Olivia Babin, BANG, 5:57.63 2, Olivia Overlock, JB, 6:14.83, 3, Susanna Sellnow, BANG, 6:21.11 4, Noelle Killarney, JB, 6:26.69, 5, Alexa Jarvis, BANG, 7:06.08. 200 Freestyle Relay: 1, Bangor ‘A’ (Kelly Pellegrino, Meredith Jones, Maider Zudaire, Lily Waddell), 1:55.58. 2, John Bapst ‘A’ (Sarah Dalton, Grace Harmon, Brooke Jones, Olivia Overlock), 1:59.26. 3, Bangor ‘B’ (Lara Crummenauer, Alexa Jarvis, Katherine Clukey, Libby Colley), 2:12.01. 4, John Bapst ‘B’ (Gillian McFadden, Abby Butler, Julia Bate, Alexandra Sorondo), 2:21.99. 5, Bangor ‘C’ (Marena Blanke, Leila Davids, Hana Woodard, Addie Nichols), 2:26.66. 100 Backstroke: 1, Laura Skacel, JB, 1:07.48 2, Claire Pellegrino, BANG, 1:12.93, 3, Gina Vo, BANG, 1:16.87 4, Alexa Jarvis, BANG, 1:22.97. 5, Rachael Kiah, JB, 1:23.99. 100 Breaststroke: 1, Graci Wiseman, BANG, 1:17.22 2, Riley Satterfield, JB, 1:18.15, 3, Lara Crummenauer, BANG, 1:22.75 4, Abby Butler, JB, 1:24.38. 5, Meredith Jones, BANG, 1:30.69. 6, Julia Bate, JB, 1:32.31. 400 Freestyle Relay: 1, Bangor ‘A’ (Susanna Sellnow, Olivia Babin, Graci Wiseman, Maddie Huerth), 4:05.20. 2, John Bapst ‘A’ (Riley Satterfield, Olivia Overlock, Ana Dunn, Laura Skacel), 4:11.28. 3, John Bapst ‘B’ (Noelle Killarney, Brooke Jones, Ceci Doering, Grace Harmon), 4:42.54. 4, Bangor ‘B’ (Gina Vo, Addie Nichols, Libby Colley, Claire Pellegrino), 4:42.78. 5, Bangor ‘C’ (Marena Blanke, Alexia Navarro, Mackenzie Morin, Katherine Clukey), 5:49.24.

At Bangor Y

Brewer girls 108, Old Town 72

200 Medley Relay: 1, Brewer ‘A’ (Caroline Blain, Claire Warmuth, McKenna Porter, Hannah Friedman), 2:06.75. 2, Old Town ‘A’ (Taylor Sullivan, Mackenzie Saucier, Kendra Diaz, Makenzie Gomm), 2:31.50. 3, Old Town ‘B’ (Mikaela Kenny, Olivia Merenberg, Kyla Veasy, Cathryn Archer), 2:37.31. 4, Brewer ‘B’ (Eve Daries, Abigail Bennett, Kaycee Laffey, Lauren Tardy), 2:37.67. 200 Freestyle: 1, Erin Aucoin, Brewer, 2:09.08. 2, Claire Warmuth, Brewer, 2:18.51. 3, Teagan Blackie, Old Town, 2:24.67. 4, Libby Trefts, Old Town, 2:39.26. 5, Brooke Sossong, Old Town, 2:48.91. 6, Annie Fernandez-Faucher, Brewer, 3:12.23. 200 IM: 1, McKenna Porter, Brewer, 2:33.44. 2, Abby Ketch, Old Town, 2:35.27. 3, Adelaide Ross, Brewer, 2:38.42. 4, Hannah Talcove, Old Town, 3:00.34. 5, Sophie Poirier, Old Town, 3:00.74. 50 Freestyle: 1, Sydney Blain, Brewer, 26.49. 2, Emily Ketch, Old Town, 26.87. 3, Hannah Friedman, Brewer, 28.60. 4, Taylor Sullivan, Old Town, 31.84. 5, Eve Daries, Brewer, 32.16. 6, Mackenzie Saucier, Old Town, 32.66. Diving: 1, Teagan Blackie, Old Town, 197.70. 2, Alyssa Patterson, Brewer, 125.20. 100 Butterfly: 1, Caroline Blain, Brewer, 1:12.12. 2, Hannah Talcove, Old Town, 1:31.76. 3, Kaycee Laffey, Brewer, 1:32.92. 4, Lauren Tardy, Brewer, 1:39.66. 5, Kyla Veasy, Old Town, 1:45.16. 100 Freestyle: 1, Erin Aucoin, Brewer, 59.03. 2, Emily Ketch, Old Town, 59.60. 3, Hannah Friedman, Brewer, 1:03.03. 4, Eve Daries, Brewer, 1:13.47. 5, Olivia Merenberg, Old Town, 1:17.80. 6, Brooke Sossong, Old Town, 1:17.98. 500 Freestyle: 1, Sydney Blain, Brewer, 6:07.82. 2, McKenna Porter, Brewer, 6:11.00. 3, Libby Trefts, Old Town, 7:09.14. 4, Cathryn Archer, Old Town, 7:13.13. 5, Mackenzie Saucier, Old Town, 7:29.42. 6, Abigail Bennett, Brewer, 7:42.12. 200 Freestyle Relay: 1, Brewer ‘A’ (Erin Aucoin, Adelaide Ross, Hannah Friedman, Sydney Blain), 1:52.46. 2, Old Town ‘A’ (Sophie Poirier, Kendra Diaz, Teagan Blackie, Emily Ketch), 1:57.60. 3, Old Town ‘B’ (Hannah Talcove, Brooke Sossong, Elle McPhee, Kyla Veasy), 2:21.23. 4, Brewer ‘B’ (Emma Norton, Annie Fernandez-Faucher, Kate West, Kiya Oakstone), 2:55.77. 100 Backstroke: 1, Abby Ketch, Old Town, 1:08.79. 2, Adelaide Ross, Brewer, 1:15.22. 3, Taylor Sullivan, Old Town, 1:18.98. 4, Mikaela Kenny, Old Town, 1:19.96. 5, Kaycee Laffey, Brewer, 1:27.39. 6, Lauren Tardy, Brewer, 1:38.85. 100 Breaststroke: 1, Claire Warmuth, Brewer, 1:19.23. 2, Caroline Blain, Brewer, 1:24.58. 3, Sophie Poirier, Old Town, 1:30.74. 4, Abigail Bennett, Brewer, 1:37.66. 5, Olivia Merenberg, Old Town, 1:37.83. 400 Freestyle Relay: 1, Brewer ‘A’ (McKenna Porter, Erin Aucoin, Claire Warmuth, Sydney Blain), 4:08.05. 2, Old Town ‘A’ (Teagan Blackie, Cathryn Archer, Emily Ketch, Abby Ketch), 4:16.88. 3, Brewer ‘B’ (Eve Daries, Kaycee Laffey, Adelaide Ross, Caroline Blain), 4:43.87. 4, Old Town ‘B’ (Libby Trefts, Mikaela Kenny, Makenzie Gomm, Kendra Diaz), 4:58.73. 5, Brewer ‘C’ (Alyssa Patterson, Annie Fernandez-Faucher, Lauren Tardy, Abigail Bennett), 5:44.94.



Old Town boys 99, Brewer 29

200 Medley Relay: 1, Old Town ‘A’ (Caleb Braley, Russel Sossong, Joseph D’Angelo, Adam Regan), 2:04.10. 2, Brewer ‘A’ (Noah Tibbetts, Dakota Grover, Brendan Grover, Jacob Harper), 2:26.40. 3, Old Town ‘B’ (Garrett Engstrom, Devon Beal, Alex Chapman, Jack Larsen), 2:30.43. 200 Freestyle: 1, Noah Tibbetts, Brewer, 2:07.45. 2, Jeremy Stoyell, Old Town, 2:08.50. 3, Ian Coleman, Brewer, 2:38.82. 4, Davey Roderick, Old Town, 2:40.62. 200 IM: 1, Colin Rutherford, Old Town, 2:15.38. 2, Gabriel Bartkiewicz, Old Town, 2:34.21. 3, Zack Wyles, Old Town, 2:42.74. 50 Freestyle: 1, Jordan McCoy, Old Town, 26.30. 2, Joseph D’Angelo, Old Town, 26.53. 3, Caleb Braley, Old Town, 27.50. 4, Dakota Grover, Brewer, 28.31. 5, Brendan Grover, Brewer, 28.81. 100 Freestyle: 1, Jordan McCoy, Old Town, 58.65. 2, Alex Chapman, Old Town, 1:02.99. 3, Jacob Harper, Brewer, 1:05.08. 4, Ian Coleman, Brewer, 1:11.77. 5, Davey Roderick, Old Town, 1:18.95. 500 Freestyle: 1, Devon Beal, Old Town, 6:48.23. 2, Adam Regan, Old Town, 6:54.28. 3, Jack Larsen, Old Town, 6:56.85. 4, Brendan Grover, Brewer, 6:57.35. 200 Freestyle Relay: 1, Old Town ‘A’ (Colin Rutherford, Garrett Engstrom, Davey Roderick, Jordan McCoy), 1:55.83. 100 Backstroke: 1, Russel Sossong, Old Town, 1:06.36. 2, Jeremy Stoyell, Old Town, 1:08.17. 3, Caleb Braley, Old Town, 1:17.14. 4, Dakota Grover, Brewer, 1:20.29. 5, Jacob Harper, Brewer, 1:27.04. 100 Breaststroke: 1, Joseph D’Angelo, Old Town, 1:17.49. 2, Alex Chapman, Old Town, 1:22.63. 3, Noah Tibbetts, Brewer, 1:25.02. 4, Zack Wyles, Old Town, 1:26.17. 400 Freestyle Relay: 1, Brewer ‘A’ (Brendan Grover, Ian Coleman, Dakota Grover, Noah Tibbetts), 4:23.26. 2, Old Town ‘A’ (Devon Beal, Garrett Engstrom, Jack Larsen, Davey Roderick), 4:50.23.

At Bar Harbor

Mount Desert Island girls 100, Orono 46

Mount Desert Island 111, Orono 43

Girls 200 Medley Relay: 1, Orono ‘A’ (Drinkert, Anna, Culina, Maddie, Drinkert, Daisy, Neary, Ana), 2:13.50. 2, MDI ‘B’ (Welch, Naomi, Woodworth, Maddie, White, Mei Mei, Johnson, Olivia), 2:19.37. 3, MDI ‘A’ (Brown, Ruby, Dentremont, Sage, Naggert, Anna, Stanley, Emma), 2:22.78. 4, MDI ‘C’ (Cust, Bailey, James, Gabby, Jacobs, Samantha, Morehouse, Austria), 2:25.19. Boys 200 Medley Relay: 1, MDI ‘C’ (Weaver, Isaac, Kerley, Billy, Valleau, Zeke, Genrich, Jonathon), 1:56.55. 2, MDI ‘B’ (Mcgee, Chase, Parker, Cody, Sullivan, Liam, Mitchell, Sam), 1:59.93. 3, MDI ‘A’ (Mitchell, Jacob, Estacio, Luiz, Willis, Tyler, Gabetta, Yuri), 2:03.94. 4, Orono ‘A’ (De Lanee, Andre, Boss, Itai, Doyle, Kellen, Murphy, Calvin), 2:05.52. Girls 200 Freestyle: 1, Brown, Ruby, MDI, 2:15.10. 2, Neary, Ana, Orono, 2:28.32. 3, James, Gabby, MDI, 2:32.98. 4, Welch, Naomi, MDI, 2:50.38. Boys 200 Freestyle: 1, Price, Amos, MDI, 2:01.60. 2, Mains, Isaac, MDI, 2:17.73. 3, May, Cole, Orono, 2:58.67. 4, Fremouw, Kell, Orono, 3:09.07. 5, Lambert, Noah, MDI, 3:17.84. Girls 200 IM: 1, Naggert, Anna, MDI, 2:40.48. 2, Drinkert, Anna, Orono, 2:42.53. 3, Cust, Bailey, MDI, 2:47.39. 4, Stanley, Emma, MDI, 3:13.40. Boys 200 IM: 1, Sullivan, Liam, MDI, 2:00.39. 2, Estacio, Lanvin, MDI, 2:43.35. 3, Genrich, Jonathon, MDI, 3:03.46. Girls 50 Freestyle: 1, Horton, Adria, MDI, 27.35. 2, Woodworth, Maddie, MDI, 27.50. 3, Drinkert, Daisy, Orono, 27.85. 4, Johnson, Olivia, MDI, 31.17. 5, Gaetjen, Kaeli, Orono, 34.10. 6, Lee, Grace, Orono, 36.27. Boys 50 Freestyle: 1, Doyle, Kellen, Orono, 23.58. 2, De Lanee, Andre, Orono, 26.68. 3, Mcgee, Chase, MDI, 27.04. 4, Estacio, Luiz, MDI, 27.64. 5, Parker, Cody, MDI, 28.29. 6, Murphy, Calvin, Orono, 29.22. Boys 100 Butterfly: 1, Weaver, Isaac, MDI, 1:03.79. 2, Mitchell, Sam, MDI, 1:13.76. 3, Shaw, Herbie, MDI, 1:24.71. Girls 100 Freestyle: 1, Brown, Ruby, MDI, 1:00.75. 2, Horton, Adria, MDI, 1:01.38. 3, Naggert, Anna, MDI, 1:05.88. 4, Drinkert, Daisy, Orono, 1:06.05. 5, Lee, Grace, Orono, 1:22.83. 6, Gaetjen, Kaeli, Orono, 1:23.35. Boys 100 Freestyle: 1, Boss, Itai, Orono, 57.52. 2, De Lanee, Andre, Orono, 59.58. 3, Parker, Cody, MDI, 59.66. 4, Mains, Isaac, MDI, 1:01.72. 5, Murphy, Calvin, Orono, 1:09.69. 6, Gabetta, Yuri, MDI, 1:19.19. Girls 500 Freestyle: 1, Schleif, Eliza, MDI, 5:48.54. 2, Neary, Ana, Orono, 6:41.29. 3, White, Mei Mei, MDI, 6:48.84. Boys 500 Freestyle: 1, Mitchell, Jacob, MDI, 5:43.00. 2, Weaver, Isaac, MDI, 5:48.60. 3, Valleau, Zeke, MDI, 5:48.67. Girls 200 Freestyle Relay: 1, Orono ‘A’ (Culina, Maddie, Drinkert, Anna, Neary, Ana, Drinkert, Daisy), 1:59.15. 2, MDI ‘B’ (Welch, Naomi, Stanley, Emma, Schleif, Eliza, Fabian, Yarrow), 2:12.66. 3, MDI ‘A’ (Cust, Bailey, Craighead, Elise, Horton, Adria, St. Clair, Sara), 2:33.10. Boys 200 Freestyle Relay: 1, Orono ‘A’ (Doyle, Kellen, Boss, Itai, Murphy, Calvin, De Lanee, Andre), 1:43.69. 2, MDI ‘B’ (Price, Amos, Willis, Tyler, Lambert, Noah, Mitchell, Sam), 1:52.92. Girls 100 Backstroke: 1, Drinkert, Anna, Orono, 1:14.86. 2, White, Mei Mei, MDI, 1:23.01. 3, Johnson, Olivia, MDI, 1:24.20. Boys 100 Backstroke: 1, Sullivan, Liam, MDI, 55.09. 2, Kerley, Billy, MDI, 1:08.26. 3, Estacio, Lanvin, MDI, 1:12.13. Girls 100 Breaststroke: 1, Woodworth, Maddie, MDI, 1:18.85. 2, Culina, Maddie, Orono, 1:20.73. 3, Schleif, Eliza, MDI, 1:29.60. 4, Fabian, Yarrow, MDI, 2:03.40. 5, Qui, Tracy, Orono, 2:24.88. Boys 100 Breaststroke: 1, Doyle, Kellen, Orono, 1:10.55. 2, Price, Amos, MDI, 1:14.88. 3, Boss, Itai, Orono, 1:17.54. 4, Willis, Tyler, MDI, 1:19.29. 5, Valleau, Zeke, MDI, 1:26.05. 6, Fremouw, Kell, Orono, 1:35.13. Girls 400 Freestyle Relay: 1, MDI ‘B’ (Bierman, Emmaline, James, Gabby, Woodworth, Maddie, Schleif, Eliza), 4:32.11. 2, MDI ‘A’ (Dentremont, Sage, Jacobs, Samantha, Naggert, Anna, Horton, Adria), 4:33.70. 3, MDI ‘C’ (Craighead, Elise, Johnson, Olivia, White, Mei Mei, Brown, Ruby), 4:52.28. Boys 400 Freestyle Relay: 1, MDI ‘B’ (Weaver, Isaac, Estacio, Lanvin, Genrich, Jonathon, Mitchell, Jacob), 3:56.54. 2, MDI ‘A’ (Estacio, Luiz, Kerley, Billy, Lambert, Noah, Sullivan, Liam), 4:11.92.