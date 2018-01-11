Thursday’s high school swimming results

Swimming
HIGH SCHOOL
At Bangor
Bangor boys 139, John Bapst 8
200 Medley Relay: 1, Bangor ‘C’ (Jeffrey Burns, Cason Markevich, Victor Leong, Dennis Stewart), 2:04.13. 2, Bangor ‘B’ (Joshua Watson, Griffin Erb, Derek Irish, William Gagnon), 2:16.05. 3, Bangor ‘A’ (Brendan Martin, Sam West, Tate Scovil, Ben Reed), 2:18.00. 200 Freestyle: 1, Colby Prouty, BANG, 1:50.23 2, Derek Irish, BANG, 2:15.65. 3, Adam Elkadi, BANG, 2:28.47. 200 IM: 1, Cason Markevich, BANG, 2:23.32 2, Joshua Watson, BANG, 2:43.66. 50 Freestyle: 1, Jeffrey Burns, BANG, 25.93 2, Ryan Watson, BANG, 26.67 3, Tate Scovil, BANG, 28.01. 4, Cameron Ashe, JB, 37.55. Diving: 1, Lucas Tuell, BANG, 81.00. 100 Butterfly: 1, Carson Prouty, BANG, 1:00.56 2, Matt Smith, BANG, 1:07.60 3, Cason Markevich, BANG, 1:12.62 100 Freestyle: 1, Ryan Watson, BANG, 56.92 2, Jeffrey Burns, BANG, 58.46 3, Tate Scovil, BANG, 1:02.57. 4, Cameron Ashe, JB, 1:35.12. 500 Freestyle: 1, Carson Prouty, BANG, 4:54.36 2, Brendan Martin, BANG, 5:32.82. 200 Freestyle Relay: 1, Bangor ‘A’ (Derek Irish, Brendan Martin, Carson Prouty, Colby Prouty), 1:37.95. 2, Bangor ‘C’ (Dennis Stewart, Ethan Grover, Tate Scovil, Matt Smith), 1:52.24. 3, Bangor ‘B’ (Adam Elkadi, Jon Badger, Sam West, Jeffrey Burns), 1:56.65. 100 Backstroke: 1, Colby Prouty, BANG, 56.36 2, Daniel Adam, BANG, 1:20.99. 3, Adam Elkadi, BANG, 1:24.13. 100 Breaststroke: 1, Ethan Grover, BANG, 1:20.29. 2, Derek Irish, BANG, 1:24.00. 3, Eli Doering, JB, 1:24.51. 4, Brendan Martin, BANG, 1:25.11. 5, Lukas Norment, JB, 1:25.52. 400 Freestyle Relay: 1, Bangor ‘B’ (Adam Elkadi, Victor Leong, Cason Markevich, Matt Smith), 4:07.03. 2, Bangor ‘C’ (Liam Dunn, Ben Reed, William Gagnon, Carson Prouty), 4:49.40.
Bangor girls 111, John Bapst 72
200 Medley Relay: 1, Bangor ‘A’ (Olivia Babin, Susanna Sellnow, Lily Waddell, Maddie Huerth), 2:02.15. 2, John Bapst ‘A’ (Laura Skacel, Riley Satterfield, Sarah Dalton, Ana Dunn), 2:05.26. 3, Bangor ‘B’ (Claire Pellegrino, Graci Wiseman, Maider Zudaire, Meredith Jones), 2:07.38. 4, Bangor ‘C’ (Gina Vo, Lara Crummenauer, Kelly Pellegrino, Alexa Jarvis), 2:18.65. 5, John Bapst ‘B’ (Rachael Kiah, Julia Bate, Abby Butler, Gillian McFadden), 2:32.32. 200 Freestyle: 1, Olivia Babin, BANG, 2:13.08 2, Olivia Overlock, JB, 2:13.59 3, Lily Waddell, BANG, 2:17.53 4, Riley Satterfield, JB, 2:17.61 5, Kelly Pellegrino, BANG, 2:28.79 6, Grace Harmon, JB, 2:29.55. 200 IM: 1, Laura Skacel, JB, 2:27.03 2, Maider Zudaire, BANG, 2:28.77. 3, Susanna Sellnow, BANG, 2:30.30 4, Sarah Dalton, JB, 2:43.32; 5, Noelle Killarney, JB, 2:46.11 6, Gina Vo, BANG, 2:50.60. 50 Freestyle: 1, Maddie Huerth, BANG, 27.33 2, Graci Wiseman, BANG, 27.49 3, Ana Dunn, JB, 27.79 4, Haley Grover, JB, 30.53. 5, Brooke Jones, JB, 31.64. 6, Libby Colley, BANG, 32.04. Diving: 1, Claire Baker, JB, 160.05. 2, Samantha Jackson, JB, 149.20. 3, Erica Desjardins, BANG, 132.00. 100 Butterfly: 1, Claire Pellegrino, BANG, 1:09.67 2, Lily Waddell, BANG, 1:11.73, 3, Meredith Jones, BANG, 1:11.82 4, Sarah Dalton, JB, 1:13.73, 5, Rachael Kiah, JB, 1:22.88. 100 Freestyle: 1, Maddie Huerth, BANG, 59.58 2, Maider Zudaire, BANG, 1:03.25 3, Ana Dunn, JB, 1:03.61 4, Grace Harmon, JB, 1:07.09. 5, Kelly Pellegrino, BANG, 1:07.78. 6, Brooke Jones, JB, 1:12.43. 500 Freestyle: 1, Olivia Babin, BANG, 5:57.63 2, Olivia Overlock, JB, 6:14.83, 3, Susanna Sellnow, BANG, 6:21.11 4, Noelle Killarney, JB, 6:26.69, 5, Alexa Jarvis, BANG, 7:06.08. 200 Freestyle Relay: 1, Bangor ‘A’ (Kelly Pellegrino, Meredith Jones, Maider Zudaire, Lily Waddell), 1:55.58. 2, John Bapst ‘A’ (Sarah Dalton, Grace Harmon, Brooke Jones, Olivia Overlock), 1:59.26. 3, Bangor ‘B’ (Lara Crummenauer, Alexa Jarvis, Katherine Clukey, Libby Colley), 2:12.01. 4, John Bapst ‘B’ (Gillian McFadden, Abby Butler, Julia Bate, Alexandra Sorondo), 2:21.99. 5, Bangor ‘C’ (Marena Blanke, Leila Davids, Hana Woodard, Addie Nichols), 2:26.66. 100 Backstroke: 1, Laura Skacel, JB, 1:07.48 2, Claire Pellegrino, BANG, 1:12.93, 3, Gina Vo, BANG, 1:16.87 4, Alexa Jarvis, BANG, 1:22.97. 5, Rachael Kiah, JB, 1:23.99. 100 Breaststroke: 1, Graci Wiseman, BANG, 1:17.22 2, Riley Satterfield, JB, 1:18.15, 3, Lara Crummenauer, BANG, 1:22.75 4, Abby Butler, JB, 1:24.38. 5, Meredith Jones, BANG, 1:30.69. 6, Julia Bate, JB, 1:32.31. 400 Freestyle Relay: 1, Bangor ‘A’ (Susanna Sellnow, Olivia Babin, Graci Wiseman, Maddie Huerth), 4:05.20. 2, John Bapst ‘A’ (Riley Satterfield, Olivia Overlock, Ana Dunn, Laura Skacel), 4:11.28. 3, John Bapst ‘B’ (Noelle Killarney, Brooke Jones, Ceci Doering, Grace Harmon), 4:42.54. 4, Bangor ‘B’ (Gina Vo, Addie Nichols, Libby Colley, Claire Pellegrino), 4:42.78. 5, Bangor ‘C’ (Marena Blanke, Alexia Navarro, Mackenzie Morin, Katherine Clukey), 5:49.24.
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