Weekend results for wrestling, road racing, skiing, youth hockey

Wrestling

HIGH SCHOOL

Noble Invitational

At North Berwick

Nokomis 170.5, Skowhegan 162.5, Cony 135.0, Wells 134.0, Noble 130.5, Lasalle Acad. 113.0, Foxcroft Acad. 111.0, Plymouth 102.0, Bonny Eagle 101.0, Camden Hills 99.5, Sanford 99.0, Massabesic 73.0, Mt. Ararat/Brunswick 62.0, Mount Mansfield 57.0, Portland/South Portland 56.0, Belfast 55.5, Kennebunk 55.0, Messalonskee 52.0, Winnacunnet 51.0, Noble B 48.5, Lisbon/Oak Hill 42.0, Noble C 38.0, Tilton 32.0, Mt. Ararat/Brunswick B 22.0, Holyoke 22.0, Wells B 22.0, Oyster River 21.0, Sacopee Valley 13.0, Skowhegan B 10.0, Bangor 7.0, Belfast B 6.0, Massabesic B 4.0, Bonny Eagle B 4.0, Sanford B 2.0, Lasalle Acad. B 1.; Skowhegan C, Nokomis B, Kennebunk B, No Team Scores

Championship Finals

106: Jake Craig (Skowhegan) def. Luke Bliss (Mount Mansfield) Pin at 2:46; 113: Andrew Fallon (Lasalle Acad.) def. Noah Dumas (Cony) Major Dec. 16-3; 120: Josh Brown (Nokomis) def. Austin Merrill (Skowhegan) Win by Forfeit; 126: Sam Martel (Noble) def. Richard Oberg (Skowhegan) 12-6; 132: Samson Sirois (Skowhegan) def. Joe Pilecki (Noble) Pin at 2:44; 138: Caleb Frost (Bonny Eagle) def. Patrick Curtis (Belfast) Major Dec. 18-6; 145: Noah Lang (Camden Hills) def. John Grenier (Noble) 8-4; 152: Quinton Richards (Nokomis) def. Zack Elowitch (Portland/South Portland) Pin at 2:46; 160: David Wilson (Nokomis) def. Dustin Simmons (Foxcroft Acad.) 6-2; 170: Sam Anderson (Sanford) def. Elijah Ames (Foxcroft Acad.) Major Dec. 15-5; 182: Michael Wrigley (Wells) def. Austin Pelletier (Messalonskee) Pin at 1:00; 195: Nic Mills (Cony) def. Troy Johnson (Plymouth) 6-4 (Ot); 220: Nolan Potter (Wells) def. James Boyd (Nokomis) Pin at 4:26; 285: Eric Pilcher (Tilton) def. Nick Works (Sanford) Pin At :31

Consolation Finals

106: Colby Frost (Bonny Eagle) def. Anthony Napolitano (Portland/South Portland) Pin at 2:30; 113: Alden Shields (Kennebunk) def. Dawson Allen (Camden Hills) Pin at 4:54; 120: Jaden Lesperance (Winnacunnet) def. Joe Cleary (Plymouth) 7-2; 126: Josh Cote (Noble B) def. Cody Holeman (Mt. Ararat/Brunswick) Tech Fall 17-2; 132: R J Nelson (Foxcroft Acad.) def. Ben Laurence (Mt. Ararat/Brunswick) 7-4; 138: Duncan Mcgilvery (Noble) def. Chandler Shaw (Skowhegan) 4-2; 145: Noah Hernandez (Massabesic) def. Tyler Fitz (Bonny Eagle) 2-1; 152: Noah Strout (Oyster River) def. Matt Pooler (Massabesic) 10-4; 160: Hil Kiesker (Noble) def. Isaac Ducatt (Mt. Ararat/Brunswick B) Pin at 2:50; 170: Colby Giroux (Mount Mansfield) def. Alex Vokey (Camden Hills) 8-4; 182: Johnathon Nadeau (Skowhegan) def. Aaorn Lettre (Cony) 6-2; 195: Alex Glidden (Nokomis) def. Gregory Girgorian (Lasalle Acad.) 3-0; 220: Sol Demers (Sanford) def. Dane Hanson (Lasalle Acad.) 5-4; 285: Dante Delbonis (Lasalle Acad.) def. Sean Mccormack-kuhman (Wells) Pin at 4:50

5th- and 6th-place Finals

106: Ahmad Ahmad (Cony) def. Charlie Comeau (Plymouth) Pin at 1:42; 113: Caleb Carrel (Nokomis) def. Jack Tibbetts (Lisbon/Oak Hill) Pin At :29; 120: Brandon Weston (Foxcroft Acad.) def. Garrett Francoeur (Massabesic) Pin at 1:54; 126: Tyler Preble (Nokomis) def. Patrick Mcgovern (Lasalle Acad.) Win by Forfeit; 132: Ian Henderson (Camden Hills) def. Anthony Mason (Bonny Eagle) Major Dec. 12-4; 138: Hunter Lessard (Plymouth) def. Devin Bickford (Wells) 13-7; 145: Jacob Arbour (Cony) def. Chase Curry (Belfast) 1-0; 152: Chuck Russell (Noble C) def. Antoine Rodriguez (Holyoke) Pin at 4:14; 160: Alvaro Huezo Coto (Kennebunk) def. Nolan Farina (Plymouth) Win by Forfeit; 170: Jacob Harrison (Lasalle Acad.) def. Drew Peters (Wells) 5-0; 182: Jonah Potter (Wells B) def. Isaac Plante (Sanford) Win by Forfeit; 195: Maorgan Welch-thompson (Wells) def. Chase Lamontagne (Kennebunk) Pin at 5:40 (Ot); 220: Mohammad Aljendi (Cony) def. Garrett Gonyea (Sacopee Valley) Pin at 1:38; 285: Anthony Sanborn (Messalonskee) def. Alex Smith (Bonny Eagle) Pin at 2:17

Skiing

HIGH SCHOOL

At Fort Kent

Boys Slalom, Morning

Fort Kent boys 23, Central Aroostook 36, Caribou 72

1. Jake Roy (Wisdom) 1 minute, 21.23 seconds; 2. Austin Plourde (FK) 1:22.83; 3.Bryce Madore (FK) 1:24.90; 4. Lane Grass (CAHS)1:25.46; 5. Bryant Grass (CAHS) 1:25.82; 6. Carson Theriault (FK) 1:26.04; 7. Zech Morse (PI) 1:28.69; 8. Kyler Caron (PI) 1:30.19; 9. Taylor Campbell (CAHS) 1:31.57; 10. Colby Theriault (FK) 1:32.70 11. Max Ouellette (FK) 1:33.63; 12. Reece Voisine (FK) 1:34.13; 13. Josh Deprey (FK) 1:34.87; 14. Ian Levesque (FK) 1:35.03; 15. Mitchell Charette (FK) 1:37.23; 16. Tiernan Barbosa (CHS)1:38.92; 17. Scott Bray (CHS) 1:41.79; 18. Nick Bradstreet (CAHS) 1:44.50; 19. Aiden Plante (CHS) 1:46.96; 20. Nathan Pitre (CHS) 1:47.60; 21. Mitchell Grass (CAHS) 1:47.77; 22. P.J. Thorton 1:54.25; 23. Ghent Durepo (CHS) 1:55.42; 24. Camden Dumont(CHS) 1:56.46; 25. Austin Laplante(CHS) 1:58.03; 26. Keith Bray (CHS) 2:00.70; 27.Lucas Tompkins (CHS) 2:01.81; 28. John O’Meara (CHS) 2:03.37; 29. Alec Staples (PIHS) 2:04.43; 30. Jack Doody (CHS) 2:10.40; 31. Alex Picard(CHS) 2:21.61; 32. Keenan McDougall(CHS) 2:52.82; 33. Deklin Curtis(PIHS) 3:05.14

Girls Slalom, Morning

Fort Kent 13, Caribou 51, Presque Isle 52

1. Alisha Guimond (FK) 1:28.88; 2. Lyndsay Ouellette (FK) 1:29.98; 3. Riley Sibley (FK) 1:32.37; 4. Kailee Guimond (FK) 1:35.55; 5. Lexi Lovley (FK) 1:36.26; 6. Sylvie Guimond (FK) 1:36.96; 7. Kate Lamarre (FK) 1:37.85; 8. Hope Shea (CHS) 1:39.85; 9. Brice Carson(FK) 1:47.64; 10. Eleanor St. Peter 1:48.42; 11. Maren Moir (CHS) 1:48.88; 12. Grace Bemis (PI) 1:52.35; 13. McKayla Voisine (FK) 1:56.41; 14. Bailey Moreau (PI) 2:01.81; 15. Edie Shea (CHS) 2:02.42; 16. Sheridan Boucher (PI) 2:04.64 17. Macy Wakem (CHS) 2:21.14

Boys Slalom, Afternoon

Fort Kent 20, Central Aroostook 38, Caribou 67, Presque Isle 67

1. Jake Roy (Wisdom) 1:28.50; 2. Bryce Madore (FK) 1:30.26; 3. Carson Theriault (FK) 1:31.70; 4. Austin Plourde (FK) 1:32.07; 5. Lane Grass (CAHS) 1:34.56; 6. Bryant Grass (CAHS) 1:36.43; 7. Taylor Campbell (CAHS) 1:38.46; 8. Zech Morse (PI) 1:39.19; 9. Riley Roderick (PI) 1:40.13; 10. Colby Theriault (FK) 1:40.54; 11. Ian Levesque (FK) 1:41.09; 12. Max Ouellette (FK) 1:41.14; 13. Reece Voisine (FK) 1:41.74; 14. Scott Bray (CHS) 1:44.03; 15. Mitchell Charette (FK) 1:44.74; 16. Tiernan Barbosa (CHS) 1:45.45; 17. Alec Staples (PI) 1:47.01; 18. Nathan Pitre (CHS) 1:52.55; 19. Aidan Plante (CHS) 1:54.48; 20. Mitchell Grass (CAHS) 1:57.92; 21. P.J. Thorton (CHS) 2:04.79; 22. Ghent Durepo (CHS) 2:05.00; 23. Camden Dumont (CHS) 2:06.32; 24. Josh Deprey (FK) 2:09.33; 25. Lucas Tompkins (CHS) 2:12.54; 26. John O’Meara (CHS) 2:13.97; 27. Nick Bradstreet (CAHS) 2:15.76; 28. Keith Bray (CHS) 2:27.74; 29. Keenan McDougall (CHS) 2:29.37; 30. Alex Picard (CHS) 2:36.36; 31. Austin LaPlante (CHS) 2:48.22; 32. Jack Doody (CHS) 2:48.38.

Girls Slalom, Afternoon

Fort Kent 12, Presque Isle 52, Caribou 62.

1. Alisha Guimond (FK) 1:34.13; 2. Riley Sibley (FK) 1:37.18; 3. Lyndsay Ouellette (FK) 1:37.33; 4. Kailee Guimond (FK) 1:41.10; 5. Lexi Lovely (FK) 1:43.14; 6. Sylvie Guimond (FK) 1:45.44; 7. Isabelle Lozier (FK) 1:48.42; 8. Kate Lamarre (FK) 1:49.44; 9. Brice Carson (FK) 1:54.65; 10. Eleanor St. Peter (PI) 1:57.22; 11. Hope Shea (CHS) 2:03.73; 12. McKayla Voisine (FK) 2:04.78; 13. Bailey Moreau (PI) 2:05.46; 14. Sheridan Boucher (PI) 2:06.36; 15. Grace Bemis (PI) 2:09.82; 16. Edie Shea (CHS) 2:25.90; 17. Macy Wakem (CHS) 2:37.05; 18. Morgan Fuller (CHS) 3:46.71

Road racing

12th Annual Epic Finale 5K

At Bangor

1. Erik McCarthy 16:31, 2. Judson Cake 16:32, 3. Erik Knickerbocker 17:54, 4. Andrew Kephart 18:40, 5. Bradford Eslin 18:41, 6. Scott Potter 20:00, 7. Charlie Collins 20:19, 8. Ethan Dapice 20:20, 9. Eric Petley 20:21, 10. Jim Hunt 20:43, 11. Jacob Warner 21:10, 12. Joe Roberts 22:08, 13. Cory Davis 22:26, 14. John Peckenham 22:41, 15. Katie King 22:45, 16. Eric Hutchins 22:46, 17. Scott Heidemann 22:53, 18. Dan Kircheis 23:12, 19. Rick Reardon 23:13, 20. Ethan Merrifield 23:16, 21. Adrian Smith 23:16, 22. Ike Gasaway 23:20, 23. Lisa Kingsbury 23:23, 24. Dave Farrar 23:23, 25. Sara Hunt 23:28,

26. Deedra Dapice 23:37, 27. Katherine Collins 23:42, 28. AJ Cappuccio 23:43, 29. Brenda White 24:00, 30. Arnold Wesley 24:03, 31. Sean Kull 24:18, 32. Molly Cyr 24:39, 33. Robin Clarke 24:46, 34. Toni Anderson 24:59, 35. Kris Garcia 24:59, 36. Meaghan Geroux 25:07, 37. Jason Geroux 25:07, 38. Doug Farnham 25:16, 39. Caroline Peckenham 25:27, 40. David Prescott 25:33, 41. Ashley Santerre 26:20, 42. Joyce Reardon 26:21, 43. Gary Larson 26:25, 44. David Torrey 26:33, 45. Jake Ward 26:39, 46. Ryan Kelley 26:42, 47. Annette Hatch-Clein 26:42, 48. Tom Kirby 27:01, 49. Jared Lowe 27:19, 50. Bob Williams 27:26,

51. Peter Devine 27:44, 52. Mike Madell 27:47, 53. Holly Todd 27:51, 54. Kelly Havlin 27:56, 55. Paul Pultorak 27:58, 56. Maggie Fowler 27:59, 57. Nate Ricker 28:14, 58. Cassie Roberts 28:22, 59. Ryan White 28:34, 60. Lloyd Harmon 28:38, 61. Hannah Stevens 28:40, 62. Robert Garnett 28:48, 63. Kayla Marquis 28:54, 64. Alan Stockley 29:29, 65. Kimberly Merrifield 29:38, 66. Dave Samuelian 29:54, 67. Robert Abrams 30:02, 68. Steve Strout 30:10, 69. Sarah Irving 30:25, 70. Elizabeth Lingenfelter 30:26, 71. Phillip Pierce 30:28, 72. Chris Dickens 30:41, 73. Linda McDougall 30:48, 74. Jan Pilotte 30:55, 75. Ashley Wilson 30:59,

76. John Tjepkema 31:11, 77. Declan Faircloth-Walshe 31:15, 78. James Gerety 31:26, 79. Jennifer Millar 31:54, 80. Andi Miner 32:20, 81. Elizabeth Allen 32:25, 82. Jennifer Noonan 32:43, 83. Patricia Craig 32:44, 84. Kate Goupee 32:45, 85. Bernice Stockley 33:20, 86. Eilish O’Dwyer 33:25, 87. Ena White 33:25, 88. Bryce Dalhaus 33:43, 89. Lauree Gott 33:47, 90. Sharon Siebert 33:47, 91. Grace Pearson 33:49, 92. Lynn Matoush 33:52, 93. Amy Roeder 33:58, 94. Lisa Cramm 34:00, 95. David Allmen 34:00, 96. Michael Arnold 34:42, 97. Diane Libby 34:46, 98. Amy Stevens 34:53, 99. Julia Ellen Collins 35:13, 100. Timmy Collins 35:13, 101. Robin Emery 35:32, 102. John Byrne 35:39, 103. Lukas Modrusan 35:56, 104. Nykola Dentico 36:09, 105. Gibran Graham 38:14, 106. Aymie Walshe 38:15, 107. Audrey Braccio 39:28, 108. Scott Tomlinson 39:30, 109. Stacey Modrusan 43:40, 110. Shelby Belanger 46:24, 111. Amanda Saban 46:24

Youth hockey

14U, Tier IV

At Augusta

SAM Red 5, SAM Blue 1

SAM Red goals: Maxwell Thamert, Alanya Blier, Connor Whitley 2, Jack Hammond; Blue: Colby Maheux; SAM Red assists: Owen Doyle, Maxwell Thamert, Alanya Blier, Logan Gove; Blue: Ethan Boardman