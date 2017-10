Fryeburg Fair harness racing results, starters

Harness racing

Fryeburg Fair

Friday’s Results

First, Pace, $10,103

1. Princeoftheforest, K. Switzer 2.40-2.40

5. Silver Chrome, N. Graffam 3.40

4. Mic Woodrow, W. Campbell

T-1:57.2; Qu. 1-5, $9.40; Ex. 1-5, $15.20; Tri. 1-5-4, $11.60

Second, Pace, $3,000

2. Histoire Eternelle, G. Mosher 3.80-3.20-3.20

4. Handsoffmycanoli, M. Sowers 8.60-5.60

1. JJF’s Miss Carolyn, J. Nason 5.40

T-1:59.2; Qu. 2-4, $64.00; Ex. 2-4, $99.60; Tri. 2-4-1, $415.00; DD 1-2, $4.00

Third, Trot, $3,000

2. Victory Tax, W. Campbell 2.40-2.40-2.20

5. Deli-Craze, D. Ingraham 3.20-2.60

3. Main Stage, M. Sowers 2.80

T-2:00.4; Qu. 2-5, $6.60; Ex. 2-5, 7.60; Tri. 2-5-3, $19.80

Fourth Pace, $2,500

2. Hannah Too Tough, Mm. Athearn 4.00-2.40-2.40

1. Iloveroses, M. Sowers 2.60-2.20

5. Let It Ring, T. Wing 2.60

T-2:00.1; Qu. 1-2, $3.60; Ex. 2-1, $7.20; Tri. 2-1-5, $15.20

Fifth, Pace, $3,000

1. Paradise Skies, E. Davis Jr. 4.00-2.20-2.10

3. P H Powerplay, W. Campbell 2.20-2.20

5. Classy Kyle, Mm. Athearn 2.20-2.40

T-1:59.4; Qu. 1-3, $2.80; 1-5, $2.80; Ex. 1-3, $4.40; 1-5, $3.80; Tri. 1-3-5, $5.40; 1-5-3, $5.40

Sixth, Pace, $2,700

1. Maddie D, G. Mosher 6.00-2.60-2.20

5. Funny Lena, W. Campbell 2.60-2.10

3. Perfect Raider, E. Davis Jr. 2.20

T-1:59; Qu. 1-5, $5.00; Ex. 1-5, $10.20; Tri. 1-5-3, $46.40; DD 1-1, $16.80

Seventh, Pace, $3,600

2. Leeann Majors, R. Nadeau 15.20-5.80-4.60

6. Ella V Horse, Mm. Athearn 6.40-5.60

5. Jump Start, D. Ingraham 4.20

T-2:00; Qu. 2-6, $76.80; Ex. 2-6, $68.00; Tri. 2-6-5, $340.40

Eighth, Pace, $3,800

1. Princess Edition, G. Mosher 3.60-3.20-3.40

3. Waltzacrossthewire, D. Ingraham 4.80-3.40

8. Kid Courageous A, D. Deslandes 3.40

T-1:57; Qu. 1-3, $7.40; Ex. 1-3, $12.00; Tri. 1-3-8, $43.00

Ninth, Pace, $3,600

1. Energizer Ivy, Mm. Athearn 10.00-3.40-2.80

3. Well Lets See, W. Campbell 2.60-2.60

4. Somelucksomerock, I. Mauran 3.00

T-1:55.3; Qu. 1-3, $4.40; Ex. 1-3, $24.60; Tri. 1-3-4, $43.20

Tenth, Pace, $2,500

1. Terem Up Louie, M. Sowers 8.40-4.20-2.80

5. Herzon, D. Deslandes 4.20-3.60

2. Heaven Touched, W. Campbell 2.80

T-1:58; Qu. 1-5, $11.00; Ex. 1-5, $18.60; Tri. 1-5-2, $56.20; DD 1-1, $37.40; Total Handle – $88,214

Saturday’s Starters, 1:30 p.m.

First, Pace, $3,000

1. Astreos Delight, T. Whitney

2. May Day JoJo, A. Hall

3. Dragon Wings, K. Spinney

4. Remix, K. Hafford III

5. Cams Trivia, W. Childs

6. Three New Dawns, A. Chadbourne

7. Golden Tree, J. Dunn

8. Pembroke Baroness, S. Pooler

Second, Pace, $3,600

1. Forward Bliss, H. Campbell

2. Southwind Inferno, Mm. Athearn

3. BenjaminBanneker N, G. Mosher

4. Amazing Quest, W. Campbell

5. Keemosabe, M. Sowers

6. American Fighter, S. Thayer

Third, Trot, $2,800

1. Tropical Trice, R. Cushing

2. Curriculum, D. Ingraham

3. Band On The Move, J. Nason

4. Musical Milestones, A. Hall

5. Lucy From Hebron, Ma. Athearn

6. Coppers Angel, I. Mauran

7. Meadowbranch Lulu, W. Campbell

8. O’Wow, M. Sowers

Fourth, Pace, $3,000

1. Real Yankee, H. Campbell

2. Bold Willie, G. Mosher

3. Shouldhavebetmore, M. Sowers

4. Poocham Pal, J. Ramsdell

5. Nucular Enemy, Md. Cushing

6. Allegiance, E. Davis

7. Double D Deluxe, D. Ingraham

8. Fashion Village, W. Campbell

Fifth, Pace, $2,200

1. Air Force Grad, R. Macednio

2. Fiesty Baran, Md. Cushing

3. Cruzin Maverick, S. Thayer

4. Imprudent Speed, G. Mosher

5. Four Starz Alex, D. Ingraham

6. Youragambler’sson, Ma. Athearn

7. My Time Hanover, W. Campbell

8. Tinys Million, J. Nason

Sixth, Pace, $3,500

1. My Last Chance, M. Sowers

2. Go West Lucky Cam, W. Childs

3. Machmeter, S. Pooler

4. Shanghai Warrior, A. Hall

5. CJ Marshal, T. Whitney

6. Western Stepp, J. Dunn

7. Penney’s Spirit, P. Sowers

Seventh, Pace, $3,800

1. Sure You Are, D. Ingraham

2. Belly Dancer, R. Cushing

3. Geisha Giel N, G. Mosher

4. Powerful Love, M. Sowers

5. Kim’s Day, W. Campbell

6. Catchajolt, S. Thayer

7. Tricia Star, H. Campbell

Eighth, Pace, $3,600

1. J Patch, M. Sowers

2. Klondike Art, I. Mauran

3. Cyclone Pass, N. Graffam

4. Sinners Prayer, Md. Cushing

5. Pass It Along, W. Campbell

6. OHM Like Clockwork, D. Deslandes

7. Paris Beau, S. Thayer

Ninth, Pace, $4,200

1. Card Rustler, R. Cushing

2. Roadway, S. Thayer

3. Pembroke Wildcat, H. Campbell

4. Winbak Magic, R. Lawson

5. Hedges Lane, W. Campbell

Tenth, Pace, $2,800

1. Ashtoreth Hanover, D. Deslandes

2. Boy Crazy, E. Davis

3. Highland Black Ice, G. Mosher

4. Hurrikaneeilishlyn, W. Campbell

5. Eat Your Enemy, J. Nason

6. Drunk And Dramatic, D. Ingraham

7. Fantastic, R. Lawson

8. Astrogal, H. Campbell

Sunday’s Starters, 1:30 p.m.

First, Trot, $4,500

1. Royal Hawaii, C. Nye

2. Ugly Stik, R. Cushing

3. Bas J, M. Stevenson

4. Trotalot, W. Campbell

5. Booyah TJ, D. Ingraham

Second, Pace, $3,200

1. Slots Saved Us, H. Campbell

2. She’sallfinn, W. Campbell

3. Justpeggingtowin, Mm. Athearn

4. Lyra, G. Mosher

5. Mr Bo Diddley, E. Davis Jr.

6. Justice Department, N. Graffam

7. The Irish Maverick, J. Nason

8. Stormin Spree, D. Ingraham

Third, Pace, $2,800

1. Beach Director, D. Ingraham

2. Two In The Bucket, H. Campbell

3. Mister Moni, E. Davis

4. Cherokee Dancer, I. Mauran

5. Daydreamer Jo, D. Deslandes

6. Bettor Get Tipsy, Mm. Athearn

7. Aunt Ethel, R. Sumner

8. Emma’s Fairytale, R. Cloutier Jr.

Fourth, Pace, $3,200

1. Dominic’s Magic, D. Deslandes

2. Secret Renegade, Mm. Athearn

3. No Worries Mon, S. Thayer

4. Alickyalater, Md. Cushing

5. Vermilion Bird, S. Taggart

6. Bettor Angel, R. Sumner

7. Rock Baby Rock, G. Mosher

Fifth, Pace, $2,700

1. Natural Breeze, CHCHCH. Campbell

2. To Much Fun, G. Mosher

3. Dragon King, J. Bertolini

4. Medoland J T, D. Deslandes

5. Burl Hanover, E. Davis Jr.

6. Sham’s Big Guy, N. Graffam

7. Chilli NZ, W. Campbell

Sixth, Pace, $3,200

1. Dansan Carruso, R. Cushing

2. Getmeoutofdebt, H. Campbell

3. Rafferty Hanover, Md. Cushing

4. Desired, W. Campbell

5. CR Hotshot, M. Stevenson

6. Tylers Rendevous, Mm. Athearn

7. Mr Nice Guy, K. Ireland

8. Finley Hanover, S. Taggart

Seventh, Pace, $4,500

1. Fear Itself, S. Nason

2. Burning N, R. Cushing

3. Sign To Iverell A, D. Ingraham

4. Pembroke Scorpio, H. Campbell

5. Real Special, W. Campbell

Eighth, Pace, $2,700

1. Bettor Buns, S. Thayer

2. Allstar Gal, H. Campbell

3. Carls Glory, W. Campbell

4. Algebra, Md. Cushing

5. Nikitas Halo, D. Ingraham

6. Steppin Hanover, N. Graffam

7. Panbien, D. Deslandes

8. A As Glory, E. Davis Jr.

Ninth, Pace, $12,000

1. Lucksgottachange, N. Graffam

2. J J S Jet, W. Campbell

3. Caviart Caterina, M. Stevenson

4. Shesjustadelight N, R. Cushing

5. A Hard Days Night, D. Ingraham

Tenth, Pace, $3,200

1. Luigi, W. Campbell

2. Fifty Spender, D. Deslandes

3. Skyway Dante, Mm. Athearn

4. Windsong Gorgeous, E. Davis Jr.

5. Expert Hanover, N. Graffam

6. Sandy Barbielegacy, L. Gasbarro III

7. Conkers Conquest, D. Ingraham

8. Tom and Stan, H. Campbell