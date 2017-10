Local weekend scores, results for golf, auto racing

Golf

MSGA

At Riverside GC

GROSS FLIGHT 1: Peter Wright 71/69, Ricky Jones 71/71, Chris Deroche 72/69, Chris Nappi 72/70, Joe Hamilton 72/70, Keith Lefebvre 72/68, Mike O’Brien 72/71, Tim Desmarais 72/68, NET 1: Jim McKay 71/65, Philip Bridges 72/66, Jamie Donaldson 74/67, Mike Walp 72/67, Ryan Lapierre 72/67, GROSS 2: Ron Looman 75/63, Andy Cloutier 78/67, Mike Nappi 78/66, David Verrier 79/68, NET 2: Michael Zak 79/62, David Tabone 79/63, Eric Strubbe 84/64, Craig Geaumont 86/66, Darren Nelson 82/66, Dave Collinsworth 83/66, Ray Ross 80/66, GROSS SENIOR 1: Chris Hayward 70/64, Alan Bouchard 76/74, Bill Donovan 76/68, Craig Lapierre 76/69, Gary Manoogian 76/73, Tom Greer 76/69, NET 1: Joseph Collins 74/66, Zibby Puleio 74/66, Beau Mears 81/67, Jim Macklin 76/67, GROSS SENIOR 2: Mike Napolitano Sr 79/60, Tom Plante 80/65, Jim Chapman 81/64, Greg McCormack 83/68, Tom Donovan 83/68, NET 2: Bill Adamson 81/62,

Tony Trask 91/63, Harry Hall 84/65, Wade Trudel 90/65, TEAM GROSS: Chris Nappi, Jim McKay, Chris Bailey, Tim Desmarais, 62/57; Philip Bridges, Chris Hayward, Terry MacMillan, 62/57; Mark Curtis, Jim Quinn, Joseph Collins, Thomas Bean, 63/59; NET: Frank Smith, Barry Bernard, Ron Looman, Steve Pesce, 68/55; Kelly Boynton, Craig Geaumont, Mike Singleton, David Verrier, 68/55; Zibby Puleio, Keith Lefebvre, Jack Leclair, Tom Plante, 67/56; Eric Hoy, Dick McLain, Gary Sturtevant, Jeff Corson, 66/56; Paul Connolly, Wade Trudel, Bill Adamson, Tony Trask, 71/56; FRIDAY SKINS: Net 2 Mark Curtis 2, Net 7 John Hart 2, Net 8 Rick Zemla 2, Net 10 Tony Trask 2, Gross 12 Tim Mariano 3, Gross 13 Zibby Puleio 2, Net 14 Bill Adamson 2, Gross 17 Joseph Collins 2, SATURDAY SKINS: Net 1 Bruce Pelletier 3, Gross 8 Tony Cyr 2, Net 15 Bob Gray 2, FRIDAY PINS: No. 3 Scott Gillespie 8-9, No. 6 Dave Tabone 6-4, No. 13 Zibby Puleio 12-2, No. 13 Mark Curtis 12-2, SATURDAY PINS: No. 3 John Doe 15-11, No. 6 John Doe 6-7, No. 13 John Doe 6-6

LOCAL

At Pine Hill GC

Men’s League — Bob Denner, Jason Brooks, Will Eisworth, Jon Hutchins 59, Ken Hanscom, Chris Brochu, Zach Brochu, Wayne Hallett 59, Tim Brochu, Dan Pierce, Shawn Sutherland, Bill Cross 60, Roger White, Kolby Brooks, Jim Nadeau, Scott Sutherland 61, Adam Freeman, Pat Doody, Craig Carson, Bobby Scovil 63, Rick Wilson, Mike LaChance, Tyler Brooks, Tim Daniels 63, Larry Freeman, John Kotredes, Bob Simmons, Anthony Moore 64, Larry Brooks, Joe Cyr, Dave Dumont, Craig Wooster 65, Adam Doody, Stephen Williams, Jenny Pierce, Brandon Scovil 66, pins: No.7 Bob Denner 8-5, No.9 Chris Brochu 15-1, No.16 Jim Nadeau 24-3, No. 18 Dave Dumont 19-4; Poker Golf — 1. Brian Hurd, Brad Hurd, Jason Bennett, Buzz Simpson Jack high flush; pins: No. 7 Brian Hurd 30, No. 9 Brad Hurd 10-10

At Hermon Meadow GC

Rawcliffe Open — 1. (MC) Al Porter, John Trott, Jim McInnis, Rick Boody 58, 2. Joel McCluskey, Byron Dunbar, Jamie Leavitt, Marty Kelly 58, 3. Brad Holmes, Bruce Ireland, David Robinson, Alden Brown 59, 4. Mark Pierce, Josh Giles, Nick Gonzales, Luke Hersey 60, Pins: No. 3 Rick Boody 7-1, No. 16 Jim McInnis 6-4, Long Drive: white tee , Richard Mudd, Gold tee, Mark Pierce, Putting Contest winner: Jeff Rawcliffe

Ladies Stableford — 1. BJ Porter +10. 2. (tie) Angie McCluskey, Nancy Hart +5. 4. (MC) Marlene Vigor +3. 5. (MC) Peg Buchanan +3. Pins: No. 3 Lois Adams 13-5, No. 12 Karen Feeney 15-1, No. 16 Peg Buchanan 11-11.

At Rockland GC

Irish Open — Flight 1 gross: James Anderson-Jamie Bouton 74; net: Rob Spaine-Tom Griffith 62; Flight 2 gross: Jamie Chiles-Chris Radley 71; net: Richard Moscowitz-Hank Read 53.5; Ladies Flight gross: Tammy King-Jen Mazurek 84; net: Becky Gamage-Madolin Fogarty 62.5; Mixed Flight gross: Kevin Labree-Kathleen Labree 81; net: John Frye-Cheryl Frye 56.5; pins: No. 5, men, Bob Sommers 5-5; women, Madolin Fogarty 18-4; No. 10, men, Jamie Chilles 2-4; women, Kathleen Labree 34-7; No. 18, men, Reade Brower 2-0; women, Madolin Fogarty 21-10; chipping contest: Rob Splaine-Victor Goldsmith; putting contest: Lucas Brower

At Bucksport GC

Golftoberfest — Buzz Simpson-Jason Bennett-Jon Goss-Steve Kneeland 56, Jason Mann-Garth Pomeroy-Kenny Cox-Kevin Potter 57, Eric Pooler-Nick Pooler-Bob Tapley 66, Rich Vancil-Ryan Kohl-Trevor Barker-Aaron Buzzell

67, Larry Hall-Phil Willette-Scott Lally-Peter Stewart 69, John Bakeman-Mike McAllian-Jason Tweedie-Keith Moore 71; Pins: No. 3 Aaron Buzzell 20-2, No. 6 Steve Kneeland 14-10, No. 12 Kevin Potter 25-0

Auto Racing

SPEEDWAY 95

Saturday’s Results

Dysart’s Late Models (40 laps): 1. Kris Matchett, Skowhegan, 2. Bunk Parritt, Steuben, 3. Andy Saunders, Ellsworth, 4. Asa Jones, Sullivan, 5. Brenton Parritt. Steuben-2017 point champion; Casella Recycling Street Stocks: 1. Joe Legere Milford, 2. Jordan Pearson, Corinth-2017 champion, 3. Kyle Robinson, Clinton, 4. Keith Ogden, Holden, 5. Kris Watson, Kenduskeag; Casella Waste Systems Sport-Four: 1. Isaac Rollins-2017 champion, 2. Donny Silva, Hudson, 3. Cody Farnsworth, Orono, 4. Lewis Batchelder, Dixmont, 5. James Goodman, Hampden; Caged Runners: 1. Zach Audet, Norridgewock, 2. Durban Davis, Hermon, 3. Mark Sawyer, Newburgh, 4. Adam Armitage, Hermon,5. Nick Huff, Orrington-2017 champion; Cap’s Tavern Modified Enduro: 1. Keith Drost, Stetson, 2. Andrew Crosby, Hermon, 3. Joshua Merrill, Corinth, 4. Jordan Kimball, Holden, 5. Scott Bonney, Stetson; Kenny-U-Pull Roadrunners: 1. Matt Kimball, Cornville, 2. Robert Caruso, Kenduskeag, 3. Ben Jenkins, Clifton. 4. David Carlow, Orono. 5. Alvin McNevin, Holden

WISCASSET RACEWAY

Saturday’s Results

(Top 5 per class) Strictly Shootout: 1. Kyle Hewins, Leeds, 2. Jonathon Emerson, Sabattus, 3. Zach Emerson, Sabattus, 4. Zach Nicholson, Ossipee, 5. Kurt Hewins, Leeds; Napa Modifieds: 1. Mark Lucas, Harpswell, 2. Allan Moeller, Dresden, 3. Adam Chadbourne, Woolwich, Nick Reno, West Bath, 5. Ryan Chadwick, Wiscasset; Outlaw Minis: 1. Jimmy Childs, Leeds, 2. Matt Glidden, Chelsea, 3. Brent Roy, Vassalboro, 4. Rob Greenleaf, Bath, 5. Scott Trask, Richmond; Late Model Sportsman: 1. Brandon Bailey, Woolwich, 2. Josh St. Clair, Liberty, 3. Frank Moulton, Clinton, 4. Chris Thorne, Sidney, 5. Ryan St. Clair, Liberty

WINTERPORT DRAGWAY

Sunday’s results

Super Pro/ Pro Final: 1. Bob Cousins, Brewer, 2. Russell Calder, Campobello, NB; Super Pro Eliminator: 1.Bob Cousins, Brewer, 2. Mike Bradford, Lamoine, Semifinalist, Justin Reynolds, Albion, Pro Eliminator: 1.Russell Calder, Campobello NB, 2. Tim Wilcox, Easton, Semifinalist, Brian Curtis, Solon, Bikes /Sleds : 1., Paul Keaten, Athens, 2., Dennis Greene Clinton, Semifinalist, Jim Marston, Fairfield; Street Eliminator: 1. Tim Wilcox, Easton , 2., Stephanie Bradford, Lamoine, Semifinalist, Jim Marston; Jr. Dragster: 1.,Haylee Clough, Thomaston, 2., Kerrigan Shorey, Lamoine