Cumberland Fair harness racing results, starters

Harness racing

Cumberland Fair

Wednesday’s Results

First, Trot, $10,322

3. Knella Bella, Ma. Athearn 7.60-5.80-3.40

1. Pembroke Conifer, H. Campbell 4.80-4.20

4. Noble One, I. Davies 3.00

T—2:02.4; Qu. 1-3, $13.00; Ex. 3-1, $23.00; Tri. 3-1-4, $26.00

Second, Pace, $3,400

1. Luv A Lot Hanover, W. Campbell 3.80-3.40-3.40

5. Geisha Girl N, G. Mosher 4.60-4.60

3. Lady Spartacus, S. Thayer

T—1:57.1; Qu. 1-5, $2.40; Ex. 1-5, $4.40; Tri. 1-5-3, $25.80; DD 3-1, $14.60

Third, Trot, $2,800

1. Cantabmyway, R. Estes 12.60-16.40-2.80

6. CC’s Dusty, W. Watson 6.20

4. Moon Dance, D. Deslandes 3.00

T—2:02.4; Qu. 1-A, $3.00; 2-A, $17.20; Ex. 1-2, $223.40; Tri. 1-2-6, $603.80

Fourth, Pace, $2,800

2. Boots N Bourbon, E. Davis Jr. 3.00-2.20

1. Dojea Ballcap, W. Campbell 2.20

3. Vicky Killean, D. Ingraham

T—1:58.4; Qu. 1-2, $2.20; Ex. 2-1, $4.40

Fifth, Trot, $10,981

1. Happy Hooligan, N. Graffam 7.80-4.40-3.40

5. Pembroke Morgan, H. Campbell 6.20-7.60

4. Fenway Frankie, E. Davis Jr. 5.20

T—2:01.1; Qu. 1-5, $8.40; Ex. 1-5, $14.80; Tri. 1-5-4, $38.40

Sixth, Pace, $2,500

2. Baywood Shadow, E. Davis Jr. 5.00-3.00-2.60

3. Youragambler’sson, Mm. Athearn 2.80-2.20

6. Red Star Tyson, D. Deslandes 2.60

T—2:00.3; Qu. 2-3, $10.00; Ex. 2-3, $22.60; Tri. 2-3-6, $48.80; DD 1-2, $49.00

Seventh, Pace, $3,000

2. Daughtry Hanover, H. Campbell 12.80-4.00-2.40

1. Skippy, E. Davis Jr. 8.20-8.20

5. City of the Year, M. Downey 2.80

T—1:58.2; Qu. 1-2, $18.00; Ex. 2-1, $79.40; Tri. 2-1-5, $174.20

Eighth, Pace, $3,400

2. Tricia Star, W. Campbell 3.60-2.60-2.60

5. McHeartbreaker, S. Thayer 5.80-3.40

1. Nuclearccino, H. Campbell 2.40

T—1:58.3; Qu. 2-5, $10.00; Ex. 2-5, $75.40; Tri. 2-5-1, $38.40

Ninth, Pace, $4,500

1. Real Special, W. Campbell 6.20-2.20-4.20

5. Escape The News, R. Cushing 2.20

4. Ohm Like Clockwork, D. Deslandes 21.60

T—1:57.1; Qu. 1-5, $3.60; Ex. 1-5, $58.60; Tri. 1-5-4, $148.00

Tenth, Pace, $2,200

3. JJF’s Miss Carolyn, E. Davis Jr. 5.00-4.00-6.20

1. Magical Alex, M. Stevenson 6.60-3.00

4. Head First, E. Davis 4.00

T—2:00.1; Qu. 1-3, $50.20; Ex. 3-1, $85.20; Tri. 3-1-4, $585.20; DD 1-3, $14.80; Total Handle: $15,785

Thursday’s Starters, 1:30 p.m.

First, Pace, $2,500

1. Boy Crazy, E. Davis

2. Allstar Gal, G. Mosher

3. I’m Saving Myself, S. Thayer

4. Kimmie Cam, H. Campbell

5. Thaacaretheeso, W. Campbell

6. Algebra, Md. Cushing

Second, Pace, $2,700

1. Imprudent Speed, G. Mosher

2. Four Starz Speed, W. Campbell

3. Buckeye Baddler, S. Thayer

4. The Doodah Man, D. Ingraham

5. Dragon Seelster, Md. Cushing

6. Tattle Tell Teen, H. Campbell

Third, Pace, $2,800

1. Beach Director, D. Ingraham

2. Cherokee Dancer, I. Mauran

3. Daydreamer Jo, D. Deslandes

4. Armed Robbery, S. Taggart

5. Western Snow, Mm. Athearn

6. Emma’s Fairytale, R. Cloutier Jr.

7. Dand D DBTS Law, W. Campbell

Fourth, Pace, $3,300

1. Belly Dancer, G. Mosher

2. Wild Lady Luck, Md. Cushing

3. Carrie Ann, S. Thayer

4. Cruisin Northwest, W. Campbell

5. Shea Writes Right, D. Deslandes

6. Double Joy, E. Davis Jr.

Fifth, Trot, $3,200

1. Aiime Hanover, E. Davis Jr.

2. Coppers Angel, I. Mauran

3. O’Wow, K. Switzer

4. Hooray For Nicky, D. Ingraham

5. Explosive Ripple, H. Campbell

6. Dagget, Mm. Athearn

7. Massive Lightning, N. Graffam

Sixth, Pace, $2,800

1. Ramblin Art, H. Campbell

2. Race Me Cocoa, W. Campbell

3. Artrianna, E. Davis Jr.

4. Bin There Said So, S. Thayer

5. Bettor Get Tipsy, Mm. Athearn

6. Pictonian Spartan, G. Mosher

Seventh, Pace, $4,200

1. Intrepid Hall, D. Deslandes

2. Three New Dawns, A. Chadbourne

3. Rule The Air, H. Campbell

4. Hedges Lane, W. Campbell

5. Corky Baran, D. Ingraham

6. Roddy’s Nor’easter, G. Mosher

Eighth, Pace, $2,800

1. Malek Hanover, E. Davis Jr.

2. Native Lightning, J. Bertolini

3. Mr Nice Guy, K. Ireland

4. King of Delight, Mm. Athearn

5. Only Way I Know, D. Ingraham

6. Lucky Mac, S. Thayer

7. Rambling Jet, W. Campbell

8. Sam Lucky, E. Davis