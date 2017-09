Farmington Fair harness racing results, starters

Harness racing

FARMINGTON FAIR

Wednesday’s Results

First, Trot, $4,000

1. Namesmuscle. Ma. Athearn 3.20-2.60

4. Muscana, N. Graffam 3.00

5. Roadshow Vic, Mi. Cushing

T—2:01.1; Qu. 1-4, $8.40; Ex. 1-4, $9.60

Second, Pace, $3,200

1. Noble’s Grand Slam, E. Davis Jr. 4.20-2.20-2.20

4. D J Supreme, G. Mosher 2.40-2.20

5. City of the Year, M. Downey 2.40

T—1:58.4; Qu. 1-4, $7.20; Ex. 1-4, $19.20; Tri. 1-4-5, $54.60; DD 1-1, $6.40

Third, Trot, $10,547

6. Knella Bella, Ma. Athearn 12.60-11.00-2.10

7. Pembroke Conifer, H. Campbell 6.40-2.10

3. Noble One, I. Davies 2.10

5. Breezn, K. Ireland 2.10

T—2:06.3; Qu. 6-7, $16.80; Ex. 6-7, $24.60; Tri. 6-7-3, $40.60; 6-7-5, $95.80

Fourth, Pace, $3,200

3. Forward Bliss, H. Campbell 34.80-5.20-3.20

1. Amazing Quest, W. Campbell 2.50-2.20

2. Allamerican Dice, D. Deslandes 3.20

T—1:58.3; Qu. 1-3, $13.00; Ex. 3-1, $31.40; Tri. 3-1-2, $141.20

Fifth, Trot, $4,000

2. Ugly Stik, R. Cushing 5.00-2.20-2.10

4. Maine Cast, Md. Cushing 2.20-2.10

3. Kegler Hanover, D. Ingraham 2.10

T—2:01; Qu. 2-4, $5.20; Ex. 2-4, $8.40; Tri. 2-4-3, $39.00

Sixth, Pace, $3,200

3. Roman Conqueror N, G. Mosher 4.20-2.80-2.80

4. American Fighter, W. Campbell 3.20-3.00

1. Southwind Inferno, Mm. Athearn 4.40

T—1:58.1; Qu. 3-4, $4.00; Ex. 3-4, $16.80; Tri. 3-4-1, $20.80; DD 2-3, $11.80

Seventh, Pace, $4,000

6. Tenacious One A, R. Cushing 8.20-3.80-2.80

2. Rocknalltheway, W. Campbell 3.80-2.80

4. Waltzacrossthewire, D. Ingraham 3.20

T—1:56.4; Qu. 2-6, $11.80; Ex. 6-2, $27.80; Tri. 6-2-4, $413.40

Eighth, Pace, $4,000

1. Burning N, R. Cushing 5.80-2.40-2.20

4. Real Special, W. Campbell 4.40-4.00

3. Sign To Inverell A, D. Ingraham 3.00

T—1:56.4; Qu. 1-4, $13.20; Ex. 1-4, $36.60; Tri. 1-4-3, $47.00

Ninth, Pace, $2,600

5. Alickyalater, R. Cushing 24.60-9.20

8. Four Starz Louie, W. Campbell 6.80-6.00

1. Dynamic Rayzer, D. Ingraham 6.00

T—2:00.4; Qu. 5-8, $78.00; Ex. 5-8, $128.60; Tri. 5-8-1, $457.80; DD 1-5, $38.40; Total Handle: $15,939

Thursday’s Starters, 2 p.m.

First, Pace, $2,500

1. Woodmere Bigsplash, E. Davis Jr.

2. Desired, H. Campbell

3. Vicky Killean. D. Ingraham

4. Mr Nice Guy, K. Ireland

5. NF Sinfull, G. Mosher

Second, Pace, $2,700

1. Maddie D, G. Mosher

2. Algebra, Md. Cushing

3. Bettor Buns, D. Ingraham

4. A As Glory, D. Deslandes

5. Midnight Mass, H. Campbell

6. Catchajolt, S. Thayer

7. Steppin Hanover, E. Davis Jr.

Third, Pace, $2,600

1. Emma’s Fairytale, R. Cloutier Jr.

2. Bettor Get Tipsy, Mm. Athearn

3. Bin There Said So, D. Ingraham

4. Ramblin Art, H. Campbell

5. Roderick, Md. Cushing

6. Cherokee Dancer, G. Mosher

7. Royal Flush, R. Abel

Fourth, Pace, $10,557

1. Shes A Lil Naughty, Mm. Athearn

2. Persephonie, D. Ingraham

3. Spoxys Girl, E. Davis Jr.

4. Poocham Princess, G. Mosher

5. Pembroke Perfect, H. Campbell

6. Arabella, Md. Cushing

7. Downeast Foxy Lady, S. Thayer

Fifth, Trot, $2,800

1. Armbro Dune, Md. Cushing

2. Mack’s Gold Band, D. Deslandes

3. Coppers Angel, I. Mauran

4. Morris The Moose, G. Mosher

5. Hooray For Nicky, Mm. Athearn

6. Sin Too Win, H. Campbell

7. Kaja, D. Ingraham

8. Here Comes Ally, E. Davis Jr.

Sixth, Pace, $3,000

1. Color Palette K, Mm. Athearn

2. Best Escape Route, E. Davis Jr.

3. Electricity, D. Ingraham

4. Belly Dancer, G. Mosher

5. Southwest Bliss, H. Campbell

Seventh, Pace, $3,000

1. Somelucksomerock, I. Mauran

2. Mr Bo Diddley, E. Davis Jr.

3. Rock Baby Rock, D. Ingraham

4. Artzuma, Md. Cushing

5. No Worries Mon, S. Thayer

6. Seawind Kerry, G. Mosher

7. She’sallfinn, R. Cushing

8. Toe Tag, H. Campbell

Eighth, Pace, $2,900

1. Surf New York, D. Deslandes

2. Ideal Wizard, C. Cushing

3. Remix, T. Hudson

4. Skippy, G. Mosher

5. Ebandtheboys, S. Thayer

6. Daughtry Hanover, H. Campbell

7. Glow Again, D. Ingraham

8. Klondike Art, I. Mauran

Ninth, Pace, $3,400

1. Card Rustler, R. Cushing

2. Real Bigg, H. Campbell

3. Fox Valley Primo, S. Thayer

4. Wave That Banner, E. Davis Jr.

5. Falcon’s Luke, D. Deslandes

6. Bold Willie, D. Ingraham

7. Priceless Edition, G. Mosher

Tenth, Pace, $2,500

1. Le Gambe, Md. Cushing

2. Cecil’s Express, H. Campbell

3. Paris Beau, S. Thayer

4. Dragon King, J. Bertolini

5. Durable, D. Deslandes

6. Shellys Man, D. Ingraham