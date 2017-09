Windsor Fair’s Monday harness racing results

Harness racing

Windsor Fair

Monday’s results

First, Pace, $3,000

1. Algebra, Md. Cushing 5.80-3.00-2.20

2. Steal My Thunder, W. Campbell 2.60-2.20

4. Desired, D. Ingraham 2.60

T-2:01.2; Qu. 1-2, $6.40; Ex. 1-2, $14.20; Tri. 1-2-4, $49.40

Second, Pace, $2,700

6. Luv A Lot Hanover, W. Campbell 3.20-2.60-2.60

4. Hustleonhome, D. Ingraham 3.60-3.80

3. Western, E. Davis Jr. 3.40

T-1:57.1; Qu. 4-6, $16.80; Ex. 6-4, $18.60; Tri. 6-4-3, $96.40; DD 1-6, $9.60

Third, Trot, $3,000

8. Quantum Lightning, W. Campbell 8.20-5.20-4.40

1. Mary Girl, I. Davies 7.80-7.40

7. Cash Empire, D. Ingraham 4.20

T-2:01.4; Qu. 1-8, $43.80; Ex. 8-1, $62.60; Tri. 8-1-7, $466.20

Fourth, Pace, $3,000

4. Bermuda Bowl, H. Campbell 4.60-3.20-3.60

5. Bin There Said So, D. Ingraham 5.40-3.40

2. Royal Flush, R. Abel 4.80

T-1:58.3; Qu. 4-5, $29.60; Ex. 4-5, $47.60; Tri. 4-5-2, $267.80

Fifth, Pace, $4,500

4. Aint No Mo, H. Campbell 3.40-2.60-2.20

2. Shanghai Warrior, W. Campbell 3.00-2.20

3. Nobles Grand Slam, E. Davis Jr. 2.40

T-1:56.2; Qu. 2-4, $8.60; Ex. 4-2, $22.60; Tri. 4-2-3, $27.80

Sixth, Pace, $2,500

1. Ideal Bid, C. Cushing 2.60-3.20-2.60

7. D J Supreme, H. Campbell 3.40-2.80

3. Fiesty Baran, R. Cushing 5.00

T-1:56.3; Qu. 1-7, $8.20; Ex. 1-7, $9.20; Tri. 1-7-3, $39.60

Seventh, Pace, $3,500

2. Well Lets See, W. Campbell 2.20-2.20-2.20

4. Tweedled Tweedledum, E. Davis Jr. 2.40-2.20

1. Justpeggingtowin, Mm. Athearn 3.00

T-1:54.4; Qu. 2-4, $6.80; Ex. 2-4, $9.20; Tri. 2-4-1, $19.00

Eighth, Pace, $2,700

8. To Much Fun, H. Campbell 7.60-5.40-5.40

1. Wake, N. Graffam 4.00-3.60

6. Tinys Million, W. Campbell 4.60

T-1:57; Qu. 1-8, $41.40; Ex. 8-1, $33.20; Tri. 8-1-6, $319.00

Ninth, Pace, $4,500

2. Kim’s Day, N. Graffam 13.20-3.60-2.10

4. Five Cent Deposit, D. Ingraham 6.40-2.10

1. Kesons Avaia, W. Campbell 2.10

T-1:54.4; Qu. 2-4, $34.60; Ex. 2-4, $124.00; Tri. 2-4-1, $82.20

Tenth, Pace, $3,200

3. Darlington Stripe, D. Ingraham 4.60-3.20-3.20

1. Machmeter, Md. Cushing 3.20-2.80

5. Ella V Horse, N. Graffam 3.80

T-1:54.2; Qu. 1-3, $7.80; Ex. 3-1, $11.60; Tri. 3-1-5, $76.40; DD 2-3, $130.80

Eleventh, Pace, $6,000

5. Chilled Desire A, R. Cushing 3.80-2.60-3.40

3. Western Stepp, W. Campbell 3.20-4.20

1. Powerful Love, E. Davis Jr. 3.20

T-1:53.3; Qu. 3-5, $13.00; Ex. 5-3, $21.40; Tri. 5-3-1, $47.40

Twelfth, Pace, $5,500

6. Vegas Dream, E. Davis Jr. 6.40-3.60-6.60

7. Fear Itself, N. Graffam 10.20-4.20

1. Wishing You Well, R. Cushing 7.80

T-1:55.2; Qu. 6-7, $116.60; Ex. 6-7, $262.80; Tri. 6-7-1, $863.40

Thirteenth, Pace, $12,000

3. J J S Jet, W. Campbell 7.60-3.80-2.20

1. Hickory Icon, E. Davis Jr. 3.20-2.20

2. Shesjustadelight N, R. Cushing 2.10

4. Warrawee Nonsuch, N. Graffam 2.20

T-1:51.2; Qu. 1-3, $11.40; Ex. 3-1, $20.40; Tri. 3-1-2, $18.40; 3-1-4, $81.40

Fourteenth, Pace, $2,500

4. Bettor Angel, D. Ingraham 6.20-2.80-3.60

2. Perfect Raider, H. Campbell 4.80-3.60

3. Boy Crazy, E. Davis 6.40

T-1:57.3; Qu. 2-4, $13.00; Ex. 4-2, $49.00; Tri. 4-2-3, $167.20; DD 3-4, $22.60; Total Handle: $124,434