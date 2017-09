Local agate for golf, auto racing

Golf

HOLE-IN-ONE

Lee Chick

Lee Chick of Bangor Cced the 147-Yard, par 3 14th hole at Penobscot Valley Country Club in Orono on Saturday. Lee used an 8-iron for his first hole-in-one. Witnesses were John Long, Bob Rosenthal, Bucky Owen, Steve Rich, John Simpson, John Doyle, and John McNeal

Local

At PVCC

Twilight League — Front 9: Brandon Allen-Kevin McConnell-David Colter-Keith Doughty-Ryan Lynch 68, Tim Estabrook-Tim Roach-Jeff Manter-Steve Rich-Scott Thomas-John McDonough 68; Back 9: Dale Duplisea-Ed Michaud-Jerry Glidden-Rodney Hanscom-George Sickles-Bill Farthing 68, Abe Chase-Troy Crocker-Sandy Ervin-Lee Chick-Mark Brittelli-Bill Farthing 68; pins: No. 4 Tom Frey 3-1, No. 6 Tim Estabrook 13-5, No. 14 Stan Bagley 15-9, No. 16 Bucky Owen 2-9

At Springbrook GC

Blind Draw — Gross: Dick Therrien-Fred Warner 72; net: Rick Shea-Joe Mertzel 58, Pat Murphy-Rick St. Laurent 60; Skins Gross: No. 4 Rick Shea, No. 5 Dan Parent, No. 13 John Pleau, No. 11 Fred Warner, No. 2 Rick St. Laurent, No. 7 Dick Therrien; Net: No. 4 Rick Shea, No. 9 Rick Shea, No. 5 Dan Parent, No. 15 Dan Parent, No. 17 Aaron Burke, No. 16 Pat Murphy, No. 8 Dave Cowan; Men’s President Cup — 1. Dale Williams, 2. Matt Howard, 3. Scott Bubier, 4. Steve Bodge; Senior Presidents Cup — 1. Rick St. Laurent, 2. Paul Jackson, 3. Dick Therrien, 4. Dale Williams, 5. Jim Murphy; Women’s President’s Cup — 1. Claire Carpentier, 2. Rita Howard, 3. Jean Pratt; Ladies League — Gross: Claire Carpentier-Judy Corkum-Maureen Szutarski 67, Rachel Newman-Earlene Jackson 69, Laurieana Elwell-Holly Cooper 69; net: Deb Murphy-Nancy Sage-Becky Laliberte 53, Jo Albert-Patti Ayotte-Marie Stone 55; pins: No. 2 Earlene Jackson 6-4, No. 8 Linda Mynahan 39-1, No. 13 Jean Pratt 10-4, No. 15 Earlene Jackson 10-7; Long Drives: Rachel Newman, Patti Ayotte, Laurieana Elwell; Ringer Board: 1. Jill Longstaff, 2. Linda Mynahan; Birdie Tree: 1. Deb Murphy, 2. Rachel Newman, 3. Ashley Golden; Chip Ins: 1. Laurieana Elwell, 2. Ashley Golden, 3. Maggie McNeish, 4. Rachel Newman

At Hermon Meadow GC

Sunday Points — 1. Tom Hughes, Al Stuber +9 2. Marty Kelly, Tracy Gran Jr. +7 3. Bruce Ireland, Doug Chambers +3 4. Terry McDonald, Alden Brown +1 5. John May, Tim McCluskey -2; Pins: No.3 Alden Brown 13-0, No. 9 (2nd Shot) Tom Hughes 14-1, No. 12 Doug Chambers 15-2, No.16 Doug Chambers 9-0, High score on losing team: Bruce Ireland +3; Sunday Ladies, Stableford — Jody Lyford +8, Diane Herring +7, Karen Feeney +6, BJ Porter +2; pins: No. 3 Jody Lyford 4-7, No 8 BJ Porter 25-10, No 12 Nancy Hart 2-11, No. 16 Cheryl Paulson 10-9

At Northport GC

Point Quota — Randy Berry, John lloyd-Still, Ken Gordon, Sue Gordon (134) Steve Stanford, Tim Riley, Cecil Eastman, Tom Kent (132); Sweeps Gross: Randy Berry (77), Terry Whitney (78), Paul Jasienowski (78), Larry Quinn (80), Net: John Herzberg (64), Sue Gordon (66), Tom Kent (66), Cecil Eastman (69), John lloyd-Still (69); Pins No. 3 Bob Delio 18-5, No. 9 Peter Doran 4-3, No. 12 Terry Whitney 13-8, No. 18 Paul Jasienowski 14-3

MSGA At Norway CC

GROSS: Dave Whitman 67/63, Heath Cowan 67/61, Mike Brennan 70/65, Dustin Freeman 71/72, Mike Caron 72/72, Dylan Cox 74/68, NET: Ray Ross 77/63, Shawn Gould 73/63, Frank Reynolds 79/64, Jim Caron 73/65, Bill Gates 75/67, Jim Wight Jr 82/67, Shawn McKague 74/67, Tom Cyr 75/67, GROSS SENIOR 1: Brian Chamberlain 72/63, Jim Macklin 73/65, Gary Manoogian 75/72, Zibby Puleio 75/68,NET 1: Mark Fillmore 75/64, Dick Raymond 78/67, Don Holden 80/67, Rick Simonds 81/67, GROSS SENIOR 2: Tom Blake 82/63, Mike Perreault 85/68, Mike Grace 87/71, Peter Toohey 87/71, Tom Kennison 87/71, NET 2: Harry Hall 83/64, Tom Shupp 90/67, Paul W Grant 89/68, TEAM GROSS: Heath Cowan, Michael Salisbury, Stephen Bodge, Richard Douglass, 61/51; Paul Pelletier, Jim Caron, Mike Caron, Nathan Roop, 62/59; Dustin Freeman, Greg Callahan, Bob Langlois, 62/60; NET: Tom Blake, Bill Cloutier, Mike Mogan, Phil Barter, 67/54; Bill Gates, Kevin Toohey, Peter

Toohey, Dylan Cox, 64/55; Paul Cloutier,Tom W Cloutier, Steven Andreasen, Barry Bernard, 68/55; Ray Ross, Mike Nappi, Ted Jala, Patrick Perreault, 66/55; FRIDAY SKINS: Net No. 1 Paul L’Heureux 2, Gross No. 7 Dylan Cox 3, No. Pins 9 Mike Napolitano Sr 2, No. Pins 10 Paul W Grant 3, Net No. 12 Wade Trudel 2, Gross No. 16 Bill Donovan 3, Gross No. 17 Shawn McKague 3, SATURDAY SKINS: Gross No. 3 Dempsey Richardson 2, Net No. 5 Tom Blake 2, Net No. 7 -Mark Fillmore 2, Gross No. 9 Bob Langlois 2, Net No. 11 Tom Blake 1, Gross No. 12 Richard Douglass 3, Gross No. 14 Tom Cyr 3, Gross Pins 17 Shawn Gould 3, Gross Pins 18 Mike Nappi 2, Friday Pins: No. 2 -Skip Mierop 4-3, No. 6 Keith Lefebvre 7-0, No. 11 Alan Ouellette 6-9, No. 15 Dick Raymond 5-0, Saturday Pins: No. 2 Shawn Gould 9-4, No. 6 Harry Hall 3-9, No. 11 Greg Callahan 3-7, No. 15 Mike Nappi 3-11

Auto Racing

WISCASSET SPEEDWAY

(Top 5 per class) Outlaw Minis: 1. Brent Roy, Vassalboro; 2. Jake Hendsbee, Whitefield; 3. Rob Greenleaf, Bath; 4. Jimmy Childs, Leeds; 5. Zach Audet, Oakland; Late Model Sportsman (35 laps): 1. Josh St. Clair, Liberty; 2. Chris Thorne, Sidney; 3. Ryan St. Clair, Liberty; 4. Nick Hinkley, Wiscasset; 5. Shane Clark, Winterport; Strictly Street: 1. Cole Watson, Naples; 2. Zach Emerson, Sabattus; 3. Michael Haynes, Livermore Falls; 4. Jonathon Emerson, Sabattus; 5. Bryan Robbins, Montville; Modifided: 1. Nick Reno, West Bath; 2. Mark Lucas, Harpswell; 3. Adam Chadbourne, Wiscasset; 4. Allan Moeller, Dresden; 5. Tom Young, Freeport; Late Model Sportsman (20 laps): 1. Cody Verrill, Richmond; 2. Steve Minott, Windham; 3. Steve Barker, Turner; 4. Shane Kaherl, Jay; 5. Brandon Bailey, Woolwich

SPEEDWAY 95

(Top 5 per class) Dysart’s Late Models: 1. Wayne Parritt, Steuben, 2. Dana Wilbur, Prospect, 3.Andrew McLaughlin, Harrington, 4. Todd Lawrence, Levant, 5. John Kalel II, Orrington; Casella Recycling Street Stocks: 1. D.J. Moody, Prospect, 2. Dean Clements, Brooks, 3. Jeff Alley, Machias, 4. William McCullough, Kenduskeag, 5. Joe Legere, Milford; Casella Waste Systems Sport-4, Judy’s Restaurant Series No. 3: 1. Donny Silva, Hudson, 2. Cody Farnsworth, Orono, 3.Isaac Rollins. Hudson, 4. Lewis Batchelder, Dixmont, 5. Scott St. Peter, Caribou; Caged Roadrunner: 1. Durbon Davis, Hermon, 2.Adam Armitage, Hermon, 3. Nick Huff, Orrington, 4. Jason Lancaster, Carmel, 5. Roger Smith, Bangor; Coca-Cola Sportsman/Outlaw: 1. Steve Kimball, Holden, 2. Jeff Overlock Jr. Hermon, 3. John Roach (town unknown), 4. Mike Overlock, Franklin, 5. Henry Boudreau, Winterport

WINTERPORT DRAGWAY

Super Pro/ Pro Final: 1.Russell Calder, Welshpool NB, 2. Alan Elliot, Dixfield; Super Pro Eliminator: 1. Alan Elliot, Dixfield, 2. Willy Larrabee, Stockton Springs, Semifinalist, Richard Condon, Chelsea; Pro Eliminator: 1. Russell Calder, Welshpool NB, 2. Rick Jordan, Ellsworth, Semifinalist, Jim Collins, Waterville, Brock Wakefield, Unity; Bikes/Sleds: 1. Alex O’Conner, Biddeford, 2.,Dennis Greene, Clinton, Semifinalist, Jim Marston, Fairfield

Street Eliminator: 1. Tony Collins, Waterville, 2., Donnie Perkins, Blue Hill, Semifinalist, Bill Dammier, Deer Isle, Semifinalist, Whitney Thomas, Hermon; Jr. Dragster: 1.Jaylee Soucy, Monmouth, 2., Kerrigan Shorey, Lamoine, Semifinalist, Jensen Green, Berwick; Bracket Bash: 1. Joe Cooper, Auburn, 2., Brock Wakefield, Unity, Semifinalist, Phil French, Orland, Semifinalist, Alex O’Conner, Biddeford; Junior Dragster: 1.Emmitt Gardner, Edmunds, 2., Jensen Green, Berwick, Semifinalist, Mandy Leeman, Pennfield NB, Semifinalist, Jaxyn Fitzpatrick, Houlton

Volleyball

COLLEGE

At Gorham

St. Joseph’s def. Maine Maritime 25-20, 14-25, 19-25, 25-21, 15-9; U-New England def. St. Joseph’s 25-20, 16-25, 25-21, 25-19; Southern Maine def. Maine Maritime 30-28, 23-25, 25-21, 25-20; Southern Maine def. U-New England 25-10, 25-22, 25-9

At Bangor

Husson def. UMaine-Machias 25-12, 25-18, 25-7; Husson def. College of St. Joseph 25-11, 25-11, 25-11; Husson def. UM-Machias 25-21, 25-21, 25-22; Husson def. Unity 25-17, 25-21, 25-23

Maine Maritime Acad. (1-0) def. U. of New England (0-1) 22-25, 25-18, 13-25, 25-18, 15-11

MMA: Alexa Cacacie 15 kills, four digs, four blocks; Jessica D’Auria 10 kills, four digs, two aces; Sydney Adams 32 assists, 11 digs, three kills, two blocks, one ace; Maria Perez 20 digs, five aces, three assists; Melissa Spaulding 10 digs, two aces, one kill.

UNE: Paige Simoneau 15 kills, two blocks, one ace; Kristen Falcinelli 16 assists, 10 digs; Katie Marsh 10 digs

HIGH SCHOOL

At East Sullivan

Bucksport (1-0) def. Sumner (0-1) 25-11, 25-21, 25-10

Bucksport: Caitlyn Emery 22 aces, 1 kill; Brooke Mengo 5 aces, 1 kill, 1 assist, 1 dig; Kate Saunders 7 aces, 1 dig; Megan Barrie 3 aces, 4 kills, 1 block; Sumner: Andrea Knapp 3 kills, 1 ace, 1 dig; Blue Howard 3 kills, 1 ace; Presley Wilkinson 2 kills