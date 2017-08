Union Fair, Scarborough harness racing results

Harness racing

Union Fair

Thursday’s Results

First, Trot, $10,003

4. King Cast, Ma. Athearn 3.20-2.60-2.20

2. Happy Hooligan, W. Campbell 3.80-2.60

5. Prydwen, I. Davies 2.60

T-2:00.3; Qu. 2-4, $8.00; Ex. 4-2, $11.20; Tri. 4-2-5, $17.80

Second, Pace, $3,000

5. Medoland Bobcat, G. Mosher 4.00-2.20-2.10

1. Happy Surprise, M. Sowers 2.40-2.20

4. Rambling Jet, H. Campbell 2.40

T-1:57.4; Qu. 1-5, $3.80; Ex. 5-1, $7.60; Tri. 5-1-4, $23.80; DD 4-5, $5.60

Third, Trot, $10,322

3. Knella Bella, Ma. Athearn 9.20-6.00-4.40

6. Noble One, I. Davies 2.80-4.40

4. Katahdin Hally, S. MacKenzie 5.80

T-2:04.1; Qu. 3-6, $6.00; Ex. 3-6, $8.40; Tri. 3-6-4, $88.20

Fourth, Pace, $3,000

6. Pembroke Art, H. Campbell 4.20-3.60-2.20

2. Emma’s Fairytale, R. Cloutier Jr. 7.40-3.80

3. Race Me Android, M. Sowers 2.40

T-2:01.4; Qu. 2-6, $120.80; Ex. 6-2, $21.80; Tri. 6-2-3, $53.00

Fifth, Trot, $10,003

2. Fox Cast, G. Mosher 4.60-2.20-2.40

5. Lets Get It All, R. Cushing 2.40-2.80

4. Pembroke Morgan, H. Campbell 2.40

T-2:01; Qu. 2-5, $4.20; Ex. 2-5, $4.20; Tri. 2-5-4, $14.40; DD 6-2, $8.20

Sixth, Trot, $2,800

4. Royal Hawaii, R. Cushing 3.20-2.40

5. Im A King, P. Battis 3.20

2. Explosive Ripple, H. Campbell

T-2:01.2; Qu. 4-5, $3.60; Ex. 4-5, $4.80

Seventh, Pace, $3,200

3. Wishing You Well, G. Mosher 3.20-2.60-2.20

1. Three New Dawns NTS

6. Southwind Rex, H. Campbell 17.40-3.00

5. Made of Iron, M. Sowers 2.40

T-1:57.4; Qu. 1-3, $64.00; Ex. 3-1, $100.60; Tri. 3-1-6, $158.60

Eighth, Pace, $3,000

2. Kimmie Cam, H. Campbell 9.60-2.60-2.10

5. Air Force Grad, C. Cushing 2.80-2.10

1. Courageous, R. Cushing 2.20

T-1:59.4; Qu. 2-5, $6.60; Ex. 2-5, $30.20; Tri. 2-5-1, $52.00; DD 3-2, $13.00; Total Handle:- $11,118

Scarborough Downs

Thursday’s Results

FIRST $3,000 Pace 1:57.4

1-Expert Hanover (Da Deslandes) 7.60 3.00 2.10

2-Amazing Quest (Da Ingraham) 2.60 2.10

4-P H Powerplay (Mi Cushing) 2.60

Ex. (1-2) $14.20; Tri. (1-2-4) $33.80

SECOND $3,300 Pace 1:56.4

8-Camtizzy (Wi Campbell) 4.20 4.00 4.60

4-Fifty Spender (Jo Mosher) 2.10 5.00

3-Panbien (Da Ingraham) 9.00

Ex. (8-4) $10.60; Tri. (8-4-3) $40.40; 10 Cent Superfecta (8-4-3-1) $7.70; DD (1-8) $21.00

THIRD $3,800 Trot 1:59.0

3-Tango Pirate (Da Deslandes) 6.20 2.60 2.80

6-Victory Tax (Wi Campbell) 2.10 2.10

1-Saint Patty’s Doll (Da Ingraham) 3.20

Ex. (3-6) $7.00; Tri. (3-6-1) $25.80

FOURTH $3,200 Pace 1:59.1

3-She’sallfinn (Wi Campbell) 2.40 2.10 2.20

5-Vermilion Bird (Sh Taggart) 3.20 2.60

4-Royal Flush (Ry Abel) 3.60

Ex. (3-5) $4.60; Tri. (3-5-4) $17.20

FIFTH $3,200 Trot 2:02.3

2-Ellabunda (Wi Campbell) 2.80 3.00 2.60

4-Fort Bragg (Da Ingraham) 4.00 3.40

3-Kaja (Do Smith) 4.20

Ex. (2-4) $6.80; Tri. (2-4-3) $45.20; Mid Double (3-2) $3.80; Pick 3 (3-3-2) $39.40

SIXTH $3,500 Pace 1:58.1

1-Thewaylifeshouldbe (Da Ingraham) 13.00 8.20 2.40

5-Its A Go (Mi Cushing) 3.00 2.10

3-Falcon’s Luke (Wi Campbell) 2.10

Ex. (1-5) $61.20; Tri. (1-5-3) $39.00

SEVENTH $3,200 Pace 1:58.0

7-Excel Nine (Wi Campbell) 5.00 3.00 2.40

6-Somelucksomerock (Ir Mauran) 3.20 2.60

1-Tylers Rendevous (Da Deslandes) 3.80

Ex. (7-6) $97.00; Tri. (7-6-1) $96.20

EIGHTH $3,300 Pace 1:57.0

1-Go West Lucky Cam (Mi Cushing) 7.80 9.00 4.00

6-Personnel Space (Er Davis) 39.20 5.00

7-A Ok Hanover (Sh Taggart) 5.00

Ex. (1-6) $46.80; Tri. (1-6-7) $264.80’ 10 Cent Superfecta (1-6-7-3) $18.84; Late Double (7-1) $69.40; Pick 3 (1-7-1) $14.80; Total Handle: $32,619