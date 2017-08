Local golf results

Golf

At Pine Hill GC

Senior Stableford — 1. Phil Newbury, Peter Beatham, Dave Barber, Jenny Williams +10 2. Dickie Reed, Wayne Harriman, Pumpkin Beatham, Duane Hanson +3 3. Joe Meehan, Sandy Meehan, Dick Crawford, Butch Foss +2 4. Don Rowe, Don Goodness, Jim Hancock, Doug Higgins +1 5. Ralph Holyoke, Greg Smith, Ed. St. Heart, Dawn England -14; Pins: No. 7 Sandy Meehan 5-3, No.9 Dick Crawford 17-7, No.16 Ralph Holyoke 14-1; Poker Golf: 1. Brian Hurd, Larry Boynton, Ernie Woodward, Greg Smith pair of aces, 2.Scott Lally, Tom Hanscom, Darren Hanscom pair of 2’s Pins: No. 7 Larry Boynton 5-7, No.9 Tom Hanscom 31-5

At Rockland GC

Stan’s Gang — Front 9: Chandler Woodman, Rick Knight, Ernie Benner, Joe Adams -15; Back 9: Chandler Woodman, Rick Knight, Ernie Benner, Joe Adams -13, Steve Little, John Spear, John Black, Bob Cremonni -13; Total: Chandler Woodman, Rick Knight, Ernie Benner, Joe Adams -28

At Kebo Valley

Gangbuster Friday — Skins, Gross: No. 3 Eric Morris, No. 4 Kent Salfi, No. 5 Eric Morris, No. 16 Josh Selton; Net: No. 12 Jeff Wooster, No. 17 Jeff Wooster; Pins: No. 4 Kent Salfi 1-6, No. 9 Steve Shelton 28-7, No. 15 Eric Morris 14-7; 2-Man Blind Draw: 1. Josh Shelton-Mike Modeen 62 pts., 2. Greg Murray-Chris Coston 61 pts.