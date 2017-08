Local results for golf, auto racing

Today’s games

HIGH SCHOOL

Boys Soccer

Easton at Madawaska, 6 p.m.

Wisdom at Washburn, 4 p.m.

Girls Soccer

Easton at Madawaska, 4 p.m.

Wisdom at Washburn, 4 p.m.

Golf

LOCAL

At Kebo Valley

Ladies League — Gross, Inner Nine: 1. Jon Nicholson, Cathy Nicholson, Kyle Nicholson, Donna Brignull 31, 2. Wyman Tapley, Robin Sue Tapley, Mike Harkins, Sherry Harkins 32; Net: 1. Skip Basso, Tricia Gray, David Closson, Dawn Closson 30.5, 2. Dennis Shubert, Jane Shubert, Bill Hersey, Sue Hersey 30.5; Outer Nine, Gross: 1. Heather Lewis, Troy Lewis, Betsy Corrigan, Bill Klaver 32, 2. Debbie Mitchell-Dow, Richard Dow, Cornell Knight, Kay Rand 36; Net: 1. Janet McEachern, Les McEachern, Guy Dunbar, Paula Dunbar 31, 2. Emily Lewis, BJ Hodgkins, Jessica Dow 32; pins: No. 4 Skip Basso 9-8, No. 6 Linda Thayer 21-8, No. 9 Dot Hartson 2-9, No. 15 Cathy Nicholson 29-6; Closest to line: No. 12 Paula Dunbar 1-2, No. 17 David Closson 3-7; Kebo Boys — Net Skins: No. 3 Ty Smith, No. 6 Doug Lackey, No. 9 Tom Burton, No. 11 Chuck Starr, No. 12 Ty Smith, No. 18 Tim Vanderploeg; Men’s Group, Variable Best Ball — 1.Bill Harding, Stan Boynton, Bernie Stevenson, Doug Lee 67, 2. Mike James, Dick Collier, Fred Cook 68; Net Skins: No. 2 Tom Cahill, No. 4 Mike James, No. 5 Dean Bryer, No. 9 Bernie Stevenson, No. 10 Dean Bryer, No. 14 Jim McFarland, No. 16 Skip Basso; Thursday Twilight, Sweeps — 1. Kyle Richardson +6 2. Tom Cahill +5 3. Jim Barkhouse, Duane Bartlett +4 5. Dave Corrigan, Scott Richardson +3 7. Corey Dyer, Mark Wanner, Jeff Young +2; Pins: No. 6 George Merrill 11-8, No. 9 Kyle Richardson 3-11

At Northport GC

Scotch Foursome — Gross: Preston Ward, Julia Ward (35); Net: John Dimier, Dana Dimier (29), Slim Peaslee, Barb Peaslee (30), Peter Mahoney, Val Hansen (30), Frank Field, Jean Brown (31), Jim Boulier, Brenda Boulier (31), Phil Bowen, Joan Bowen (31), Cecil Eastman, Loretta Eastman (31), Lee Woodward, Phyllis Gaul (31)

At Rocky Knoll CC

Ladies League — Vicki Clark, Barbara Bryant, Wanda Crowell, Jeannette LaPlante 37, Joyce Stevenson, Tina Clark, Sonja Faulkingham, Laura Wheeler 38, Jill Russell, Bonnie Robertson, Barbara Joy, Ellen Libby 38, Shellie Drillen, Pat Lefebvre, Jackie Barker, Charlotte Dunifer 38.

At Pine Hill GC

Men’s League — Craig Carson, Jon Hutchins, Shawn Sutherland 28, Aaron Ireland, Joe Cyr, Ryan Hanscom 29, Dylan Bunker, Mike LaChance, Brandon Scovil 30, Stephen Williams, Ken Hanscom, Jared Jacobs 31, Chris Brochu, Pat Doody, Tyler Davis 31, Larry Ellis, Tony Pinette, Adam Freeman 33, Adam Doody, Tim Brochu, Justin Hatch 32, Dave Dumont, John Arnold, Jim Nadeau 33, Larry Freeman, Kolby Brooks, Bob Denner 33, Bobby Scovil, Dana Wardwell, Zach Brochu 34, Bill Cross, Tim Bunker, Larry Brooks 35, Will Eisworth, George Hayes, Tim Daniels 36, Bob Simmons, Alan Higgins, Roger White 39 Pins: No. 7 Mike LaChance 4-11, No. 9 George Hayes 11-0

At Hermon Meadow GC

Thursday Stableford — Bruce Ireland, Marty Drew +6, Ed Baum, John Olesniewicz +6, Al Stuber, Jim Bohm +5, Bruce Ellis, Ken Hodgdon +5, Greg Black, Roy Engstrom +4, Joe Rodrigue, Greg Shorey +3, Gary Stewart, George Cyr +3, Pins: No. 3 Gary Stewart 1-9, No. 16 Aaron Newcomb 10-9, Skins: No. 4 Kent Johnson, No. 5 Paul Forsing, No. 6 Steve Tinto, No. 8 John Olesniewicz, No. 14 Lou Rosebush, No. 17 Al Stuber

At Rockland GC

Ladies Association — Net: Bobbie Andrus-Kate Hewlett-Martha Bouchard 57; pins: No. 10 Kathy Sprowl 33-0, No. 18 Martha Bouchard 20-9

At Lucerne GC

Senior Scramble — Ed Lachance, Bob Tweedie, Hank Hosking, Jim Awalt (-6); David Gubler, Paul Bowden, Mac Cassell, Bob Francis (-5); Buck McKenney, Scott MacArthur, Martin Bernard, Barry Harris (-5); Rich Skorski, Jim Bonzey, Rich St. Pierre, Ken Bayless (-5); Dale Anthony, Ralph Alley, Ben Sawyer, Paul Gallant (-4); Carl Williams, Bill Ferris, Lloyd Deans, Alan Gray (-4); Ron Allen, Russ Black, Richard Baker, Bruce MacGregor (-4); Bob Carter, Doug Deans, Whitney Lavene, Phil Carroll (-4); Bruce Blanchard, Bill Sparks, Bob Mc Kenney, Russ Bragg (-4); Bill Brooks, Al Cust, Bob Gray, Ken Goldstein (-2); Dave Robertson, Jim Mabry, Don Curtis (-2); Jim Oreskovich, Daryl Briggs, Bob Becker (-1); Pins: No. 2 Bob Francis 8-1, No. 6 Paul Bowden 4-1

At Bangor Municipal GC

Maine-Iacs Scramble — Al Porter, Jim McInnis, Rick Boody, Jamie Leavitt 57; Brody McKenney, Andy Newell, Trevor Hisler, Eric Aguiar 58; Troy Crocker, Kevin McConnell, Mark Hall, Shane Burpee 61; Net: Geoff Johnson, Chris McCue, Jake Knight, Brian Perry 48; Dan Day, Brian Day, Zach Doughty, Brian Kelly 50; Melissa Smith, Kristy Cole, Ian Lee, Mike Cormier 51; Ladies Long Drive: B.J. Porter. Men’s Long Drive: Bryan Day; No. 3 Brian Perry 3-5; No. 6 Colby Robinson 2-2; No. 11 Mike Tozier 19-0; No. 16 Don McCubbin 15-8

At Dexter Municipal GC

Senior Scramble: D Richardson, Ken Gardner, Urban Clukey, 31 Jim Chapman, Don Swan, Joe Keaveney and Ron Moody, Paul Violette, Don Swain, Herb Tenney 32; Two Man Scramble: Gross: Todd Brown and Sandy Bandola 32;Net: Rik Smith, Jim Bob Hartford 27, Randy Moulton, Jason Clukey 30 Trevor Fogarty, Matt Bartlett 33, Dale Wright, Herb Tenney 33, Ricky Rollman, Dave Chase 33, Ken Irvin, Heath St Louis 33, Scott Weaver, Chris Webber 33; Pins: No 13 Andy Bandola 12-0, No 17 Rik Smith 24-8

Auto Racing

SPEEDWAY 95

At Hermon

Wednesday’s Results

Cap’s Tavern Modified Enduros: 1. Scott Hunt Jr. Glenburn, 2. Andrew Crosby, Hermon, 3. Kevin Hartley, Hermon, , 4. Danielle Beale, Hampden, , 5. Paul Higgins, Newburgh; Kenny U-Pull Roadrunners: 1. Robert Caruso, Kenduskeag, 2. Jim Goodman JR., Hampden, 3. Alvin McNevin, Holden, 4. Morgan Shaw, Stetson, 5. Jason Hyde, Glenburn; Stars of Tomorrow: 1. Jordan Kimball, Holden, 2. Joshua Merrill, Corinth, 3. Damon Kimball, Holden, 4. Seth Woodard, Plymouth; Kenny U-Pull Roadrunners Stunt Race: 1. Hunter Higgins, Clifton, 2. Anthony Miles, Winterport