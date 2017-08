Local results for golf, auto racing

Golf

MSGA At Martindale CC

Senior Tour — GROSS, AGE 55-62: Thomas Bean 71/69, Paul Nichols 72/66, Pat LaRoche 73/69, Tom Ellsworth 75/71, Zibby Puleio 75/67, NET: David Littlefield 85/60, Frank Rago 76/63, Bill Holmes 82/64, Jim Chapman 86/67, Mark Boivin 78/67, Mark Hampton 91/67; GROSS 63-68: Ron Brown 70/62, Doug Craib 74/69, Mark Plummer 75/74, Tom Chard 76/71, NET: Mark Fillmore 76/62, Skip Waltz 90/64, Steve Croteau 81/65, Bob Delio 78/66, Doug Prevost 85/66, Vic Gaudreau 83/66, GROSS AGE 69 AND UP: Bill Donovan 70/60, Russ Sweet 72/64, Paul Pelletier 73/68, Darrell Herbert 74/68, Joseph Collins 74/66, Neil Mayo 74/68, NET 69 AND UP: Tom Rowe 87/61, Bob Gould 79/63, Les (Jocko) Emerson 77/63, Dick Raymond 78/65, TEAM GROSS: Paul Pelletier, Ron Brown, Peter Ashton, John Downing, 62/58; Mike Johnson, Peter Davis, Steve O’Donnell, Mark Plummer, 64/56; Jim Quinn, Thomas Bean, Gary Manoogian, Tom Ellsworth, 65/62; NET: Jonathan Fillmore, Mark Fillmore, David Littlefield, Rick Dyer, 66/50; Norm Russell, Steve Mitchell, Terry Landry, Steve Croteau, 67/53; Vic Gaudreau, John Hart, Dick Gammon, Paul L’Heureux, 74/55; Rick Simonds, Bill Donovan, Gary Lamberth, Terry Bagley, 68/55; James Dillon, Richard Campbell, Mike Perreault, Dick Raymond, 69/55; SKINS: Gross No. 1 Mark Fillmore 2, Gross No. 5 Paul Connolly 2, Net No. 12 Jonathan Fillmore 2, Net No. 14 Everett Stewart 2, Net No. 17 Jonathan Fillmore 1, Pins: No. 4 Doug Prevost 4-6, No. 9 Jeff Deblois 1-11, No. 11 Tom Rowe 3-6, No. 17 Jerome Gravel 0-9

LOCAL

At Traditions GC

Ladies League — 1. Susan Payne, Marilyn Hughes, Patty Kelley, 34; 2. Mary Smith, Jean Bridges, Stevie Lord, Robin Ash, 34; 3. Brenda Crosby, Dawn Seavey, Sue Everett, 34; 4. Winnie Coleman, Irene Woodford, Tammy Curtis, 35; 5. Shelley Drillen, Barbara Bristow, Cheryl Pelletier, 35; 6. Nancy Carney, Joan Mansigian, Mary Lee McIntosh, 35; 7. Debbie Dunham, Jane Levie, Lois Adams, Carol Rushton, 36; pin: No. 7 Barbara Bristow 4-11; Fewest Team Putts: Mary Smith, Jean Bridges, Stevie Lord, Robin Ash, 11.

At Hampden CC

Ladies League — Joette Fields, Julie Butler, Pam Anderson, Calista Hannigan 37; Sue Cross, Eleanor Bucklin, Beverly Goldstone, Beth Dunning 42; Sally Hartman, Daphne Sadler, Susan Hall Paula Grindle 42; Donna Nason, Janice Gran, Jane Sturgeon, Geneva Allen 43; Pins: No. 8 3rd shot, team 2, 3-11

At Dexter Municipal GC

Men’s Twilight League: Points: Ryan Wilks +7, Randy Moulton +7, Tom Hall +2 1/2, Matt Bartlett +1 1/2; Pins: No. 13 Rick Sherburne 9-4, No. 17 Steve Sudsbury 7-6

Auto racing

Winterport Dragway

Super Pro/ Pro Final: 1.Brian Curtis, Solon, 2. Bob Cousins, Brewer; Super Pro Eliminator: 1. Bob Cousins, Brewer, 2. Willy Larrabee, Stockton Springs, Semifinalist, Randy Therrien, Unity; Pro Eliminator: 1. Brian Curtis, Solon, 2. Brock Wakefield, Unity, Semifinalist, Cory Webb, Stonington; Bikes /Sleds: 1.Keith Wood, Sabattus, 2. Micah Fenwick, Belmont, Semifinalist, Justin Wood, Sabattus, Semifinalist, Jim Marston, Fairfield; Street Eliminator: 1.Whitney Thomas, Hermon, 2. Bill Dammier, Deer Isle, Semifinalist, Richard Cooper, Sabattus, Semifinalist, Tony Collins, Waterville; Jr. Dragster: 1. Becca Host, 2. Kerrigan Shorey, Lamoine, Semifinalist, Haylee Clough, Thomaston