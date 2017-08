Skowhegan Fair harness racing results, starters

Harness racing

SKOWHEGAN STATE FAIR

Monday’s Results

First, Trot, $10,003

5. King Cast, M. Athearn 3.00-2.20-2.20

2. Fenway Frankie, E. Davis Jr. 2.60-2.20

3. Misterflaggymeadow, G. Mosher 2.80

T-1:59.4; Qu. 2-5, $2.80; Ex. 5-2, $3.40; Tri. 5-2-3, $25.80

Second, Pace, $2,700

1. Steppin Hanover, E. Davis Jr. 13.60-3.80-2.60

2. Midnight Mass, H. Campbell 3.40-2.20

3. Maddie D, G. Mosher 2.40

T-1:58.2; Qu. 1-2, $15.80; Ex. 1-2, $46.20; DD 5-1, $11.00

Third, Pace, $2,500

1. Artsleek, M. Downey 14.60-4.80-3.20

8. Fight To Stay, G. Mosher 5.00-2.60

4. Spitfire Delight, H. Campbell 2.80

T-2:02; Qu. 1-8, $8.40; Ex. 1-8, $9.40; Tri. 1-8-4, $56.40

Fourth, Pace, $2,800

4. Tom and Stan, W. Campbell 5.80-3.80-2.40

1. Daughtry Hanover, H. Campbell 5.60-2.80

2. Terem Up Louie, M. Sowers 3.00

T-1:57.2; Qu. 1-4, $29.60; Ex. 4-1, $15.80; Tri. 4-1-2, $144.40

Fifth, Trot, $10,547

2. Mary June Victory, W. Watson 11.60-2.80-2.20

1. Just Like Linda, W. Campbell 2.60-2.10

3. Noble One, I. Davies 2.10

T-2:04.2; Qu. 1-2, $10.80; Ex. 2-1, $19.80; Tri. 2-1-3, $26.40

Sixth, Pace, $2,800

5. J Patch, W. Campbell 4.00-3.40-2.60

6. Bo Knowns To Win, H. Campbell 2.40-2.20

1. Ideal Bid, C. Cushing 2.40

T-1:56.3; Qu. 5-6, $4.80; Ex. 5-6, $9.20; Tri. 5-6-1, $21.60; DD 2-5, $45.80; 2-4, $5.40

Seventh, Trot, $3,200

6. Maine Muscle, Mi. Cushing 10.60-5.20-3.80

5. Deli-Craze, D. Ingraham 2.60-2.40

4. Main Stage, E. Davis Jr. 3.20

T-2:00.2; Qu. 5-6, $18.00; Ex. 6-5, $39.60; Tri. 6-5-4, $308.40

Eighth, Pace, $2,700

5. Norther Ideal, E. Davis Jr. 5.60-3.00-2.40

6. Only Way I Know, W. Campbell 4.60-2.60

7. Amazing Quest, Mi. Cushing 4.20

T-1:57; Qu. 5-6, 14.00; Ex. 5-6, $15.80; Tri. 5-6-7, $92.00

Ninth, Pace, $3,500

1. No Worries Mon, W. Campbell 7.80-3.40-2.80

3. Seawind Kerry, G. Mosher 4.80-4.00

5. Five Cent Deposit, E. Davis Jr. 4.60

T-1:59.1; Qu. 1-3, $17.20; Ex. 1-3, $25.60; Tri. 1-3-5, $607.40

Tenth, Pace, $2,000

4. Ill Call U Back, D. Ingraham 3.80-2.40-3.00

5. Fishmydoc, W. Campbell 3.00-3.00

2. Just Do It Jesse, S. MacKenzie 2.60

T-1:57.2; Qu. 4-5, $12.80; Ex. 4-5, $18.00; Tri. 4-5-2, $48.00; DD 1-4, $23.60; Total Handle: $20,625

Tuesday’s Starters, 1 p.m.

First, Pace, $2,800

1. Hurrikaneeilishlyn, T. Hudson

2. Cute Hill, H. Campbell

3. Cevina De Chakrika, C. Petrelli

4. Prada Spur, P. Sowers

5. Carnie Am, Mi. Cushing

Second, Pace, $10,328

1. Mic Woodrow, W. Campbell

2. Alittlebithiphop, E. Davis Jr.

3. Silver Chrome, N. Graffam

4. Primos Last Rodeo, D. Ingraham

5. Justcallmedino, M. Athearn

6. Princeoftheforest, K. Switzer

Third, Trot, $2,700

1. Mister Anson, C. Cushing

2. Bella Lisanti, E. Davis Jr.

3. Cash Empire, D. Ingraham

4. Lucy From Hebron, M. Athearn

5. Tattoosngirls, R. Smith

6. Pembroke Prayer, H. Campbell

Fourth, Pace, $3,000

1. Rambling Jet, N. Graffam

2. Roman Conqueror N, G. Mosher

3. Sammy Storm, M. Sowers

4. A OK Hanover, W. Campbell

5. Classy Kyle, M. Athearn

Fifth, Pace, $2,800

1. Thaacaretheeso, M. Sowers

2. Electricity, E. Davis Jr.

3. Casimir Nymph, H. Campbell

4. Perfect Raider, G. Mosher

5. Courageous, D. Ingraham

Sixth, Pace, $3,000

1. Rocky Baby Rock, D. Ingraham

2. Roderick, Mi. Cushing

3. Justpeggingtowin, M. Athearn

4. Bermuda Bowl, W. Campbell

5. Por Que No, E. Davis

6. Bettor Angel, G. Mosher

7. Pembroke Art, H. Campbell

8. Baywood Shadow, E. Davis Jr.

Seventh, Pace, $3,000

1. Sinful Vito, E. Davis

2. Green Olives, E. Davis Jr.

3. Hay You Hellion, H. Campbell

4. Motorino, D. Ingraham

5. Remix, T. Hudson

6. Benjaminbanneker N, Mi. Cushing

Eighth, Pace, $2,300

1. Nikitas Halo, Mi. Cushing

2. Can You Fly, E. Davis Jr.

3. Ghosts and Legends, D. Ingraham

4. Dominic’s Magic, T. Hudson

5. Glow Again, D. Deslandes