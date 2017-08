Wednesday’s golf results

Golf

LOCAL

At Northport GC

Twilight League — Class A Gross: Jesse Johnson (33), Randy Berry (36), Terry Whitney (38); Net: 1. Kevin Nickerson (33), Greg McDaniel (34), Bruce Spaulding (34); Class B Gross: Scott Benzie (44), David Riley (44). Cecil Eastman (46); Net: Tony Field (33), Duke Marston (33), Bob Barrett (34); Pins Class A: No. 12 Paul Jasienowski 5-10, No. 18 Paul Jasienowski 11-1

At Springbrook GC

Senior Scramble — Gross J Levasseur/Ray Fletcher/Keith Weatherbie/Tom Wylie 63; net: Dave Kus/John Anastasio/Bob Cochran/Dennis Purington 54.3; pins: No. 2 Dave Kus 9-4, No. 8 Keith Weatherbie 24-0, No. 13 Dave Kus 6-6, No. 15 Keith Weatherbie 11-0

At Bucksport GC

Wednesday Scramble — Ben Alley, Rod Chase, George Vrabel, Gene Bowden 30, Jeff Vanidestine, Cara Audibert, Garth Pomeroy, Jennifer Hallowell 32, Whitney Hand, Larry Orcutt, Jack Austin, Doug Wellington 32, Jerry Hinson, Jason Mann, Gordon Holmes, Roy Clements 33, Tim Savasuk, Kenny Cox, Al Beeson, Bill Ferris 34; pins: No. 3 Jason Mann 12-10, No. 6 Larry Orcutt 18-0

At Traditions GC

Men’s Senior League — 1. Bob Gillis, Mel McLay, Nick Fox, 38; 2. Dennis Payson, Ralph Allen, Terry Pangburn, 38; 3. Mike Connolly, Norm St. Amand, Jeff Waring, 39; 4. Mike Richards, Jim Batey, Rick Carr, Cliff Wilbur, 40; 5. Don Payne, Paul Crawford, Charlie Perkins, 42, 42; 6. Robbie Robinson, Dale Anthony, Jimmy Daye, Bob Pentland, 43; 7. Roger Therriault, Joe Guaraldo, Dick Burger, John Conners, 43; pin: No. 7 Mel McLay 20-11

At Barren View GC

Senior Scramble — Nancy Cunliffe, Wayne Smith, Steve Beauregard, Gordon Faulkingham -4, Tom Kohler, Pierre Dumont, Chuck Nevala, Larry Monsour -3, Gail Berry, Steve Cates, Dave Warner -3, Jane Hooper, Stan Fitzhenry, Rick Bjornson, Don Beal -3; Pin No. 5 Laura Bagley 4-6

At Rocky Knoll CC

Senior Stableford — Paul Arsenault, Gary Chessa, Gordon Warner, Don Wiswell +14; Larry Clark, Chris Dunifer, John Richard +10; Dicky Burr, Bill Kaine Grady Stevenson, Roger Tracy +7; Ernie Hutchins,Joe McCluskey, Bernie MacDonald, Rollie Spellman +4 High Stableford: Gary Chessa +9 Pins: No. 5 Don Crowell 16-6; No. 7 Bob Edwards 15-10; No. 12 Gary Chessa 15-2; No. 17 Steve Newcomb 9-0

At Hermon Meadow GC

Men’s League, Blind Draw Points — 1. Tracy Gran Jr., Mark Alaimo +1 2. Tim McCluskey, Bruce Ireland Even 3. Tony Alaimo, Brad Holmes -2 4. Alden Brown, Doug Chambers -4 5. Mark Lumino, Matt Alaimo -5; Pins: No. 12 Tracy Gran Jr. 16-2, No. 16 Tracy Gran Jr. 7-3

At Kebo Valley GC

Men’s Group, Variable Best Ball — 1. Jim McFarland, Mike Kiick, Tom Cahill 76, 2. Jeff Wooster, Richard Collier, Doug Lee 75; Net Skins: No. 2. Jeff Wooster, No. 4. Fred Cook, No. 5. Doug Lee, No. 6. Richard Collier, No. 13. Bernie Stevenson, No. 14. Bernie Stevenson, No. 18. Tom Cahill; Kebo Boys: Net Skins: No. 1. Jeff Young, No. 7. Ty Smith, No. 10. Jud Strang, No. 11. Dick Cough, No. 12. Chris Coston, No. 14. Jeff Young, No. 16. Jud Strang, No. 17. Keith Clark; Ladies Twilight, Texas Scramble: 1. Janet McEachern, Heather Lewis, Betsy Corrigan, Debbie Mitchell-Dow 12, 2. Betty Bryer, Jane Boynton, Dawn Closson, Andrea Leonard 22

Pin: No. 9 Heather Lewis 5-5

At Dexter Municipal GC

Ladies Day: Suzanne Mosher, Pat Murray, Deb Dunham 33, Beth Lagasse, Pat Tobin, Jane Sigston, Rita Cushman 38; Men’s Twilight League Results: Second Half: D Richardson, Ron Moody, Jim Chapman, Dick Hall 54 points, Shane Baxter, Ryan Wilks, Matt Mountain, Tom Hall 54 points

At Bangor Municipal GC

Twilight League — Gross: 1. Peter Baldacci-Dave Crichton 20. 2. Tony Reynolds-Tom Caron 20. 3. Butch Baranek-Nick Carparelli 19. 4. Rich Economy-Bob Tweedie 18. 5. Ron Chase-Mike Bednar 17. Net: 1. Bruce Thompson-Art Kotredes 26. 2. Mark Pierce-Frank Dinsmore 25. 3. Rich Russell-Terrie Townsend 24. 4. James Stout-Garlie Gray 24. 5. Ben Harriman-John Violette 23. Pins: No. 3 Nate Allen 1-10, No. 6 Ed Dephilippo 9-9. Lucky Players: 1. Shannon Gray. 2. Tom Caron

At Penobscot Valley CC

Twilight League — Front 9 Winners: Scott Garland, Troy Crocker, John Poulin, Paul Tracy, Phil Goldthwait, Bucky Owen 25; Back 9 Winners: Jamie Hardy, Scott Cray, Jim Kiser, Brett Baber, Karl Bedal, Dennis Casey 27; pins: No. 4 Paul Tracy 8-6, No. 6 Phil Goldthwait 23-0, No. 14 Chip Haskell 11-3, No. 16 Chip Haskell 25-3

At Northport GC

Scotch Foursome — Gross: 1 Terry Whitney, Roxie Whitney (31); Net: 1 Tim Garland, Jean Templeton (21). 2 tie Bob Darbelnet, Mary Ann Darbelnet, John Dimier, Dana Dimier (22). 4 tie Slim Peaslee, Barb Peaslee, Peter Mahoney, Val Hansen, Jim Desmarteau, Lisa Desmarteau (23)

MAINE JUNIOR AMATEUR

At Val Halla GC

Final Round

1 Forsley, Teddy 80-77–157

2 Henry, Ryder 82-81–163

T3 Chamberlain, Cameron 84-81–165

T3 Ouellette, Armand 83-82–165

5 McGonagle, Nick 82-84–166

6 Baker, Tyler 85-82–167

7 Malia, Peter 86-83–169

8 Stimson, Ryan 86-86 –172

9 Hilchey, Parker 89-87–176

10 Snow, Oliver 89-88–177

11 Howe, Geoffrey 86-92–178

12 Lee, Aidan 92-95–187

13 Berg, Bennett 101-93–194

14 Griffiths, Alden 102-97–199

15 Whelan, Thomas 108-109–217

16 Gray, Harrison 122-123–245

17 Franey, Kyle 119-128–247

Boys 16-18 Flight

1 Roop, Lucas 74-81–155

2 Higgins, Thomas 75-80–155

3 Paine, Conner 76-82–158

T4 Legge, Austin 77-82–159

T4 Woodman, Max 80-79–159

6 Collins, Ryan 84-76–160

7 Kane, Brogan 81-80–161

T8 Charron, Cade 80-82–162

T8 Snow, Elliot 81-81–162

T10 McGonagle, Alex 79-84–163

T10 Tarrio, Mitchell 79-84–163

12 Flynn, Hunter 82-82–164

T13 Jarvis, Ian 85-80–165

T13 Lonsdale, Riley 77-88–165

15 Nicholson, Kyle 84-82–166

16 Haag, Ethan 84-83–167

17 Baker, Jeremy 82-86–168

18 Laplume, Jacob 84-85–169

19 Kaczmarek, Ryan 87-84–171

20 Rizzo, Cody 83-89–172

21 Pion, Aaron 83-92–175

22 Cholod, Kyle 88-88–176

T23 Laprade, Chris 87-90–177

T23 Mason, Ethan 87-90–177

T23 Robert, Alex 86-91–177

T26 Flanagan, Trevor 90-90–180

T26 Glicos, Evan 94-86–180

28 Foehl, Reed 87-94–181

29 Kavanaugh, Willie 86-96–182

30 Grant, Zachary 89-94–183

31 White, Adam 93–94–187

T32 Frumiento, Iain 97-91–188

T32 Leahy, Mac 97-91–188

34 Perkins, Aaron 99-91–190

35 Pride, Sean 90-103–193

T36 Brown, Matt 97-97–194

T36 Browne, Justin 100-94–194

T36 Hickson, Benjamin 99-95–194

39 Mickiewicz, Daniel 99-98–197

40 McCarty, Sawyer 111-113–224

41 Weiner, Nick 118-119–237

Girls 13-15 Flight

1 Haylock, Ruby 93-90–183

2 Cote, Lindsay 104-105–209

Girls 16-18 Flight

1 Holmes, Erin 79-77–156

T2 Lacognata, Elizabeth 77-80–157

T2 Plourde, Bailey 78-79–157

4 Laplume, Jordan 86-79–165

5 Rodrigue, Stephanie 84-83–167

6 Smith, Rachel 95-82–177

7 Bryant, Janelle 94-88–182

8 Sanders, Anna 122-119–241

Boys 12-under Flight

1 Martinez, Sebastien 40-40–80

2 Moore, Owen 43-40–83

3 Binette, Cole 46-40–86

4 Twombly, Marc 48-43–91

5 Lefebvre, Tyler 53-48–101

6 Haylock, Jade 57-47–104