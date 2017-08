Northern Maine Fair harness racing starters, results

Harness Racing

NORTHERN MAINE FAIR

At Presque Isle

Wednesday’s Starters, 6 p.m.

First, Pace, $3,000

1. Getmeoutofdebt, H. Campbell

2. Glow Again, D. Deslandes

3. Make Magic, K. Hafford III

4. To Much Fun, G. Mosher

5. Malek Hanover, W. Campbell

Second, Pace, $2,000

1. West River Tex, D. Deslandes

2. Allcardsallthetime, H. Campbell

3. Made of Iron, M. Sowers

4. Coral Snake, R. Armstrong

5. Doubleshotascotch, W. Campbell

Third, Pace, $3,000

1. My Name is No, M. Stevenson

2. Seawind Kerry, G. Mosher

3. Nowhining Bluechip, D. Deslandes

4. Tweedled Tweedledum, W. Campbell

5. Easy Joe, H. Campbell

Fourth, Pace, $3,000

1. The Wizsell of ODZ, D. Deslandes

2. Durable, J. Beckwith

3. She Gone, W. Campbell

4. Cute Hill, H. Campbell

5. Budgirls Hanover, G. Mosher

Fifth, Pace, $2,700

1. When in Doubt, D. Deslandes

2. Midnight Mass, H. Campbell

3. Rockrockwhosthere, G. Mosher

4. Keemosabe, W. Campbell

5. American Plan, J. Beckwith

Sixth, Pace, $3,000

1. J Patch, W. Campbell

2. Allamerican Dice, D. Deslandes

3. Pembroke Newt, M. Stevenson

4. Dragon Seelster, A. Hall

5. Skippy, H. Campbell

6. Hay You Hellion, J. Beckwith

Seventh, Pace, $4,000

1. Best Escape Route, H. Campbell

2. Caviart Savannah, G. Mosher

3. You’re News, T. Hudson

4. Double Joy, W. Campbell

5. A Hard Days Night, D. Deslandes

Eighth, Pace, $2,000

1. Bettor Beauty, M. Stevenson

2. Poocham Pal, G. Mosher

3. Take The Risk, H. Campbell

4. Iswhatitis, W. Campbell

5. Chilli NZ, J. Beckwith

Tuesday’s Results

First, Pace, $9,779

4. Little Honey Badger, N. Graffam 8.60-6.20

5. Pembroke Passionly, H. Campbell 2.60

3. Justcallmedee, M. Athearn

T-2:04; Qu. 4-5, $11.00; Ex. 4-5, $55.60; Tri. 4-5-3, $33.20

Second, Pace, $3,500

1. U Cant Fix Stupid, G. Mosher 3.80-2.40-2.10

2. Sweetchildofmine, N. Graffam 2.80-2.10

3. King of the D, D. Deslandes 2.00

T-1:58; Qu. 1-2, $9.00; Ex. 1-2, $6.20; Tri. 1-2-3, $16.20; DD 4-A-$10.40; A-1, $2.60

Third, Pace, $4,300

2. Miricle Maverick, E. Davis Jr. 18.60-2.40-2.10

4. Jackson K Down, H. Campbell 2.20-2.10

5. Thunderbolt Jaxson, S. MacKenzie 3.60-2.10

T-1:58.1; Qu. 2-4, $3.20; 2-5, $7.80; Ex. 2-4, $6.2-; 2-5, $13.80; Tri. 2-4-5, $17.80-2-5-4, $23.00

Fourth, Pace, $9,780

5. Where Does Time Go, E. Davis Jr. 5.20-3.40-2.20

2. Miss Ruth E, N. Graffam 4.20-3.00

3. Pink Ribbon Rebel, G. Mosher 2.20

T-2:05.1; Qu. 2-5, $7.00; Ex. 5-2, $13.40; Tri. 5-23, $14.80

Fifth, Trot, $2,800

2. Barbells, J. Beckwith 34.60-4.20-4.80

3. Explosive Ripple, H. Campbell 2.60-2.80

5. Ellabunda, M. Harris 12.40

T-2:05.4; Qu. 2-3, $8.00; Ex. 2-3, $58.20; Tri. 2-3-5, $142.40

Sixth, Pace, $9,780

4. Luck of the Deal, Mm. Athearn 33.00-11.40-2.40

3. Born To Be Trouble, E. Davis Jr. 4.60-2.40

2. Tip Em Off, H. Campbell 2.10

T-2:02.3; Qu. 3-4, $65.80; Ex. 4-3, $101.20; Tri. 4-3-A, $183.40; DD 2-4, $58.40

Seventh, Pace, $3,600

1. Kid Courageous A, D. Deslandes 5.20-3.00-2.20

3. Bold Willie, G. Mosher 3.20-2.10

4. Ohm Like Clockwork, N. Graffam 2.10

T-1:55.4; Qu. 1-3, $7.20; Ex. 1-3, $17.40; Tri. 1-3-4, $40.60

Eighth, Trot, $4,000

3. Dagget, M. Athearn 4.20-2.60-3.40

4. Beer League, D. Deslandes 2.60-2.40

5. Pembroke Prayer, H. Campbell 2.60

T-1:59.3; Qu. 3-4, $17.60; Ex. 3-4, $13.20; Tri. 3-4-5, $22.20

Ninth, Pace, $3,000

1. Quincy, S. MacKenzie 9.20-3.20-2.20

5. Real Bigg, D. Deslandes 6.80-2.10

2. Ideal Ticket, R. Hubbard 2.20

T-1:55.4; Qu. 1-5, $13.40; Ex. 1-5, $139.00; Tri. 1-5-A, $22.60

Tenth, Pace, $3,400

2. Regal Delight, M. Sowers 5.60-13.60-5.60

1. Nucular Enemy, A. Hall 7.80-3.80

5. Roddy’s Nor’easter, G. Mosher 3.00

T-1:57.1; Qu. 1-2, $9.60; Ex. 2-1, $14.40; Tri. 2-1-5, $91.20; DD 1-2, $47.80; Total Handle: $11,001