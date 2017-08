Northern Maine Fair starters, results

Harness Racing

NORTHERN MAINE FAIR

At Presque Isle

Tuesday’s Starters, 2 p.m.

First, Pace, $9,779

1. Sheilas Share, Mm. Athearn

2. Gotitmadeindashade, E. Davis Jr.

3. Justcallmedee, M. Athearn

4. Little Honey Badger, N. Graffam

5. Pembroke Passionly, H. Campbell

Second, Pace, $3,500

1. U Cant Fix Stupid, D. Beckwith

2. Sweetchildofmine, N. Graffam

3. King of the D, D. Deslandes

4. Rule The Air, J. Beckwith

5. Artzuma, E. Davis Jr.

Third, Pace, $4,300

1. Remix, T. Hudson

2. Miricle Maverick, E. Davis Jr.

3. Cecils Express, M. Sowers

4. Jackson K Down, H. Campbell

5. Thunderbolt Jaxson, S. MacKenzie

Fourth, Pace, $9,780

1. Ella’s Angel, Mi. Cushing

2. Miss Ruth E, N. Graffam

3. Pink Ribbon Rebel, G. Mosher

4. Saratoga Liz, H. Campbell

5. Where Does Time Go, E. Davis Jr.

Fifth, Trot, $2,800

1. Moon Dance, D. Deslandes

2. Barbells, J. Beckwith

3. Explosive Ripple, H. Campbell

4. Kaladar, D. White

5. Ellabunda, M. Harris

Sixth, Pace, $9,780

1. Cab Bearnaise, Md. Cushing

2. Tip Em Off, H. Campbell

3. Born To Be Trouble, E. Davis Jr.

4. Luck of the Deal, Mm. Athearn

5. Poocham Magic, G. Mosher

Seventh, Pace, $3,600

1. Kid Courageous A, D. Deslandes

2. Penney’s Spirit, E. Davis Jr.

3. Bold Willie, G. Mosher

4. Ohm Like Clockwork, N. Graffam

5. My Last Chance, A. Harrington

Eighth, Trot, $4,000

1. Iain’tnomomaluke, J. Beckwith

2. Skad’s Winner, A. Harrington

3. Dagget, M. Athearn

4. Beer League, D. Deslandes

5. Pembroke Prayer, H. Campbell

Ninth, Pace, $3,000

1. Quincy, S. MacKenzie

2. Ideal Ticket, R. Hubbard

3. Haunto, H. Campbell

4. Northern Ideal, E. Davis Jr.

5. Real Bigg, D. Deslandes

Tenth, Pace, $3,400

1. Nucular Enemy, Md. Cushing

2. Regal Delight, M. Sowers

3. Excel Nine, D. Deslandes

4. K D O Overdrive, H. Campbell

5. Roddy’s Nor’easter, G. Mosher

Monday’s Results

First, Pace, $9,837

2. Luceman, G. Mosher 4.00-2.20-2.40

5. Twelve, E. Davis Jr. 2.40-2.80

4. Just One More Time, R. Cushing 2.60

T-2:00; Qu. 2-5, $2.40; Ex. 2-5, $7.40; Tri. 2-5-4, $14.80

Second, Pace, $2,700

2. Electricity, E. Davis Jr. 5.20-3.00-3.00

3. Casimir Nymph, J. Beckwith 11.40-5.00

7. Catchajolt, D. Deslandes 4.00

T-1:58.2; Qu. 2-3, $47.00; Ex. 2-3, $61.60; Tri. 2-3-7, $398.00; DD 2-2, $8.20

Third, Pace, $2,400

2. Ebandtheboys, W. Campbell 6.00-3.80-2.20

4. Cute Hill, J. Beckwith 3.40-2.20

5. Stirling Beauty, D. Deslandes 2.40

T-1:59.1; Qu. 2-4, $5.00; Ex. 2-4, $12.60; Tri. 2-4-5, $65.00

Fourth, Pace, $2,800

2. Card Rustler, R. Cushing 5.20-2.60-2.10

1. Ideal Bid, C. Cushing 2.60-2.20

3. Doubleshotascotch, M. Sowers 2.20

T-1:58.3; Qu. 1-2, $6.20; Ex. 2-1, $9.60; Tri. 2-1-3, $30.00

Fifth, Pace, $2,400

4. Saulsbrook Fresh, P. Reid 32.20-12.00-3.20

5. Miss Mary Luck, J. Beckwith 3.20-3.00

1. Primos Last Rodeo, D. Dickison 3.00

T-2:07.1; Qu. 4-5, $43.40; Ex. 4-5, $134.00

Sixth, Pace, $3,000

5. Tenacious One A, R. Cushing 3.60-2.40

1. Medoland Bobcat, G. Mosher 2.40

3. Rock Baby Rock, D. Deslandes

T-1:57.3; Qu. 1-5, $3.00; Ex. 5-1, $4.60; DD 4-5, $156.00

Seventh, Pace, $2,700

3. Roman Conqueror N, G. Mosher 6.40-2.60-2.40

1. A OK Hanover, W. Campbell 3.20-2.80

2. Charlie By Far, R. Cushing 3.00

T-1:58; Qu. 1-3, $5.20; Ex. 3-1, $8.20; Tri. 3-1-2, $21.80

Eighth, Pace, $2,800

2. Skippy, D. Deslandes 5.60-3.00-3.20

4. Terem Up Louie, M. Sowers 8.80-3.40

7. A Place Out West, Md. Cushing 8.00

T-1:59.2; Qu. 2-4, $31.60; Ex. 2-4, $47.20; Tri. 2-4, $244.60

Ninth, Pace, $2,800

5. Bo Knows To Win, W. Campbell 5.00-3.00-3.00

6. Malek Hanover, E. Davis Jr. 3.00-2.20

4. Cisco Hanover, D. Deslandes 3.20

T-1:57.3; Qu. 5-6, $4.40; Ex. 5-6, $9.00; Tri. 5-6-4, $26.40

Tenth, Pace, $3,200

4. Caviart Savannah, G. Mosher 5.60-3.20-3.00

5. Ashlee’s Cool Gal, Mi. Cushing 4.80-3.00

1. Southwest Bliss, R. Cushing 3.20

T-1:58.4; Qu. 4-5, $41.40; Ex. 4-5, $41.40 ; Tri. 4-5-1, $101.60

Eleventh, Pace, $2,400

3. Iswhatitis, W. Campbell 6.40-2.60-2.60

2. Art’s Sake, Mi. Cushing 6.00-2.60

4. Desired, G. Mosher 2.10

T-1:59.3; Qu. 2-3, $12.60; Ex. 3-2, $24.00; Tri. 3-2-4, $40.20; DD 4-3, $9.80; Total Handle: $14,903