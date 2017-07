Youth track and field results

Track and Field

USATF 14-under

At Brewer

Teams Competing: Bangor, Blue Hill, Brewer, Central, Hampden, Lincoln, Old Town, Orono, Pittsfield

Girls

800m Race Walk, 8 & under: 1, Linzy Heitmann, OTTC, 5:48.64. 2, Callie Murray-Trefts, OTTC, 6:03.93. 3, Lindy Danielson, OTTC, 6:22.79. 11-12: 1, Shalomi Goewey, PTC, 4:59.03. 1500m Race Walk, 13-14: 1, Izabelle Trefts, OTTC, 7:50.17. 2, Lia Frazee, BRW, 9:01.53. 80m Hurdles, 11-12: 1, Michaela Bragdon, LINC, 16.98. 2, Ellie Darby, OTTC, 17.15. 3, Keira Stearns, BHP, 18.35. 100m Hurdles, 13-14: 1, Georgina La Grange, BRW, 17.79. 2, Marah Sharp, BRW, 18.75. 3, Laura Butterfield, LINC, 19.20. 100m, 8 & U: 1, Breah Curtis, HAMP, 17.83. 2, Gigi Williams, HAMP, 18.09. 3, Nina Mitchell, HAMP, 18.24. 100m, 9-10: 1, Libby Saucier, OTTC, 16.32. 2, Maddy Thai, BANG, 16.57. 3, Allie Salinas, BRW, 16.99. 11-12: 1, Esmae Stockley, LINC, 14.87. 2, Madison Ross, BRW, 15.73. 3, Ellie Darby, OTTC, 15.74. 13-14: 1, Riley Perry, BRW, 14.32. 2, Georgina La Grange, BRW, 14.42. 3, Cassidy Hanson, CEN, 14.65. 400m, 8 & U: 1, Nina Mitchell, HAMP, 1:23.83. 2, Lucy Veilleux, OTTC, 1:30.03. 3, Addison Schall, HAMP, 1:32.62. 9-10: 1, Karina Dumond, OTTC, 1:19.06. 2, Allie Salinas, BRW, 1:22.45. 3, Libby Saucier, OTTC, 1:23.34. 11-12: 1, Molly Curtis, HAMP, 1:22.67. 2, Addison Verrill, CEN, 1:27.80. 3, Macy Farrington, BRW, 1:28.87. 13-14: 1, Mackenzie Saucier, OTTC, 1:10.94. 2, Bayley Casavant, CEN, 1:13.99. 3, Eliza McPhee, OTTC, 1:14.24. 1500m, 9-10: 1, Addie Trefts, OTTC, 8:18.01. 11-12: 1, Ruth White, ORNO, 5:39.22. 2, Annie Roach, OTTC, 5:49.26. 3, Macy Farrington, BRW, 7:00.00. 13-14: 1, Ashley Talcove, OTTC, 6:02.78. 2, Izabelle Trefts, OTTC, 6:11.31. 3, Abigail Mazgaj, BHP, 6:12.17. 4x100m Relay, 8 & U: 1, Hampden (Izzy Krummel, Addison Schall, Nina Mitchell, Gigi Williams), 1:17.17. 2, Old Town(Lily Heitmann, Linzy Heitmann, Callie Murray-Trefts, Lucy Veilleux), 1:19.14. 3, Orono (Kaylee Folsom, Kristen Morneault, Viviana Alicea-Santiago, Abygail Folsom), 1:24.18. 9-10: 1, Old Town (Elyannah Briggs, Sophia Morgan, Brookelin Jones, Addie Trefts), 1:16.88. 2, Brewer (Lilly Goodwin, Calliaya Billings, Allie Salinas, Mary Haney), 1:18.49. 3, Bangor (Addison Smith, Bella Pecze, Edith Grey, Emma Hart), 1:29.35. 11-12: 1, Brewer ‘ (Vayda Billings, Callie Moran, Madison Ross, Mary Spencer), 1:03.99. 2, Hampden (Molly Curtis, Lilly deWildt, Lydia Hanish, Emma Lowell), 1:07.64. 3, Orono (Sophia Hafford, Anna Molloy, Solece Campbell, Katelyn Seile), 1:09.25. 13-14: 1, Brewer (Lia Frazee, Georgina La Grange, Riley Perry, Marah Sharp), 58.58. 2, Lincoln ‘ (Caitlyn Beyenberg, Laura Butterfield, Violet Martinez, Esther Susen), 1:00.74. 3, Central (Skylynn Contreras, Emily Champney-Brown, Cassidy Hanson, Julia Viani), 1:01.07. 4x100m COED, Relay 8 & U: 1, Hampden (Jackson Michaud, Will Mitchell, Ellie Arsenault, Natalie Surran), 1:24.39. 2, Brewer (Iris Haney, Mackenzie Reardon, Declan Tall, Landon Mcdougall), 1:27.67. 3, Orono (Leandra Alicea-Santiago, Colin Melrose, Zdie olsen, Augi Baker), 1:41.25. 9-10: 1, Bangor (Zander Pike, Tristen Allen, Maddy Thai, Ava Syphers), 1:10.41. 2, Orono (William Francis, Kase Walston, Clara White, Kassidy Lebel), 1:11.01. 3, Lincoln (Joshua Atwood, Elisheva Susen, Lillian Butterfield, Andrew Slocum), 1:13.14. 11-12: 1, Lincoln (Corey Atwood, Owen Fullerton, Michaela Bragdon, Esmae Stockley), 1:05.22. 2, Orono (Ruth White, Anna Molloy, Solece Campbell, Pierce Walston), 1:06.92. 3, Bangor (Koda Allen, Grace O’Brien, Lainey Thai, Emma Syphers), 1:10.24. 13-14: 1, Blue Hill (Abigail Mazgaj, Yasumin Sarawan, Ian Renwick, Connery Williamson), 59.43. 2, Lincoln (Laura Butterfield, Esther Susen, Nathan Wheeler, Mark Paradis), 1:01.00. 3, Hampden (Charlie Collins, Miranda Knappe, Ali Nason, Alexis Thornwall), Javelin, 8 & U: 1, Lily Clark, BRW, 39-1. 2, Abygail Folsom, ORNO, 32-4. 3, Nakeena Simonds, CEN, 28-5. 9-10: 1, Mary Allen, CEN, 54-9. 2, Ava Syphers, BANG, 47-6. 3, Mary Haney, BRW, 38-3. 11-12: 1, Maranda Pert, BHP, 73-8. 2, Isabelle Allen, CEN, 70-9. 3, Lilly deWildt, HAMP, 50-4. 13-14: 1, Alexis Gibson, CEN, 60-2. 2, Liz Byers, OTTC, 58-9. 3, Eliza McPhee, OTTC, 57-6. Long Jump, 8 & U: 1, Lucy Veilleux, OTTC, 9-9.50. 2, Lily Clark, BRW, 8-9.50. 3, Gigi Williams, HAMP, 8-8.50. 9-10: 1, Libby Saucier, OTTC, 11-3.25. 2, Karina Dumond, OTTC, 10-6. 3, Elyannah Briggs, OTTC, 10-5. 11-12: 1, Lilyann Geiser, HAMP, 13-11. 2, Maranda Pert, BHP, 12-7. 3, Ellie Darby, OTTC, 12-3.75. 13-14: 1, Eliza McPhee, OTTC, 13-11. 2, Lia Frazee, BRW, 13-7.50. 3, Laura Butterfield, LINC, 12-7. Pole Vault, 13-14: 1, Lia Frazee, BRW, 6-6. 2, Marah Sharp, BRW, 6-0. 3, Georgina La Grange, BRW, 5-6. Discus, 11-12: 1, Maranda Pert, BHP, 56-4. 2, Isabelle Allen, CEN, 49-9. 3, Tara Curry, CEN, 48-2.13-14: 1, Jordan Tibbetts, BRW, 60-9. 2, Loran McAlpine, UNA, 59-5. 3, Emily Champney-Brown, CEN, 59-1.

Boys

800m Race Walk, 9-10: 1, Robbie Murray, OTTC, 5:02.95. 2, Gideon McKnight, BRW, 6:06.29. 80m Hurdles, 11-12: 1, Evan Smith, ORNO, 16.44. 2, Rowan Tate, BRW, 16.90. 3, Tyler Wilkinson, BRW, 17.04. 100m Hurdles, 13-14: 1, Cameron Warner, BANG, 17.46. 2, Henry Scheff, BHP, 18.15. 3, John Connor Nadeau, ORNO, 20.37. 200m, 8 & U: 1, Cooper Allen, PTC, 39.11. 2, Brigham Zaehringer, BRW, 39.30. 3, Jake McCannell, OTTC, 39.50. 9-10: 1, William Francis, ORNO, 32.45. 2, Cooper Neely, OTTC, 34.45. 3, Garrett Newey, HAMP, 34.63. 11-12: 1, Koda Allen, BANG, 31.35. 2, Pierce Walston, ORNO, 31.52. 3, Braydon Brown, OTTC, 31.54. 13-14: 1, Nathan Wheeler, LINC, 27.20. 2, Tyler Reilley, BANG, 27.21. 3, Thorin Saucier, ORNO, 28.02. 800m, 8 & U: 1, Jake McCannell, OTTC, 3:21.25. 2, Baxter Stuart, BRW, 3:25.75. 3, Eli Marquis, HAMP, 3:30.62. 9-10: 1, Kaiden Plourde, OTTC, 2:52.86. 2, Kameron Plourde, OTTC, 3:02.28. 3, William Francis, ORNO, 3:04.30. 11-12: 1, Braydon Brown, OTTC, 2:43.01. 2, Tyler Wilkinson, BRW, 2:47.63. 3, Ethan Marquis, HAMP, 2:51.01. 13-14: 1, Nathan Wheeler, LINC, 2:21.60. 2, Gordon Doore, BANG, 2:25.24. 3, Thorin Saucier, ORNO, 2:41.57. 3000m, 11-12: 1, Ethan Roach, OTTC, 13:57.33. 2, Benjamin Arsenault, HAMP, 15:04.46. 13-14: 1, Ian Meserve, OTTC, 11:00.28. 2, Charlie Collins, HAMP, 11:30.25. 3, Nicholas Cormier, BHP, 12:27.15. 4x100m Relay, 8 & U: 1, Brewer (Baxter Stuart, Chase Wilkinson, Brigham Zaehringer, Gage Duran), 1:20.02. 2, Orono ‘A’ (David Brewer, Augi Baker, Trent Deane, Evan Gerbi), 1:23.16. 3, Orono ‘B’ (Colin Melrose, Gabriel Brewer, Seamus Farrell, Declan Tall(BRW)), 1:37.46. 4x400m Relay, 9-10: 1, Old Town ‘B’ (Kameron Plourde, William Francis, Kaiden Plourde Noah Briggs), 5:53.48. 2, Old Town ‘A’ (Brady Harris, Jack Marquis, Theodore Blanke, Cooper Neely), 6:01.36. 11-12: 1, Orono (Collin Loranger, Brandon Smith, Evan Smith, Pierce Walston), 5:40.40. 13-14: 1, Bangor (Carlo Mazzarelli, Gordon Doore, Tyler Reilley, Cameron Warner), 4:37.41. 4x100m Coed Relay, 8 & U: 1, Hampden (Jackson Michaud, Will Mitchell, Ellie Arsenault, Natalie Surran), 1:24.39. 2, Brewer (Iris Haney, Mackenzie Reardon, Declan Tall, Landon Mcdougall), 1:27.67. 3, Orono (Leandra Alicea-Santiago, Colin Melrose, Zdie olsen, Augi Baker), 1:41.25. 9-10: 1, Bangor (Zander Pike, Tristen Allen, Maddy Thai, Ava Syphers), 1:10.41. 2, Orono (William Francis, Kase Walston, Clara White, Kassidy Lebel), 1:11.01. 3, Lincoln (Joshua Atwood, Elisheva Susen, Lillian Butterfield, Andrew Slocum), 1:13.14. 11-12: 1, Lincoln (Corey Atwood, Owen Fullerton, Michaela Bragdon, Esmae Stockley), 1:05.22. 2, Orono (Ruth White, Anna Molloy, Solece Campbell, Pierce Walston), 1:06.92. 3, Bangor (Koda Allen, Grace O’Brien, Lainey Thai, Emma Syphers), 1:10.24. 13-14: 1, Blue Hill (Abigail Mazgaj, Yasumin Sarawan, Ian Renwick, Connery Williamson), 59.43. 2, Lincoln (Laura Butterfield, Esther Susen, Nathan Wheeler, Mark Paradis), 1:01.00. 3, Hampden (Charlie Collins, Miranda Knappe, Ali Nason, Alexis Thornwall), 1:04.12. Triple Jump, 11-12: 1, Evan Smith, ORNO, 28-9. 2, Brady Rogers, PTC, 27-2.25. 3, Lendl Zaehringer, BRW, 25-5.75. 13-14: 1, Nathan Regan, OTTC, 33-3.50. 2, Aaron Bard, OTTC, 31-9.50. 3, Ian Renwick, BHP, 30-10.50. High Jump, 8 & U: 1, Noah Briggs, OTTC, 3-2. 2, Owen Glanville-True, BANG, 3-0. 3, Gage Duran, BRW, 2-10. 9-10: 1, William Francis, ORNO, 3-10. 2, Andrew Clark, BRW, 3-8. 3, Theodore Blanke, OTTC, 3-6. 11-12: 1, Cayen Philbrick, BRW, 4-0. 2, Matthew Cormier, BHP, 3-8. 2, Owen Fullerton, LINC, 3-8. 2, Quinton Bisher, HAMP, 3-8. 13-14: 1, Hunter Barnes, OTTC, 5-2. 2, Nathan Regan, OTTC, J5-2. 3, Henry Scheff, BHP, 4-10. 3, Aaron Bard, OTTC, 4-10. Pole Vault, 13-14: 1, Aaron Bard, OTTC, 7-6. 2, John Connor Nadeau, ORNO, 7-0. 3, Hunter Barnes, OTTC, 5-0. Shot Put, 8 & U: 1, Tyler Priest, OTTC, 22-7. 2, Brigham Zaehringer, BRW, 17-8. 3, Trent Deane, ORNO, 14-6. 9-10: 1, Kase Walston, ORNO, 24-0.75. 2, Andrew Slocum, LINC, 19-4.25. 3, Nick deWildt, HAMP, 18-8.50. 11-12: 1, Rowan Oko, CEN, 27-5.75. 2, Koda Allen, BANG, 26-10.50. 3, Benjamin Francis, ORNO, 26-10. 13-14: 1, Tyler Reilley, BANG, 29-0. 2, Connor St.Peter, CEN, 28-0. 3, Nathaniel Gregory, CEN, 25-6.75.