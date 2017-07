Friday’s golf results

Golf

Local

At Dexter Municipal GC

Ladies Day — Beth Lagasse and Michael Anne Wells 42, Pat Tobin and Rita Cushman 45; Men’s Twilight League: Gross: D. Richardson 35; Net: Randy Moulton 29.5, Rick Smith 29.5, Ron Moody 34; Pins: No. 4 Rick Sherburne 6-4, No. 8 Ryan Wilks 26-9; Two-Man Scramble, Gross: Shane Baxter and Rick Sherburne 34; Net: Matt Bartlett and Trevor Fogarty 30, Sean Farnsworth and Paul Farnsworth 31

At Lucerne GC

Senior Scramble — Ted Pierson, Russ Bragg, Royce Morrison, Bob Francis -8; Paul Bowden, Ken Goldstein, Dennis Kiah -7; Bob Tweedie, Bob McKenney, Mark Johnson -5; Dave Robertson, Allen Campbell, Bob Wilks, Bruce Bradbury -5; Bill Brooks, Richard Baker, Carl Williams -5; Randy Irish, Mike Dore, Barry Harris, Doug Deans -4; Alan Gray, Jim Bonzey, Ben Sawyer, Daryl Briggs -3; Bruce Blanchard, Dale Anthony, Warren Young, Ron Allen -3; John Somes, Alan Cust, Phil Carroll -2; Pins: No. 2 Russ Bragg 2-10, No. 6 Carl Williams 4-3

At Springbrook GC

Ladies League — Gross: Rita Howard 39; net: Rachel Newman 29; pins: No. 13 Rachel Newman 0-15, No. 15 Jean Pratt 6-9

At Rockland GC

Stan’s Gang — Front 9: Bob Wiggins, Bill Bachofner, Mark Froman, Tom Quantrell, Rick Knight, Joe Adams, Steve Little, Earl Fargo -16; Back 9: Ernie Benner, Jerry St.Clair, John Spear, Steve Downer -17; Total: Rick Knight, Joe Adams, Steve Little, Earl Fargo -31

At Kebo Valley GC

Gangbuster Friday — Gross Skins: No. 1 Tim Mayo, No. 3 Mike Harkins, No. 5 Tim Ray, No. 7 Tim Mayo, No. 11 Bub Smith, No. 12 Jud Strang, No. 15 John Franck, No. 16 Alex Wade; Net: No. 9 Ed Darling; Pins: No. 4 Kent Salfi 3-10, No. 6 Jeff Wooster 16-0, No. 9 Ed Darling 13-6, No. 15 Mike Harkins 14-8