Wednesday’s golf results

Golf

MAINE AMATEUR

At Brunswick GC

Second-round results, qualifiers

1 Wyman, Jack 69-68–137

2 Alvarez, Joseph 72-68–140

T3 Anderson, Cole 72-70–142

T3 Grindle, Sam 68-74–142

T3 Jones, Ricky 72-70–142

T6 Baker, Joe 69-74–143

T6 Bilodeau, Brian 71-72–143

T8 Bernier, Lance 76-69–145

T8 Dugas, Gavin 72-73–145

T8 Fifield, Ashley 75-70–145

T8 Hayes, John 74-71–145

T8 Kannegieser, Will 69-76–145

T13 Caron, Mike 75-71–146

T13 Chapman, Craig 73-73–146

T13 Powell, Drew 75-71–146

T16 Barker, Brent 72-75–147

T16 Desmarais, Tim 70-77–147

T16 Jordan, Curtis 73-74–147

T19 Slattery, Andrew 72-76–148

T19 Walp, Joe 75-73–148

T21 Anderson, James 77-72–149

T21 Caron, Tom 74-75–149

T21 Cole, Jeff 75-74–149

T21 Cole, Len 75-74–149

T21 Freeman, Dustin 79-70–149

T21 Wright, Peter 73-76–149

T27 Devereaux, Derek 77-73–150

T27 Dugas, Eric 76-74–150

T27 Gervais, Porter 75-75–150

T27 Marquis, Cameron 74-76–150

T27 Ouellette, Armand 74-76–150

T27 Parsons, Judd 69-81–150

T27 Sirois, Scott 73-77–150

T27 Steinberg, Mike 75-75–150

T35 Doyle, Timothy 75-76–151

T35 Kane, Andrew 76-75–151

T37 Frost, James 74-78–152

T37 Gall, Jason 74-78–152

T37 Patterson, Keith 76-76–152

T37 Pearson, Jace 75-77–152

T37 Waltz, Nicholas 82-70–152

LOCAL

At Penobscot Valley CC

Twilight League — Front Nine: Clay Enos, Jon Henderson, Mike Cormier, Phill Cormier, Douglass McGinley, David Green 25; Back Nine: Scott Garland, Troy Crocker, Paul Tracy, Phil Goldthwait, Paul Morrow JR, Bucky Owen 26; Chipping Contest: Warren Brooks; Pins: No. 4 Jon Henderson 1-4, No. 6 Brian Lee 2-6, No. 14 Kevin McConnell 11-4, No. 16 Kevin McConnell 9-0

At Kebo Valley GC

Men’s Group, Variable Best Ball 1. Jim McFarland, Bernie Stevenson, Stan Boynton 93, 2. Bill Harding, Jeff Wooster, Bob Lombardi 94

Net Skins: No. 2 Jeff Wooster, No. 4 Stan Boynton, No. 8 Fred Cook, No. 10 Fred Cook, No. 11 Bill Harding, No. 12 Mike Ginevanl; Ladies League: 1. Kelly Corson, Heather Lewis, Dawn Closson 41 2. Jane Boynton, Betty Bryer, Amanda Dyer, Dot Hartson 43; Own Ball: 1. Sandy Norton 16 2. Patty Guarino 20, Sue Hersey 20; Pins: No. 6 Pattie Guarino 4-6, No. 9 Dot Hartson 5-8

At Hermon Meadow GC

Men’s League — 1. Tim McCluskey, Tracy Gran Jr. +2 2. Tony Alamo, Mark Alaimo -1, Bruce Ireland, Mark Lumino -1, 4. Jim McInnis, Joe Johnston -2, 5. Brad Holmes, Doug Chambers -5; Pins: No. 12 Mark Lumino 4-4, No. 16 Tracy Gran Jr, 12-6

At Northport GC

Gross: Dan Eaton, Leslie Eaton 38; Net: Tim Garland, Jean Templeton 26, Terry Whitney, Roxie Whitney 31, Peter Mahoney, Val Hansen 31, Tony Field, Carolyn Gaiero 31, Bill Pickford, Annie Pickford 32.5, Jeff Dutch, Lisa Chase 32.5