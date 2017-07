Wednesday’s Bangor Raceway results

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Wednesday’s Results

FIRST, Pace, $2,500

Bettor Get Tipsy, Ma Athearn, 8.00 4.20 3.20

Critique, Mi Downey, 16.60 6.60

Don’t Tell Muffin, Ga Hall, 8.60

T: 2:02.1. Ex. (3/8) $64.40; Tri. (3/8/1) $874.80

SECOND, Trot, $2,900

Saint Patty’s Doll, Da Ingraham, 3.80 2.40 2.10

Explosive Ripple, He Campbell, 3.20 2.10

Kaladar, Jo Beckwith, 2.10

T: 2:01.2. Ex. (6/2) $10.40; Tri. (6/2/4) $20.00; 1st Half DD (3/6) $20.60

THIRD, Pace, $2,700

Pembroke Baroness, Ga Mosher, 4.40 2.60 2.10

Panbien, Ma Athearn, 3.00 2.10

Durable, Jo Beckwith, 2.80

T: 1:59.2. Ex. (6/1) $7.20; Tri. (6/1/4) $31.00

FOURTH, Trot, $3,500

Maine Cast, Mi Cushing, 9.20 4.40 2.60

Kegler Hanover, Da Ingraham, 2.60 2.40

Beer League, Da Deslandes, 3.20

T: 2:00.1. Ex. (3/5) $12.60; Tri. (3/5/4) $57.00

FIFTH, Pace, $2,700

Haunto, He Campbell, 3.60 2.60 2.10

Just Do It Jesse, Sc Mac Kenzie, 9.60 3.20

Macraider N, Da Ingraham, 2.40

T: 2:00.0. Ex. (3/4) $13.20; Tri. (3/4/5) $29.40

SIXTH, Pace, $2,800

Fashion Ruffles, Da Ingraham, 3.00 2.20 2.10

Surf New York, An Harrington, 15.40 4.20

Belly Dancer, He Campbell, 2.10

T: 1:59.2. Ex. (5/6) $33.20; Tri. (5/6/1) $81.80

SEVENTH, Pace, $3,200

Lightning Raider N, Ga Mosher, 3.60 2.20 2.10

Hedges Lane, Aa Hall, 2.20 2.10

Sandestin Hanover, Mi Cushing, 2.40

T: 1:58.2. Ex. (2/3) $7.60; Tri. (2/3/4) $13.60; Pick 3 (3/5/2) $12.00

EIGHTH, Pace, $2,700

Remix, Ti Hudson, 20.40 4.60 4.40

Corky Baran, Ru Goodblood Jr, 5.80 2.60

Ideal Ticket, Sc. Hubbard, 5.40

T: 1:58.4. Ex. (7/3) $109.00; Tri. (7/3/2) $1,185.20

NINTH, Pace, $4,000

Pembroke Scorpio, He Campbell, 4.40 2.20 2.10

Rocnrolwilneverdie, Mi Cushing, 2.40 2.10

My Last Chance, An Harrington, 3.80

T: 1:55.0. Ex. (5/4) $3.40; Tri. (5/4/2) $23.40

TENTH, Pace, $3,200

Rodeo Blues, Mi Cushing, 4.40 4.80 3.60

Cruisin Northwest, An Harrington, 2.40 2.40

Five Cent Deposit, Da Ingraham, 5.20

T: 1:57.1. Ex. (7/4) $11.40; Tri. (7/4/6) $50.20; 1st Late Double (5/7) $11.20; Total Handle: $33,708