Tuesday’s golf results

Golf

MAINE AMATEUR

At Brunswick GC

First-round results

Grindle, Sam 68

Baker, Joe 69

Wyman, Jack 69

Kannegieser, Will 69

Parsons, Judd 69

Desmarais, Tim 70

McCue, Nate 70

Bilodeau, Brian 71

Jones, Ricky 72

Slattery, Andrew 72

Anderson, Cole 72

Alvarez, Joseph 72

Dugas, Gavin 72

Barker, Brent 72

Chapman, Craig 73

Sirois, Scott 73

Jordan, Curtis 73

Wright, Peter 73

Gall, Jason 74

Plummer, Mark 74

Hayes, John 74

Marquis, Cameron 74

Frost, James 74

Ouellette, Armand 74

O’Brien, Mike 74

Caron, Tom 74

Gallant, Steve 74

Viola, Alexander 75

Cole, Jeff 75

Doran, Mike 75

Powell, Drew 75

Cole, Len 75

Pearson, Jace 75

Steinberg, Mike 75

Burnham, Anthony 75

Caron, Mike 75

Morang, Taylor 75

Fifield, Ashley 75

Walp, Joe 75

Buteau, Tobey 75

Doyle, Timothy 75

Gervais, Porter 75

Dugas, Eric 76

Bernier, Lance 76

Patterson, Keith 76

Kane, Andrew 76

Macdonald, Jason 76

Anderson, James 77

Bucklin, Patrick 77

Trivilino, Joshua 77

Billings, Christopher 77

Devereaux, Derek 77

Bauman, John 77

Tuttle, Kenny 77

Falcone, Daniel 77

Smith, Craig 77

Collins, Ryan 77

Burian, Mike 77

Messerman, Joe 77

Dery, Ronald 78

Angis, Brian 78

Beauregard, Justin 78

Bean, Thomas 78

Paine, Conner 78

Wilcox, Marke 78

Ouellette, Matthew 78

Walp, Michael 78

Kus, Tom 78

Suchecki, Neil 78

Greenleaf, Matt 79

Freeman, Dustin 79

Ross, Larry 79

McFarlane, Reese 79

Roop, Lucas 79

Wiseman, Cash 79

Rodrigue, Dylan 79

Waterman, Grayson 79

Henderson, Mark 79

Rossignol, Zach 79

Moody, Jonathan 79

Kirn, Todd 80

Girardin, Dave 80

Spizuoco, Rocco 80

Plante, Spencer 80

Glasheen, Andrew 80

Legge, Austin 80

Wingard, Ryan 80

Cloutier, Chris 80

King, Chris 81

Braasch, Brett 81

Ernst, Joe 81

Boutin, Jamie 81

Richards, Andrew 81

Walker, Tyler 81

Denecker, Shawn 81

Waltz, Nicholas 82

Ferrante, Travis 82

McNaboe, Michael 82

Hardy, Jon 82

Seavey, Chris 82

Williams, Roger 82

Knipp, Brian 82

Burton, Dylan 82

Dube, Phil 82

Foster, Wyatt 82

Brennan, Mike 83

Langlois, Bob 83

Fortier, Ed 83

Wohl, Brandon 84

Olson, Garrett 84

Bell, Todd 84

Pelletier, Michael 84

Arsenault, Mike 84

Deroche, Chris 84

Stratman, Ted 84

Goodspeed IV, Perry 85

Stone, Scott 85

Russell, Will 85

Polito, Tony 85

Paquette, Dane 85

Brown, Ron 86

Callahan, Greg 86

Taylor, Chris 86

Panagoulias, Mike 86

Yurglich, Robert 87

Kalagias, Greg 87

LaPierre, Spencer 87

Adams, Jayson 87

Gilbert, Colby 88

Tyburski, Tyler 90

Mohn, Dennis 91

Davies, Zack 92

Marco, Chris WD

EMSGA

At Lakewood GC

Class A Gross: Jim Raye 81, Walt Yorzinski 82, Bob Braun 83; A Net: Joel Greatorex 75, Peter Burke 76, Dave Peaslee 76; Class B Gross: Scott Richardson 78, Terry Whitney 81, Dale Folnsbee 81, Sonny Meyers 81, Jeff Dutch 81, Bob Delio 81; B Net: Ken Gordon 65, Bob Wood 66, Don McCubbin 68; Class C Gross: Joe Sala 77, Richard Clements 82, George Jacobson 83; C Net: Jim Willard 68, Rick Cronin 69, George Lee 69; Class D Gross: Brian Campbell 80, Bill Kirby 83, Peter Bryant 87; D Net: Don Sturgeon 71, Norm Plourde 72, George Draper 76, Tom Boerger 76; Class E Gross: Don Maxim 86, Peter Doran 90, Phil Bowen 95; E Net: Charles Eater 69, Cecil Eastman 72, Carl Buck 72; Super Seniors: Welman McFarland 101; Best Ball Gross: Barry Hobert, Colby Clendenning, Don Sturgeon, John Sturgeon 67; Net: Hank Mattson, Jim Oreskovich, Don Crowell 60; Pins: No. 3 Jim Raye 8-11, No. 6 Charlie Sargent 7-3, No. 10 Jim Raye 1-1, No. 18 Hugh McEachern 6-11

LOCAL

At Traditions GC

Ladies League — 1. Mary Smith, Lesley Waterman, Irene Woodford, Roberta Day, 32; 2. Winnie Coleman, Betty Jamison, Mary Lee McIntosh, 33; 3. Jeannette Laplante, Marilyn Hughes, Dawn Seavey, 34; 4. Nancy Carney, Hilda Wardwell, Gwen Archambault, Barbara Bristow, 35; 5. Chris MacGregor, Sue Everett, Tammy Curtis, Debbie Dunham, 36; 6. Jean Young, Alice Openshaw, Carol Rushton, Jane Levie, 37; Pin: No. 7 Nancy Carney 18-1

At Hampden CC

Ladies Scramble — Aida Francis, Calista Hannigan, Jane Sturgeon, Daphne Sadler 35, Pam Anderson, Beverly Goldstone, Joette Fields, Patty Blanchard 38, Sally Hartman, Donna Nason, Jill Long, Sue Cross 39, Paula Grindle, Nat Grindle, Beth Dunning Elinor Bucklin 45, Pins: No. 2 Joette Fields 11-0

At Springbrook GC

Men’s Twilight — First Flight: Jay Hopkins 6, Ray Roy 6, Matt Beckim 5, Jay Levasseur 5; Second Flight: Ryan Godin 6, Mark Kent 4, Scott Bubier 3; Third Flight: Kevin Bell 10, Gerry Laroche 5, Bob Sinclair 4; Pins: No. 2 Tom Tiner 32-0; No. 8 Matt Beckim 18-0