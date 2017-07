Weekend harness racing

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Friday’s Results

FIRST, Pace, $3,000

Hay You Hellion, Jo Beckwith, 21.80 7.40 9.20

Fall Bliss, Mi Downey, 7.80 8.00

Quincy, Sc Mac Kenzie, 11.20

T—1:58.0. Ex. (4/6) $221.80; Tr. (4/6/1) $650.80

SECOND, Pace, $2,800

Four Starz Louie, He Campbell, 6.20 3.60 3.00

Dynamic Rayzer, Da Ingraham, 21.20 10.40

Glow Again, Ke Switzer Jr, 10.40

T—1:58.2. Ex. (5/3) $115.20; Tr. (5/3/a) $297.00; 1st half DD (4/5) $78.80

THIRD, Pace, $2,900

K D Overdrive, He Campbell, 12.00 3.20 2.80

Bold Willie, Ga Mosher, 2.20 2.10

Buckeye Baddler, Mi Cushing, 25.20

T—1:58.0. Ex. (6/3) $26.20; Tr. (6/3/1) $694.20

FOURTH, Pace, $10,363

Mylastdime, Sh Gray, 2.60 2.20 2.10

Luceman, Ke Switzer Jr, 3.00 2.60

Thankyouallmyfans, Ho Davis Jr, 2.80

T—2:01.4. Ex. (1/3) $6.80; Tr. (1/3/5) $8.00

FIFTH, Pace, $2,700

Toodle Lu, Ke Switzer Jr, 6.20 3.80 2.60

Bermuda Bowl, He Campbell, 3.80 2.60

Fight To Stay, Ga Mosher, 2.10

T—2:00.2. Ex. (4/7) $16.80; Tr. (4/7/5) $40.60

SIXTH, Pace, $10,362

Hoppi, Ke Switzer Jr, 2.20 2.20 2.10

Twelve, Ho Davis Jr, 4.20 2.80

Secret Assault, Sh Gray, 3.20

T—2:02.0. Ex. (7/8) $5.20; Tr. (7/8/6) $7.60

SEVENTH, Pace, $2,750

To Much Fun, Ga Mosher, 3.40 2.40 2.20

West River Tex, Ke Switzer Jr, 3.20 2.20

Sterling Chris, He Campbell, 2.20

T—1:58.3. Ex. (4/2) $6.00; Tr. (4/2/5) $9.40; Pick 3 races (4/7/4) $14.40

EIGHTH, Pace, $3,800

Kid Courageous A, Da Deslandes, 4.80 3.20 2.20

Roddy’s Nor’easter, Ga Mosher, 13.20 3.00

Deuces And Jacks, Ho Davis Jr, 2.20

T—1:56.2. Ex. (2/4) $46.20; Tr. (2/4/6) $127.00

NINTH, Pace, $5,000

Pembroke Wildcat, He Campbell, 2.20 2.20 2.10

Wishing You Well, Ho Davis Jr, 2.60 2.60

Arsenal, Da Ingraham, 3.20

T—1:55.0. Ex. (4/1) $9.00; Tr. (4/1/5) $13.00

TENTH, Pace, $3,600

Riproy, Ro Cushing, 3.00 2.80 2.60

Artzuma, Sh Gray, 7.40 7.20

Paris Beau, Da Ingraham, 8.60

T—1:56.2. Ex. (6/1) $20.20; Tr. (6/1/2) $55.80; 2nd half DD (4/6) $4.40

Total Handle: $27,085

Monday’s Starters, 4 p.m.

FIRST, Pace, $2,800

1. Mcpfast Bluegrass, Ru Goodblood Jr

2. The Wizsell Of Odz, Mi Cushing

3. Thaacaretheeso, Ga Mosher

4. You Belong With Me, Da Ingraham

5. Drunk And Dramatic, Da Deslandes

6. When In Doubt, He Campbell

7. Carrie Ann, Ni Graffam

8. Hurrikaneeilishlyn, Ti Hudson

SECOND, Pace, $3,600

1. Secret Renegade, Ho Davis Jr

2. Medoland Bobcat, Ga Mosher

3. Gris Beau Hanover, Ni Graffam

4. Easy Joe, Ru Goodblood Jr

5. Stormin Spree, Jo Beckwith

6. Southwind Mischief, Mi Downey

7. Rock Baby Rock, Da Ingraham

8. Rule The Air, He Campbell

THIRD, Pace, $2,800

1. Shaguar, An Harrington

2. Cash Cab, Da Deslandes

3. Real Bigg, Ho Davis Jr

4. Hickory Chumley, Ru Goodblood Jr

5. Thunder’s Toy, He Campbell

6. Nf Sinfull, Ga Mosher

7. Chilli Nz, Jo Beckwith

8. Chasen Cancun, Er Davis

FOURTH, Pace, $2,800

1. Midnight Mass, He Campbell

2. Kimmie Cam, Ga Mosher

3. A Hard Days Night, Ma Athearn

4. Prada Spur, Ho Davis Jr

5. Darn Shootin, Da Deslandes

6. Caseofthesillies, Mi Cushing

7. Janinne, Ti Hudson

8. Funny Lena, Ni Graffam

FIFTH, Pace, $3,100

1. Vacated, Mi Cushing

2. Well Lets See, Ri Armstrong

3. Slots Saved Us, Da Ingraham

4. Pembroke Bambino, He Campbell

5. Nowhining Bluechip, Da Deslandes

6. Poocham Pal, Jo Beckwith

7. Mr Happypants, Ho Davis Jr

8. Spy In The Camp, Ga Mosher

SIXTH, Pace, $10,242

1. Meadows Rosebud, Ho Davis Jr

2. Persephonie, He Campbell

3. Spoxys Girl, Ni Graffam

4. Downeast Foxy Lady, Ga Mosher

5. Arabella, Mi Graffam

6. Dual Pats Bug Bug, Ma Athearn

SEVENTH, Pace, $3,600

1. Southwind Ricardo, Ho Davis Jr

2. Sweetchildofmine, Da Deslandes

3. U Cant Fix Stupid, Gr Bowden

4. No Shame Blue Chip, Da Ingraham

5. Well Well Well, Ga Mosher

6. Artzuma, He Campbell

7. A Ok Hanover, Ni Graffam

EIGHTH, Pace, $3,100

1. Scarlet Starlet, An Harrington

2. Algebra, Mi Cushing

3. Casimir Nymph, Jo Beckwith

4. Forbettor Or Worse, Ho Davis Jr

5. Vicky Killean, He Campbell

6. You’re News, Ti Hudson

7. Color Palette K, Ma Athearn

8. Best Escape Route, Ni Graffam

NINTH, Pace, $3,500

1. Caviart Savannah, Ga Mosher

2. Taylor Rei, Ho Davis Jr

3. Southwest Bliss, He Campbell

4. Miss Paula D, Da Deslandes

5. Electricity, Er Davis

6. Cute Hill, Jo Beckwith

TENTH, Pace, $2,800

1. Can You Fly, Er Davis

2. Cecils Express, He Campbell

3. Coral Snake, Ri Armstrong

4. Stare Down, Mi Downey

5. Sterling Chris, Jo Beckwith

6. Reagans Revenge, Mi Cushing

7. Lifeontherange, Da Deslandes

8. Daughtry Hanover, Da Ingraham

SCARBOROUGH DOWNS

Saturday’s Results

FIRST $2,800 Trot 2:02.3

3-Earl’s Last Shot (Wi Campbell) 3.00 2.20 2.10

2-Deli-Craze (Da Ingraham) 2.80 2.40

4-Lucy From Hebron (Ma Athearn) 2.10

Ex. (3-2) $5.80; Tr. (3-2-4) $17.60

SECOND $3,000 Trot 1:59.0

4-Candy Lane (Ma Athearn) 3.40 2.20 2.20

2-Makinphotos (Ke Switzer Jr) 4.00 12.40

6-Royal Hawaii (Wi Campbell) 2.40

Ex. (4-2) $16.60; Tr. (4-2-6) $54.00; 10-cent Sprf. (4-2-6-3) $7.94; DD (3-4) $6.60

THIRD $2,700 Trot 2:02.0

7-Monk (Ke Switzer Jr) 2.40 2.10 2.10

4-S D Prohibition (Sh Taggart) 3.20 2.10

6-Musical Milestones (Ho Davis Jr) 2.10

Ex. (7-4) $10.40; Tr. (7-4-6) $19.60

FOURTH $3,000 Pace 2:01.3

4-Devil May Care (Aa Hall) 3.80 2.80 2.10

1-Pan Taylor (To Whitney) 12.20 3.00

5-Keemosabe (Ph Sowers) 2.10

Ex. (4-1) $18.40; Tr. (4-1-5) $30.40

FIFTH $2,700 Trot 2:03.1

1-Broadway Giant (Ro Patoine) 29.00 11.80 6.20

3-Cash Empire (Da Ingraham) 6.20 4.60

5-Kid Caviar (Wa Watson) 5.80

Ex. (1-3) $230.10; Tr. (1-3-5) $662.20; Pick 3 races (7-4-1) $58.60

SIXTH $3,300 Trot 1:59.2

2-Victory Tax (Wi Campbell) 3.00 2.60 2.10

1-Maine Muscle (Mi Cushing) 6.40 3.00

3-Madison Muscle (Ho Davis Jr) 2.10

Ex. (2-1) $16.40; Tr. (2-1-3) $59.40; 10-cent Sprf. (2-1-3-4) $7.41; Middle DD (1-2) $50.80

SEVENTH $3,000 Pace 1:58.4

2-Fox Valley Primo (Ho Davis Jr) 7.20 5.80 2.40

1-Wild Lady Luck (Ke Switzer Jr) 19.40 7.00

4-Sandy Barbielegacy (Lo Gasbarro III) 3.20

Ex. (2-1) $42.40; Tr. (2-1-4) $135.80

EIGHTH $2,800 Pace 1:58.4

3-Klondike Art (Ir Mauran) 11.20 3.80 3.00

2-Pacific Stride (Aa Hall) 5.80 2.80

4-Lady Spartacus (Wi Campbell) 2.60

Ex. (3-2) $296.00; Tr. (3-2-4) $312.20

NINTH $10,778 Pace 1:57.0

2-Alittlebithiphop (Ho Davis Jr) 3.80 2.80

3-Justcallmedino (Ma Athearn) 9.40

4-Mic Woodrow (Mi Graffam)

Ex. (2-3) $45.20; Tr. (2-3-4) $606.00; Pick 3 races (2-3-2) $9.40

TENTH $3,300 Pace 1:56.3

2-Sign To Inverell A (Wi Campbell) 6.80 2.40 2.80

7-Mcardle Royale N (Ke Switzer Jr) 4.60 3.60

1-My Last Chance (An Harrington)

Ex. (2-7) $13.20; Tr. (2-7-1) $205.40

ELEVENTH $2,700 Pace 1:59.3

7-Lucky Lucky Leo (Sh Taggart) 7.60 2.80 2.20

6-Fifty Spender (Ni Graffam) 3.00 2.80

8-Lucky Mac (Wi Campbell) 2.20

Ex. (7-6) $18.80; Tr. (7-6-8) $62.40; 10-cent Sprf. (7-6-8-4) $16.05; Late DD (2-7) $23.40

Total Handle: $54,549