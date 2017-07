Local track and field results

Track and Field

USATF 14 and under

At Brewer

Competing teams: Bangor Rec, Blue Hill Peninsula, Brewer Rec. Central TC, Hampden Rec, Lincoln Rec, Old Town TC, Orono Red Riot TC, Pittsfield TC.

(Top three finishers per event)

Boys

800 Meter Race Walk 11-12: 1, Kaleb Westman, Brewer, 5:33.77. 2, Sean Patrick Lanigan, Orono, 5:34.80. 3, Benjamin Arsenault, Hampden, 5:53.22. 1500 Meter Race Walk 13-14: 1, Joshua Bohm, Bangor, 10:31.44. 2, Ian Renwick, Blue Hill, 10:45.93. 3, Jamison Cohen, Brewer, 12:51.16. 80 Meter Hurdles 11-12: 1, Nigel Tall, Brewer, 17.16. 2, Rowan Tate, Brewer, 17.36. 3, Tyler Wilkinson, Brewer, 17.59. 100 Meter Hurdles 13-14: 1, Cameron Warner, Bangor, 18.11. 2, John Connor Nadeau, Orono, 21.01. 3, Arden Weaver, Blue Hill, 21.10. 100 Meter Dash 8 & U: 1, Owen Glanville-True, Bangor, 17.87. 2, Tyler Priest, Old Town, 18.15. 3, Obiajulu Okafor, Bangor, 18.72. 100 Meter Dash 9-10: 1, William Francis, Orono, 15.68. 2, Andrew Clark, Brewer, 16.23. 3, Andrew Slocum, Lincoln Rec, 16.71. 100 Meter Dash 11-12: 1, Koda Allen, Bangor, 15.21. 2, Quinton Bisher, Hampden, 15.46. 3, Ethan Marquis, Hampden, 15.69. 100 Meter Dash 13-14: 1, Nathan Wheeler, Lincoln Rec, 13.50. 2, Tyler Reilley, Bangor, 13.53. 3, Chase Campbell, Orono, 13.80. 400 Meter Dash 8 & U: 1, Owen Glanville-True, Bangor, 1:31.78. 2, Colin Lolar, Old Town, 1:33.33. 3, Jake McCannell, Old Town, 1:37.54. 400 Meter Dash 9-10: 1, Kaiden Plourde, Old Town, 1:14.85. 2, Cooper Neely, Old Town, 1:18.78. 3, Kameron Plourde, Old Town, 1:20.78. 400 Meter Dash 11-12: 1, Braydon Brown, Old Town, 1:09.83. 2, Lucas Allen, Orono, 1:13.03. 3, Pierce Walston, Orono, 1:13.26. 400 Meter Dash 13-14: 1, Liam Velgouse, Central, 1:02.50. 2, Andrew Melanson, Orono, 1:07.51. 3, Carlo Mazzarelli, Bangor, 1:08.62. 1500 Meter Run 9-10: 1, Liam Walsh, Lincoln Rec, 6:59.91. 1500 Meter Run 11-12: 1, Matthew Cormier, Blue Hill, 6:03.79. 2, Cole Allen, Pittsfield, 6:07.29. 3, Lucas Allen, Orono, 6:11.19. 1500 Meter Run 13-14: 1, Nathan Wheeler, Lincoln Rec, 5:08.55. 2, Aaron Stanwood, Bangor, 5:12.15. 3, Ian Meserve, Old Town, 5:19.01. 4×100 Meter Relay 8 & U: 1, Brewer Rec TC ‘A’ (Baxter Stuart, Brigham Zaehringer, Chase Wilkinson, Gage Duran), 1:21.79. 2, Hampden TC ‘A’ (Ryan Lemos, Jackson Michaud, Will Mitchell, Kason Shaw), 1:26.64. 3, Orono Red Riots TC ‘A’ (Augi Baker, Omari LaBelle, David Brewer, Gabriel Brewer), 1:28.58. 4×100 Meter Relay 9-10: 1, Old Town TC ‘A’ (William Francis, Jack Marquis, Cooper Neely, Brady Harris), 1:10.86. 2, Orono Red Riots TC ‘A’ (Matthew Allen, Kase Walston, Micah Olsen,), 1:18.27. 3, Central TC ‘A’ (Garrett Bires, Joseph Brasslett, Jacoby Buzzard, Mathew Severence), 1:18.82. 4×100 Meter Relay 11-12: 1, Orono Red Riots TC ‘A’ (Pierce Walston, Zane Baker, Collin Loranger, Lucas Allen), 1:06.54. 2, Hampden TC ‘A’ (Zakery Chadborne, Ethan Marquis, Brycen Scales, Matthew Shayne), 1:08.42. 3, Orono Red Riots TC ‘B’ (Sean Patrick Lanigan, Bradley Bamford, Jack Brewer, Caden Gray), 1:20.21. 4×100 Meter Relay 13-14: 1, Bangor Rec.TC ‘A’ (Gustav Blackwell, Tyler Reilley, Aaron Stanwood, Carlo Mazzarelli), 54.05. 2, Blue Hill Peninsula ‘A’ (Connery Williamson, Clark Morrison, Arden Weaver, Nathan Dauk), 1:01.99. 4×100 COED Meter Relay 8 & U: 1, Orono (Kristen Morneault, Zadie Olsen, Colin Melrose, Ryan Murphy), 1:34.32. 2, Old Town (Landon Robinson, Alexander Roach, Callie Murray-Trefts, Griffin Shorette), 1:36.59. 3, Brewer (Mackenzie Reardon, Samuel Smith, Landon Pelkey, Clarisse Cormier), 1:41.69. 4×100 COED Meter Relay 9-10: 1, Brewer (Andrew Clark, Lilly Goodwin, Calliaya Billings, Allie Salinas), 1:08.94. 2, Old Town (Sadie May, Kameron Plourde, Noel Thomas, Kaiden Plourde), 1:08.96. 3, Bangor (Zander Pike, Maddy Thai, Addie Smith, Bella Pecze), 1:16.19. 4×100 COED Meter Relay 11-12: 1, Brewer (Callie Moran, Bruce Coulter, Mary Spencer, Madison Ross), 1:02.04. 2, Orono (Abby Batchelder, Anna Molloy, Nathan Culina, Isaac Miller), 1:02.39. 3, Lincoln (Michaela Bragdon, Esmae Stockley, Owen Fullerton, Corey Atwood), 1:04.77. 4×100 COED Meter Relay 13-14: 1, Blue Hill (Grace Broughton, Ian Renwick, Abigail Mazgaj,Nathan Dauk), 55.30. 2, Orono (Zoe Swanson, Hannah Batchelder, Ben Culina, Chase Campbell), 59.35. 3, Brewer (Dylan Greenlaw, Ashton Reardon, Jordan Tibbetts, Benjamin Mock),1:05.59. Javelin Throw 8 & U: 1, Tyler Priest, Old Town, 76-11. 2, Trent Deane, Orono, 52-07. 3, Charlie Olmstead, Bangor, 47-06. Javelin Throw 9-10: 1, William Francis, Orono, 77-08. 2, Kase Walston, Orono, 67-05. 3, Matthew Allen, Orono, 58-09. Javelin Throw 11-12: 1, Benjamin Francis, Orono, 88-02. 2, Charles St. Lawrence, Blue Hill, 84-09. 3, Quinton Bisher, Hampden, 74-10. Javelin Throw 13-14: 1, Ian Renwick, Blue Hill, 87-01. 2, Nathan Regan, Old Town, 86-09. 3, Andrew Melanson, Orono, 78-06. Long Jump 8 & U: 1, Brigham Zaehringer, Brewer, 9-02.25. 2, Noah Briggs, Old Town, 9-00.25. 3, Tyler Priest, Old Town, 8-07.75. Long Jump 9-10: 1, William Francis, Orono, 12-04.25. 2, Cooper Neely, Old Town, 10-05.75. 3, Andrew Slocum, Lincoln Rec, 10-05. Long Jump 11-12: 1, Quinton Bisher, Hampden, 12-08.50. 2, Tyler Wilkinson, Brewer, 12-08. 3, Owen Cote, Old Town, 12-01. Long Jump 13-14: 1, Ian Renwick, Blue Hill, 16-01.50. 2, Tyler Reilley, Bangor, 15-11. 3, Nathan Regan, Old Town, 15-06.50. Pole Vault 13-14: 1, Aaron Bard, Old Town, 8-03. 2, Nathan Regan, Old Town, 7-06. 3, Charlie Picone, Brewer, 5-00. Discus Throw 11-12: 1, Ty Walker, Old Town, 64-11. 2, Solomon Susen, Lincoln Rec, 59-04. 3, Rowan Oko, Central, 56-05. Discus Throw 13-14: 1, Ashton Reardon, Brewer, 89-10. 2, Matthew Bolstridge, Brewer, 86-07. 3, Nathan Dauk, Blue Hill, 77-00.

Girls

800 Meter Race Walk 8 & U: 1, Linzy Heitmann, Old Town, 5:57.99. 2, Callie Murray-Trefts, Old Town, 6:00.98. 3, Sophia Kulikowski, Orono, 6:01.11. 800 Meter Race Walk 9-10: 1, Addie Trefts, Old Town, 5:24.31. 2, Lillian Butterfield, Lincoln Rec, 5:30.11. 3, Mirage Priller, Lincoln Rec, 5:57.34. 80 Meter Hurdles 11-12: 1, Rose McKay, Orono, 17.30. 2, Michaela Bragdon, Lincoln Rec, 17.88. 3, Anna Molloy, Orono, 18.20. 100 Meter Hurdles 13-14: 1, Georgina La Grange, Brewer, 17.47. 2, Lia Frazee, Brewer, 18.28. 3, Laura Butterfield, Lincoln Rec, 18.45. 200 Meter Dash 8 & U: 1, Lucy Veilleux, Old Town, 37.69. 2, Breah Curtis, Hampden, 39.33. 3, Nina Mitchell, Hampden, 39.54. 200 Meter Dash 9-10: 1, Karina Dumond, Old Town, 35.17. 2, Libby Saucier, Old Town, 35.29. 3, Gabrielle Roberts, Brewer, 35.42. 200 Meter Dash 11-12: 1, Esmae Stockley, Lincoln Rec, 31.33. 2, Mary Spencer, Brewer, 33.41. 3, Abby Batchelder, Orono, 33.62. 200 Meter Dash 13-14: 1, Cassidy Hanson, Central, 30.61. 2, Georgina La Grange, Brewer, 30.66. 3, Mackenzie Saucier, Old Town, 31.84. 800 Meter Run 8 & U: 1, Nina Mitchell, Hampden, 3:17.53. 2, Lucy Veilleux, Old Town, 3:21.25. 3, Izzy Krummel, Hampden, 3:33.42. 800 Meter Run 9-10: 1, Clara White, Orono, 3:15.04. 2, Kaylee Johnston, Bangor, 3:21.88. 3, Libby Saucier, Old Town, 3:22.87. 800 Meter Run 11-12: 1, Ruth White, Orono, 2:55.23. 2, Lily Woodside, Hampden, 3:19.51. 3, Katherine Kohtala, Orono, 3:25.90. 800 Meter Run 13-14: 1, Grace Broughton, Blue Hill, 2:49.53. 2, Izabelle Trefts, Old Town, 2:58.07. 3, Mackenzie Saucier, Old Town, 3:02.33. 3000 Meter Run 11-12: 1, Ruth White, Orono, 12:46.27. 2, Annie Roach, Old Town, 13:53.85. 3, Bridget Frazier, Bangor, 15:59.02. 3000 Meter Run 13-14: 1, Abigail Mazgaj, Blue Hill, 13:06.10. 2, Julia White, Orono, 13:07.16. 3, Izabelle Trefts, Old Town, 13:35.20. 4×100 Meter Relay 8 & U: 1, Old (Lily Heitmann, Linzy Heitmann, Callie Murray-Trefts, Lucy Veilleux), 1:21.82. 2, Hampden (Ellie Arsenault, Erin Curtis, Breah Curtis, Gigi Williams), 1:23.65. 3, Old Town ‘B’ (Faelynn Briggs, Alexi Shorette, Corina Barrera, Natalee Underwood), 1:41.69. 4×100 COED Meter Relay 8 & U: 1, Orono (Kristen Morneault, Zadie Olsen, Colin Melrose, Ryan Murphy), 1:34.32. 2, Old Town ‘ (Landon Robinson, Alexander Roach, Callie Murray-Trefts, Griffin Shorette), 1:36.59. 3, Brewer (Mackenzie Reardon, Samuel Smith, Landon Pelkey, Clarisse Cormier), 1:41.69. 4×100 COED Meter Relay 9-10: 1, Brewer (Andrew Clark, Lilly Goodwin, Calliaya Billings, Allie Salinas), 1:08.94. 2, Old Town (Sadie May, Kameron Plourde, Noel Thomas, Kaiden Plourde), 1:08.96. 3, Bangor (Zander Pike, Maddy Thai, Addie Smith, Bella Pecze), 1:16.19. 4×100 COED Meter Relay 11-12: 1, Brewer (Callie Moran, Bruce Coulter, Mary Spencer, Madison Ross), 1:02.04. 2, Orono ‘ (Abby Batchelder, Anna Molloy, Nathan Culina, Isaac Miller), 1:02.39. 3, Lincoln (Michaela Bragdon, Esmae Stockley, Owen Fullerton, Corey Atwood), 1:04.77. 4×100 COED Meter Relay 13-14: 1, Blue Hill (Grace Broughton, Ian Renwick, Abigail Mazgaj, Nathan Dauk), 55.30. 2, Orono (Zoe Swanson, Hannah Batchelder, Ben Culina, Chase Campbell), 59.35. 3, Brewer (Dylan Greenlaw, Ashton Reardon, Jordan Ribbetts, Benjamin Mock) 1:04.59. 4×400 Meter Relay 9-10: 1, Hampden (Mya Madden, Grace Marquis, Lillie Schmelz, Kiersten Shayne), 6:10.98. 2, Old Town (Elyannah Briggs, Brookelin Jones, Addie Trefts, Karina Dumond), 6:25.41. 3, Orono (Kassidy Lebel, Savannah Hutchison, Carmen Miller, Clara White), 7:02.69. 4×400 Meter Relay 11-12: 1, Hampden (Olivia Airey, Molly Curtis, Lydia Hanish, Lily Woodside), 5:39.57. 2, Orono (Sophia Hafford, Ruth White, Emily Feher, Madison Smith), 5:58.35. 4×400 Meter Relay 13-14: 1, Orono (Julia White, Megan Brewer, Zoe Swanson, Hannah Batchelder), 5:34.75. Triple Jump 11-12: 1, Abby Batchelder, Orono, 26-01. 2, Rose McKay, Orono, 25-00.25. 3, Lilly deWildt, Hampden, 23-10.50. Triple Jump 13-14: 1, Lia Frazee, Brewer, 27-07.50. 2, Esther Susen, Lincoln Rec, 27-05.50. 3, Abigail Mazgaj, Blue Hill, 26-11.25. High Jump 8 & U: 1, Izzy Krummel, Hampden, 2-08. 2, Sofia Short, Pittsfield, 2-05. 2, Alison Adair, Brewer, 2-05. 2, Brooklyn Rand, Old Town, 2-05. High Jump 9-10: 1, Ava Syphers, Bangor, 3-05. 2, Noel Thomas, Old Town, 3-02. 3, Clara White, Orono, 3-02. High Jump 11-12: 1, Shalomi Goewey, Pittsfield, 4-06. 2, Maranda Pert, Blue Hill, 4-03. 3, Myah Worster, Old Town, 3-09. 3, Lilly deWildt, Hampden, 3-09. 3, Keira Stearns, Blue Hill, 3-09. High Jump 13-14: 1, Georgina La Grange, Brewer, 4-06. 2, Lia Frazee, Brewer, 4-06. 3, Emily Jones, Old Town, 4-03. Pole Vault 13-14: 1, Lia Frazee, Brewer, 7-06. 2, Hannah Batchelder, Orono, 7-00. 3, Marah Sharp, Brewer, 6-06. Shot Put 8 & U: 1, Gigi Williams, Hampden, 14-10.75. 2, Jaden Roberts, Central, 14-00.75. 3, Addison Schall, Hampden, 13-02.50. Shot Put 9-10: 1, Sara Pomeroy, Pittsfield, 16-01. 2, Maddy Thai, Bangor, 13-09. 3, Makayla Sibley, Central, 13-07. Shot Put 11-12: 1, Izabella Damboise, Old Town, 28-05.50. 2, Chloe Daigle, Central, 24-10. 3, Isabelle Allen, Central, 24-05.50. Shot Put 13-14: 1, Emily Champney-Brown, Central, 26-05. 2, Hannah Batchelder, Orono, 26-02.50. 3, Lainey Blakeman, Brewer, 26-01.50.