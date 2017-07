Local harness racing, American Legion baseball, all-stars, road racing

Harness Racing

BANGOR RACEWAY

Tuesday’s Results

FIRST, Pace, $2,800

Western, Ke Switzer Jr, 8.60 3.80 2.40

Caseofthesillies, Mi Cushing, 2.80 2.10

A Hard Days Night, Ma Athearn, 2.80

T–1:58.0. Ex. (5/4) $18.80; Tr. (5/4/2) $122.60

SECOND, Pace, $10,182

Justcallmedee, Ma Athearn, 2.20 2.20 2.10

Shes A Maverick, Jo Nason, 2.20 2.10

Tip Em Off, Ke Switzer Jr, 2.10

T–2:01.2. Ex. (6/5) $2.80; Tr. (6/5/3) $7.80; 1st half DD (5/6) $9.20

THIRD, Pace, $3,200

Cruisin Northwest, Ke Switzer Jr, 3.80 2.60 2.40

Lil Miss Snowflake, Ma Athearn, 13.20 4.20

Algebra, Mi Cushing, 3.00

T–1:57.4. Ex. (4/3) $76.60; Tr. (4/3/2) $330.00

FOURTH, Pace, $2,800

Rambling Jet, Ni Graffam, 42.40 20.20 4.80

A Ok Hanover, Ke Switzer Jr, 5.60 2.80

American Fighter, He Campbell, 2.10

T–1:58.2. Ex. (2/5) $186.40; Tr. (2/5/3) $422.40

FIFTH, Trot, $2,900

Roadshow Vic, Mi Cushing, 3.80 2.20 2.10

Explosive Ripple, He Campbell, 2.20 2.10

Skad’s Winner, Gr Bowden, 2.40

T–2:02.1. Ex. (6/3) $7.60; Tr. (6/3/1) $29.20

SIXTH, Pace, $10,182

Pembroke Passionly, He Campbell, 2.20 2.20 2.10

Little Honeybadger, Mi Graffam, 2.60 2.40

Poocham Magic, Ni Graffam, 11.00

T–2:02.4. Ex. (5/1) $6.20; Tr. (5/1/2) $34.00

SEVENTH, Pace, $2,700

Kimmie Cam, He Campbell, 2.80 2.20 2.10

Surf New York, An Harrington, 2.40 2.20

Shocked Ivy, Ke Switzer Jr, 3.60

T–2:00.2. Ex. (2/6) $9.40; Tr. (2/6/1) $33.60; Pick 3 races (4/5/2) $16.60, (6/5/2) $16.60

EIGHTH, Trot, $3,500

Cherry Crown Jewel, Ma Athearn, 3.80 2.20 2.40

Dartmouth Hall, Ga Mosher, 2.60 3.20

Cantabmyway, Ro Estes, 7.60

T–1:59.1. Ex. (3/1) $8.20; Tr. (3/1/5) $28.20

NINTH, Pace, $4,000

Penney’s Spirit, Ke Switzer Jr, 15.00 6.60 3.40

Rocnrolwilneverdie, Da Deslandes, 7.40 3.20

Pembroke Scorpio, He Campbell, 2.10

T–1:55.1. Ex. (4/5) $79.20; Tr. (4/5/6) $332.60

TENTH, Pace, $2,700

To Much Fun, Ga Mosher, 4.40 2.20 2.10

Thunder’s Toy, He Campbell, 2.60 2.10

Ill Call U Back, Ro Cushing, 2.20

T–1:58.3. Ex. (5/4) $6.20

Tr. (5/4/2) $25.00; Late DD (4/5) $34.60

Total Handle: $35,619

Legion baseball

ZONE 1

Standings (through July 3)

Hampden 5-2 2. Brewer 4-2 3. Bangor 4-3 4. Post 51 3-3 5. Skowhegan 2-4 6. Acadians 1-5

Thursday, July 6

(9 innings)

Hampden at Trenton

Post 51 at Brewer

Skowhegan at Bangor

Saturday, July 8

(9 innings)

Skowhegan at Trenton

Bangor at Post 51

Brewer at Hampden

Tuesday, July 11

Brewer at Bangor

Skowhegan at Hampden

Trenton at Post 51

Games 7 innings unless otherwise noted

Weekday game times: At Post 51 (Colby), 6:30 p.m.; at Skowhegan (Colby), 6:30 p.m.; at Bangor, 7:30 p.m.; at Hampden, 7:30 p.m., at Brewer, 7:30 p.m., at Trenton (Ellsworth), 5:30 p.m.; weekend: Noon (all)

Junior Legion

North Division Standings

(Through July 3)

Capitals 8-2 Skowhegan Tax Pro 7-1 Hart Transportation 5-1 End Zone Deli & Grill 6-3 Rowells Navigators 4-2 Oakland Home Town Loons 4-5 Trenton Acadians 1-7 Bangor Cadets 1-9 Fairfield Post 14 0-6

Schedule

Wednesday, July 5

Acadians at Bangor, 7:30 p.m.

Hampden at Capitals, 4 p.m.

Messalonskee at Skowhegan, 6:30 p.m.

Augusta at Topsham Post 202, 5:30 p.m.

All-star teams

USA TODAY

All-USA Maine Baseball Team

First Team

Pitcher: Peter Kemble, Bangor, 6-2, 210, Sr.; Ryan Twitchell, Greely, 6-4, 180, Sr.; Cam Guarino, Falmouth, 5-11, 195, Sr.; Josh Joy, Messalonskee, 6-1, 175, Sr.; Catcher: Brendan Tinsman, Cape Elizabeth, 6-2, 215, Jr.; Infield: Jackson Coutts, Orono, 6-3, 235, Sr.; Jake Knop, Portland, 5-8, 185, Sr.; Robbie Armitage, Falmouth, 6-0, 185, Sr.; Jared Brooks, Cheverus, 6-3, 250, Sr.; Outfield: Sam Troiano, South Portland, 5-11, 180, Sr.; Jarod Norcross-Plourde, Edward Little (Auburn), 6-2, 195, Sr.

Second Team

Pitcher: Jack Casale, Cheverus, 6-4, 175, Sr.; Trevor Labonte, York, 6-6, 185, Sr.; Alex McKenney, Hampden Academy, 6-4, 220, Sr.; Catcher: Alex Maxsimic, Brewer, 5-11, 175, Sr.; Infield: Evan Balzano, Thornton Academy, 6-4, 185, Sr.; Zach Nash, Hermon, 5-10, 160, Sr.; Ben Nelson, Gorham, 5-10, 160, Jr.; Ryan Hoogterp, Old Town, 6-2, 170, Sr.; Outfield: Nate Howard, Erskine Academy, 6-1, 160, Sr.; Trevor Salema, Traip Academy, 6-0, 190, Sr.; Reece Armitage, Falmouth, 6-0, 185, Sr.

Player of the Year: Peter Kemble, P, Bangor, 6-2, 210, Sr.

Coach of the Year: Don Joseph, Orono

Road racing

8th Race For Grand Lake Stream

At Grand Lake Stream

Eric Mauricette 18 minutes, 0 seconds (3 miles), Clayton Sockabasin 23:00, David Carmack 23:25, Tricia Brown 23:48, Brett Ross 24:42, Jamie Romano 26:52, Ben Arsenault 27:04, Nolan McCullough 27:13, Adrian Arsenault 27:29, Abby Weeks 27:41, Kristin McAlpine 28:40, Ashlee Arsenault 29:37, Cole Arsenault 29:50, Julie Richard 30:09, Glenn Millner 31:31, Krista Collins 31:32, Rachel Crowe 31:57, Lori Millner 32:11, MaryLee Dunn 33:34, Tara Dwelley 36:04, Kelsey O’Neill 37:07, Gregg McLaughlin 37:10, Evan Romano 37:37, Sophia Romano 38:55, Ellen O’Neill 38:55, Zoe Livingston 39:45, Ali Wheaton 39:45, Doug Sprague 40:14, Brad Farrell 40:14, Jim Farrell 40:17, Bobby Farrell 40:17, Laura Farrell 40:18, Roxzanna Montague 46:34, Cindy McLaughlin 47:14, Allie Carmack 55:05, Catie McLaughlin 55:25, Abbie McLaughlin 55:25, Blaine Harsh 55:32, George Harsh 56:25, Adrienne Carmack 60:09, Connor O’Neill 63:26, Jason Tankel 63:26, Francis O’Neill 63:27, Elliot Tankel 63:27, Gerry Estabrook 66:56