Local golf results

Golf

LOCAL

At Northport GC

July Fourth flag tournament — 1. Don Pendergast, 2. Sue Gordon, 3. Cecil Eastman, 4. Ken Gordon, 5. Larry Quinn, 6. Jamie Place, 7. Dan Eaton, 8. Tim Riley, 9. Terry Whitney, 10. Jake Thompson, 11. Sue Hodgkins, 12. Alex Carroll, 13. Chad Place; Pins: No. 3 Terry Whitney 8-1, No. 9 Larry Quinn 31-3, No. 12 Jamie Place 13-4, No. 18 Larry Quinn 29-10

Scotch Foursome — Gross: Peter Hodgkins, Sue Hodgkins 38; Net: Slim Peaslee, Barb Peaslee 30, (tie) Fred Rich, Jenna Caler 32, John Fleming, Janet White 32, Dan Eaton, Leslie Eaton 33, Ken Gordon, Sue Gordon 33, Terry Whitney, Roxie Whitney 33

At Barren View GC

Senior Scramble — Carol Mosel, Dennis Lewey, Steve Beauregard, Ken Smith -4 (won putt-off), Berenice Fedder, Norm Lezy, Fred Morgan, Rick Brown -4, Mary Lou Hodge, Wayne Smith, Chuck Hodge, DW Smith -3 (won putt-off), Laura Bagley, Bob Tracy, Steve Cates, Scott Whitney -3 Pins: No. 5 Tony French 2-11

At Bucksport GC

Wednesday Scramble — Garth Pomeroy-Rod Chase-Gene Bowden 32, Tim Savasuk-Bob Losurdo-Eric Stover 34, Jerry Hinson-Jack Austin-Doug Wellington

35, Jason Mann-Gil Lacroix-Roy Clements 35, Bill Ferris-Paul Bakeman-Gordon Holmes 36, Ben Alley-Rick Ames-Larry Orcutt 39; Pins: No. 3 Garth Pomeroy 46-0, No. 6 Doug Wellington 17-6

At Traditions GC

Men’s Senior League — 1. Don St. Amand, Nick Fox, Don Payne, Mel McLay, 32; 2. Roger Therriault, Richard Seamans, Dennis Payson, Paul Crawford, 33; 3. Robbie Robinson, Dale Anthony, Bob Gillis, John Conners, 34; 4. Mike Connolly, Ray Baker, Bob Pentland, 35; pins: No. 7 Robbie Robinson 9-1

At Springbrook GC

Senior League — Gross: Tim Mynahan-Dick Therrien 73; net: Tom Wylie-John Hodgkins 58, Bob Cochran-Dave Kus 60, John Murphy-Aaron Burke 60, John Anastasio-Dennis McNeish 60; pins: No. 2 Tim Mynahan 18-10, No. 8 Tim Mynahan 20-0, No. 13 George Bickford 10-10, No. 15 Rick Shea 8-1; Skins, Gross: No. 3 Tim Mynahan-Dick Therrien, No. 4 John Murphy-Aaron Burke, No. 5 John Anastasio-Dennis McNeish, No. 6 Tim Mynahan-Dick Therrien, No. 7 Tim Mynahan-Dick Therrien, No. 12 Tom Wylie-John Hodgkins, No. 17 John Murphy-Aaron Burke; Net: No. 1 John Murphy-Aaron Burke, No. 4 John Murphy-Aaron Burke, No. 5 John Anastasio-Dennis McNeish, No. 12 Tom Wylie-John Hodgkins, No. 17 John Murphy-Aaron Burke

At Hermon Meadow GC

Men’s League — 1. Tim McCluskey, 2. Matt Alaimo, 3. Doug Chambers, 4. Brad Holmes, 5. Tony Alaimo, 6. Bruce Ireland, 7. Joe Johnston

At Kebo Valley GC

Men’s Group, Variable Best Ball — Bill Harding, Dean Bryer, Bob Lombardi, Fred Cook 60, Jim McFarland, Dave Dibiona, Tom Estes 60

Net Skins — No. 4 Jim McFarland, No. 7 Fred Cook, No. 13 Skip Basso, No. 18 Fred Cook

Kebo Boys, Net Skins — No. 1 Jud Strang, No. 5 Jud Starr, No. 11 Chuck Starr, No. 13 Ty Smith, No. 14 Tim Mayo, No. 15 Chris Coston

Ladies League, Scramble — Kristi Bond, Erica Brooks, Dot Hartson, Linda Thayer, Allison Parnell 43; Own Ball: Sandy Norton 41, Andrea Lahaye 42; Pins: No. 4 Andrea Lahaye 2-3

At Penobscot Valley CC

Twilight League — Front Nine: Scott Garland-Troy Crocker-John Poulin-Paul Tracy-Rob Garster-Bucky Owen 28, Dave Gonyar-Kevin McConnell-Greg Fournier-Woody Cross-Ryan Lynch-Warren Brooks 28, Dale Duplisea-Brian Lee-Chip Haskell-George Sickles-Chris Cosenze-Richard Reiner 29; Back 9: Zach Winn-Jon Henderson-Mike Cormier-Phil Cormier – Doug McGinley-David Green 30, Jason Harris-Scott Cray-Jim Kiser-Brett Baber-Fred Rice-Dennis Casey 30, Mark Barthelemy-Peter Hughes-Lee Chick-John Sturgeon-Jeff Flanagan-Herb Coolbrith 32; pins: No. 4 Tom Frey 10-5, No. 6 Bill Buckley 13-3, No. 14 Shane Burpee 12-0, No. 16 Terry Kenniston 24-0; long putt: Bucky Owen 60 feet

At Bangor Municipal GC

Twilight League — Gross: 1. Nick Carparelli-Rich Russell 74. Tony Reynolds-Terrie Townsend 77. 3. Rich Economy-Barry Hobert 79. 4.Dan Cort-Tyler Stewart 79. 5. Bruce Stewart-Sam Hoke 80. Net: 1. Ed Dephilippo-Matt Kinney 65. 2. Butch Baranek-Mike McHugh 66. 3. Cam Goldsmith-Peter Webb 67. 4. Jamie Brooker-Shane Yardley 68. 5. Rick Hayward-Jim Russell 69. Pins: No. 3 Shannon Gray 21-8, No. 6 Nick Carparelli 13-6; Lucky players: 1. Wayne Hartt. 2. Peter Fournier

At Dexter Municipal GC

Ladies League — Pat Tobin, Pat Murray, Jane Sigston 40, Michael Ann Wells, Ellen Taylor, Rita Cushman 41

Men’s Twilight League — Gross: Shane Baxter 37; Net: Ron Moody 30, Rick Smith 33.5, Matt Mountain 34; Pins: No. 13 Rick Smith 17-11 No. 17 Jason Clukey 15-2